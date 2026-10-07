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Напук: Килиан Мбапе и Едер Милитао карат велосипеди въпреки забраната на Жозе Моуриньо

Напук: Килиан Мбапе и Едер Милитао карат велосипеди въпреки забраната на Жозе Моуриньо

7 Октомври, 2026 22:43 378 0

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Причината за забраната е високият риск от контузии

Напук: Килиан Мбапе и Едер Милитао карат велосипеди въпреки забраната на Жозе Моуриньо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Само броени дни след като старши треньорът Жозе Моуриньо публично призна, че е категорично забранил на футболистите си да карат велосипеди и ски поради високия риск от контузии, двама от ключовите играчи на Реал Мадрид демонстративно пренебрегнаха правилото.

Пръв в социалните мрежи се прояви възстановяващият се от травма френски национал Килиан Мбапе. Нападателят сподели кадри, на които се вижда как се наслаждава на колоездене в отлично настроение, макар все пак да беше демонстрирал известна загриженост за безопасността си, носейки каска.


Малко по-късно към своеобразния „бунт на колела“ се присъедини и бразилският бранител Едер Милитао, който също лекува контузия. Защитникът публикува снимка, на която кара велосипед в компанията на своята половинка, потвърждавайки, че забраната на треньорския щаб остава пренебрегната от звездите на кралския клуб.



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