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7 октомври 1944 г. Въстанието в Аушвиц: евреите взривяват крематориум IV

7 октомври 1944 г. Въстанието в Аушвиц: евреите взривяват крематориум IV

7 Октомври, 2026 23:26 672 6

  • аушвиц-
  • холокост-
  • втората световна война-
  • еврейска съпротива-
  • sonderkommando

Затворници от Sonderkommando оказват въоръжена съпротива срещу СС в Аушвиц II-Биркенау. Близо 450 от тях са убити при потушаването на бунта.

7 октомври 1944 г. Въстанието в Аушвиц: евреите взривяват крематориум IV - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 7 октомври 1944 г. еврейски затворници от Sonderkommando въстават в лагера на смъртта Аушвиц II-Биркенау. Те нападат охраната, оказват въоръжена съпротива и подпалват крематориум IV, след като разбират, че нацистките власти подготвят ликвидирането на около 300 души от подразделението.

Sonderkommando са затворници, принудени да работят около газовите камери и крематориумите – да извеждат телата на убитите и да ги изгарят. Заради ролята им като свидетели на масовото унищожение те са подлагани на периодично „намаляване“ на състава. Около 200 членове на подразделението са убити още през септември 1944 г., а следващата селекция предизвиква незабавната съпротива.

Барутът е пренасян от жени затворнички

Подготовката за бунта продължава месеци. Естер Вайцблум, Ела Гертнер и Регина Сафирщайн, които работят в оръжейна фабрика в комплекса Аушвиц, изнасят малки количества барут. Роза Робота го предава на съпротивата и на затворниците от Sonderkommando. Жените крият взривното вещество в дрехите си и го пренасят под постоянна охрана.

Когато на 7 октомври есесовци пристигат, за да отделят избраните за „транспорт“ затворници, те са нападнати с чукове и брадви. „Те се хвърлиха срещу охраната с чукове и брадви и успяха да ранят някои от тях“, пише бившият затворник Залмен Левентал в свидетелство, съхранявано от Мемориалния музей Аушвиц-Биркенау.

СС потушава въстанието за часове

Затворниците подпалват крематориум IV, а група от крематориум II също се включва в боя и прави опит да избяга. СС обкръжава района и открива огън. Част от бегълците са преследвани и убити извън крематориумите.

В описанията на събитието има разлика в начина, по който е разрушен крематориум IV. Американският музей на Холокоста свързва използвания барут с план за взривяване на сградата, докато Мемориалният музей Аушвиц-Биркенау описва подпалване, което я прави неизползваема. И двата източника потвърждават, че крематориумът е унищожен в хода на въстанието.

Според Американския музей на Холокоста близо 250 затворници загиват по време на боя, а още около 200 са застреляни след потушаването му. Яд Вашем посочва общо 451 убити членове на Sonderkommando. Мемориалният музей Аушвиц-Биркенау също дава броя 451.

Екзекутирани са и жените, внесли барута

След въстанието СС разкрива канала за снабдяване с барут. Роза Робота, Естер Вайцблум, Ела Гертнер и Регина Сафирщайн са арестувани. Въпреки разпитите и изтезанията Робота не разкрива имената на други участници. Четирите жени са обесени публично на 6 януари 1945 г., няколко седмици преди освобождаването на лагера.

Въстанието не успява да предизвика общ бунт в Аушвиц, но остава най-значимият въоръжен опит за съпротива на затворници в лагера. Разрушеният крематориум IV никога не възобновява работа.

Източници: bbc.com, tagesschau.de


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    И сега последно ,пак ли трябва да роним сълзи за евреите и да им благодарим и помагаме да избиват жени и деца и да грабят земи да пътуват и да правят каквото и където си искат без визи и всичко да им позволено

    23:43 07.10.2026

  • 2 И това

    4 0 Отговор
    с какво е важно?

    23:43 07.10.2026

  • 3 Ето на.. и тогава са били терористи

    3 0 Отговор
    нападат охраната, после и подпалват държавна собственост, критична инфраструктура - крематориум IV

    23:47 07.10.2026

  • 4 Шорт

    3 0 Отговор
    Криво да седим ама право да си говорим! Ако не бяха руснаците да ги освободят щяха да излетят през комина!

    23:54 07.10.2026

  • 5 Да де, ама ...

    2 0 Отговор
    Когато посетих този лагер заедно с туристическа група, екскурзоводката каза, че немците са направили опит да разрушат крематориума, за да няма след войната доказателства относно това, което са вършили. Затова на негово място виждаме само руини.
    Явно инстукциите се менят във времето и се поднасят различни версии.

    00:13 08.10.2026

  • 6 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    Единствено успешно въстание в концлагер е в Собибор през 1943 г. ръководено от Александър Печерски.
    Естествено съветски еврей след това партизанствал в Белорусия.
    Умира 1990 г. на 80 г. в днешна Украйна.
    Има и филм за тва, но се съмнявам че някой от фактите е чувал за него.

    00:30 08.10.2026