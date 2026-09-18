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Протест в Свети Влас за нова пречиствателна станция затвори пътя Бургас-Варна

Протест в Свети Влас за нова пречиствателна станция затвори пътя Бургас-Варна

18 Септември, 2026 09:55 610 21

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  • пречиствателна станция-
  • свети влас

Кметът на курортния град настоя за решение и призова до 15 май 2027 г. проблемът да бъде отстранен

Протест в Свети Влас за нова пречиствателна станция затвори пътя Бургас-Варна - 1
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест в Свети Влас заради проблема с пречистването на отпадните води. Жители и представители на местния бизнес ще затворят пътя Бургас–Варна от 9 до 9:30 ч. с искане за изграждане на нова пречиствателна станция.

Демонстрантите настояват институциите да посочат конкретни срокове за решаване на проблема, който според тях застрашава и следващия туристически сезон в района.

Припомняме, че на 12 август РЗИ затвори плажа в Свети Влас заради изпускане на непречистени отпадни води. Оттам насетне започнаха проблемите на местния бизнес.

„Протестът няма политически характер. Събрали сме се, за да изразим недоволството от проблема, който продължава вече дълго време. Преди 27 години пречиствателна станция „Елените” бива приватизирана. Предишни правителства са обещавали да предприемат мерки, а всъщност се стигна до една антиреклама, след като плажът ни беше затворен”, заяви кметът на Свети Влас Иван Николов.

„Когато по медиите беше съобщено, че има проблеми в района, веднага резервациите бяха отменени. Пикът на летния сезон е около 15 август, а новината излезе на 12 август. Имаме много големи загуби”, сподели представителят частен бизнес Стоян Неделчев.

Кметът настоя за решение и призова до 15 май 2027 г. проблемът да бъде отстранен.

„В рамките на 2-3 месеца са предприети всички необходими мерки. Спешно беше извършен ремонт. Когато възникна проблемът в Свети Влас, само след седмица плажът беше отново отворен”, каза областният управител Дико Диков.

От ВиК-Бургас пък обявиха, че ще бъде изградена нова пречиствателна станция. „Започнали сме процедурата по обособяване и изработка на ПУП за изграждане на нова пречиствателна станция. Процедурите са доста дълги и затова ще са ни необходими около 2 години, за да стартираме проекта”, заяви директорът на дружеството в Бургас.

Ето и позицията на инициативния комитет на жителите на Свети Влас с повече подробности за техните искания:

"Протестът е организиран на основание чл. 8 и чл. 11 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

За 30 минути ще бъде затворен с жива верига пътя Бургас–Варна до КПП "Кошарица".
Протестът няма политически искания. Организираме го, защото Свети Влас и районът около него имат крещяща нужда от работеща пречиствателна станция за отпадни води. Положението вече е нетърпимо.

На 12 август 2026 г. РЗИ Бургас затвори плаж "Изток" в Свети Влас след предна тежка авария в пречиствателна станция "Елените", която замърси морето. Това прогони туристите в разгара на сезона и нанесе тежък финансов удар върху нас - местното население и бизнеса, чийто поминък е туризмът. От това пострада и имиджът на българския морски туризъм като цяло.
Считаме, че отговорността за случилото е на държавните ведомства, продали чрез РМД и в противоречие с Конституцията пречиствателна станция „Елените“ в частни ръце през 1999 г.
През годините пречиствателната станция многократно сменя собствениците си. Вече 27 години в нея не се правят технически подобрения и тя периодично замърсява морето. Пак 27 години отговорните държавни ведомства вместо да контролират и направляват работата на пречиствателна станция „Елените“, бездействат.

„Елените“ пречиства отпадните води на хилядното население на Свети Влас и района и погледнато от този аспект представлява стратегически важна инфраструктура. А изграждането, функционирането и контрола на стратегическа инфраструктура, от която зависи цял един град, е отговорност на държавата!

Настояваме за конкретни срокове, не за обещания:
1. До 1 ноември 2026 г. — отговорните министерства да инициират среща и да представят разписан Екшън план с конкретни стъпки и срокове за трайно решаване на проблема.
2. До 15 май 2027 г. — проблемът с пречистването на отпадните води в Свети Влас да бъде трайно решен, преди провеждането на "Евровизия" и началото на летния туристически сезон.

