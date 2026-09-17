Манолова след поемането на шефския пост в КЗП: Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите

Цените са огромни. Знам, че и очакванията на хората са огромни. Каквото съм правила като граждански защитник, това ще продължа да правя и сега и в институционално качество. Няма да е лесно, но ще дам всичките си сили безобразията да се прекратят. Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите. Това написа новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в своя профил във фейсбук, информират от "Фокус".
"Фокус" припомня, че бившият омбудсман Мая Манолова стана председател на Комисията за защита на потребителите по-рано днес. Това бе прието с решение на Министерски съвет. Манолова ще бъде шеф на комисията, докато ѝ изтече 5-годишният мандат.
След освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането ѝ за заместник-омбудсман за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП бе определен Александър Колячев от кабинета "Желязков", понастоящем член на комисията. Правомощията на Колячев като председател да бяха прекратени, като той остава член на КЗП.
Комисията за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с регионални звена на територията на страната за осъществяване на контрол върху нелоялните търговски практики и за обща безопасност на стоките и услугите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пременил се Мунчо пак с тия
Коментиран от #15
22:18 17.09.2026
2 Чочо
22:19 17.09.2026
3 Пич
Казах ви - избрахте БКП!!!
22:21 17.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Роки
22:22 17.09.2026
6 Пременил се Илия пак с тия
22:22 17.09.2026
7 Тошко
Коментиран от #12
22:22 17.09.2026
8 Чалготека
22:25 17.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тотално...
22:27 17.09.2026
11 До сега
22:30 17.09.2026
12 Коя тая?
До коментар #7 от "Тошко":Маямата ли! Тая Маямата - тире Найденова, ги говори тия работи докато пазарува с голямата количка от магазините на веригите. Явно вече има и магазин за хората в сградите на Български пощи. Бившите. Голям смях тази Маяма.
22:31 17.09.2026
13 Празнословието ще изпълни въздушното
22:32 17.09.2026
14 Златанов
22:45 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Комунистите
Т.н. десни партии дори вече не се преструват на опозиция.
Боко се е сврял е миша дупка.
Шиши е забягнал нанякъде.
Кокора се обажда чат чат.
Пълна скръб!
22:49 17.09.2026
17 Ей тук са притеснихме всички от входа
22:49 17.09.2026
18 Семейно
22:51 17.09.2026
19 безпартиен
22:56 17.09.2026
20 Течо
, олигарси, бедни пенсионери и официални
финансови велможи и дами!
Мижи да те лажем, белким им се размине!
Жива Пунта Мара, да му мисли все още живият българин, опъващ каиша! Мая, ма!
22:57 17.09.2026