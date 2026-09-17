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Посланикът на ЕС: Киев стана фронтови град
  Тема: Украйна

Посланикът на ЕС: Киев стана фронтови град

17 Септември, 2026 18:53 971 33

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

През нощта срещу 17 септември Русия атакува Украйна със 157 ударни дрона, както и с противокорабни, балистични и крилати ракети; силите за противовъздушна отбрана съобщиха за свалянето на 131 дрона

Посланикът на ЕС: Киев стана фронтови град - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Посланикът на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова реагира на руския обстрел срещу украински градове - и по-специално Киев - на 17 септември. Тя написа това в профила си в социалната мрежа X, съобщава "Украинская правда".

Броят на загиналите само в Киев и Киевска област е наближил 120 души от началото на август, отбеляза посланикът на ЕС.

"Киев се превърна в град на фронтовата линия. От 27 август сме подложени на атаки както денем, така и нощем. Снощи руснаците ни нанесоха тежък удар, като предприеха масирана комбинирана атака с използване на ракети и дронове. Атаката приключи само преди броени минути. Русия изстреля десетки балистични и крилати ракети и стотици дронове, повече от половината от които бяха реактивни", написа Катарина Матернова.

Дипломатът коментира и руската атака срещу пътнически влак в Николаевска област на 16 септември. Общо 168 пътници и членове на екипажа бяха евакуирани от влака поради опасност от обстрел.

"Обичам украинските влакове. Обичам да пътувам с тях. Продължавам да го правя и днес, но със страх", написа посланикът на ЕС.

Тя припомни, че руското външно министерство е определило украинската железопътна инфраструктура като "легитимна военна цел" и е заявило, че никой не може да гарантира безопасността на западните политици и дипломати, посещаващи Украйна.

"Това не е предупреждение. Това е признание", подчерта Матернова.

През нощта срещу 17 септември Русия атакува Украйна със 157 ударни дрона, както и с противокорабни, балистични и крилати ракети; силите за противовъздушна отбрана съобщиха за свалянето на 131 дрона. В Киев пострадаха 19 души, а щети бяха нанесени на жилищни сгради, учебни заведения, административна сграда, офиси, бензиностанция, складове, превозни средства и железопътни релси.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д

    0 38 Отговор
    АРЕ копейзаж , скоро в Киев!! шеста година почваме!! да тропнете един казачок

    Коментиран от #6

    18:56 17.09.2026

  • 2 оня с коня

    44 0 Отговор
    Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !

    Коментиран от #27

    18:56 17.09.2026

  • 3 Обективен

    22 0 Отговор
    Ако не ви селище мозъкът - и Киев ще падне

    18:56 17.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Откога

    36 0 Отговор
    ЕС има "посланици" и посолства по света, след като не е национална държава, член на ООН.
    Не иде ли реч за злоупотреба с международното право.

    18:57 17.09.2026

  • 6 котарака дето го ритнаха

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д":

    вие от евтините прислужници на галя ли сте?

    Коментиран от #15

    18:57 17.09.2026

  • 7 ЛЕ о ПА р Д

    32 0 Отговор
    тоя гейски съюз беше икономически те го превърнаха във военен, ние защо още сме там?

    Коментиран от #9

    18:58 17.09.2026

  • 8 Ойропейските

    17 0 Отговор
    кухавелници им дават пари за да измират срещу кухи и неясни обещания за материални облаги в бъдеще.
    Като във филм на Тарантино са.

    19:01 17.09.2026

  • 9 Този

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "ЛЕ о ПА р Д":

    т.нар "съюз" е политическа организация. Кой ви каза че е "икономически"?

    Коментиран от #21

    19:02 17.09.2026

  • 10 Соваж бейби

    24 0 Отговор
    Вече нищо не разбирам нали вчера вечер писахте че Украйна спирала романтиката и щели да са по лоши с Русия, бяха и по силни от всякога ? Сега Русия ги пердаши ?

