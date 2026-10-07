Новини
Спорт »
Световен футбол »
Абсурдна забрана в Германия - Бохум спира феновете си да скачат

Абсурдна забрана в Германия - Бохум спира феновете си да скачат

7 Октомври, 2026 20:53 440 2

  • бохум-
  • втора бундеслига-
  • рурщадион-
  • забрана за скачане-
  • фенове-
  • ефект на трамплин-
  • германски футбол

Причината за решението е техническа експертиза

Абсурдна забрана в Германия - Бохум спира феновете си да скачат - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Клубът от Втора Бундеслига Бохум въведе безпрецедентна мярка за своите привърженици. Ръководството забрани синхронизираното подскачане в определен сектор на стадион „Рурщадион“, след като се оказа, че вибрациите причиняват физическо неразположение на част от публиката. Информацията бе потвърдена от клуба и разпространена от агенция Reuters.

Причината за решението е техническа експертиза. Инженери са извършили детайлен оглед на съоръжението като част от мащабния план за модернизация на стадиона. Макар конструкцията да е напълно изрядна и да покрива всички норми за товароносимост, специалистите са установили любопитен феномен. Масовите и ритмични подскоци на агитката по време на мач създават така наречения „ефект на трамплин“ в трибуната, което води до гадене и дискомфорт у по-чувствителните зрители.

Затова от 11 октомври влиза в сила пълна забрана за всякакви координирани движения и скачане в сектора за правостоящи на Източната трибуна. Стадионът на Бохум иначе побира около 26 000 души.

От клуба изразиха съжаление за крайната мярка, но подчертаха, че това е единственият начин трибуната да продължи да се използва с пълен капацитет.

„Бохум съжалява, че се налага да прибегне до тези неизбежни ограничения, но в същото време е облекчен, че Източната трибуна ще може да функционира с пълния си капацитет, ако забраната за скачане се спазва стриктно“, се казва в официалната позиция.

Ограничението ще важи дългосрочно - до 2028 година. От управата обаче дадоха надежда, че проблемът ще бъде решен окончателно с планирания ремонт. „За щастие, реконструкцията на Източната трибуна вече е заложена в проекта за обновяване. Това ще ни спести дълъг процес по планиране, а забраната ще отпадне веднага след като строителните дейности приключат през 2028 година“, допълват от Бохум.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агитката

    1 0 Отговор
    Кой не скача е червен

    20:58 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове