Говори Москва: Разбира се, следим развитието около този документ!

Кремъл заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украйна. Вчера Камарата на представителите на САЩ прие мащабен пакет от санкции, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради войната ѝ в Украйна и изпрати законопроекта на президента Доналд Тръмп за подписване, пише БТА.

„Разбира се, следим развитието около този документ. Той попада в категорията на недружелюбните действия и, разбира се, налагането на каквито и да било допълнителни санкции от страна на САЩ със сигурност ще усложни усилията за постигане на мирно споразумение в Украйна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

Още новини от Украйна

Усилията на САЩ с посредническата си роля за прекратяване на войната в Украйна, която продължава вече четвърта и половина година, са в застой от месеци. По-рано този месец обаче президентът Доналд Тръмп изпрати двама негови пратеници в Москва и Киев в опит да даде нов тласък на процеса.

Законопроектът е насочен срещу енергийния и отбранителния сектор на Русия, както и срещу нейния т.нар. „сенчест флот“ от танкери, които заобикалят действащите санкции.

Мярката има за цел да лиши Москва от приходи за финансиране на войната в Украйна. Документът също така дава правомощия на Тръмп да наложи мита до 100% върху стоки от Китай, Индия и други държави, за да намали зависимостта им от руския петрол и газ.

Междувременно Индия предупреди Вашингтон, че нови мерки за налагане на мита заради покупките на руски петрол могат да се отразят на двустранните им отношения.