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Корнелия Нинова: Има две мерки, които работят в такава криза с цените, като сегашната

Корнелия Нинова: Има две мерки, които работят в такава криза с цените, като сегашната

17 Септември, 2026 15:16 729 23

  • корнелия нинова-
  • горива-
  • цени-
  • спекула-
  • мерки

Намаляването на ДДС ще повлияе до цената на крайния потребител. Още повече, че заради инфлацията в бюджета влиза двойно повече ДДС. Тоест пари има

Корнелия Нинова: Има две мерки, които работят в такава криза с цените, като сегашната - 1
Снимка: БГНЕС
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От опит знам, че има две мерки, които работят в такава криза с цените, като сегашната. Те са универсални и помагат, и на икономиката, и на хората.

1. Освобождаване на горива от държавния резерв. ( вече се прави в света). Прибиране у нас на резервите, които България съхранява в други европейски държави.

2. Намаляване на ДДС и освобождаване от акциз на горивата на земеделците. ( вече се прави в Европа).

Уви, не чувам правителството да обсъжда нито една от тези мерки. Може би резервът е празен. Прикриват ли фирми, които не са си изпълнили задълженията да съхраняват резерви?

Що се отнася до акциза на земеделските стопани: всички сили трябва да се хвърлят върху подкрепа на българското производство. Така ще се намали вноса, който априори е по-скъп заради транспортните разходи.

Намаляването на ДДС ще повлияе до цената на крайния потребител. Още повече, че заради инфлацията в бюджета влиза двойно повече ДДС. Тоест пари има.

Правителството се провали в борбата със спекулата и ръста на цените. Кошница с грижа и справедлива стойност се оказаха въздух под налягане. Цените продължиха да се покачват. А сега сме изправени пред нов ценови шок на прага на зимата.

Управляващите фатално закъсняха с мерки за подкрепа на производството и за домакинствата. В цяла Европа такива вече действат, докато правителството в България се ослушва. Изпуснаха икономиката. Замразиха доходите. Ако незабавно не вземат мерки, миналогодишните протести ще им се видят песен, в сравнение с това, което ги чака на есен. И си го заслужават. Излъгаха , че знаят, могат и ще се справят. Нито знаят, нито могат. И е очевидно, че не се справят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз знам една

    14 0 Отговор
    Ама много действаща спекулантите до стената...

    Коментиран от #10

    15:19 17.09.2026

  • 2 честен ционист

    4 1 Отговор
    Вероятно вече надушвата мярката - 20л месец на табела?

    15:19 17.09.2026

  • 3 Мярка

    13 8 Отговор
    Най-добрата мярка е да се махне Копринков и после Радев, че се видя че нищо не стават.

    Коментиран от #19

    15:19 17.09.2026

  • 4 Дзак

    15 0 Отговор
    Явно вече няма такъв износ на снаряди. За войната се търсят дронове.

    15:22 17.09.2026

  • 5 хехе

    14 0 Отговор
    Държавния ни резерв е само на хартия никой не знае дали вече не е похарчен

    15:24 17.09.2026

  • 6 Мда

    7 4 Отговор
    Бля, бля. Отново и отново се тиражира корнелия нинова от герб/дпс.

    15:25 17.09.2026

  • 7 Митко

    15 3 Отговор
    Всичко е много по-просто. Върнете веднага българския лев и всичко ще бъде както трябва. Цените ще паднат рязко. Да живее България!

    Коментиран от #21

    15:27 17.09.2026

  • 8 Може би резервът е празен?

    13 1 Отговор
    Нищо чудно.

    Влезнахме в еврозоната и вързахме.

    Не, вленахме в скапаното нАТО и скапания еС и вързахме.

    В еврозоната нас ни вързаха - окончателно - като слугите, които са поднясяли на агите паниците с хладка вода за подмиване след изхождане по голяма нужда. Сега поднасяме на чиновниците в Брюксел и в ЕЦБ във Франкфурт на Майн.

    На три пъти България се спасява от националните си катастрофи само и само благодарение на своето селско стопанство.

    Сега умираме без селско стопанство. Без крави и овце, без мляко в сиренето и кашкавала. Със сухо мляко - внос от някъде - в българското кисело мляко! Киселото мляко, което прослави България чак в Япония...някога, по времето на НР България.