Изпратили сме официално писмо до министър-председателя на Република България, с копие до министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на финансите, министъра на туризма и областния управител на Бургас.

Приложили сме и подписка на жители на Свети Влас и община Несебър, с която настояваме за бързо и трайно разрешаване на проблема с пречистването на отпадните води в Свети Влас и района.

Запазваме си правото на нови протести, ако липсва диалог и посочените срокове не бъдат спазени.

Нямаме какво да губим - борим се за здравето и прехраната на семействата си. Борим се и за бъдещето на морския туризъм по цялото българско Черноморие, защото проблем като този не остава в рамките на един плаж - той се отразява на репутацията на цяла България като морска дестинация".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Тъпото упражнение с пешеходната пътека, патент на Ганчо. В белите държави хората заминават пред пречиствателната станция или кметството и излагат исканията си. ОСвен да изядат по някоя и друга псувня и то с право от шофьорите и да замърсят навсякъде с фасове платното, друго Ганчо няма да постигне.

    Коментиран от #18

    09:58 18.09.2026

  • 2 Робот

    7 1 Отговор
    Жалка картинка..! Протестите започнаха в почти целия ЕС..! Бъдете обективни..!

    10:00 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Като

    16 1 Отговор
    са купували там , да са мислили ! Пълна лудост да си хвърляш парите буквално в морето .

    10:04 18.09.2026

  • 5 ха така

    9 0 Отговор
    мутри срещу мутри..Да видим сега нашата мутра е по яка от мутрата ВИ.Яжте л... мутри и мутрафонки

    10:04 18.09.2026

  • 6 Промяната

    10 2 Отговор
    Аха, държавата да ви хариже пречиствателна станция, щото се стягате за Евровизия! Само знаете да лапате. Помогнете си сами - инвестирайте в пречиствателна станция!

    Коментиран от #10

    10:08 18.09.2026

  • 7 Хе Хе

    9 1 Отговор
    Кой го бърка че са затворили гойновозките по Гойноморието. Явно там Гойната са в изоболие

    10:11 18.09.2026

  • 8 Безхаберната ! Държава !

    2 1 Отговор
    --------------- !

    10:11 18.09.2026

  • 9 Морския

    5 2 Отговор
    Влас беше руска губерния, сега е украинска. Да се обърнат към националните си власти

    10:13 18.09.2026

  • 10 Изграждането на Инфраструктурата Не Е !

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Промяната":

    Частен !

    А Общински !

    Ангажимент !

    10:14 18.09.2026

  • 11 Сийка

    9 0 Отговор
    Протест пред офисите на братя Диневи - основни виновници за презастрояването на Св. Влас!

    10:17 18.09.2026

  • 12 Крайно времее

    10 0 Отговор
    Блокирането на главен път да се инкриминира като тероризъм

    10:19 18.09.2026

  • 13 Свети мъни

    10 0 Отговор
    Държавата да направи всичко с пари от народа,а те само да прибират печалбата.

    10:30 18.09.2026

  • 14 ккк

    9 0 Отговор
    Диневи, вместо яхтено пристанище да ви бяха построили пречиствателна станция! Не само хотелчета за да лапкат.

    10:32 18.09.2026

  • 15 саксън

    2 0 Отговор
    Що бе , не сте ли свикнали, цял живот се чипкате там дето си изливате гУвната?

    10:43 18.09.2026

  • 16 Ами

    4 0 Отговор
    лошият социализъм им построил пречиствателната станция 85 година, но не е взел в предвид , че такива като Диневи ще застроят всяка педя в и около Влас...

    10:47 18.09.2026

  • 17 123

    2 0 Отговор
    Кой ви е карал да строите там ,половината е незаконно строителство с фалшиви нотариални актове за ниви по скалите

    10:50 18.09.2026

  • 18 123

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ами Ганчо е страхлив мишок,със същия успех може да протестират в гората

    10:52 18.09.2026

  • 19 Гожи

    1 0 Отговор
    Абе яжте си бананите, които има навсякъде по магазините целогодишно( за качество не говорим) и си трайте.

    10:56 18.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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