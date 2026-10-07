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Румен Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия

Румен Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия

7 Октомври, 2026 15:32 1 527 153

  • румен радев-
  • черно море-
  • атаки по кораби-
  • безпилотни системи-
  • отбрана

Премиерът благодари на екипажа на „Диуспурия“ и на спасителните екипи

Румен Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка“, заяви премиерът Румен Радев след атаките по два кораба в Черно море.

Той благодари на екипажа на българския кораб „Диуспурия“, както и на спасителните екипи на Военноморските и Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и медицинските екипи, участвали в оказването на помощ на бедстващи хора.

„За пореден път показахме, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно спасяване в своята изключителна икономическа зона съгласно международните конвенции“, каза Радев.

Започнала е процедура за нови системи за наблюдение

Премиерът определи изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство като сложен процес, който не може да бъде решен за кратко време. „Изисква се време, а и финанси“, допълни той.

Радев припомни, че през 2023 г. е било заложено придобиването на безпилотни летателни системи от висок клас, способни да наблюдават цялата изключителна икономическа зона на България. По думите му след това не са били предприети стъпки. Сега министърът на отбраната е изготвил необходимата документация и процедурата вече е стартирана.

Премиерът посочи още, че през 2022 г. България се е присъединила към инициативата за европейски въздушен щит. Правителството е приело проект за инвестиционен разход за закупуването на още пет зенитно-ракетни комплекта. „Очаквам до седмици да имаме договор“, заяви Радев.

Радев призова за дипломатическо решение

Премиерът каза, че свиканият от президента Консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в сцена за „предизборни демагогии“.

По думите му финансирането на война и безкрайното превъоръжаване струват повече от дипломатическите усилия за траен мир. „Нашето правителство ще продължи да работи в тази посока“, каза Радев.

Проверки за злоупотреби в здравеопазването

Като друга важна тема премиерът посочи акцията в Пловдив, при която се проверяват твърдения за злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства.

Радев благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС. Той заяви, че кръстосаните проверки продължават в цялата страна и че се подготвят промени в Закона за обществените поръчки, които да ограничат източването на средства от НЗОК.

Премиерът съобщи още, че в бюджета за 2027 г. е предвидено увеличение на заплатите на младите лекари.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 провинциалист

    31 17 Отговор
    Всички противници на Радев настояват за санкции срещу Русия без бавене за разследване на случая. Също така отстояват позицията си против престъпния комунистически режим, избивал без съд и присъда.

    Коментиран от #119

    15:35 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бушприт

    21 4 Отговор
    Няма място за истерия,има място за пикантерия.

    15:36 07.10.2026

  • 6 Али

    32 2 Отговор
    Чий са дроновете?

    Коментиран от #21, #43

    15:36 07.10.2026

  • 7 Копирано от мрежата

    39 14 Отговор
    Признавам, че за миналогодишните протести бях леко раздвоен, от една страна силно исках да се отървем от Пеевски и Бойко, но от друга си казвах "нека изчакаме да влезем в еврозоната, да не се случи нещо да прецакаме тази важна стъпка за България, а когато влизането в еврозоната стане факт вече можем спокойно да се отървем от тях... за разлика от тогава, сега нямам абсолютно никакви съмнения че трябва да направим всичко възможно да изгоним от властта Радев и Йотова(на всеки е ясно, че те вървят в комплект), като нямам абсолютно никакви притеснения какво би последвало от това !

    Коментиран от #36

    15:37 07.10.2026

  • 8 И в тая връзка

    32 7 Отговор
    Какво стана с болния наркобарон, помилван от Ид.йотова

    Коментиран от #92

    15:37 07.10.2026

  • 9 Госあ

    13 46 Отговор
    По приемлив премиер от Радев не е имало десетилетия, няма и в момента, не се и очертава да има.

    Коментиран от #19, #47

    15:38 07.10.2026

  • 10 муцунка

    10 4 Отговор
    Има място за история,а не за истерия.

    15:38 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    6 28 Отговор
    Две корита на по 50 години ги потопиха да вземат застраховката.

