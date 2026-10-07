7 октомври 1944 г. Въстанието в Аушвиц: евреите взривяват крематориум IV

На 7 октомври 1944 г. еврейски затворници от Sonderkommando въстават в лагера на смъртта Аушвиц II-Биркенау. Те нападат охраната, оказват въоръжена съпротива и подпалват крематориум IV, след като разбират, че нацистките власти подготвят ликвидирането на около 300 души от подразделението.
Sonderkommando са затворници, принудени да работят около газовите камери и крематориумите – да извеждат телата на убитите и да ги изгарят. Заради ролята им като свидетели на масовото унищожение те са подлагани на периодично „намаляване“ на състава. Около 200 членове на подразделението са убити още през септември 1944 г., а следващата селекция предизвиква незабавната съпротива.
Барутът е пренасян от жени затворнички
Подготовката за бунта продължава месеци. Естер Вайцблум, Ела Гертнер и Регина Сафирщайн, които работят в оръжейна фабрика в комплекса Аушвиц, изнасят малки количества барут. Роза Робота го предава на съпротивата и на затворниците от Sonderkommando. Жените крият взривното вещество в дрехите си и го пренасят под постоянна охрана.
Когато на 7 октомври есесовци пристигат, за да отделят избраните за „транспорт“ затворници, те са нападнати с чукове и брадви. „Те се хвърлиха срещу охраната с чукове и брадви и успяха да ранят някои от тях“, пише бившият затворник Залмен Левентал в свидетелство, съхранявано от Мемориалния музей Аушвиц-Биркенау.
СС потушава въстанието за часове
Затворниците подпалват крематориум IV, а група от крематориум II също се включва в боя и прави опит да избяга. СС обкръжава района и открива огън. Част от бегълците са преследвани и убити извън крематориумите.
В описанията на събитието има разлика в начина, по който е разрушен крематориум IV. Американският музей на Холокоста свързва използвания барут с план за взривяване на сградата, докато Мемориалният музей Аушвиц-Биркенау описва подпалване, което я прави неизползваема. И двата източника потвърждават, че крематориумът е унищожен в хода на въстанието.
Според Американския музей на Холокоста близо 250 затворници загиват по време на боя, а още около 200 са застреляни след потушаването му. Яд Вашем посочва общо 451 убити членове на Sonderkommando. Мемориалният музей Аушвиц-Биркенау също дава броя 451.
Екзекутирани са и жените, внесли барута
След въстанието СС разкрива канала за снабдяване с барут. Роза Робота, Естер Вайцблум, Ела Гертнер и Регина Сафирщайн са арестувани. Въпреки разпитите и изтезанията Робота не разкрива имената на други участници. Четирите жени са обесени публично на 6 януари 1945 г., няколко седмици преди освобождаването на лагера.
Въстанието не успява да предизвика общ бунт в Аушвиц, но остава най-значимият въоръжен опит за съпротива на затворници в лагера. Разрушеният крематориум IV никога не възобновява работа.
Източници: bbc.com, tagesschau.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
23:43 07.10.2026
2 И това
23:43 07.10.2026
3 Ето на.. и тогава са били терористи
23:47 07.10.2026
4 Шорт
23:54 07.10.2026
5 Да де, ама ...
Явно инстукциите се менят във времето и се поднасят различни версии.
00:13 08.10.2026
6 ?????
Единствено успешно въстание в концлагер е в Собибор през 1943 г. ръководено от Александър Печерски.
Естествено съветски еврей след това партизанствал в Белорусия.
Умира 1990 г. на 80 г. в днешна Украйна.
Има и филм за тва, но се съмнявам че някой от фактите е чувал за него.
00:30 08.10.2026