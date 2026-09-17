Манолова след поемането на шефския пост в КЗП: Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите

Цените са огромни. Знам, че и очакванията на хората са огромни. Каквото съм правила като граждански защитник, това ще продължа да правя и сега и в институционално качество. Няма да е лесно, но ще дам всичките си сили безобразията да се прекратят. Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите. Това написа новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в своя профил във фейсбук, информират от "Фокус".

"Фокус" припомня, че бившият омбудсман Мая Манолова стана председател на Комисията за защита на потребителите по-рано днес. Това бе прието с решение на Министерски съвет. Манолова ще бъде шеф на комисията, докато ѝ изтече 5-годишният мандат.

След освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането ѝ за заместник-омбудсман за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП бе определен Александър Колячев от кабинета "Желязков", понастоящем член на комисията. Правомощията на Колячев като председател да бяха прекратени, като той остава член на КЗП.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с регионални звена на територията на страната за осъществяване на контрол върху нелоялните търговски практики и за обща безопасност на стоките и услугите.