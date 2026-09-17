Социалната комисия в парламента одобри на първо четене новия механизъм за определяне на МРЗ

Комисията по труда, демографската и социалната политика в Народното събрание одобри на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Това съобщават от пресцентъра на МТСП.

За определяне на размера на минималното възнаграждение ще се взимат предвид четири социално-икономически критерия:

-покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот, която ще се определя чрез средногодишното изменение на индекса на цените на малката по състав кошница;

-общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, което ще се определя чрез годишно изменение на брутната медианна работна заплата на наетите на пълно работно време;

-темпът на растеж на работните заплати, който ще се определя чрез годишно изменение на средната брутна работна заплата на наетите лица;

-дългосрочните равнища на производителността на труда в страната, които ще се определят чрез годишните изменения на брутната добавена стойност на един зает по съпоставими цени за период от последните 10 г.

Минималната работна заплата за страната за следващата година ще се определя в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размерът на минималната работна заплата за текущата година, а горната ще се определя по формула въз основа на четирите критерия, които участват с равно тегло в нея.

Процедурата по определяне на минималното възнаграждение ще се извършва на два етапа до 15 август на текущата година. Първият етап включва двустранни преговори между синдикалните и работодателските организации, които трябва да договорят размера ѝ в диапазона между долната и горната граница. При втория етап Министерският съвет ще определя минималната работна заплата за страната за следващата година, като вземе предвид изготвения доклад от преговорите между социалните партньори.

На всеки три години ще бъде извършвана оценка на адекватността ѝ въз основа на две референтни стойности - 60% от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот. Оценката на адекватността ще бъде извършвана от комисия с участието на социалните партньори.

В Кодекса на труда се създава легална дефиниция за минимална работна заплата - най-ниското основно месечно трудово възнаграждение за отработено време или според изработеното.

"Досегашният автоматичен механизъм обвързва минималната работна заплата с 50% от средната брутна работна заплата за предходен период от 12 месеца. С този механизъм не се отчитат ключови социално-икономически критерии", заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според нея новият механизъм е консенсусен и включва международно признати критерии и референтни стойности за оценка на адекватността на минималната работна заплата.

Ефремова подчерта, че целта на новия механизъм е да се гарантират адекватни доходи на работещите на минимална работна заплата и да се осигури стабилност и предвидимост при планиране на дейността на предприятията и на бюджета на държавата.

С промените в Кодекса на труда се предвижда възможност за колективно договаряне на по-големи размери на минималната работна заплата в колективен трудов договор на отраслово и браншово равнище.