Румен Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия

„Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка“, заяви премиерът Румен Радев след атаките по два кораба в Черно море.

Той благодари на екипажа на българския кораб „Диуспурия“, както и на спасителните екипи на Военноморските и Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и медицинските екипи, участвали в оказването на помощ на бедстващи хора.

„За пореден път показахме, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно спасяване в своята изключителна икономическа зона съгласно международните конвенции“, каза Радев.

Започнала е процедура за нови системи за наблюдение

Премиерът определи изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство като сложен процес, който не може да бъде решен за кратко време. „Изисква се време, а и финанси“, допълни той.

Радев припомни, че през 2023 г. е било заложено придобиването на безпилотни летателни системи от висок клас, способни да наблюдават цялата изключителна икономическа зона на България. По думите му след това не са били предприети стъпки. Сега министърът на отбраната е изготвил необходимата документация и процедурата вече е стартирана.

Премиерът посочи още, че през 2022 г. България се е присъединила към инициативата за европейски въздушен щит. Правителството е приело проект за инвестиционен разход за закупуването на още пет зенитно-ракетни комплекта. „Очаквам до седмици да имаме договор“, заяви Радев.

Радев призова за дипломатическо решение

Премиерът каза, че свиканият от президента Консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в сцена за „предизборни демагогии“.

По думите му финансирането на война и безкрайното превъоръжаване струват повече от дипломатическите усилия за траен мир. „Нашето правителство ще продължи да работи в тази посока“, каза Радев.

Проверки за злоупотреби в здравеопазването

Като друга важна тема премиерът посочи акцията в Пловдив, при която се проверяват твърдения за злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства.

Радев благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС. Той заяви, че кръстосаните проверки продължават в цялата страна и че се подготвят промени в Закона за обществените поръчки, които да ограничат източването на средства от НЗОК.

Премиерът съобщи още, че в бюджета за 2027 г. е предвидено увеличение на заплатите на младите лекари.

Източници: nova.bg