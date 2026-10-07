Мениджърът на Саутхемптън с условна забрана заради шпионаж

Мениджърът на Саутхемптън Тонда Екерт бе тежко санкциониран заради участието си в нашумялата шпионска афера в английския футбол. Специалистът получи шестседмична условна забрана да изпълнява функциите си и парична глоба в размер на 28 000 британски лири, след като призна, че е дал разрешение за тайно следене на заниманията на три противникови отбора през миналата кампания.

Обвиненията срещу Екерт бяха повдигнати от Футболната асоциация на Англия (ФА) още през юли. След проведено изслушване, независима регулаторна комисия постанови наказанията, за което от централата съобщиха официално в сряда. Условната забрана на наставника ще бъде с изпитателен срок до края на сезон 2027/28.

Наказанието за клуба е още по-тежко. „Светците“ бяха изхвърлени от финала на плейофите във втора дивизия и стартираха настоящата кампания 2026/27 с отнети четири точки от актива си. Причината е нерегламентираното наблюдение на тренировъчните сесии на Оксфорд, Ипсуич и Мидълзбро.

В момента Саутхемптън се намира в средата на таблицата - на 13-о място с актив от 10 точки след 8 изиграни срещи.