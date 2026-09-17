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Манолова след поемането на шефския пост в КЗП: Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите

Манолова след поемането на шефския пост в КЗП: Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите

17 Септември, 2026 22:13 852 20

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Цените са огромни. Знам, че и очакванията на хората са огромни. Каквото съм правила като граждански защитник, това ще продължа да правя и сега и в институционално качество. Няма да е лесно, но ще дам всичките си сили безобразията да се прекратят, казва още бившият омбудсман

Манолова след поемането на шефския пост в КЗП: Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Цените са огромни. Знам, че и очакванията на хората са огромни. Каквото съм правила като граждански защитник, това ще продължа да правя и сега и в институционално качество. Няма да е лесно, но ще дам всичките си сили безобразията да се прекратят. Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите. Това написа новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова в своя профил във фейсбук, информират от "Фокус".

"Фокус" припомня, че бившият омбудсман Мая Манолова стана председател на Комисията за защита на потребителите по-рано днес. Това бе прието с решение на Министерски съвет. Манолова ще бъде шеф на комисията, докато ѝ изтече 5-годишният мандат.

След освобождаване на председателя Мария Филипова и избирането ѝ за заместник-омбудсман за временно изпълняващ длъжността председател на КЗП бе определен Александър Колячев от кабинета "Желязков", понастоящем член на комисията. Правомощията на Колячев като председател да бяха прекратени, като той остава член на КЗП.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. КЗП е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката, инвестициите и индустрията с регионални звена на територията на страната за осъществяване на контрол върху нелоялните търговски практики и за обща безопасност на стоките и услугите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пременил се Мунчо пак с тия

    15 2 Отговор
    БКП-то се преименуваха на ПБ и завзеха властта, като едно време дето станаха на СДС, скоро ще фалират и държавата и окрадат пенсиите.

    Коментиран от #15

    22:18 17.09.2026

  • 2 Чочо

    19 3 Отговор
    Ненаяла се. Ще свали цените на кукуво лято.

    22:19 17.09.2026

  • 3 Пич

    19 3 Отговор
    Пак се уреди на държавна хранилка!!!
    Казах ви - избрахте БКП!!!

    22:21 17.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Роки

    16 1 Отговор
    Тая обиколи всички - Бойко, Шиши, сега и Радев. Нали кум ѝ е Ушев на Весела Лечева - която държи хазарта и заложните къщи в България. Уреди цялата рода на петцифрена заплата в евро. Сега ѝ остава с удоволствие да изказва съжаление за Андрешко.

    22:22 17.09.2026

  • 6 Пременил се Илия пак с тия

    14 1 Отговор
    Сестра Галева дето предложи Пеевски за председател на ДАНС 🙉

    22:22 17.09.2026

  • 7 Тошко

    18 3 Отговор
    Ей тая пак захапа държавен пост, само лае никаква работа не върши, 30г. на държавната хранилка, същата като Йотова и цялата им пасмина. Липсва ми само Станишев и Е.Йончева.

    Коментиран от #12

    22:22 17.09.2026

  • 8 Чалготека

    10 0 Отговор
    И те като олигарсите ще си пият питието и ще гледат сеир. Да му мисли народа дето излъгахте как ще преживее радевата зима, ама си ви е избрал. Как се събрахте само всички комунета от БКП -то майка. Само Жан Виденов го няма, ама гълъба ще го замести достойно.

    22:25 17.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тотално...

    10 1 Отговор
    ...бeзполезна си, като всичките ти дрогари комуняги досега на хранилка -> махай се с мир!

    22:27 17.09.2026

  • 11 До сега

    14 1 Отговор
    само балони и гръмки слова , нищо друго от другарката ! И ей на , по БКП линия , пак нагласена !

    22:30 17.09.2026

  • 12 Коя тая?

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тошко":

    Маямата ли! Тая Маямата - тире Найденова, ги говори тия работи докато пазарува с голямата количка от магазините на веригите. Явно вече има и магазин за хората в сградите на Български пощи. Бившите. Голям смях тази Маяма.

    22:31 17.09.2026

  • 13 Празнословието ще изпълни въздушното

    11 0 Отговор
    Пространство! Тази крадлива лъжкиня се уреди с прилична заплата и трибуна за шарлатански приказки.

    22:32 17.09.2026

  • 14 Златанов

    4 0 Отговор
    На Мая са и пратили списъка кого "да удари" - тези които не носят коприна.

    22:45 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Комунистите

    5 0 Отговор
    превзеха България!

    Т.н. десни партии дори вече не се преструват на опозиция.
    Боко се е сврял е миша дупка.
    Шиши е забягнал нанякъде.
    Кокора се обажда чат чат.
    Пълна скръб!

    22:49 17.09.2026

  • 17 Ей тук са притеснихме всички от входа

    2 0 Отговор
    Каквото съм правила като граждански защитник, това ще продължа да правя и сега и в институционално качество.

    22:49 17.09.2026

  • 18 Семейно

    0 1 Отговор
    Мъжлето дава мангизи на НАТО и Украйна, тази ни успива,че ни защитава. вЕрвайте, Овце.

    22:51 17.09.2026

  • 19 безпартиен

    2 0 Отговор
    Тази отново е на хранилката -държавната!Като е такъв ценен кадър защо не иде в ЧАСТНИЯ СЕКТОР да си изкарва прехраната?Абе, тръгнала и е една карта.......

    22:56 17.09.2026

  • 20 Течо

    2 0 Отговор
    Голяма треска ги тресе, всички спекуланти
    , олигарси, бедни пенсионери и официални
    финансови велможи и дами!
    Мижи да те лажем, белким им се размине!
    Жива Пунта Мара, да му мисли все още живият българин, опъващ каиша! Мая, ма!

    22:57 17.09.2026

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