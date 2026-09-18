Анджелина Джоли сияе в Ню Йорк с дъщеря си Захара (ВИДЕО)

Анджелина Джоли се появи заедно с 21-годишната си дъщеря Захара на специална прожекция на новия си филм „Без кръв“ в Ню Йорк. Двете привлякоха вниманието на фотографите не само с присъствието си, но и с елегантните си черни визии, пише marica.bg.
Холивудската звезда заложи на стилна комбинация от черен костюм и златист топ, с който добави светъл акцент към иначе изцяло тъмната си визия. Джоли изглеждаше елегантно и сдържано, като изборът ѝ подчерта характерния ѝ минималистичен стил.
Дъщеря ѝ Захара също направи впечатление с избора си на облекло. 21-годишната млада жена се появи с дълга черна рокля с открит гръб, която допълваше визията на майка ѝ. Двете застанаха една до друга пред фотографите и позираха заедно на събитието.
Появата на майка и дъщеря привлече допълнително внимание към семейната връзка между тях. Захара е една от шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит и през последните години все по-често присъства на публични събития заедно с майка си.
Поводът за посещението им в Ню Йорк беше специалната прожекция на „Без кръв“ – филм, който Джоли не само режисира, но и продуцира. Лентата е екранизация по романа на италианския писател Алесандро Барико.
Историята на продукцията се развива около тежките последствия от войната и разглежда теми като семейството, отмъщението, травмата и възможността за изцеление. Това е поредният режисьорски проект на Джоли, с който тя показва интереса си към истории с драматичен и човешки сюжет.
В главните роли в „Без кръв“ участват Салма Хайек и Демиан Бичир. Присъствието на утвърдени актьори допълва екипа на продукцията, която е базирана върху литературното произведение на Барико.
За Анджелина Джоли режисурата отдавна е важна част от професионалния ѝ път наред с актьорската кариера. Тя постепенно разширява ролята си зад камерата, като участва не само като изпълнител, но и като режисьор и продуцент на филмови проекти.
Появата ѝ в Ню Йорк заедно със Захара добави и личен момент към събитието. Двете демонстрираха близост, докато позираха пред фотографите, а сходният избор на черни тоалети направи общата им визия още по-впечатляваща.
Захара, от своя страна, все по-уверено присъства в публичното пространство. Въпреки че е дъщеря на две от най-разпознаваемите имена в Холивуд, тя постепенно изгражда собствен публичен образ и интереси.
Специалната прожекция на „Без кръв“ се превърна в повод Анджелина Джоли да представи поредната си работа като режисьор, но и в красив семеен момент за актрисата. Присъствието на Захара до нея показа близостта между двете и привлече не по-малко внимание от самия филм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
Коментиран от #3, #18
09:43 18.09.2026
2 глоги
Коментиран от #9
09:45 18.09.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Цвете":Важното е да има прилика в удостоверението за наследници, а че теб те е яд, че някоя богаташка като Джоли не е минала през твойто село, кога си била малка и не те е осиновила, си е изцяло твой проблем.
09:46 18.09.2026
4 ДрайвингПлежър
09:46 18.09.2026
5 Как нещо черно може
09:47 18.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Даа
09:51 18.09.2026
8 Гошката
09:55 18.09.2026
9 Опааа
До коментар #2 от "глоги":Не се пише КА накрая! Образовай се!
09:59 18.09.2026
10 Любопитен
Тая отдавна трябваше да е освидетелствана!
Коментиран от #19
10:01 18.09.2026
11 ........–
Мляко с шоколад,точно по изискването на другарите с печатницата.
10:02 18.09.2026
12 яница
10:04 18.09.2026
13 Аз съм пак
Коментиран от #16
10:05 18.09.2026
14 Мюмюн
10:05 18.09.2026
15 Реноар от кв. Симеоново
10:08 18.09.2026
16 хахахах
До коментар #13 от "Аз съм пак":Така са тия от Планетата на майймуните.
10:11 18.09.2026
17 На дъщеря
10:42 18.09.2026
18 Направо
До коментар #1 от "Цвете":и е одрала кожата, като близначки са.
10:46 18.09.2026
19 Не, защото
До коментар #10 от "Любопитен":Трябва да има мозък, а като го няма, няма какво да ампотира.
10:51 18.09.2026
20 ИВАН
10:53 18.09.2026