Корнелия Нинова: Има две мерки, които работят в такава криза с цените, като сегашната

От опит знам, че има две мерки, които работят в такава криза с цените, като сегашната. Те са универсални и помагат, и на икономиката, и на хората.
1. Освобождаване на горива от държавния резерв. ( вече се прави в света). Прибиране у нас на резервите, които България съхранява в други европейски държави.
2. Намаляване на ДДС и освобождаване от акциз на горивата на земеделците. ( вече се прави в Европа).
Уви, не чувам правителството да обсъжда нито една от тези мерки. Може би резервът е празен. Прикриват ли фирми, които не са си изпълнили задълженията да съхраняват резерви?
Що се отнася до акциза на земеделските стопани: всички сили трябва да се хвърлят върху подкрепа на българското производство. Така ще се намали вноса, който априори е по-скъп заради транспортните разходи.
Намаляването на ДДС ще повлияе до цената на крайния потребител. Още повече, че заради инфлацията в бюджета влиза двойно повече ДДС. Тоест пари има.
Правителството се провали в борбата със спекулата и ръста на цените. Кошница с грижа и справедлива стойност се оказаха въздух под налягане. Цените продължиха да се покачват. А сега сме изправени пред нов ценови шок на прага на зимата.
Управляващите фатално закъсняха с мерки за подкрепа на производството и за домакинствата. В цяла Европа такива вече действат, докато правителството в България се ослушва. Изпуснаха икономиката. Замразиха доходите. Ако незабавно не вземат мерки, миналогодишните протести ще им се видят песен, в сравнение с това, което ги чака на есен. И си го заслужават. Излъгаха , че знаят, могат и ще се справят. Нито знаят, нито могат. И е очевидно, че не се справят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз знам една
Коментиран от #10
15:19 17.09.2026
2 честен ционист
15:19 17.09.2026
3 Мярка
Коментиран от #19
15:19 17.09.2026
4 Дзак
15:22 17.09.2026
5 хехе
15:24 17.09.2026
6 Мда
15:25 17.09.2026
7 Митко
Коментиран от #21
15:27 17.09.2026
8 Може би резервът е празен?
Влезнахме в еврозоната и вързахме.
Не, вленахме в скапаното нАТО и скапания еС и вързахме.
В еврозоната нас ни вързаха - окончателно - като слугите, които са поднясяли на агите паниците с хладка вода за подмиване след изхождане по голяма нужда. Сега поднасяме на чиновниците в Брюксел и в ЕЦБ във Франкфурт на Майн.
На три пъти България се спасява от националните си катастрофи само и само благодарение на своето селско стопанство.
Сега умираме без селско стопанство. Без крави и овце, без мляко в сиренето и кашкавала. Със сухо мляко - внос от някъде - в българското кисело мляко! Киселото мляко, което прослави България чак в Япония...някога, по времето на НР България.
Коментиран от #18
15:27 17.09.2026
9 Мерките са им
Радев увеличение сградна инсталация парно 30%, местни данъци и такси намерения по 33% на година до сто през 2029. Повишен ток 3%, Мицотакис сваля ток тази година с десет процента за 3 г. с 30%, парно Радев 5.5% увеличение, топла вода 5.5%, студена вода увеличение, такси пренос ток и услуги парно 50%.
Със 100% за 3 г. иска увеличение данък сграда и смет. 2 пъти увеличи ЗДРавна, увеличи акцизи.
Радев нали обеща да не вдигаш данъци.
в Унгария с 50% намалиха заплати депутати без увеличения на всеки 3 месеца, а Радев увеличава, и после замразява. Как можа този народ да си избере поредното копие на ББ.
15:28 17.09.2026
10 Как тъй ? Бе?
До коментар #1 от "Аз знам една":Аз ?
Кво ще Ям ?
15:29 17.09.2026
11 трясъ
15:33 17.09.2026
12 щъркел
15:35 17.09.2026
13 Резерв
Намаляване на ДДС не води до намаление на цените, а до по,-високи печалби на търговците. Корнелия няма представа за какво говори
15:37 17.09.2026
14 Нинов
15:39 17.09.2026
15 Държавата
Резервът за горива съгласно законодателството на ЕС се поддържа от участниците на пазара на горива, но само малка част от тях съхраняват физически горива на територията на България. Повечето се отчитат пред държавата със складови записи от хранилища в чужбина, които никой не може да инспектира. Т.е реално ги няма.
15:41 17.09.2026
16 Всеки който не подкрепи
Всеки гласувал депутат за "гавратас Конституцията" за двойни граждани да заемат държавни постове е Предател.
Сега идват нови санкции срещу Русия ако Президент реши да наложи.
Чака ни тотална световна енергийна криза.
Още чакаме Радев да посети Русия,
нали щеше да купува "евтина енергия" за избирателите си - но е по-лесно да им увеличава данъците.
15:46 17.09.2026
17 влао
15:52 17.09.2026
18 факт
До коментар #8 от "Може би резервът е празен?":БКП продаде НРБ
15:55 17.09.2026
19 111111
До коментар #3 от "Мярка":Па да дойде една сглобка та да рахатясаме!
15:56 17.09.2026
20 111111
И какви земеделци имаме освен зърнари? И си ядем фуражна пшеница, може вече и да е модифицирана а те си карат колите за стотици хиляди евраци.
16:02 17.09.2026
21 Ще има и още
До коментар #7 от "Митко":Явно все още не си бил роден през 95 - 99 години. Иначе щеше да помниш съпартийците на госпожата до къде докараха лева тогава, и че след 99-та година няма български Лев, а номинал.
Много хора в т. ч. убеден съм сред които си и ти, си мислят че при евентуално връщане на лева той ще бъде на цената на номинала какъвто беше. Тцъ, греда!! Ще бъде на цената на лева от 90-те, а вярвай ми - изобщо не искаш да знаеш как изглеждаше тази цена тогава...
16:04 17.09.2026
22 САНДОКАН
16:14 17.09.2026
23 Ти да видиш
Всъщност те казват това, което всички виждат, а някои дори знаехме на какво е (не)способен.
16:19 17.09.2026