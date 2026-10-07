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Трогателен жест от Барселона към Меси след сбогуването му с Аржентина

Трогателен жест от Барселона към Меси след сбогуването му с Аржентина

7 Октомври, 2026 23:23 701 1

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  • сбогуване

Каталунците публикуваха емоционално съобщение

Трогателен жест от Барселона към Меси след сбогуването му с Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият клуб на Лионел Меси - Барселона, не остана безучастен към историческия момент в кариерата на своята най-голяма легенда и отправи специално послание по повод последния му мач с фланелката на Аржентина.

Каталунците публикуваха емоционално съобщение в социалните мрежи, с което отдадоха почит на осемкратния носител на „Златната топка“.

„От златния медал в Пекин през 2008 година до една незабравима кариера, ти пишеше история с всяка крачка с „Албиселесте“. Поздравления, Лео: благодарение на теб фланелката на аржентинския национален отбор стана още по-легендарна!“, написаха от Барселона в платформата X.

Припомняме, че Лионел Меси изигра своята лебедова песен за националния отбор на родината си. В приятелска среща срещу Бенин, играна на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес, световните шампиони се наложиха с 3:0. Капитанът се сбогува по най-добрия начин, като отбеляза един гол и добави две асистенции към победата.


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  • 1 това добре

    0 1 Отговор
    Ама изразът "Лебедова песен" не е синомим на последен мач и то някакъв си приятелски без значение.
    Нямате усет към българския език.

    23:27 07.10.2026

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