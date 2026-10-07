Балкан претърпя разгром срещу Бахчешехир в историческото си първо домакинство в ЕвроКъп

Българският шампион Балкан претърпя тежка загуба във втория си мач от груповата фаза на ЕвроКъп, отстъпвайки с 60:101 пред турския гранд Бахчешехир Колежи Истанбул. Историческият първи домакински двубой на ботевградчани във втория по сила европейски клубен турнир започна с кошмарен сценарий, след като още в началните минути основният състезател Джаванте Маккой бе заменен заради контузия в глезена.

Гостите откриха с бърза серия от 9:2, а първите точки за домакините вкара Александър Стоименов. Появилият се от пейката Константин Тошков опита да върне тима в играта с точна стрелба от далечна дистанция, намалявайки изоставането до 8:11 и по-късно до 12:20, но турският полуфиналист от миналия сезон приключи първата четвърт при аванс от 24:16.

Решаваща за крайния изход се оказа втората част, в която гостите тотално доминираха на паркета в „Арена Ботевград“. Бахчешехир започна със серия от 6:0, а преднината им бързо надхвърли 20 точки. Тройка на Павлин Иванов донесе временно облекчение за шампионите, но фаталната четвърт завърши при резултат 29:5 за турския състав, оформяйки категоричното 53:21 на полувремето.

През второто полувреме гостите продължиха да поддържат високо темпо. Въпреки че Дарнел Едж реализира първата си тройка, силна игра на Айзея Майк и Малакай Флин изведе Бахчешехир до разлика от над 40 точки при 82:41 след 30 минути игра. В последната четвърт Балкан се опита да смекчи поражението с добри изяви на Тошков, но Кенан Сипахи премина границата от 100 точки, а Тривиън Уилямс оформи крайното 101:60 от наказателната линия.