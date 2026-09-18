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Анджелина Джоли сияе в Ню Йорк с дъщеря си Захара (ВИДЕО)

Анджелина Джоли сияе в Ню Йорк с дъщеря си Захара (ВИДЕО)

18 Септември, 2026 09:41 918 20

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  • без кръв

Анджелина Джоли се появи заедно с 21-годишната си дъщеря Захара на специална прожекция на новия си филм „Без кръв“ в Ню Йорк

Анджелина Джоли сияе в Ню Йорк с дъщеря си Захара (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анджелина Джоли се появи заедно с 21-годишната си дъщеря Захара на специална прожекция на новия си филм „Без кръв“ в Ню Йорк. Двете привлякоха вниманието на фотографите не само с присъствието си, но и с елегантните си черни визии, пише marica.bg.

Холивудската звезда заложи на стилна комбинация от черен костюм и златист топ, с който добави светъл акцент към иначе изцяло тъмната си визия. Джоли изглеждаше елегантно и сдържано, като изборът ѝ подчерта характерния ѝ минималистичен стил.

Дъщеря ѝ Захара също направи впечатление с избора си на облекло. 21-годишната млада жена се появи с дълга черна рокля с открит гръб, която допълваше визията на майка ѝ. Двете застанаха една до друга пред фотографите и позираха заедно на събитието.


Появата на майка и дъщеря привлече допълнително внимание към семейната връзка между тях. Захара е една от шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит и през последните години все по-често присъства на публични събития заедно с майка си.

Поводът за посещението им в Ню Йорк беше специалната прожекция на „Без кръв“ – филм, който Джоли не само режисира, но и продуцира. Лентата е екранизация по романа на италианския писател Алесандро Барико.

Историята на продукцията се развива около тежките последствия от войната и разглежда теми като семейството, отмъщението, травмата и възможността за изцеление. Това е поредният режисьорски проект на Джоли, с който тя показва интереса си към истории с драматичен и човешки сюжет.

В главните роли в „Без кръв“ участват Салма Хайек и Демиан Бичир. Присъствието на утвърдени актьори допълва екипа на продукцията, която е базирана върху литературното произведение на Барико.

За Анджелина Джоли режисурата отдавна е важна част от професионалния ѝ път наред с актьорската кариера. Тя постепенно разширява ролята си зад камерата, като участва не само като изпълнител, но и като режисьор и продуцент на филмови проекти.

Появата ѝ в Ню Йорк заедно със Захара добави и личен момент към събитието. Двете демонстрираха близост, докато позираха пред фотографите, а сходният избор на черни тоалети направи общата им визия още по-впечатляваща.

Захара, от своя страна, все по-уверено присъства в публичното пространство. Въпреки че е дъщеря на две от най-разпознаваемите имена в Холивуд, тя постепенно изгражда собствен публичен образ и интереси.

Специалната прожекция на „Без кръв“ се превърна в повод Анджелина Джоли да представи поредната си работа като режисьор, но и в красив семеен момент за актрисата. Присъствието на Захара до нея показа близостта между двете и привлече не по-малко внимание от самия филм.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    22 1 Отговор
    КАКВА НЕВЕРОЯТНА ПРИЛИКА.👏

    Коментиран от #3, #18

    09:43 18.09.2026

  • 2 глоги

    2 7 Отговор
    ...като участва не само като изпълнителКА, но и като режисьорКА и продуцентКА на филмови проекти.

    Коментиран от #9

    09:45 18.09.2026

  • 3 честен ционист

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Важното е да има прилика в удостоверението за наследници, а че теб те е яд, че някоя богаташка като Джоли не е минала през твойто село, кога си била малка и не те е осиновила, си е изцяло твой проблем.

    09:46 18.09.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Нещо ми е черно пред очите, вероятно трябва да посетя офталмолог...

    09:46 18.09.2026

  • 5 Как нещо черно може

    18 1 Отговор
    да сияе ма, Венето? Таз църната маЕмунЯ направо поглъща светлината като църна дупка

    09:47 18.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Даа

    13 0 Отговор
    Тоя църния плехар направо заслепява

    09:51 18.09.2026

  • 8 Гошката

    3 0 Отговор
    Не спират да се усмихват

    09:55 18.09.2026

  • 9 Опааа

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    Не се пише КА накрая! Образовай се!

    09:59 18.09.2026

  • 10 Любопитен

    10 0 Отговор
    Джолито, след гърдите и яйчниците заради евентуален риск от рак, ампутира ли си и мозъка за да не пипне мозъчен тумор:)
    Тая отдавна трябваше да е освидетелствана!

    Коментиран от #19

    10:01 18.09.2026

  • 11 ........–

    7 0 Отговор
    Колко политкоректно.

    Мляко с шоколад,точно по изискването на другарите с печатницата.

    10:02 18.09.2026

  • 12 яница

    7 0 Отговор
    направо да ослепеееш от толкова блясък 🌑

    10:04 18.09.2026

  • 13 Аз съм пак

    7 0 Отговор
    Защо на Захара косата и започва от средата на черепа, това някаква расова особеност ли е?

    Коментиран от #16

    10:05 18.09.2026

  • 14 Мюмюн

    6 0 Отговор
    като две капки вода са.

    10:05 18.09.2026

  • 15 Реноар от кв. Симеоново

    8 0 Отговор
    Онова църното сияе като тиган на месечина.

    10:08 18.09.2026

  • 16 хахахах

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Аз съм пак":

    Така са тия от Планетата на майймуните.

    10:11 18.09.2026

  • 17 На дъщеря

    5 0 Отговор
    ѝ , косата ѝ започва от темето , много странно . Ако не я бяха осиновили и беше останала в Етиопия , сега щеше да е обрязана и женена вече.

    10:42 18.09.2026

  • 18 Направо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    и е одрала кожата, като близначки са.

    10:46 18.09.2026

  • 19 Не, защото

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Любопитен":

    Трябва да има мозък, а като го няма, няма какво да ампотира.

    10:51 18.09.2026

  • 20 ИВАН

    0 0 Отговор
    Много черна тая снежинка бе ...

    10:53 18.09.2026