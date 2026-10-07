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ЦСКА 1948 стартира продажбата на билетите за домакинството на ЦСКА от 11-ия кръг на efbet Лига

ЦСКА 1948 стартира продажбата на билетите за домакинството на ЦСКА от 11-ия кръг на efbet Лига

7 Октомври, 2026 22:01 393 1

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За гостуващата агитка са отпуснати общо 300 пропуска

ЦСКА 1948 стартира продажбата на билетите за домакинството на ЦСКА от 11-ия кръг на efbet Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА 1948 официално пусна в продажба билетите за предстоящия двубой срещу ЦСКА от 11-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе в неделя, 11 октомври, от 20:00 часа на стадион „Витоша“ в Бистрица.

Цените на пропусквателните талони за мача са разпределени по следния начин: VIP сектор – 50 евро, Сектор А – 35 евро, Сектор Г – 20 евро и Сектор Гости – 20 евро.

От лагера на домакините уточниха, че феновете на ЦСКА 1948 могат да закупят своите пропуски за Сектор Г от фен магазина на клуба, намиращ се на бул. „Джеймс Баучер“ №12. За гостуващата агитка на ЦСКА са отпуснати общо 300 билета, като от ЦСКА 1948 предупредиха, че касата пред Сектор Гости няма да бъде отворена в деня на двубоя.


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  • 1 Не се учудвайте

    0 0 Отговор
    Сам9 300, защото стадиона е с доста скромен капацитет. Все пак едн9 е сигу, на стадиона ще има само менте цесекари. Защото ЦСКА отдавна се спомина и се родиха две ментета, едното на Гришо, и другото на Гошето.

    22:21 07.10.2026

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