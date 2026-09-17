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Говори Москва: Разбира се, следим развитието около този документ!
  Тема: Украйна

Говори Москва: Разбира се, следим развитието около този документ!

17 Септември, 2026 20:53 1 138 45

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Документът също така дава правомощия на Тръмп да наложи мита до 100% върху стоки от Китай, Индия и други държави, за да намали зависимостта им от руския петрол и газ

Говори Москва: Разбира се, следим развитието около този документ! - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украйна. Вчера Камарата на представителите на САЩ прие мащабен пакет от санкции, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради войната ѝ в Украйна и изпрати законопроекта на президента Доналд Тръмп за подписване, пише БТА.

„Разбира се, следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на САЩ със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украйна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

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Усилията на САЩ с посредническата си роля за прекратяване на войната в Украйна, която продължава вече четвърта и половина година, са в застой от месеци. По-рано този месец обаче президентът Доналд Тръмп изпрати двама негови пратеници в Москва и Киев в опит да даде нов тласък на процеса.

Законопроектът е насочен срещу енергийния и отбранителния сектор на Русия, както и срещу нейния т.нар. „сенчест флот“ от танкери, които заобикалят действащите санкции.

Мярката има за цел да лиши Москва от приходи за финансиране на войната в Украйна. Документът също така дава правомощия на Тръмп да наложи мита до 100% върху стоки от Китай, Индия и други държави, за да намали зависимостта им от руския петрол и газ.

Междувременно Индия предупреди Вашингтон, че нови мерки за налагане на мита заради покупките на руски петрол могат да се отразят на двустранните им отношения.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Документ

    6 2 Отговор
    Поговорка: Документ газ затрива.

    20:54 17.09.2026

  • 2 краваря се дресира

    5 8 Отговор
    само с бой, господин еврейозависим Путин

    Коментиран от #6, #29

    20:55 17.09.2026

  • 3 Готин

    5 4 Отговор
    законопроект

    20:55 17.09.2026

  • 4 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 5 Отговор
    Абе на инициатора на този документ Линдзито Греъма успяха ли да му открият главата 🎃 и да я репатрират в Сащ ?

    20:55 17.09.2026

  • 5 ЛЕ о ПА р Д

    2 3 Отговор
    искате ли да го ла пат е? на ко та ра ка?

    Коментиран от #10, #23

    20:57 17.09.2026

  • 6 хахахахха

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "краваря се дресира":

    ей,направо посинявате от яд че Русия ви превъзхожда и нищо не можете да и направите,жалка картинка

    20:57 17.09.2026

  • 7 Кина

    19 5 Отговор
    Дони полудява..! Редкоземните ресурси на Украйна са в ръцете на Русия..! Какви санкции дава Сащ след като моли Китай и Русия за достъп до критичните елементи..??

    20:57 17.09.2026

  • 8 "Ценни КНИЖА"

    10 1 Отговор
    Тоалетната хартия може да бъде направена от "ценни книжа"... ХА ха ха

    Коментиран от #12

    20:58 17.09.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 4 Отговор
    ВСЯКАКВИ САНКЦИИ
    САМО ЩЕ УМНОЖАТ РУСКИТЕ УДАРИ ПО ВЕРМАХТА И 404
    .......
    ЗА ДА СЕ ПРИКЛЮЧВА ПО - БЪРЗО С ПРОБЛЕМА:)

    Коментиран от #13, #20

    20:59 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ало Другарко

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от ""Ценни КНИЖА"":

    Тук един иска дамиголапа, ама целия.... Страх ме е от либерасти

    21:02 17.09.2026

  • 13 Да де

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти и другите трима крретена това го пишете пета година
    Къде ви е лева?
    Къде ви е мочата?

    Коментиран от #15

    21:03 17.09.2026

  • 14 жик так

    7 1 Отговор
    Ефекта на бумеранга - от тия мита и санкции е ,че външния дълг на краварника скочи от 20 трилиона на 40 трилиона само за 10 години.
    От които 6 години управлява Бай Дони и 4 години бай Дън !!!

    21:04 17.09.2026

  • 15 здравей паун

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да де":

    Караш ли дизел за 4.00 Лева , а ?!
    Споко и по скъпо ще стане !!
    Ще си ядете краката .

    Коментиран от #24, #25, #26

    21:05 17.09.2026

  • 16 Защо да затруднят

    3 0 Отговор
    даже ще помогнат или на инат няма пък

    21:06 17.09.2026

  • 17 Дика

    3 4 Отговор
    Бензиностанцията с ракети остана без бензин, все още ракети и консерви има, да видим докога.

    Коментиран от #34

    21:07 17.09.2026

  • 18 джо деменцията

    6 1 Отговор
    Аз не наложих ли едни адски санкции, които щяха да сринат руската икономика за няколко месеца или нещо се бъркам!? Кой месец мина от началот на санкциите ми?

    21:08 17.09.2026

  • 19 1111

    1 1 Отговор
    "която продължава вече четвърта и половина година":

    Това горното е НЕВЪЗМОЖНО! Или продължава четвърта година, или продължава пета година...

    Правилното е: продължава вече четири и половина годинИ.

    21:12 17.09.2026

  • 20 Леле

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    как бързо решаваш големите проблеми, леле

    21:12 17.09.2026

  • 21 Накрая 2/3 от света

    6 1 Отговор
    ще се обедини срещу САЩ и ще им се стъжни положението! Ще си останат с европейските подлоги да се надлъгват и крадат!

