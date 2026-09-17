Станимир Стоилов подписа нов договор с Гьозтепе. Той ще е до 2028 г. В клуба са изключително доволни от работата, която българският специалист свърши в последните 3 години. Мъри върна тима от Измир в елита и го утвърди като един от най-силните в първенството на Турция.

Ето какво написаха от Гьозтепе:

"Решихме да продължим партньорството си с нашия старши треньор Станимир Стоилов до края на сезон 2027/28, като активираме едностранната опция за удължаване на договора му.

Знаем, че настоящата ни позиция в класирането е далеч от това, към което се стремим и където искаме да бъдем. Въпреки това вярата ми в избрания от нас път не се е променила.

Станимир Стоилов избра Гьозтепе в момент, когато много малко хора биха се изправили пред подобно предизвикателство. Той повярва в нашия клуб, в нашия проект и в нашия град. През изминалите три сезона имахме незабравими моменти заедно. Той изигра много важна роля в прогреса, който постигнахме.

Днес, докато преминаваме през труден период, е наш ред да покажем същата вяра в него. Поради тази причина решихме да активираме едностранната опция за удължаване на договора на нашия старши треньор Станимир Стоилов.

Вярваме в него и ще преодолеем тази трудност заедно".