    15:39 07.10.2026

  • 13 хмм

    30 10 Отговор
    Интересно, че като се намери оня украински дрон на в морето имаше място за истерия, привикваха се посланици, цялата държава се занимаваше с това, а сега, на атакувани кораби и десетки жертви, няма място за истерия.

    15:39 07.10.2026

  • 14 Ами не се стресирай

    19 3 Отговор
    Драги, че ще ядосаш господаря си.

    15:39 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    7 14 Отговор
    Ферибота Диоспория го държат грузинци .И те са в играта.

    15:40 07.10.2026

  • 17 Камион

    24 2 Отговор
    Шушу-мушу…
    Нали беше “операция”, а не война!?

    15:40 07.10.2026

  • 18 муцунка

    9 2 Отговор
    Истерия е когато моята мома крещи,като види хубава рокля на витрина в неделя,а магазинът не хоботи.Не може да й бъде купена и не ме стиска с нокти по ръката.

    15:41 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лондон

    5 15 Отговор

    До коментар #6 от "Али":

    Наши са. Натовски.

    15:42 07.10.2026

  • 22 Екстра

    27 5 Отговор
    Добър е в баламосването и празните приказки. Не искам от вас нищо повече от това да бъдете български политик и да защитавате българските интереси. Но с вашето мишкуване, снишаване и мърморене сте крайно далеч от това да бъдете този политик, че дори и държавник. Трябваше да заеме остра, категорична и ясна позиция спрямо извършителите на тази нечовешка агресия срещу България! Ни вие избрахте за пореден път да бъдете икономическа и партийна мишка.

    Коментиран от #34, #44

    15:43 07.10.2026

  • 23 Спри латерната

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "14/88":

    Досаждаш и спамиш в сайта.

    15:43 07.10.2026

  • 24 Исторически парк

    9 15 Отговор
    Няма как всички пепейки са в цикъл

    15:44 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не виждам

    21 4 Отговор
    истерия ! Но обществото иска и има право да иска ИСТИНАТА - нищо повече ! Писнало му е от лъжи , шикалкавене и замитане на нещата под килима ! Стига с голословие и увъртане !

    15:44 07.10.2026

  • 27 Радко

    25 8 Отговор
    бяга от темата чии са дроновете, значи са руски!

    Русия потопи турски кораби.

    Коментиран от #31

    15:45 07.10.2026

  • 28 Лего

    5 9 Отговор
    Като са ваши,прибирайте си ги! НатоФски.

    15:45 07.10.2026

  • 29 Мнение

    6 20 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Био масата на шорош съдите за другите по вас самите?!

    Осъзнавате ли, че сте собственост на спонсорите ви?!

    Рано или късно тая ваша продажна практика ще бъде прекратена!

    Най-низшата прослойка на човечеството, това са купените хорица, дето нямат собствена воля, а са готови на всичко за съответните сребърници!

    Коментиран от #35, #51

    15:46 07.10.2026

  • 30 !!!?

    29 5 Отговор
    Един мошеник в напреднала възраст...!!!?

    Коментиран от #88

    15:46 07.10.2026

  • 31 Ако бяха

    23 3 Отговор

    До коментар #27 от "Радко":

    украински , първи щеше да забие тъпана ! Товарът е бил за Украйна !

    15:47 07.10.2026

  • 32 Нострадамус

    14 1 Отговор
    Минчо Мрънев.

    15:47 07.10.2026

  • 33 Естествено че Няма място за истерия

    3 11 Отговор
    Господари зад океана какво казват относно "Ситуацията" в "контекста на война" а? :
    В условия на реален въоръжен конфликт международното морско право и правото на неутралитет стават по-сложни. Пораженията и инцидентите с търговски кораби в чужда ИИЗ (подобно на скорошните случаи в Черно море) не се считат за пряка атака срещу суверенната сухопътна територия на крайбрежната страна. Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Иран е разположена в водите на Персийския залив, Оманския залив на юг и Каспийско море на север. Само Южно крайбрежие на Иран има около 2400 км брегова линия към Персийския залив и Оманския залив (Арабианско море) с 200 мили на вътре! Действия: Американският флот обаче настоява, че има пълно право да провежда военни операции, учения и транзитно преминаване (включително през Ормузкия проток) в рамките на чужди ИИЗ, без да иска разрешение. Текуща блокада (2026 г.): В контекста на текущия конфликт, започнал през февруари 2026 г., САЩ наложиха блокада и обявиха правото си да спират, потапят и конфискуват кораби, пренасящи товари за Иран, дори в териториалните води. САЩ твърдят, че действията им са легитимни мерки в рамките на въоръжения конфликт....

