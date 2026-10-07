Напук: Килиан Мбапе и Едер Милитао карат велосипеди въпреки забраната на Жозе Моуриньо

Само броени дни след като старши треньорът Жозе Моуриньо публично призна, че е категорично забранил на футболистите си да карат велосипеди и ски поради високия риск от контузии, двама от ключовите играчи на Реал Мадрид демонстративно пренебрегнаха правилото.

Пръв в социалните мрежи се прояви възстановяващият се от травма френски национал Килиан Мбапе. Нападателят сподели кадри, на които се вижда как се наслаждава на колоездене в отлично настроение, макар все пак да беше демонстрирал известна загриженост за безопасността си, носейки каска.

Kylian Mbappé enjoying life and riding a bike through his neighborhood. ☀️🚴🏽 https://t.co/Ts2cJBMdUe — 10 (@Kylian) October 4, 2026

Малко по-късно към своеобразния „бунт на колела“ се присъедини и бразилският бранител Едер Милитао, който също лекува контузия. Защитникът публикува снимка, на която кара велосипед в компанията на своята половинка, потвърждавайки, че забраната на треньорския щаб остава пренебрегната от звездите на кралския клуб.

Marcos Benito del chiringuito no va a sacar exclusiva de esto ????

Miltao no viene de una lesion que hace montando bici ??? — Dayler Madridista 🤍 (@OficialDayler) October 7, 2026