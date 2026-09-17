Посланикът на ЕС: Киев стана фронтови град

Посланикът на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова реагира на руския обстрел срещу украински градове - и по-специално Киев - на 17 септември. Тя написа това в профила си в социалната мрежа X, съобщава "Украинская правда".

Броят на загиналите само в Киев и Киевска област е наближил 120 души от началото на август, отбеляза посланикът на ЕС.

"Киев се превърна в град на фронтовата линия. От 27 август сме подложени на атаки както денем, така и нощем. Снощи руснаците ни нанесоха тежък удар, като предприеха масирана комбинирана атака с използване на ракети и дронове. Атаката приключи само преди броени минути. Русия изстреля десетки балистични и крилати ракети и стотици дронове, повече от половината от които бяха реактивни", написа Катарина Матернова.

Дипломатът коментира и руската атака срещу пътнически влак в Николаевска област на 16 септември. Общо 168 пътници и членове на екипажа бяха евакуирани от влака поради опасност от обстрел.

"Обичам украинските влакове. Обичам да пътувам с тях. Продължавам да го правя и днес, но със страх", написа посланикът на ЕС.

Тя припомни, че руското външно министерство е определило украинската железопътна инфраструктура като "легитимна военна цел" и е заявило, че никой не може да гарантира безопасността на западните политици и дипломати, посещаващи Украйна.

"Това не е предупреждение. Това е признание", подчерта Матернова.

През нощта срещу 17 септември Русия атакува Украйна със 157 ударни дрона, както и с противокорабни, балистични и крилати ракети; силите за противовъздушна отбрана съобщиха за свалянето на 131 дрона. В Киев пострадаха 19 души, а щети бяха нанесени на жилищни сгради, учебни заведения, административна сграда, офиси, бензиностанция, складове, превозни средства и железопътни релси.