Проф. Димитър Денков: Имаме седмокласници, които не знаят добре български език

Тревожна е тенденцията все по-малки деца да използват интернет, социални мрежи и модерните мобилни телефони. Трябва да отбележим, че и самите родители позволяват на децата си да се занимават с това, вместо да им обръщат внимание.
Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Димитър Денков.
Той припомни, че днес имаме цяло едно поколение деца, които завършват 7 клас без да знаят добре български език. Тези деца са и в известен смисъл и асоциални. Това се дължи на наложената практика, че парите следват ученика. Това е довело и до увеличаване на ромските училища и сегрегиране на ромите.
Наркотиците вече са слезли до деца на 12 години. Това можело да го види всеки, който се разходи в голямото междучасие край училищата.
Българското общество вече е силно разслоено общество и това не може да се преодолее с въвеждането на един учебник, посочи проф. Димитър Денков.
Още от разговора вижте във Видеото
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Граф Шахински
15:11 17.09.2026
2 Мдаа!🤔
15:12 17.09.2026
3 Торко
Коментиран от #17
15:13 17.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 мъкаааа
Коментиран от #27
15:14 17.09.2026
6 Грамотни
15:15 17.09.2026
7 За ромите
15:15 17.09.2026
8 Симова
15:15 17.09.2026
9 Гост
15:17 17.09.2026
10 кабел
15:18 17.09.2026
11 Софийски селянин,Пенсионер
Елементарно не знаят таблицата за умножение,не говоря за Менделеевата таблица на химичните елементи..
Сричат като четат..
На 15 септември първият учебен ден викат по улиците като окачени..
Именно с такова невежо поколение България е обречена и няма бъдеще..
15:19 17.09.2026
12 Мхм
15:19 17.09.2026
13 Тик-Ток
15:19 17.09.2026
14 Тик-Ток
Малколм Х
15:20 17.09.2026
15 Радооглу
15:21 17.09.2026
16 Цеко
са на същото и трагично дередже!
Послушай ги за малко и яко ще те втресе!
Коментиран от #19
15:23 17.09.2026
17 Българските турци
До коментар #3 от "Торко":Технологиите ще осигурят само след броени години владеенето на само един език на ниво майчин , да е достатъчен хората да се реализират във всички сфери на живота , независимо в коя точка на планетата се намират !...😊
Коментиран от #21, #30
15:35 17.09.2026
18 То има четвърто и дори петокурсници
15:37 17.09.2026
19 Той пък да не ти е някакъв критерий
До коментар #16 от "Цеко":Две на кръст не може да каже. Дори не знам по какво е професор , толкоз е популярен. Този парламент е под всяка критика. За всичките години от 1989 до сега това е най слабия парламент. ....
Коментиран от #20
15:40 17.09.2026
20 Взех го
До коментар #19 от "Той пък да не ти е някакъв критерий":За министъра но все тая.
15:41 17.09.2026
21 Не разчитай на това
До коментар #17 от "Българските турци":Може да не стане така.
Коментиран от #28
15:42 17.09.2026
22 Абу Будалиб
А то какво било. Дебилизация не дигитализация.
Запетаята я оставям всеки мислено да си я сложи където трябва или където смята за нужно.
15:46 17.09.2026
23 А знаят ли таблицата за умножение ?!?
15:47 17.09.2026
24 Рекламата по медиите
15:48 17.09.2026
25 Ами Ние !
Кат си говорим На Чист Български !
Сякаш си Говорим На Чужди Езици !
15:48 17.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И Кат Научи Английски !
До коментар #5 от "мъкаааа":Да не би Да Стане ?
Много Умен !
Или интелигентен ?
Коментиран от #29
15:55 17.09.2026
28 Българските турци
До коментар #21 от "Не разчитай на това":Ако си знаеш родния език перфектно няма да има нужда да се кълчиш с други акценти ! Ще говориш яен правилен граматически български и всички на всякъде ще те възприемат така ! Ако говориш изкълчено и възприятието ще е същото !...😊
15:58 17.09.2026
29 То стана Малко Като ония Виц !
До коментар #27 от "И Кат Научи Английски !":Дето полиая казал !
На Англичаните !
Децата им ей толкави !
И Всичките Знаят !
Английски !
15:59 17.09.2026
30 С уважение съм към вас лично
До коментар #17 от "Българските турци":И една от причините е , че владеете много добре български език говоримо и писменно. Поназнайвате доста неща освен това.
16:15 17.09.2026
31 как може така , като бройката на
16:17 17.09.2026