    19:04 17.09.2026

  • 11 Какъв рев какъв кеф!

    22 0 Отговор
    Ако урсулите продължат да подкрепят хунтата от Киев и други столици ще станат фронтови!

    19:04 17.09.2026

  • 12 Моли се на

    19 0 Отговор
    Бога Брюксел да не стане фронтови град че няма да можете и чорапите да си обуете когато ще бъдете опечени...

    19:04 17.09.2026

  • 13 Вместо да смучете евтини горива от

    20 1 Отговор
    Руската федерация вие се съюзихте с една умираща окрайнка от която и големият брат се отметна след като ги захранваше с курабийки.
    С първите четири букви ги захранваше а вие продължихте да го хапвате лакомо и дълбоко.
    Кой ви би през умните мозъци да го направите след като дори и батко Тръмп ви предупреди че няма никакъв шанс да спечелите.
    За вас не ми пука но лошото е че и ние гражданите го грискаме твърдо и дълбоко

    Коментиран от #17

    19:05 17.09.2026

  • 14 Соломон

    12 1 Отговор
    Киев чака своето освобождение от еврейската нацистка хунта узурпирала незаконно властта.

    19:07 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 само питам защо?

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Вместо да смучете евтини горива от":

    а вие гражданите защо не ги избесихте тия урсули и кая и рюте?

    толкова са ви ценни живи?

    19:10 17.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ПА нтЕра

    1 0 Отговор
    никой не може да ритне братчеда кот ак!!!пробваха се с немска овчарка в бой в клетка-издра му очите и после УБ И организаторите-просто един замах в сънн ата ар терия

    19:12 17.09.2026

  • 21 точка

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Този":

    Подписаните договори!Те осигуряват икономическото завладяване на Европа/особенно на централна и източна Европа от Германия!!Тозатова и ингилизите се изсулиха от ,,съюза,,.

    19:12 17.09.2026

  • 22 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    6 0 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф?

    19:12 17.09.2026

  • 23 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е!АКО БЕШЕ ДРУГ.. ВЕЧЕ ДА Е ГАЗА!

    19:13 17.09.2026

  • 24 Ами

    6 0 Отговор
    Руската страна каза още и че ще поразява цели и извън територията на окраина.
    Така че ако не го приемете като предупреждение, ще го приемете като признание.

    19:13 17.09.2026

  • 25 Пич

    7 0 Отговор
    Аз това не го вервам!!!
    Нищо че е казано от Урсулианците!!!
    Само още няколко стотин милиарда му трябват на Зелю, каза Урсула.....
    И Украйна ще победи бе.....

    19:15 17.09.2026

  • 26 Митко

    4 0 Отговор
    Супер новина. Да живее България и нейните братя....
    Абе някой знае ли къде в Софето правят хубаво фрапе като на Гърция на плажа?

    19:16 17.09.2026

  • 27 Наздраве пич

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Много добре им го каза. Аз ги подкрепям с юстчето и черпака.

    19:17 17.09.2026

  • 28 УДРИ С ЛОПАТАТА

    6 0 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    19:23 17.09.2026

  • 29 ФАКТ

    4 0 Отговор
    ЕС НИ ВКАРВА ВЪВ ВОЙНА И РУСОФОБИТЕ ДА ЗАМИНАВАТ СРОЧНО.

    19:24 17.09.2026

  • 30 Какво прави тая там

    4 0 Отговор
    Каква посланичка? Тя не там! Украйна загива!

    19:26 17.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българин

    0 6 Отговор
    Мир ще има, когато Москва и Петербург, също стана фронтови градове!

    19:31 17.09.2026

  • 33 В украинския сайт Факти

    5 0 Отговор
    Четем УНИАН, ДВ, Украинска правда и какво ли още не. Обективността е абсолютно гарантирана.

    19:36 17.09.2026

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