    Коментиран от #55

    15:48 07.10.2026

  • 34 провинциалист

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Екстра":

    Между 150 и 300 са неразкритите убийства по време на прехода в България според експертни оценки на криминалисти и журналисти. Дали пък не трябва да заеме остра, категорична и ясна позиция спрямо извършителите на ТАЗИ нечовешка агресия срещу България, пък тогава да оправяме световните дела?

    15:48 07.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 От трън на глог, та по-висок

    5 13 Отговор

    До коментар #7 от "Копирано от мрежата":

    Така е при капитализма. Нема лабаво. Ще чакате светлото капиталистическо робство, т.е., бъдеще, което вече ви е захапало и не пуска. Винаги има и по-лошо, а най-лошото предстои и се нарича ВОЙНА.

    "Някой чупи рекорда,
    някой пада зад борда.
    Продължавай напред -
    тука има си ред."

    Щурците

    15:49 07.10.2026

  • 37 сара

    12 1 Отговор
    Голям дипломат излезе...

    15:49 07.10.2026

  • 38 Естествено че Няма място за истерия

    6 3 Отговор
    Ако се заинтересувате колко на брой са били нападенията на граждански кораби в Черно Море от началото на войната ще стигнете до отговора : Проверете го! Не е фейк ! ... От началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. досега в Черно море са регистрирани най-малко 226 до 266 нападения и инциденти с търговски и граждански кораби. Общ брой засегнати съдове: Според данни на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и международни организации, поне 226 граждански кораба са били директно атакувани или поразени. Други украински държавни източници докладват за над 240 до 262 търговски кораба, които са претърпели частични или пълни щети от началото на конфликта. Напрежението в Черно море достигна най-високата си точка през лятото и есента на 2026 г.. Само за летните месеци на 2026 г. бяха извършени над 50 нови атаки срещу цивилни плавателни съдове в близост до украинските пристанища и в международни води.

    15:50 07.10.2026

  • 39 Ами

    3 18 Отговор
    Българите предпочитат да нямат нищо общо с военната организация НАТО. Тъй нареченото "членство", което да си кажем направо си е един васалитет прави увеличава, вместо да намаля рисковете за нашата национална сигурност.
    Това обстоятелство вече не е теоретично изведено, а се вижда на практика. Затова сега е това треперене.

    Коментиран от #42, #58

    15:50 07.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Естествено че Няма място за истерия

    3 10 Отговор
    Според данни на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и международни организации, поне 226 граждански кораба са били директно атакувани или поразени в Черно Море . Поне 3/4 от тези престъпления срещу корабоплаването и морското право са дело точно на хунтата в Украйна ! Влизате в сайта на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и четете точният списък с дати факти и имената на корабите. ....или е много трудно и атлантически некоректно фактите да се изложат коректно и безпристрастно ? А? ... Четете и се информирайте младежи а не бъдете атлантически лумпени жертва на хибридната атлантическа пропаганда. Няма място за истерия и ето на и Румен Радев ви го казва даже

    Коментиран от #72

    15:51 07.10.2026

  • 42 коко

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Явно не съм българин тогава.

    15:52 07.10.2026

  • 43 Дроновете

    4 15 Отговор

    До коментар #6 от "Али":

    са руски, вещо насочвани от украински оператори, под британско ръководство.

