Румен Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия

„Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка“, заяви премиерът Румен Радев след атаките по два кораба в Черно море.
Той благодари на екипажа на българския кораб „Диуспурия“, както и на спасителните екипи на Военноморските и Военновъздушните сили, „Гранична полиция“ и медицинските екипи, участвали в оказването на помощ на бедстващи хора.
„За пореден път показахме, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно спасяване в своята изключителна икономическа зона съгласно международните конвенции“, каза Радев.
Започнала е процедура за нови системи за наблюдение
Премиерът определи изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство като сложен процес, който не може да бъде решен за кратко време. „Изисква се време, а и финанси“, допълни той.
Радев припомни, че през 2023 г. е било заложено придобиването на безпилотни летателни системи от висок клас, способни да наблюдават цялата изключителна икономическа зона на България. По думите му след това не са били предприети стъпки. Сега министърът на отбраната е изготвил необходимата документация и процедурата вече е стартирана.
Премиерът посочи още, че през 2022 г. България се е присъединила към инициативата за европейски въздушен щит. Правителството е приело проект за инвестиционен разход за закупуването на още пет зенитно-ракетни комплекта. „Очаквам до седмици да имаме договор“, заяви Радев.
Радев призова за дипломатическо решение
Премиерът каза, че свиканият от президента Консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в сцена за „предизборни демагогии“.
По думите му финансирането на война и безкрайното превъоръжаване струват повече от дипломатическите усилия за траен мир. „Нашето правителство ще продължи да работи в тази посока“, каза Радев.
Проверки за злоупотреби в здравеопазването
Като друга важна тема премиерът посочи акцията в Пловдив, при която се проверяват твърдения за злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства.
Радев благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС. Той заяви, че кръстосаните проверки продължават в цялата страна и че се подготвят промени в Закона за обществените поръчки, които да ограничат източването на средства от НЗОК.
Премиерът съобщи още, че в бюджета за 2027 г. е предвидено увеличение на заплатите на младите лекари.
Източници: nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 провинциалист
Коментиран от #119
15:35 07.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бушприт
15:36 07.10.2026
6 Али
Коментиран от #21, #43
15:36 07.10.2026
7 Копирано от мрежата
Коментиран от #36
15:37 07.10.2026
8 И в тая връзка
Коментиран от #92
15:37 07.10.2026
9 Госあ
Коментиран от #19, #47
15:38 07.10.2026
10 муцунка
15:38 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
15:39 07.10.2026
13 хмм
15:39 07.10.2026
14 Ами не се стресирай
15:39 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Последния Софиянец
15:40 07.10.2026
17 Камион
Нали беше “операция”, а не война!?
15:40 07.10.2026
18 муцунка
15:41 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Лондон
До коментар #6 от "Али":Наши са. Натовски.
15:42 07.10.2026
22 Екстра
Коментиран от #34, #44
15:43 07.10.2026
23 Спри латерната
До коментар #20 от "14/88":Досаждаш и спамиш в сайта.
15:43 07.10.2026
24 Исторически парк
15:44 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Не виждам
15:44 07.10.2026
27 Радко
Русия потопи турски кораби.
Коментиран от #31
15:45 07.10.2026
28 Лего
15:45 07.10.2026
29 Мнение
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Био масата на шорош съдите за другите по вас самите?!
Осъзнавате ли, че сте собственост на спонсорите ви?!
Рано или късно тая ваша продажна практика ще бъде прекратена!
Най-низшата прослойка на човечеството, това са купените хорица, дето нямат собствена воля, а са готови на всичко за съответните сребърници!
Коментиран от #35, #51
15:46 07.10.2026
30 !!!?
Коментиран от #88
15:46 07.10.2026
31 Ако бяха
До коментар #27 от "Радко":украински , първи щеше да забие тъпана ! Товарът е бил за Украйна !
