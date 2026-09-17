Говори Москва: Разбира се, следим развитието около този документ!

Кремъл заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украйна. Вчера Камарата на представителите на САЩ прие мащабен пакет от санкции, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради войната ѝ в Украйна и изпрати законопроекта на президента Доналд Тръмп за подписване, пише БТА.
„Разбира се, следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на САЩ със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украйна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.
Усилията на САЩ с посредническата си роля за прекратяване на войната в Украйна, която продължава вече четвърта и половина година, са в застой от месеци. По-рано този месец обаче президентът Доналд Тръмп изпрати двама негови пратеници в Москва и Киев в опит да даде нов тласък на процеса.
Законопроектът е насочен срещу енергийния и отбранителния сектор на Русия, както и срещу нейния т.нар. „сенчест флот“ от танкери, които заобикалят действащите санкции.
Мярката има за цел да лиши Москва от приходи за финансиране на войната в Украйна. Документът също така дава правомощия на Тръмп да наложи мита до 100% върху стоки от Китай, Индия и други държави, за да намали зависимостта им от руския петрол и газ.
Междувременно Индия предупреди Вашингтон, че нови мерки за налагане на мита заради покупките на руски петрол могат да се отразят на двустранните им отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Документ
20:54 17.09.2026
2 краваря се дресира
Коментиран от #6, #29
20:55 17.09.2026
3 Готин
20:55 17.09.2026
4 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
20:55 17.09.2026
5 ЛЕ о ПА р Д
Коментиран от #10, #23
20:57 17.09.2026
6 хахахахха
До коментар #2 от "краваря се дресира":ей,направо посинявате от яд че Русия ви превъзхожда и нищо не можете да и направите,жалка картинка
20:57 17.09.2026
7 Кина
20:57 17.09.2026
8 "Ценни КНИЖА"
Коментиран от #12
20:58 17.09.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
САМО ЩЕ УМНОЖАТ РУСКИТЕ УДАРИ ПО ВЕРМАХТА И 404
.......
ЗА ДА СЕ ПРИКЛЮЧВА ПО - БЪРЗО С ПРОБЛЕМА:)
Коментиран от #13, #20
20:59 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ало Другарко
До коментар #8 от ""Ценни КНИЖА"":Тук един иска дамиголапа, ама целия.... Страх ме е от либерасти
21:02 17.09.2026
13 Да де
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти и другите трима крретена това го пишете пета година
Къде ви е лева?
Къде ви е мочата?
Коментиран от #15
21:03 17.09.2026
14 жик так
От които 6 години управлява Бай Дони и 4 години бай Дън !!!
21:04 17.09.2026
15 здравей паун
До коментар #13 от "Да де":Караш ли дизел за 4.00 Лева , а ?!
Споко и по скъпо ще стане !!
Ще си ядете краката .
Коментиран от #24, #25, #26
21:05 17.09.2026
16 Защо да затруднят
21:06 17.09.2026
17 Дика
Коментиран от #34
21:07 17.09.2026
18 джо деменцията
21:08 17.09.2026
19 1111
Това горното е НЕВЪЗМОЖНО! Или продължава четвърта година, или продължава пета година...
Правилното е: продължава вече четири и половина годинИ.
21:12 17.09.2026
20 Леле
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":как бързо решаваш големите проблеми, леле
21:12 17.09.2026
21 Накрая 2/3 от света
Коментиран от #31
21:12 17.09.2026
22 Астрал Регулатор Танос
Коментиран от #27
21:12 17.09.2026
23 1111
До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д":Скрий са ва, Чушкопек!
21:13 17.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Олигоффрен
До коментар #15 от "здравей паун":С каруца ли движиш?
21:16 17.09.2026
27 Аа майкуууу
До коментар #22 от "Астрал Регулатор Танос":😂😂😂😂😂😂😂
21:17 17.09.2026
28 Моля, моля
21:18 17.09.2026
29 Путин
До коментар #2 от "краваря се дресира":Много
ходов съм.
21:19 17.09.2026
30 Астрал Регулатор Танос
21:20 17.09.2026
31 Цял свят бил с русия
До коментар #21 от "Накрая 2/3 от света":Ама третият свят.И не баш целият.
Коментиран от #45
21:20 17.09.2026
32 Ами
САЩ завършва месец август с 341 милиарда долара дефицит.
След това разправят че санкциите не работели :)
Коментиран от #33, #35, #39
21:22 17.09.2026
33 Ай майкуууу
До коментар #32 от "Ами":Колко са заплатите в кочината?😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #37
21:24 17.09.2026
34 ДилДо БеГинз
До коментар #17 от "Дика":Хохохолът направил колажа отдавна вече не е между живите и отлежава за компост .
21:25 17.09.2026
35 Ол1гоффрен,
До коментар #32 от "Ами":Източник?
Коментиран от #40
21:25 17.09.2026
36 ПРЕДИ ГОДИНИ
ВИКАШЕ ЧЕ
ПУТИН Е КИТАЙСКИ АГЕНТ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
В ДАЛЕЧНАТА 2015
НЕМЦОВ КАЗА ЧЕ ЗАРАДИ ВОЙНАТА С УКРАЙНА
ПУТИН ПРЕВРЪЩА РУСИЯ
В
СУРОВИНЕН ПРИДАТЪК на КИТАЙСКАТА ИКОНОМИКА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
А ПРЕЗ 2026
ПУТИН ВЕЧЕ
А КИТАЙСКИ ВАСАЛ
ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ.
21:26 17.09.2026
37 Ами
До коментар #33 от "Ай майкуууу":Различни. Зависи от кочината.
Но на всякъде взимат по 3 юро за малка практика от Китай.
21:26 17.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ВЕРНО ЛИ БРЕ
До коментар #32 от "Ами":ИЗДУХАНЯК?
ЗАРАДИ ВОЙНАТА НА ПУТИН
РУСИЯ Е В ДЕФИЦИТ
КАКЪВ ИЗЛИШЪК БРЕ ИЗДУХАНЯК.
29 МИЛИОНА ДОЛАРА НА ЧАС
МУ СТРУВА НА ПУТИН
ДВИЖУХАТА В УКРАЙНА.
КАКЪВ ИЗЛИШЪК БЪЛНУВАШ?
Коментиран от #43, #44
21:28 17.09.2026
40 Ами
До коментар #35 от "Ол1гоффрен,":Не съм бюро информация :)
Ползвай тъсачка.
Давам жокер. Щом е в долари, търси медия зад океана.
21:29 17.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Kaлпазанин
21:32 17.09.2026
43 Ами
До коментар #39 от "ВЕРНО ЛИ БРЕ":Ако се вярва на либералната пропаганда ...
Русия вече е фалирала и се е разпаднала.
21:32 17.09.2026
44 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #39 от "ВЕРНО ЛИ БРЕ":Издухана е на мяй .кятти Туттурутката щот се пррраскаа с ромми на голо за жълти стотинки .
21:35 17.09.2026
45 Ами нормално да са с Русия
До коментар #31 от "Цял свят бил с русия":Запада удари дъно, на войни, кражби и лъжи! А САЩ стана световният крадец и рекетьор. Нормалните хора не си падат по това!
21:36 17.09.2026