    15:52 07.10.2026

  • 44 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 14 Отговор

    До коментар #22 от "Екстра":

    Не симпатизирам на Радев ама изобщо НО Какво общо има България с инцидент в МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ за да взема някакви мерки и да се меси където не и работа Какво общо има Палао и Того с България освен че са потенциални членове на ЕС заедно с Острова на СКЕЛЕТИТЕ и Мадагаскар Кой дава право на политически партии с отпаднала необходимост да наливат излишно напрежение в и без това сложната ситуация Колко трябва да станат горивата за да ни дойде акъла

    Коментиран от #60, #86

    15:52 07.10.2026

  • 45 Спешно

    5 12 Отговор
    става провеждането на референдум за напускане на НАТО. Сега е моментът, докато все още не летят ракетите. Българският народ няма нужда от всичко това. Германия като иска да си воюва с руснаците

    15:53 07.10.2026

  • 46 Естествено че Няма място за истерия

    4 14 Отговор
    Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка“, заяви премиерът Румен Радев. Четете и се информирайте младежи а не бъдете атлантически лумпени жертва на хибридната атлантическа пропаганда !

    15:53 07.10.2026

  • 47 Засили се някъде от високо

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Ама много от високо.

    15:53 07.10.2026

  • 48 Радева

    11 3 Отговор
    Приятелят му Путин е малко луд, но не е лош човек, всичко е ок

    15:54 07.10.2026

  • 49 Румен

    13 4 Отговор
    Твойте колеги от Русия го направиха. Хората загинаха, а ти бла бла бла

    15:54 07.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Боташ

    12 3 Отговор
    Този измисления е за военен съд заедно с аверите му назначени от него

    15:57 07.10.2026

  • 53 Жалка картинка

    13 3 Отговор
    Закакво плащаме заплатите на военноморските сили в размер на 50 милиона долара на месец, като не могат да ни защитават. През нощта ще плават в морето, не да спят при жените си.

    15:57 07.10.2026

  • 54 2000

    3 5 Отговор
    Как няма място за истерия. Има есествено:Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с грешки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага. Или отходните газове от китовете около Норвегия, мислени за руски подводници. А руснаците, които взривявали стълбове и трансформаторни станции в Германия се оказаха … немец — екоактивист. А руснаците обучавани тайно на военно дело в Гарброво се оказаха украинци. Зеленски се оплака, че щели да го убият на 10 септ.26 със снаряд паднал на 160 км от него. А руснаците обстрелвали Киев на 12 септ 2026 и атакували влак, в който пътувал уж някакъв Борката Джонсън (но не този) Пак фейк. Никой не пострадал. Руснаците се целят по локомотивите, не по влаковете. Ще се нас..ръ.т от страх. Или създават психоза да нагнетяват военните разходи.

    15:58 07.10.2026

  • 55 Кажете бре атлантенцата

    4 11 Отговор

    До коментар #33 от "Естествено че Няма място за истерия":

    Господарите ви зад океана какво казват относно "Ситуацията" в "контекста на война" а? ..... ще споделите ли или съвсем се ушашавихте с двойните стандарти ?

    Коментиран от #79

    15:58 07.10.2026

  • 56 Охраняем коридор в националните ни води

    7 2 Отговор
    Това е необходимо, ама нито Радев, нито военният му министър Митко СМС-а имат топки да го организират.

    15:59 07.10.2026

  • 57 Много случихме с тоз човек!

    11 1 Отговор
    Сега ще си изберем и Лянчето и комплектът е пълен. Фул хаус.

    15:59 07.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Абсолютно прав

    7 2 Отговор
    С истерия нищо не се постига, със спекулации още по-малко

    16:00 07.10.2026

  • 60 Научете най-после

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Водите са в изключителната икономическа област на България. Български води, български интереси, България. Научете се да уважавате България!

    Коментиран от #103

    16:01 07.10.2026

  • 61 Макс

    10 3 Отговор
    И все пак , чия е България , г-н Радев ? Суверенна и независима или руска /путинска / губерния ? А чий премиер сте вие ? Само страхливец не смее да назове името на този , който заплашва цял свят . Вие страхливец ли сте г-н Радев ?

    Коментиран от #78

    16:01 07.10.2026

  • 62 Фактъ

    11 2 Отговор
    Този го е страх да споменава путин и русия . Това е новият правешки шмекер Тодор Яшаров Живков - Янко . Снишен да мине бурята . Този е истински позор за България .

    16:02 07.10.2026

  • 63 Петроханците да замълчат

    3 11 Отговор
    Че то къде бяха като падна украинският дрон до Кардам?!

