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Кристиан Киву: Успехът и провалът са едно и също за мен, не слагам маски

Кристиан Киву: Успехът и провалът са едно и също за мен, не слагам маски

7 Октомври, 2026 23:08 507 0

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Румънецът прави фурор в началото на своята треньорска кариера

Кристиан Киву: Успехът и провалът са едно и също за мен, не слагам маски - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву, който бе част от легендарния тим на „нерадзурите“, спечелил требъл под ръководството на Жозе Моуриньо през 2010 година, прави фурор в началото на своята треньорска кариера. След кратък, но силен период в Парма, румънецът пое поста на „Сан Сиро“ и още в първия си пълен сезон донесе на клуба титлата в Серия А и Купата на Италия.

В откровено интервю за италиански подкаст Киву сподели философския си поглед върху футбола и славата:

„Това е един свят, който може напълно да изкриви начина, по който гледаш на нещата. Съществува опасност да си сложиш маска, която да прикрива истинската ти същност в определени моменти. Аз не искам да правя това. Ако усетя, че ми се случва, просто ще кажа „стига“. Не мисля какво ще стане в бъдеще, искам да изживея настоящето такова, каквото е, без да си чертая 5, 10 или 20 години кариера напред“, заяви специалистът.

„Имам година и половина стаж като треньор в Серия А, малко повече бели коси, но иначе нищо в мен не се е променило. Нося същата страст и същата амбиция. Вярвам, че съм си същият човек“, добави той.

Като бивш футболист на най-високо ниво, Киву отлично разбира психологията в съблекалнята:

„Опитвам се да показвам разбиране, да не товаря играчите с излишен стрес. Научих се да бъда по-стабилен в собствената си несигурност. За мен успехът и провалът са две различни неща, но аз ги третирам по абсолютно еднакъв начин. Не изпадам в еуфория, когато всичко върви добре, и не се сривам, когато не върви“.

Румънецът коментира и лятната селекция, при която в Милано акостираха трима англичани - Джед Спенс, Къртис Джоунс и Джон Стоунс: „Няма нещо, което Спенс да не може да прави. Той е с отбора от едва седмица. Стараехме се да привлечем футболисти, които пасват на нашата философия. Джоунс и Спенс се адаптираха изключително бързо. При Стоунс е малко по-различно заради контузията, но той е чудесен човек и сме много щастливи, че е при нас“.

Киву говори и за прогреса на младия Анди Диуф, който вече дебютира за националния отбор на Франция. Любопитното е, че Зинедин Зидан го е използвал като ляв бек, в Интер играе като дясно крило, а естествената му позиция е в центъра на терена.

„Диуф е любознателен, има огромно желание да се развива. Прекарваме много време заедно във видео анализи, за да му помогна да разбере как да се движи без топка. Той не е свикнал да играе в дефанзивен план, но откъм старание и желание за работа нямам никакви забележки към него. Процесът е дълъг и понякога се учиш много по-бързо именно от грешките си. Понякога стреля със слабия си крак и това ми харесва. Трябва да започне да намира повече решения на терена“, обясни наставникът на шампионите.


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