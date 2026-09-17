Корнелия Нинова: Има две мерки, които работят в такава криза с цените, като сегашната

От опит знам, че има две мерки, които работят в такава криза с цените, като сегашната. Те са универсални и помагат, и на икономиката, и на хората.

1. Освобождаване на горива от държавния резерв. ( вече се прави в света). Прибиране у нас на резервите, които България съхранява в други европейски държави.

2. Намаляване на ДДС и освобождаване от акциз на горивата на земеделците. ( вече се прави в Европа).

Уви, не чувам правителството да обсъжда нито една от тези мерки. Може би резервът е празен. Прикриват ли фирми, които не са си изпълнили задълженията да съхраняват резерви?

Що се отнася до акциза на земеделските стопани: всички сили трябва да се хвърлят върху подкрепа на българското производство. Така ще се намали вноса, който априори е по-скъп заради транспортните разходи.

Намаляването на ДДС ще повлияе до цената на крайния потребител. Още повече, че заради инфлацията в бюджета влиза двойно повече ДДС. Тоест пари има.

Правителството се провали в борбата със спекулата и ръста на цените. Кошница с грижа и справедлива стойност се оказаха въздух под налягане. Цените продължиха да се покачват. А сега сме изправени пред нов ценови шок на прага на зимата.

Управляващите фатално закъсняха с мерки за подкрепа на производството и за домакинствата. В цяла Европа такива вече действат, докато правителството в България се ослушва. Изпуснаха икономиката. Замразиха доходите. Ако незабавно не вземат мерки, миналогодишните протести ще им се видят песен, в сравнение с това, което ги чака на есен. И си го заслужават. Излъгаха , че знаят, могат и ще се справят. Нито знаят, нито могат. И е очевидно, че не се справят.