    Коментиран от #67, #77

    16:02 07.10.2026

  • 64 Есграон Великотърновский

    11 2 Отговор
    Рундьо така и не каза на кого са дроновете. Чакай, да не би да са извънземни?!

    16:03 07.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Дъртия

    2 3 Отговор
    Моряците да връщат заплатите и на борсата по труда.

    16:03 07.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Война е, ще падат

    4 4 Отговор
    И украински, и руски, дано обаче не са натовски, че тогава лошо

    16:05 07.10.2026

  • 70 Българските

    3 9 Отговор
    управляващи - васали на Германия пак но водят към пропастта. Първият път плакаха на дядо Вазов, вторият път на дядо Сталин да ги пощади.
    На кого ще циврят след третата тупаница не е съвсем ясно.
    Излизайте от това НАТО бе кратуни твърди. Не се занимавайте с глупости и подлизурство. Спасете народа си веднъж.

    16:05 07.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Взех, че погледнах

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Естествено че Няма място за истерия":

    Там има подробен регистър на членовете. За произшествия нищо няма, камо ли за вина на някоя държава. И в изданието им Дeniz Тicaretи нищо няма. Май си съчиняваш, а?

    Коментиран от #81, #96, #102

    16:06 07.10.2026

  • 73 Много

    9 0 Отговор
    просто племе сме. Пак ще ядем тоягата.

    16:07 07.10.2026

  • 74 Естествено че Няма място за истерия

    3 3 Отговор
    (преодоляване на неравнопоставеността между търговците, регистрирани по българското законодателство, и търговците, регистрирани по законодателството на друга държава членка на ЕС)....... Нали се сещате а? Частни западни трибуквени абревиатури ще се разпищолят съвсем законно у нас .... къде е дъното обаче е въпроса хора ? Частни затвори ще могат да се строят, управляват и охраняват от частни охранителни фирми включително и небългарски ! Калушковците ще бъдат заменени с нови ... Поредната серия гнус и мерзавство. Дали редовите рундювци знаят въобще какво гласуват?

    16:07 07.10.2026

  • 75 Да попитам:

    5 2 Отговор
    Защото човешкият живот бил "ценност" в България,затова ли нямаме детска болница,събираме капачки за лечение на деца,умираме по стълбите пред медицинските търговски дружества, стотици селища са без мед,помощ и аптеки,много БЪЛГАРИ нямат пари за скъпите лекарства и достъп до скъпоплатено лечение?????????????? Точно на кой животът е ценност,само на чужденците ли??????

    Коментиран от #122

    16:07 07.10.2026

  • 76 Няма място за мърдане

    11 4 Отговор
    България от 1878 г. досега си е руска губерния.Няма шпионски скандал в Европа, в който да не са замесени поне 4-5 българи, уж млади, уж отишли в свободния западен свят.

    16:07 07.10.2026

  • 77 Ами

    8 4 Отговор

    До коментар #63 от "Петроханците да замълчат":

    Украинският дрон в Кардам унищожи два стръка слънчоглед.Тук става дума за десетки убити от ватенките моряци.

    16:08 07.10.2026

  • 78 провинциалист

    2 9 Отговор

    До коментар #61 от "Макс":

    Изключителната икономическа област на България си остава международни води, нали се сещаш? Иначе и Германия, и САЩ са изключителна икономическа област на България.

    Коментиран от #94

    16:08 07.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ахахахаха

    6 3 Отговор
    Спокойно, моряци, корабът потъва бавно. Затова ни сложиха сатанистите и ционистите генерал министър-председател. Нали помните как дойде на власт - след умишлено предизвикани протести миналата есен, на които се вързаха полезните жълтопаветници.

    16:10 07.10.2026

  • 81 Естествено че Няма място за истерия

    5 2 Отговор

    До коментар #72 от "Взех, че погледнах":

    Има има пич ! .... и бройката и точен опис в pdf фаил приложен ! На 226 граждански кораба които са били директно атакувани или поразени в Черно Море.

    16:10 07.10.2026

  • 82 Господин Премиер

    10 1 Отговор
    Вашата партия е отхвърлила искане изнасилвачите и педофилите да не бъдат допускани до частна охранителна дейност? Вие, който манипулирайте с петроханците и така дойдохте на власт чрез слабоумието на гласоподавателите ви? Какво е вашето обяснение?