15:47 07.10.2026
32 Нострадамус
15:47 07.10.2026
33 Естествено че Няма място за истерия
В условия на реален въоръжен конфликт международното морско право и правото на неутралитет стават по-сложни. Пораженията и инцидентите с търговски кораби в чужда ИИЗ (подобно на скорошните случаи в Черно море) не се считат за пряка атака срещу суверенната сухопътна територия на крайбрежната страна. Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Иран е разположена в водите на Персийския залив, Оманския залив на юг и Каспийско море на север. Само Южно крайбрежие на Иран има около 2400 км брегова линия към Персийския залив и Оманския залив (Арабианско море) с 200 мили на вътре! Действия: Американският флот обаче настоява, че има пълно право да провежда военни операции, учения и транзитно преминаване (включително през Ормузкия проток) в рамките на чужди ИИЗ, без да иска разрешение. Текуща блокада (2026 г.): В контекста на текущия конфликт, започнал през февруари 2026 г., САЩ наложиха блокада и обявиха правото си да спират, потапят и конфискуват кораби, пренасящи товари за Иран, дори в териториалните води. САЩ твърдят, че действията им са легитимни мерки в рамките на въоръжения конфликт....
Коментиран от #55
15:48 07.10.2026
34 провинциалист
До коментар #22 от "Екстра":Между 150 и 300 са неразкритите убийства по време на прехода в България според експертни оценки на криминалисти и журналисти. Дали пък не трябва да заеме остра, категорична и ясна позиция спрямо извършителите на ТАЗИ нечовешка агресия срещу България, пък тогава да оправяме световните дела?
15:48 07.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 От трън на глог, та по-висок
До коментар #7 от "Копирано от мрежата":Така е при капитализма. Нема лабаво. Ще чакате светлото капиталистическо робство, т.е., бъдеще, което вече ви е захапало и не пуска. Винаги има и по-лошо, а най-лошото предстои и се нарича ВОЙНА.
"Някой чупи рекорда,
някой пада зад борда.
Продължавай напред -
тука има си ред."
Щурците
15:49 07.10.2026
37 сара
15:49 07.10.2026
38 Естествено че Няма място за истерия
15:50 07.10.2026
39 Ами
Това обстоятелство вече не е теоретично изведено, а се вижда на практика. Затова сега е това треперене.
Коментиран от #42, #58
15:50 07.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Естествено че Няма място за истерия
Коментиран от #72
15:51 07.10.2026
42 коко
До коментар #39 от "Ами":Явно не съм българин тогава.
15:52 07.10.2026
43 Дроновете
До коментар #6 от "Али":са руски, вещо насочвани от украински оператори, под британско ръководство.
15:52 07.10.2026
44 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #22 от "Екстра":Не симпатизирам на Радев ама изобщо НО Какво общо има България с инцидент в МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ за да взема някакви мерки и да се меси където не и работа Какво общо има Палао и Того с България освен че са потенциални членове на ЕС заедно с Острова на СКЕЛЕТИТЕ и Мадагаскар Кой дава право на политически партии с отпаднала необходимост да наливат излишно напрежение в и без това сложната ситуация Колко трябва да станат горивата за да ни дойде акъла
Коментиран от #60, #86
15:52 07.10.2026
45 Спешно
15:53 07.10.2026
46 Естествено че Няма място за истерия
15:53 07.10.2026
47 Засили се някъде от високо
До коментар #9 от "Госあ":Ама много от високо.
15:53 07.10.2026
48 Радева
15:54 07.10.2026
49 Румен
15:54 07.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Боташ
15:57 07.10.2026
53 Жалка картинка
15:57 07.10.2026
54 2000
15:58 07.10.2026
55 Кажете бре атлантенцата
До коментар #33 от "Естествено че Няма място за истерия":Господарите ви зад океана какво казват относно "Ситуацията" в "контекста на война" а? ..... ще споделите ли или съвсем се ушашавихте с двойните стандарти ?
Коментиран от #79
15:58 07.10.2026
56 Охраняем коридор в националните ни води
15:59 07.10.2026
57 Много случихме с тоз човек!
15:59 07.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Абсолютно прав
16:00 07.10.2026
60 Научете най-после
До коментар #44 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Водите са в изключителната икономическа област на България. Български води, български интереси, България. Научете се да уважавате България!
