Проф. Димитър Денков: Имаме седмокласници, които не знаят добре български език

Тревожна е тенденцията все по-малки деца да използват интернет, социални мрежи и модерните мобилни телефони. Трябва да отбележим, че и самите родители позволяват на децата си да се занимават с това, вместо да им обръщат внимание.

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Димитър Денков.

Той припомни, че днес имаме цяло едно поколение деца, които завършват 7 клас без да знаят добре български език. Тези деца са и в известен смисъл и асоциални. Това се дължи на наложената практика, че парите следват ученика. Това е довело и до увеличаване на ромските училища и сегрегиране на ромите.

Наркотиците вече са слезли до деца на 12 години. Това можело да го види всеки, който се разходи в голямото междучасие край училищата.

Българското общество вече е силно разслоено общество и това не може да се преодолее с въвеждането на един учебник, посочи проф. Димитър Денков.

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