    16:10 07.10.2026

  • 83 ГУНДЯЕВ

    9 2 Отговор
    Радев Радев.

    Не знаем на Кого
    Са Дроновете ,

    Но щом Даваме На Украйна оръжия

    Така щяло да стане .......

    Значи Все пак се Знае
    Кой БОМБИ КОРАБИ
    В Българските Води
    Но по добре да не
    Казваме Че е Русия
    Че пак ще има
    Лупане по Канчето ...

    16:10 07.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Вместо

    1 10 Отговор
    да умуват за неща, които не могат да контролират, да насрочат референдум за излизане от НАТО.
    Всеки ден в тази неуправляема организация е риск за живота и здравето на българските граждани.

    Коментиран от #90

    16:12 07.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Че и Руски Клоун

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "!!!?":

    Още по зле .

    16:14 07.10.2026

  • 89 Спиро

    9 2 Отговор
    Цял екипаж на кораб изтрепан, два потънали, няма място за паника..

    Коментиран от #108

    16:14 07.10.2026

  • 90 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #85 от "Вместо":

    Свободен си да излизаш от НАТО.Да не си вързан?!

    16:15 07.10.2026

  • 91 Кога

    11 1 Отговор
    Кога ще привикат руската посланичка? Още вчера беше ясно, че корабите са били с украинско зърно и са пътували от Украйни. Мунчо още вчера е знаел, че дроновете са руски.

    16:15 07.10.2026

  • 92 Наркобаронът

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "И в тая връзка":

    Пак си продава.

    Когато те помилва ИЛИАНКА
    какво друго може
    Да прави.

    16:16 07.10.2026

  • 93 Алкохолика

    4 1 Отговор
    А Ефтимов, този който не обича да пие и той дава акъл, нали го видях как му треперят ръцете, само разлива материала.

    16:16 07.10.2026

  • 94 Макс

    7 3 Отговор

    До коментар #78 от "провинциалист":

    А ти нали се сещаш че Радев не е правилният човек на правилното място ?

    16:17 07.10.2026

  • 95 Прекрасна новина от последните минути

    0 0 Отговор
    От шефа на пиар отдела на Румен Радев - Николай Бареков!
    ЦОБ на ДПС и лично Делян Пеевски взеха решение да подкрепят Илияна Йотова на президентските избори!

    16:18 07.10.2026

  • 96 Добре колега , обяснявам щом се съмняваш

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Взех, че погледнах":

    Копираш в гуглето следният текст: ( Според данни на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и международни организации, поне 226 граждански кораба са били директно атакувани или поразени в Черно Море . ) после в ляво горе натискаш бутончето ( Mode IA) и може след като прочетеш написаното да отидеш и на посоченият линк и да видиш дали послъгвам или НЕ ! С уважение и се надявам да съм бил от полза

    Коментиран от #111

    16:18 07.10.2026

  • 97 Неутрален

    9 2 Отговор
    Такова смотано управство не сме имали от Освобождението.

    Коментиран от #104

    16:18 07.10.2026

  • 98 Няма място за истерия

    8 0 Отговор
    Единия екипаж го спасихме, другият си отиде. И както вече разбрахме, виновни няма, защото не се знае кой.

    16:19 07.10.2026

  • 99 чорапа

    8 3 Отговор
    " няма място за истерия" ,обаче кой напада? Мистерия...Мълчанието на русоробските агнета.

    16:19 07.10.2026

  • 100 Така ще е

    8 1 Отговор
    Дойде ли БКП чакай дронове и ракети.
    Идиоти

    16:20 07.10.2026

  • 101 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА

    4 3 Отговор
    Ни набутват в чуждите войни.

    16:20 07.10.2026

  • 102 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 103 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "Научете най-после":

    Не може България да се ангажира с каквото и да било след Дванадесет милната зона Отворете МОРСКОТО ПРАВО Писано е от вашите приятели Англичаните Доста интересни неща ще научите В МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ Не важи законодателството на нито една държава

    16:24 07.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Български

    6 2 Отговор
    Военен боклук!

    16:25 07.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 То и

    5 1 Отговор
    Твърда позиция няма, държавна независимост също няма.