    Коментиран от #31

    21:12 17.09.2026

  • 22 Астрал Регулатор Танос

    6 2 Отговор
    Този документ никому не е нужен и неправи с него абсолютно нищо, първо ЕС сами се отхвърлиха от Русия, САЩ само някой политици са срещу Русия, дефакто от ерата на Тръмп всички там са за Русия, Запада е пред фалит пред огромен дълг с който санкциите с нищо не правят на Русия, БРИКС, ИЗтока, Юга, ОНД , Ориента, Китай и останалия свят извън Запада са за Русия и нейната война в Украйна, украйна воюва на изтощение спочти двата крака в гроба , с удари по няколоко рафинерии и при условие че дефакто половината Украйна я няма физически като избяга в чужбина, две трети под окупация, с другата една трета воюват като са вече избити две трети от този остатък от две трети. Дори скоро заради скъпата подръжка на оръжията си дефакто немогат да реализират нито една програма за модернизация на ядрен арсенал, нови подводници и еифтини оръжия които Китай, Русия , и много други от БРИКС и ШОС дефакто изпреварват Запада по всички показатели скоро малкото технологичен напредък който все още им е останал като предимство на Запада ще се сгромоляса пред евтиното промишленото и военно и прецизно производство както и при насаление и качество на технологии

    Коментиран от #27

    21:12 17.09.2026

  • 23 1111

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д":

    Скрий са ва, Чушкопек!

    21:13 17.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Олигоффрен

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "здравей паун":

    С каруца ли движиш?

    21:16 17.09.2026

  • 27 Аа майкуууу

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Астрал Регулатор Танос":

    😂😂😂😂😂😂😂

    21:17 17.09.2026

  • 28 Моля, моля

    2 1 Отговор
    Индокитайската бензиноколонка да не се обажда!

    21:18 17.09.2026

  • 29 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "краваря се дресира":

    Много
    ходов съм.

    21:19 17.09.2026

  • 30 Астрал Регулатор Танос

    1 2 Отговор
    САЩ е лош като враг но е по лош от приятел тази поговорка не трябваше да я забравят Украинците че рано или късно всичко дадено от тях е до време и най вече е нужно да разчитат на самите себе си, и ние колко пъти бяхме предадени и орязвани по територия като никоя друга страна дефакто нашете скъпи приятели от Русия винаги са били и на големия враг на България като по голям враг от тях сме самите себе си които все някой ще трябва да ни оправи вместо самите ние

    21:20 17.09.2026

  • 31 Цял свят бил с русия

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Накрая 2/3 от света":

    Ама третият свят.И не баш целият.

    Коментиран от #45

    21:20 17.09.2026

  • 32 Ами

    3 2 Отговор
    Русия завършва месец август със 7.7 милиарда долара излишък,
    САЩ завършва месец август с 341 милиарда долара дефицит.
    След това разправят че санкциите не работели :)

    Коментиран от #33, #35, #39

    21:22 17.09.2026

  • 33 Ай майкуууу

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    Колко са заплатите в кочината?😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #37

    21:24 17.09.2026

  • 34 ДилДо БеГинз

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дика":

    Хохохолът направил колажа отдавна вече не е между живите и отлежава за компост .

    21:25 17.09.2026

  • 35 Ол1гоффрен,

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    Източник?

    Коментиран от #40

    21:25 17.09.2026

  • 36 ПРЕДИ ГОДИНИ

    1 3 Отговор
    БОРИС НЕМЦОВ

    ВИКАШЕ ЧЕ
    ПУТИН Е КИТАЙСКИ АГЕНТ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    В ДАЛЕЧНАТА 2015
    НЕМЦОВ КАЗА ЧЕ ЗАРАДИ ВОЙНАТА С УКРАЙНА
    ПУТИН ПРЕВРЪЩА РУСИЯ
    В
    СУРОВИНЕН ПРИДАТЪК на КИТАЙСКАТА ИКОНОМИКА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    А ПРЕЗ 2026
    ПУТИН ВЕЧЕ
    А КИТАЙСКИ ВАСАЛ
    ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ.

    21:26 17.09.2026

  • 37 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ай майкуууу":

    Различни. Зависи от кочината.
    Но на всякъде взимат по 3 юро за малка практика от Китай.

    21:26 17.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ВЕРНО ЛИ БРЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    ИЗДУХАНЯК?

    ЗАРАДИ ВОЙНАТА НА ПУТИН
    РУСИЯ Е В ДЕФИЦИТ

    КАКЪВ ИЗЛИШЪК БРЕ ИЗДУХАНЯК.

    29 МИЛИОНА ДОЛАРА НА ЧАС
    МУ СТРУВА НА ПУТИН
    ДВИЖУХАТА В УКРАЙНА.

    КАКЪВ ИЗЛИШЪК БЪЛНУВАШ?

    Коментиран от #43, #44

    21:28 17.09.2026

  • 40 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ол1гоффрен,":

    Не съм бюро информация :)
    Ползвай тъсачка.
    Давам жокер. Щом е в долари, търси медия зад океана.

    21:29 17.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Мен по ме интересува Ротшилд има ли доставки на хартия и мастило ,че ми стана интересно .щот като гледам вече 90 % брикса си търгува с техните валути и хич не им пука за еврейския хартиен долар

    21:32 17.09.2026

  • 43 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ВЕРНО ЛИ БРЕ":

    Ако се вярва на либералната пропаганда ...
    Русия вече е фалирала и се е разпаднала.

    21:32 17.09.2026

  • 44 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ВЕРНО ЛИ БРЕ":

    Издухана е на мяй .кятти Туттурутката щот се пррраскаа с ромми на голо за жълти стотинки .

    21:35 17.09.2026

  • 45 Ами нормално да са с Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Цял свят бил с русия":

    Запада удари дъно, на войни, кражби и лъжи! А САЩ стана световният крадец и рекетьор. Нормалните хора не си падат по това!

    21:36 17.09.2026

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