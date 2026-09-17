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Проф. Димитър Денков: Имаме седмокласници, които не знаят добре български език

Проф. Димитър Денков: Имаме седмокласници, които не знаят добре български език

17 Септември, 2026 15:08 529 31

  • проф. димитър денков-
  • образование-
  • деца-
  • наркотици-
  • образования-
  • дрога-
  • български език

Наркотиците вече са слезли до деца на 12 години

Проф. Димитър Денков: Имаме седмокласници, които не знаят добре български език - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тревожна е тенденцията все по-малки деца да използват интернет, социални мрежи и модерните мобилни телефони. Трябва да отбележим, че и самите родители позволяват на децата си да се занимават с това, вместо да им обръщат внимание.

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Димитър Денков.

Той припомни, че днес имаме цяло едно поколение деца, които завършват 7 клас без да знаят добре български език. Тези деца са и в известен смисъл и асоциални. Това се дължи на наложената практика, че парите следват ученика. Това е довело и до увеличаване на ромските училища и сегрегиране на ромите.

Наркотиците вече са слезли до деца на 12 години. Това можело да го види всеки, който се разходи в голямото междучасие край училищата.

Българското общество вече е силно разслоено общество и това не може да се преодолее с въвеждането на един учебник, посочи проф. Димитър Денков.

Още от разговора вижте във Видеото


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Шахински

    11 0 Отговор
    Колегата сега открива огъня …

    15:11 17.09.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    11 0 Отговор
    Имате абитуриенти, които не могат да си напишат имената без грешка! 😂

    15:12 17.09.2026

  • 3 Торко

    6 3 Отговор
    С български език, пари не се печелят. Децата се ориентират правилно.

    Коментиран от #17

    15:13 17.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мъкаааа

    8 0 Отговор
    Имаме седмокласници и осмокласници, които не знаят добре българсия език.Българският език се отритва постепенно,заменя го английският език.

    Коментиран от #27

    15:14 17.09.2026

  • 6 Грамотни

    7 1 Отговор
    Е, голяма работа то и Стоичков знае само да псува ,но е успешен. А Бойко Борисоб обещава работа на всички младежи ,които членуват в Герб , така че не им трябба да са грамотни.

    15:15 17.09.2026

  • 7 За ромите

    6 0 Отговор
    е ясно, а индобългярите какво е положението?

    15:15 17.09.2026

  • 8 Симова

    5 1 Отговор
    Ами, ако си попийват, като вас, вярвам, че не им остава време за четене 🫣

    15:15 17.09.2026

  • 9 Гост

    8 0 Отговор
    Но пък за сметка на това знаят всичко за мутрите, наркотиците и чалгата. Не е малко....

    15:17 17.09.2026

  • 10 кабел

    7 0 Отговор
    Не са само седмокласници.Журнокластници са също натам.НСъбранастници също има много.

    15:18 17.09.2026

  • 11 Софийски селянин,Пенсионер

    6 0 Отговор
    Да са само чаветата на ромляните,масово и българските ученици са функционално неграмотни.
    Елементарно не знаят таблицата за умножение,не говоря за Менделеевата таблица на химичните елементи..
    Сричат като четат..
    На 15 септември първият учебен ден викат по улиците като окачени..
    Именно с такова невежо поколение България е обречена и няма бъдеще..

    15:19 17.09.2026

  • 12 Мхм

    8 0 Отговор
    Имало седмокласници, които не знаят добре български език? Има сума ти (политически) професори, които не знаят и не владеят добре български език.

    15:19 17.09.2026

  • 13 Тик-Ток

    7 0 Отговор
    На демокрацията са нужни дебили ,умните хора са врагове на демокрацията

    15:19 17.09.2026

  • 14 Тик-Ток

    6 0 Отговор
    "Само глупак може да остави децата му да бъдат възпитавани от врагове те му."

    Малколм Х

    15:20 17.09.2026

  • 15 Радооглу

    5 0 Отговор
    Българският език е с отпаднала необходимост. Питайте министър председателя.