    16:27 07.10.2026

  • 108 И какво

    1 4 Отговор

    До коментар #89 от "Спиро":

    ни касае нас българите това?

    16:28 07.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Няма място за Радев

    5 3 Отговор
    В България!
    Това натовско нищожество ни заби в замята!

    16:29 07.10.2026

  • 111 А тъй, точно тъй ... и се изписва

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Добре колега , обяснявам щом се съмняваш":

    Това твърдение е напълно точно и отразява официалната статистика на морската индустрия.
    Според официални данни на Турската камара на морската търговия (İMEAK), от началото на конфликта в Украйна до есента на 2026 г., общо 226 граждански и търговски кораба са били атакувани или засегнати от бойни действия в Черно море. По-голямата част от тези инциденти са регистрирани през последната година вследствие на интензивната война с дронове и плаващи мини....

    16:30 07.10.2026

  • 112 Айде бе,

    7 1 Отговор
    След атаките в Черно море няма място за шикалкавене! Време е нещата да се наричат с истинските им имена. Управляващите са задължени да заемат ясна позиция относно сигурността на всички нас, иначе нямат място във властта. Властта не е само достъп до общите пари на днъкоплатците и разполагането с тях както намерят за добре според личните си преценки и амбиции. Не може вечно хем вълка сит, хем агнето цяло.

    16:31 07.10.2026

  • 113 Пращайте….

    1 0 Отговор
    …двете шишета да хващат сроковете във въздуха -> бас държа, че и тях ше откраднат!!!

    16:31 07.10.2026

  • 114 Горски

    3 1 Отговор
    Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова? Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци? То е взрив след взрив. Ако ударите бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н. Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява.

    Коментиран от #150

    16:32 07.10.2026

  • 115 Докога?

    5 1 Отговор
    Докога тоиз ангъл, гроезн и маезн лаекй на кремълския злодей ще дълбае ъдното? Докога? Че омразата на цял народ към тебе бе, подлого путинова премина всякакви граници! Тази омраза е истинката истерия, предизвикана от теб, мутро фатмашка със змийските очички и дългия нос,, дето върви два метра пред теб! Че затвори я тази твоя мърсна уста бе Фатмака, затвори я!

    16:32 07.10.2026

  • 116 Инцидент

    1 4 Отговор
    в международни води. На кой му пука за някакви брадясали самоубийци решили да припечелват пари по време на война.
    Дали бил украински или руски дрон е все тази. Алчността е взела връх пред човешкия живот. Няма нужда от истерии.

    Коментиран от #127

    16:33 07.10.2026

  • 117 Мотю Джибрата

    6 0 Отговор
    Някой провери ли го за домашна ракия ?

    16:33 07.10.2026

  • 118 Той това

    3 0 Отговор
    Го казва за себе си. Да не изпада в истерия и да прави трезва оценка. Главата му се е запалила от истината , която не казват. А румънците кога ще дадат коментар?

    16:34 07.10.2026

  • 119 Миме

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    тия лъжи от чий ги изсмуса бе еврас

    16:34 07.10.2026

  • 120 345

    8 1 Отговор
    Ако корабите и моряците бяха български и тогава така щеше да говори тоз предател, поставил се в услуга на злото.

    16:35 07.10.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 може да сам са испуснал

    3 0 Отговор
    ма около мени мирише на маргаритки!

    16:37 07.10.2026

  • 124 Мусорчик

    8 0 Отговор
    Когато другите осоло тебе се въоръжават до зъби, а ти говориш за дипломация и колко скъпо е въоръжаването, май казваш "Ела, Вълчо, изяж ме.".

    Коментиран от #130

    16:38 07.10.2026

  • 125 Пламен

    6 0 Отговор
    Тоз безумец дрънкаше за тактически ядрен удар от страна руспия...

    Добре бе , фатмак, ти беше 7 години Резидент.
    Ти какво направи за скривалищата? Овенен си бил цял животец , на наша издръжка.Никаква файда няма от теб.

    16:38 07.10.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 здрасти

    3 1 Отговор

    До коментар #116 от "Инцидент":

    Как са стигнали подводни дронове до корабите? Въздушен дрон няма силата да потопи търговски кораб.

