ЦСКА 1948 стартира продажбата на билетите за домакинството на ЦСКА от 11-ия кръг на efbet Лига

Ръководството на ЦСКА 1948 официално пусна в продажба билетите за предстоящия двубой срещу ЦСКА от 11-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе в неделя, 11 октомври, от 20:00 часа на стадион „Витоша“ в Бистрица.

Цените на пропусквателните талони за мача са разпределени по следния начин: VIP сектор – 50 евро, Сектор А – 35 евро, Сектор Г – 20 евро и Сектор Гости – 20 евро.

От лагера на домакините уточниха, че феновете на ЦСКА 1948 могат да закупят своите пропуски за Сектор Г от фен магазина на клуба, намиращ се на бул. „Джеймс Баучер“ №12. За гостуващата агитка на ЦСКА са отпуснати общо 300 билета, като от ЦСКА 1948 предупредиха, че касата пред Сектор Гости няма да бъде отворена в деня на двубоя.