Коментиран от #103
16:01 07.10.2026
61 Макс
Коментиран от #78
16:01 07.10.2026
62 Фактъ
16:02 07.10.2026
63 Петроханците да замълчат
Коментиран от #67, #77
16:02 07.10.2026
64 Есграон Великотърновский
16:03 07.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Дъртия
16:03 07.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Война е, ще падат
16:05 07.10.2026
70 Българските
На кого ще циврят след третата тупаница не е съвсем ясно.
Излизайте от това НАТО бе кратуни твърди. Не се занимавайте с глупости и подлизурство. Спасете народа си веднъж.
16:05 07.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Взех, че погледнах
До коментар #41 от "Естествено че Няма място за истерия":Там има подробен регистър на членовете. За произшествия нищо няма, камо ли за вина на някоя държава. И в изданието им Дeniz Тicaretи нищо няма. Май си съчиняваш, а?
Коментиран от #81, #96, #102
16:06 07.10.2026
73 Много
16:07 07.10.2026
74 Естествено че Няма място за истерия
16:07 07.10.2026
75 Да попитам:
Коментиран от #122
16:07 07.10.2026
76 Няма място за мърдане
16:07 07.10.2026
77 Ами
До коментар #63 от "Петроханците да замълчат":Украинският дрон в Кардам унищожи два стръка слънчоглед.Тук става дума за десетки убити от ватенките моряци.
16:08 07.10.2026
78 провинциалист
До коментар #61 от "Макс":Изключителната икономическа област на България си остава международни води, нали се сещаш? Иначе и Германия, и САЩ са изключителна икономическа област на България.
Коментиран от #94
16:08 07.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ахахахаха
16:10 07.10.2026
81 Естествено че Няма място за истерия
До коментар #72 от "Взех, че погледнах":Има има пич ! .... и бройката и точен опис в pdf фаил приложен ! На 226 граждански кораба които са били директно атакувани или поразени в Черно Море.
16:10 07.10.2026
82 Господин Премиер
16:10 07.10.2026
83 ГУНДЯЕВ
Не знаем на Кого
Са Дроновете ,
Но щом Даваме На Украйна оръжия
Така щяло да стане .......
Значи Все пак се Знае
Кой БОМБИ КОРАБИ
В Българските Води
Но по добре да не
Казваме Че е Русия
Че пак ще има
Лупане по Канчето ...
16:10 07.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Вместо
Всеки ден в тази неуправляема организация е риск за живота и здравето на българските граждани.
Коментиран от #90
16:12 07.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Че и Руски Клоун
До коментар #30 от "!!!?":Още по зле .
16:14 07.10.2026
89 Спиро
Коментиран от #108
16:14 07.10.2026
90 Ами
До коментар #85 от "Вместо":Свободен си да излизаш от НАТО.Да не си вързан?!
16:15 07.10.2026
91 Кога
16:15 07.10.2026
92 Наркобаронът
До коментар #8 от "И в тая връзка":Пак си продава.
Когато те помилва ИЛИАНКА
какво друго може
Да прави.
16:16 07.10.2026
93 Алкохолика
16:16 07.10.2026
94 Макс
До коментар #78 от "провинциалист":А ти нали се сещаш че Радев не е правилният човек на правилното място ?
16:17 07.10.2026
95 Прекрасна новина от последните минути
ЦОБ на ДПС и лично Делян Пеевски взеха решение да подкрепят Илияна Йотова на президентските избори!
16:18 07.10.2026
96 Добре колега , обяснявам щом се съмняваш
До коментар #72 от "Взех, че погледнах":Копираш в гуглето следният текст: ( Според данни на Турската камара на морската търговия (İMEAK) и международни организации, поне 226 граждански кораба са били директно атакувани или поразени в Черно Море . ) после в ляво горе натискаш бутончето ( Mode IA) и може след като прочетеш написаното да отидеш и на посоченият линк и да видиш дали послъгвам или НЕ ! С уважение и се надявам да съм бил от полза
Коментиран от #111
16:18 07.10.2026
97 Неутрален
Коментиран от #104
16:18 07.10.2026
98 Няма място за истерия
16:19 07.10.2026
99 чорапа
16:19 07.10.2026
100 Така ще е
Идиоти
16:20 07.10.2026
101 ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА
16:20 07.10.2026
102 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
103 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #60 от "Научете най-после":Не може България да се ангажира с каквото и да било след Дванадесет милната зона Отворете МОРСКОТО ПРАВО Писано е от вашите приятели Англичаните Доста интересни неща ще научите В МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ Не важи законодателството на нито една държава
16:24 07.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Български
16:25 07.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 То и
16:27 07.10.2026
108 И какво
До коментар #89 от "Спиро":ни касае нас българите това?