    16:39 07.10.2026

  • 128 Кирпича

    5 1 Отговор
    Дефанзивната и лицемерна политика на Радев е нелепа и жалка .

    Коментиран от #134

    16:40 07.10.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Естествено че Няма място за истерия НО

    2 5 Отговор
    Атлантиците трябва да знаят че призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    Коментиран от #136, #137

    16:40 07.10.2026

  • 132 Аз полковникът

    5 2 Отговор
    Ако бяха Украински, Миньо още вчера щеше да го каже..

    16:40 07.10.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 макак така

    2 0 Отговор

    До коментар #128 от "Кирпича":

    нали таковата натовски Генерал!

    16:41 07.10.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Истерически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Естествено че Няма място за истерия НО":

    Коцка ти ли си?

    16:43 07.10.2026

  • 137 Каква прокуратора?

    4 0 Отговор

    До коментар #131 от "Естествено че Няма място за истерия НО":

    ПБ си вдихнаха петроханска кула и се обхрадиха с частни охранителни фирми на изнасилвачи и педофили?

    Коментиран от #149

    16:43 07.10.2026

  • 138 Абсурдистан

    5 1 Отговор
    Единственият истерик е Мунчо, който подобно на глуповата миска не престана да врещи за мир, но си няма ни най-малка идея как ще се постигне.

    16:44 07.10.2026

  • 139 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    2 0 Отговор
    Не ви ли се струва странно, че само 12 часа след "инцидента" прекратиха спасително-издирвателната операция на екипажа на потъналия кораб и няма да издирват/изследват и товара?

    Коментиран от #145, #147

    16:44 07.10.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 В човешката

    3 0 Отговор
    история са известни безброй мъже, които са опитвали да натрупат богатство по време на война. Някой са успявали и наистина са ставали приказно богати, други са завършвали под земята или както в случая, под водата. Нищо ново под слънцето. Няма нужда от паника.

    16:45 07.10.2026

  • 142 Радев, Радев

    2 3 Отговор
    Главатар на сглобка крадливи педофили

    16:45 07.10.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 За истерия - не

    2 1 Отговор
    но за ОСТАВКА на некомпетентното ти правителство от русоробета ДААААААА. НЕАДЕКВАТНИЦИ СМОТАНИ!

    16:46 07.10.2026

  • 145 Радев, Радев

    2 0 Отговор

    До коментар #139 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":

    Закото ще трябва да привикват Митрофанова

    16:46 07.10.2026

  • 146 Все пак

    3 0 Отговор
    Безспорно е, че са обстрелвани плавателните съдове, а не икономическата зона на България, нали.
    Няма нужда от истерии.

    16:47 07.10.2026

  • 147 ако

    2 0 Отговор

    До коментар #139 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":

    Ако имаш желание да платиш, ще го изследваме и товара и дупката. Само да не е повлякъл и руската подводница със себе си.

    16:47 07.10.2026

  • 148 Овратен

    3 0 Отговор
    Масово избиване на цивилни граждани в българска територия бил лек инцидент !

    16:52 07.10.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Данчо

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Горски":

    Радев като президент не е свикал съвета 594 дни , какво ще кажеш ?Двамата са си лика прилика като два стръка иглика .

    16:53 07.10.2026

  • 151 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    "ПРЕМИЕРА" РАЧКО (ПРЪДЛЕТО), НЕ БЛАГОДАРИ ЛИ ...................... ЗА ПЕРФЕКТНО ИЗПЪЛНЕНА "ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ" ПО ...................... ВЗРИВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КОРАБ И ....................... "ЕЛИМИНИРАНЕТО" (УБИЙСТВОТО) НА ЕКИПАЖА МУ ..................... НА КОМУНОФАШИСТА ПУТЛЕР ..............,....,..

    16:53 07.10.2026

  • 152 Истерия няма

    1 0 Отговор
    Дрънкало селташко! Оставка, некадърно копринковче!

    Коментиран от #153

    16:53 07.10.2026

  • 153 блажени са верующите

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "Истерия няма":

    които вярват, че Радев ще си тръгне сам.

    16:54 07.10.2026

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