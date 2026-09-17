Посланикът на ЕС: Киев стана фронтови град

Посланикът на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова реагира на руския обстрел срещу украински градове - и по-специално Киев - на 17 септември. Тя написа това в профила си в социалната мрежа X, съобщава "Украинская правда".
Броят на загиналите само в Киев и Киевска област е наближил 120 души от началото на август, отбеляза посланикът на ЕС.
"Киев се превърна в град на фронтовата линия. От 27 август сме подложени на атаки както денем, така и нощем. Снощи руснаците ни нанесоха тежък удар, като предприеха масирана комбинирана атака с използване на ракети и дронове. Атаката приключи само преди броени минути. Русия изстреля десетки балистични и крилати ракети и стотици дронове, повече от половината от които бяха реактивни", написа Катарина Матернова.
Дипломатът коментира и руската атака срещу пътнически влак в Николаевска област на 16 септември. Общо 168 пътници и членове на екипажа бяха евакуирани от влака поради опасност от обстрел.
"Обичам украинските влакове. Обичам да пътувам с тях. Продължавам да го правя и днес, но със страх", написа посланикът на ЕС.
Тя припомни, че руското външно министерство е определило украинската железопътна инфраструктура като "легитимна военна цел" и е заявило, че никой не може да гарантира безопасността на западните политици и дипломати, посещаващи Украйна.
"Това не е предупреждение. Това е признание", подчерта Матернова.
През нощта срещу 17 септември Русия атакува Украйна със 157 ударни дрона, както и с противокорабни, балистични и крилати ракети; силите за противовъздушна отбрана съобщиха за свалянето на 131 дрона. В Киев пострадаха 19 души, а щети бяха нанесени на жилищни сгради, учебни заведения, административна сграда, офиси, бензиностанция, складове, превозни средства и железопътни релси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д
Коментиран от #6
18:56 17.09.2026
2 оня с коня
Коментиран от #27
18:56 17.09.2026
3 Обективен
18:56 17.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Откога
Не иде ли реч за злоупотреба с международното право.
18:57 17.09.2026
6 котарака дето го ритнаха
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д":вие от евтините прислужници на галя ли сте?
Коментиран от #15
18:57 17.09.2026
7 ЛЕ о ПА р Д
Коментиран от #9
18:58 17.09.2026
8 Ойропейските
Като във филм на Тарантино са.
19:01 17.09.2026
9 Този
До коментар #7 от "ЛЕ о ПА р Д":т.нар "съюз" е политическа организация. Кой ви каза че е "икономически"?
Коментиран от #21
19:02 17.09.2026
10 Соваж бейби
19:04 17.09.2026
11 Какъв рев какъв кеф!
19:04 17.09.2026
12 Моли се на
19:04 17.09.2026
13 Вместо да смучете евтини горива от
С първите четири букви ги захранваше а вие продължихте да го хапвате лакомо и дълбоко.
Кой ви би през умните мозъци да го направите след като дори и батко Тръмп ви предупреди че няма никакъв шанс да спечелите.
За вас не ми пука но лошото е че и ние гражданите го грискаме твърдо и дълбоко
Коментиран от #17
19:05 17.09.2026
14 Соломон
19:07 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 само питам защо?
До коментар #13 от "Вместо да смучете евтини горива от":а вие гражданите защо не ги избесихте тия урсули и кая и рюте?
толкова са ви ценни живи?
19:10 17.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ПА нтЕра
19:12 17.09.2026
21 точка
До коментар #9 от "Този":Подписаните договори!Те осигуряват икономическото завладяване на Европа/особенно на централна и източна Европа от Германия!!Тозатова и ингилизите се изсулиха от ,,съюза,,.
19:12 17.09.2026
22 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:12 17.09.2026
23 Боруна Лом
19:13 17.09.2026
24 Ами
Така че ако не го приемете като предупреждение, ще го приемете като признание.
19:13 17.09.2026
25 Пич
Нищо че е казано от Урсулианците!!!
Само още няколко стотин милиарда му трябват на Зелю, каза Урсула.....
И Украйна ще победи бе.....
19:15 17.09.2026
26 Митко
Абе някой знае ли къде в Софето правят хубаво фрапе като на Гърция на плажа?
19:16 17.09.2026
27 Наздраве пич
До коментар #2 от "оня с коня":Много добре им го каза. Аз ги подкрепям с юстчето и черпака.
19:17 17.09.2026
28 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:23 17.09.2026
29 ФАКТ
19:24 17.09.2026
30 Какво прави тая там
19:26 17.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Българин
19:31 17.09.2026
33 В украинския сайт Факти
19:36 17.09.2026