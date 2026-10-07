7 октомври 1944 г. Въстанието в Аушвиц: евреите взривяват крематориум IV

На 7 октомври 1944 г. еврейски затворници от Sonderkommando въстават в лагера на смъртта Аушвиц II-Биркенау. Те нападат охраната, оказват въоръжена съпротива и подпалват крематориум IV, след като разбират, че нацистките власти подготвят ликвидирането на около 300 души от подразделението.

Sonderkommando са затворници, принудени да работят около газовите камери и крематориумите – да извеждат телата на убитите и да ги изгарят. Заради ролята им като свидетели на масовото унищожение те са подлагани на периодично „намаляване“ на състава. Около 200 членове на подразделението са убити още през септември 1944 г., а следващата селекция предизвиква незабавната съпротива.

Барутът е пренасян от жени затворнички

Подготовката за бунта продължава месеци. Естер Вайцблум, Ела Гертнер и Регина Сафирщайн, които работят в оръжейна фабрика в комплекса Аушвиц, изнасят малки количества барут. Роза Робота го предава на съпротивата и на затворниците от Sonderkommando. Жените крият взривното вещество в дрехите си и го пренасят под постоянна охрана.

Когато на 7 октомври есесовци пристигат, за да отделят избраните за „транспорт“ затворници, те са нападнати с чукове и брадви. „Те се хвърлиха срещу охраната с чукове и брадви и успяха да ранят някои от тях“, пише бившият затворник Залмен Левентал в свидетелство, съхранявано от Мемориалния музей Аушвиц-Биркенау.

СС потушава въстанието за часове

Затворниците подпалват крематориум IV, а група от крематориум II също се включва в боя и прави опит да избяга. СС обкръжава района и открива огън. Част от бегълците са преследвани и убити извън крематориумите.

В описанията на събитието има разлика в начина, по който е разрушен крематориум IV. Американският музей на Холокоста свързва използвания барут с план за взривяване на сградата, докато Мемориалният музей Аушвиц-Биркенау описва подпалване, което я прави неизползваема. И двата източника потвърждават, че крематориумът е унищожен в хода на въстанието.

Според Американския музей на Холокоста близо 250 затворници загиват по време на боя, а още около 200 са застреляни след потушаването му. Яд Вашем посочва общо 451 убити членове на Sonderkommando. Мемориалният музей Аушвиц-Биркенау също дава броя 451.

Екзекутирани са и жените, внесли барута

След въстанието СС разкрива канала за снабдяване с барут. Роза Робота, Естер Вайцблум, Ела Гертнер и Регина Сафирщайн са арестувани. Въпреки разпитите и изтезанията Робота не разкрива имената на други участници. Четирите жени са обесени публично на 6 януари 1945 г., няколко седмици преди освобождаването на лагера.

Въстанието не успява да предизвика общ бунт в Аушвиц, но остава най-значимият въоръжен опит за съпротива на затворници в лагера. Разрушеният крематориум IV никога не възобновява работа.

Източници: bbc.com, tagesschau.de