Трогателен жест от Барселона към Меси след сбогуването му с Аржентина

Бившият клуб на Лионел Меси - Барселона, не остана безучастен към историческия момент в кариерата на своята най-голяма легенда и отправи специално послание по повод последния му мач с фланелката на Аржентина.

Каталунците публикуваха емоционално съобщение в социалните мрежи, с което отдадоха почит на осемкратния носител на „Златната топка“.

„От златния медал в Пекин през 2008 година до една незабравима кариера, ти пишеше история с всяка крачка с „Албиселесте“. Поздравления, Лео: благодарение на теб фланелката на аржентинския национален отбор стана още по-легендарна!“, написаха от Барселона в платформата X.

Припомняме, че Лионел Меси изигра своята лебедова песен за националния отбор на родината си. В приятелска среща срещу Бенин, играна на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес, световните шампиони се наложиха с 3:0. Капитанът се сбогува по най-добрия начин, като отбеляза един гол и добави две асистенции към победата.