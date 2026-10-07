Скандал с капитана на Елче - Хосан Ферандес бе задържан след сигнал за насилие

Капитанът на Елче Хосан Ферандес се оказа в центъра на сериозен скандал от личен характер. 36-годишният футболист е бил задържан от властите след подаден сигнал за предполагаемо домашно насилие от страна на партньорката му, съобщава испанското издание „Информасион“.

Според първоначалната информация играчът е бил отведен в съда в град Ориуела, където е трябвало да бъде изяснен правният му статут. Двамата с партньорката му имат две дъщери и към момента са в процес на раздяла. В сигнала, подал началото на разследването, е имало приложени доказателствени материали - кореспонденция от WhatsApp и снимки на хематоми, които според твърденията са свързани с описаните действия.

Случаят обаче претърпя пълен обрат часове по-късно. Самите Хосан Ферандес и Роса Дуарте излязоха с общо официално изявление, с което се опитаха да сложат край на спекулациите. В него двамата потвърждават, че се развеждат, но категорично отричат да има образувано дело срещу футболиста.

Позицията на клуба също бе, че не разполага с данни за активна жалба срещу своя капитан, а играчът продължава да тренира наравно със съотборниците си.

В съвместната си декларация двамата заявиха:

„По повод информациите от последните часове, засягащи личния ни живот, искаме заедно да съобщим, че се намираме в бракоразводен процес. Както във всяка подобна ситуация, преминаваме през деликатни моменти, които не винаги са лесни. Въпреки това държим да подчертаем, че запазваме взаимно уважение и желание да преминем през този период по най-достойния начин.

По повод появилите се спекулации, заявяваме, че към настоящия момент няма образувано съдебно производство срещу Хосан Ферандес. От уважение към личния ни живот и най-вече към близките ни, молим темата да остане в личното ни пространство. Искаме да сложим край на всякакви полемики и да посрещнем този нов етап нормално и с уважение. Благодарим за разбирането към личната ни неприкосновеност.“

Към този момент няма официално потвърждение за действащо наказателно производство срещу Хосан Ферандес, а и двете страни апелират за зачитане на личното им пространство.