    Коментиран от #18

    15:27 17.09.2026

  • 9 Мерките са им

    9 2 Отговор
    да ни вдигат данъците ПБ, ГЕРБ и ДПС.
    Радев увеличение сградна инсталация парно 30%, местни данъци и такси намерения по 33% на година до сто през 2029. Повишен ток 3%, Мицотакис сваля ток тази година с десет процента за 3 г. с 30%, парно Радев 5.5% увеличение, топла вода 5.5%, студена вода увеличение, такси пренос ток и услуги парно 50%.
    Със 100% за 3 г. иска увеличение данък сграда и смет. 2 пъти увеличи ЗДРавна, увеличи акцизи.
    Радев нали обеща да не вдигаш данъци.
    в Унгария с 50% намалиха заплати депутати без увеличения на всеки 3 месеца, а Радев увеличава, и после замразява. Как можа този народ да си избере поредното копие на ББ.

    15:28 17.09.2026

  • 10 Как тъй ? Бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз знам една":

    Аз ?

    Кво ще Ям ?

    15:29 17.09.2026

  • 11 трясъ

    6 0 Отговор
    резервът е празен.

    15:33 17.09.2026

  • 12 щъркел

    3 0 Отговор
    Яжте си ушите,яжте си ушитеее,винаги на четири затворении!

    15:35 17.09.2026

  • 13 Резерв

    3 1 Отговор
    реално няма, освен количествата, които се поддържат от Лукойл.
    Намаляване на ДДС не води до намаление на цените, а до по,-високи печалби на търговците. Корнелия няма представа за какво говори

    15:37 17.09.2026

  • 14 Нинов

    2 2 Отговор
    Много знаеш и можеш но никой не те отразява🤪Съсипа БСП и вместо да се скриеш на село вилнееш из соц.мрежи…..Толкова с непокорството.Мишкувай си в ЦКС и забрави за БСП🥴

    15:39 17.09.2026

  • 15 Държавата

    5 0 Отговор
    няма резерв за подобни ценови кризи. Има резерв, но той е за военновременни нужди.
    Резервът за горива съгласно законодателството на ЕС се поддържа от участниците на пазара на горива, но само малка част от тях съхраняват физически горива на територията на България. Повечето се отчитат пред държавата със складови записи от хранилища в чужбина, които никой не може да инспектира. Т.е реално ги няма.

    15:41 17.09.2026

  • 16 Всеки който не подкрепи

    1 1 Отговор
    Референдумът за български лЪв е Предател.
    Всеки гласувал депутат за "гавратас Конституцията" за двойни граждани да заемат държавни постове е Предател.
    Сега идват нови санкции срещу Русия ако Президент реши да наложи.
    Чака ни тотална световна енергийна криза.
    Още чакаме Радев да посети Русия,
    нали щеше да купува "евтина енергия" за избирателите си - но е по-лесно да им увеличава данъците.

    15:46 17.09.2026

  • 17 влао

    0 0 Отговор
    тая коя е

    15:52 17.09.2026

  • 18 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Може би резервът е празен?":

    БКП продаде НРБ

    15:55 17.09.2026

  • 19 111111

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мярка":

    Па да дойде една сглобка та да рахатясаме!

    15:56 17.09.2026

  • 20 111111

    3 0 Отговор
    Тая чушка не си ли спомня, че намалиха ДДС на някого ама цените не мръднаха а се повишиха защото алчността граници няма!
    И какви земеделци имаме освен зърнари? И си ядем фуражна пшеница, може вече и да е модифицирана а те си карат колите за стотици хиляди евраци.

    16:02 17.09.2026

  • 21 Ще има и още

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Митко":

    Явно все още не си бил роден през 95 - 99 години. Иначе щеше да помниш съпартийците на госпожата до къде докараха лева тогава, и че след 99-та година няма български Лев, а номинал.
    Много хора в т. ч. убеден съм сред които си и ти, си мислят че при евентуално връщане на лева той ще бъде на цената на номинала какъвто беше. Тцъ, греда!! Ще бъде на цената на лева от 90-те, а вярвай ми - изобщо не искаш да знаеш как изглеждаше тази цена тогава...

    16:04 17.09.2026

  • 22 САНДОКАН

    1 0 Отговор
    Како Корнелия не те харесвам , но си адски права. Нито могат , нито знаят цял живот са били на хранилка и са изпълнявали. И сега когато трябваше да се напънат и да помисляткак да улеснят живота на хората те абдикираха .

    16:14 17.09.2026

  • 23 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Евала на Мунчо. Благодарение на него Корнела и част от ПП-тата взеха да ми стават симпатични дори.
    Всъщност те казват това, което всички виждат, а някои дори знаехме на какво е (не)способен.

    16:19 17.09.2026

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