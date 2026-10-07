Абсурдна забрана в Германия - Бохум спира феновете си да скачат

Клубът от Втора Бундеслига Бохум въведе безпрецедентна мярка за своите привърженици. Ръководството забрани синхронизираното подскачане в определен сектор на стадион „Рурщадион“, след като се оказа, че вибрациите причиняват физическо неразположение на част от публиката. Информацията бе потвърдена от клуба и разпространена от агенция Reuters.

Причината за решението е техническа експертиза. Инженери са извършили детайлен оглед на съоръжението като част от мащабния план за модернизация на стадиона. Макар конструкцията да е напълно изрядна и да покрива всички норми за товароносимост, специалистите са установили любопитен феномен. Масовите и ритмични подскоци на агитката по време на мач създават така наречения „ефект на трамплин“ в трибуната, което води до гадене и дискомфорт у по-чувствителните зрители.

Затова от 11 октомври влиза в сила пълна забрана за всякакви координирани движения и скачане в сектора за правостоящи на Източната трибуна. Стадионът на Бохум иначе побира около 26 000 души.

От клуба изразиха съжаление за крайната мярка, но подчертаха, че това е единственият начин трибуната да продължи да се използва с пълен капацитет.

„Бохум съжалява, че се налага да прибегне до тези неизбежни ограничения, но в същото време е облекчен, че Източната трибуна ще може да функционира с пълния си капацитет, ако забраната за скачане се спазва стриктно“, се казва в официалната позиция.

Ограничението ще важи дългосрочно - до 2028 година. От управата обаче дадоха надежда, че проблемът ще бъде решен окончателно с планирания ремонт. „За щастие, реконструкцията на Източната трибуна вече е заложена в проекта за обновяване. Това ще ни спести дълъг процес по планиране, а забраната ще отпадне веднага след като строителните дейности приключат през 2028 година“, допълват от Бохум.