    15:21 17.09.2026

  • 16 Цеко

    6 0 Отговор
    То професоре, в БГ Парламента, само 50%
    са на същото и трагично дередже!
    Послушай ги за малко и яко ще те втресе!

    Коментиран от #19

    15:23 17.09.2026

  • 17 Българските турци

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Торко":

    Технологиите ще осигурят само след броени години владеенето на само един език на ниво майчин , да е достатъчен хората да се реализират във всички сфери на живота , независимо в коя точка на планетата се намират !...😊

    Коментиран от #21, #30

    15:35 17.09.2026

  • 18 То има четвърто и дори петокурсници

    6 0 Отговор
    Във ВУЗ които не знаят български ти за седмокласници се притесняваш. Догодина като въведеш вероучение и Исляма в българските училища ще знаят Корана и че са правоверници и че всеки правоверен трябва да избива неверници тоест християни а вие сте едни продажници на България. Позор.

    15:37 17.09.2026

  • 19 Той пък да не ти е някакъв критерий

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цеко":

    Две на кръст не може да каже. Дори не знам по какво е професор , толкоз е популярен. Този парламент е под всяка критика. За всичките години от 1989 до сега това е най слабия парламент. ....

    Коментиран от #20

    15:40 17.09.2026

  • 20 Взех го

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Той пък да не ти е някакъв критерий":

    За министъра но все тая.

    15:41 17.09.2026

  • 21 Не разчитай на това

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българските турци":

    Може да не стане така.

    Коментиран от #28

    15:42 17.09.2026

  • 22 Абу Будалиб

    2 0 Отговор
    Пък как се радвахме на дигиталните технологии в училище....
    А то какво било. Дебилизация не дигитализация.
    Запетаята я оставям всеки мислено да си я сложи където трябва или където смята за нужно.

    15:46 17.09.2026

  • 23 А знаят ли таблицата за умножение ?!?

    3 0 Отговор
    Бас ловя че дори и в гимнацията и във ВУЗ дори не знаят таблицата за умножение но не можели да четат. Те не познават механичен часовник ти таблицата за умножение. Абсолютно нищо не знаят. Да отиват на фронта пушечно месо там им е мястото и то това ще стане. Урсула си знае работата .

    15:47 17.09.2026

  • 24 Рекламата по медиите

    3 0 Отговор
    Вижте само колко състояние имат умните хора в България и колко простите новобогаташи и ще разберете защо са такива резултатите. Батките и джуките демонстрират богатство и просперитет. Рекламират се навсякъде като пример за подражание и после се чудите, защо децата не желаят да учат и се занимават с глупости. Днес богатството е функция на меркантилност, простащина и безскрупулност и това е резултата от т.нар. преход. Унищожението на нацията върви с ускорени темпове.

    15:48 17.09.2026

  • 25 Ами Ние !

    1 0 Отговор
    И Без Това !

    Кат си говорим На Чист Български !

    Сякаш си Говорим На Чужди Езици !

    15:48 17.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И Кат Научи Английски !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "мъкаааа":

    Да не би Да Стане ?

    Много Умен !

    Или интелигентен ?

    Коментиран от #29

    15:55 17.09.2026

  • 28 Българските турци

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Не разчитай на това":

    Ако си знаеш родния език перфектно няма да има нужда да се кълчиш с други акценти ! Ще говориш яен правилен граматически български и всички на всякъде ще те възприемат така ! Ако говориш изкълчено и възприятието ще е същото !...😊

    15:58 17.09.2026

  • 29 То стана Малко Като ония Виц !

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "И Кат Научи Английски !":

    Дето полиая казал !

    На Англичаните !
    Децата им ей толкави !
    И Всичките Знаят !

    Английски !

    15:59 17.09.2026

  • 30 С уважение съм към вас лично

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българските турци":

    И една от причините е , че владеете много добре български език говоримо и писменно. Поназнайвате доста неща освен това.

    16:15 17.09.2026

  • 31 как може така , като бройката на

    0 0 Отговор
    учителите е такава че на един учител в България се падат 7,7 ученика и пак не могат да ги научат на нищо

    16:17 17.09.2026

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