16:28 07.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Няма място за Радев
Това натовско нищожество ни заби в замята!
16:29 07.10.2026
111 А тъй, точно тъй ... и се изписва
До коментар #96 от "Добре колега , обяснявам щом се съмняваш":Това твърдение е напълно точно и отразява официалната статистика на морската индустрия.
Според официални данни на Турската камара на морската търговия (İMEAK), от началото на конфликта в Украйна до есента на 2026 г., общо 226 граждански и търговски кораба са били атакувани или засегнати от бойни действия в Черно море. По-голямата част от тези инциденти са регистрирани през последната година вследствие на интензивната война с дронове и плаващи мини....
16:30 07.10.2026
112 Айде бе,
16:31 07.10.2026
113 Пращайте….
16:31 07.10.2026
114 Горски
Коментиран от #150
16:32 07.10.2026
115 Докога?
16:32 07.10.2026
116 Инцидент
Дали бил украински или руски дрон е все тази. Алчността е взела връх пред човешкия живот. Няма нужда от истерии.
Коментиран от #127
16:33 07.10.2026
117 Мотю Джибрата
16:33 07.10.2026
118 Той това
16:34 07.10.2026
119 Миме
До коментар #3 от "провинциалист":тия лъжи от чий ги изсмуса бе еврас
16:34 07.10.2026
120 345
16:35 07.10.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 може да сам са испуснал
16:37 07.10.2026
124 Мусорчик
Коментиран от #130
16:38 07.10.2026
125 Пламен
Добре бе , фатмак, ти беше 7 години Резидент.
Ти какво направи за скривалищата? Овенен си бил цял животец , на наша издръжка.Никаква файда няма от теб.
16:38 07.10.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 здрасти
До коментар #116 от "Инцидент":Как са стигнали подводни дронове до корабите? Въздушен дрон няма силата да потопи търговски кораб.
16:39 07.10.2026
128 Кирпича
Коментиран от #134
16:40 07.10.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Естествено че Няма място за истерия НО
Коментиран от #136, #137
16:40 07.10.2026
132 Аз полковникът
16:40 07.10.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 макак така
До коментар #128 от "Кирпича":нали таковата натовски Генерал!
16:41 07.10.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Истерически парк
До коментар #131 от "Естествено че Няма място за истерия НО":Коцка ти ли си?
16:43 07.10.2026
137 Каква прокуратора?
До коментар #131 от "Естествено че Няма място за истерия НО":ПБ си вдихнаха петроханска кула и се обхрадиха с частни охранителни фирми на изнасилвачи и педофили?
Коментиран от #149
16:43 07.10.2026
138 Абсурдистан
16:44 07.10.2026
139 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Коментиран от #145, #147
16:44 07.10.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 В човешката
16:45 07.10.2026
142 Радев, Радев
16:45 07.10.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 За истерия - не
16:46 07.10.2026
145 Радев, Радев
До коментар #139 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":Закото ще трябва да привикват Митрофанова
16:46 07.10.2026
146 Все пак
Няма нужда от истерии.
16:47 07.10.2026
147 ако
До коментар #139 от "Да си избереш Тато от Тему 🤣":Ако имаш желание да платиш, ще го изследваме и товара и дупката. Само да не е повлякъл и руската подводница със себе си.
16:47 07.10.2026
148 Овратен
16:52 07.10.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Данчо
До коментар #114 от "Горски":Радев като президент не е свикал съвета 594 дни , какво ще кажеш ?Двамата са си лика прилика като два стръка иглика .
16:53 07.10.2026
151 ЕДГАР КЕЙСИ
16:53 07.10.2026
152 Истерия няма
Коментиран от #153
16:53 07.10.2026
153 блажени са верующите
До коментар #152 от "Истерия няма":които вярват, че Радев ще си тръгне сам.
16:54 07.10.2026