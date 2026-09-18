Анджелина Джоли сияе в Ню Йорк с дъщеря си Захара (ВИДЕО)

Анджелина Джоли се появи заедно с 21-годишната си дъщеря Захара на специална прожекция на новия си филм „Без кръв“ в Ню Йорк. Двете привлякоха вниманието на фотографите не само с присъствието си, но и с елегантните си черни визии, пише marica.bg.

Холивудската звезда заложи на стилна комбинация от черен костюм и златист топ, с който добави светъл акцент към иначе изцяло тъмната си визия. Джоли изглеждаше елегантно и сдържано, като изборът ѝ подчерта характерния ѝ минималистичен стил.

Дъщеря ѝ Захара също направи впечатление с избора си на облекло. 21-годишната млада жена се появи с дълга черна рокля с открит гръб, която допълваше визията на майка ѝ. Двете застанаха една до друга пред фотографите и позираха заедно на събитието.

Появата на майка и дъщеря привлече допълнително внимание към семейната връзка между тях. Захара е една от шестте деца на Анджелина Джоли и Брад Пит и през последните години все по-често присъства на публични събития заедно с майка си.

Поводът за посещението им в Ню Йорк беше специалната прожекция на „Без кръв“ – филм, който Джоли не само режисира, но и продуцира. Лентата е екранизация по романа на италианския писател Алесандро Барико.

Историята на продукцията се развива около тежките последствия от войната и разглежда теми като семейството, отмъщението, травмата и възможността за изцеление. Това е поредният режисьорски проект на Джоли, с който тя показва интереса си към истории с драматичен и човешки сюжет.

В главните роли в „Без кръв“ участват Салма Хайек и Демиан Бичир. Присъствието на утвърдени актьори допълва екипа на продукцията, която е базирана върху литературното произведение на Барико.

За Анджелина Джоли режисурата отдавна е важна част от професионалния ѝ път наред с актьорската кариера. Тя постепенно разширява ролята си зад камерата, като участва не само като изпълнител, но и като режисьор и продуцент на филмови проекти.

Появата ѝ в Ню Йорк заедно със Захара добави и личен момент към събитието. Двете демонстрираха близост, докато позираха пред фотографите, а сходният избор на черни тоалети направи общата им визия още по-впечатляваща.

Захара, от своя страна, все по-уверено присъства в публичното пространство. Въпреки че е дъщеря на две от най-разпознаваемите имена в Холивуд, тя постепенно изгражда собствен публичен образ и интереси.

Специалната прожекция на „Без кръв“ се превърна в повод Анджелина Джоли да представи поредната си работа като режисьор, но и в красив семеен момент за актрисата. Присъствието на Захара до нея показа близостта между двете и привлече не по-малко внимание от самия филм.