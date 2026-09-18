Висш военен: Германците трябва да се готвят за хибридни атаки

Германското общество трябва да се подготви за отбрана, като отчете промяната в характера на съвременните заплахи.
Това заяви на конференция по въпросите на отбраната в Прага генерал-инспекторът на Бундесвера Карстен Бройер, цитиран от "Билд".
Висшият военен отбеляза необходимостта от участието на гражданското общество и промишлеността в осигуряването на отбраната. Според него хибридните заплахи не могат да бъдат отблъснати само със силите на армията, а в случай на конфликт разширяването на отбранителните възможности ще изисква сътрудничество с промишлеността.
"Без вас ние, войниците, сме обречени на провал. Но провалът не е вариант. Защото провалът би означавал, че нашите общества, в този вид, в който ги познаваме, ще се окажат под смъртоносна заплаха. Всички ние сме в една лодка", каза Бройер.
Според генерала Германия също трябва да отчита бързото развитие на технологиите. Той отбеляза, че отбранителните стратегии трябва постоянно да се преразглеждат поради високите темпове на технологичните промени.
"Стратегията започва да остарява още в момента, в който бъде подписана", каза Бройер. Според него в случай на конфликт Германия няма да може да разчита изцяло на съществуващите подходи и трябва да вземе предвид опита на Украйна.
Отделно Бройер призова да не се разглеждат технологиите като самостоятелна основа на отбранителната политика. "Технологиите не трябва да определят какво правим. Ние трябва да определяме какво правим с помощта на технологиите", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:52 18.09.2026
2 Кина
Коментиран от #4
09:53 18.09.2026
3 Цвете
09:55 18.09.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Кина":Много знаеш ти, какви компютри имат у САЩ? Запомни, че това което имат в Китай, е все едно това, което е имал Ганчо по времето на Правец-16. Технологии с отпаднала необходимост.
09:55 18.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ХИБРИДИЗАТОР
10:01 18.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д":45% от немсите мъже мечтаят да са домакини и носят тайно бельото на майките си. Останалите отдавна научиха вече руски. Даже имам една немкиня тука до бунгалото с 3 пацана си ги научи на руски да си говорят.
Коментиран от #10
10:01 18.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЛЕ о ПА р Д
До коментар #8 от "честен ционист":виждал съм такива като теб в Немечко...набара ли ви АРБАЙТЗАМа се на си рахте///
10:05 18.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ........–
10:13 18.09.2026
13 Сатана Z
Основните реторични похвати, които той е използвал пред тълпата:
Емоционална ескалация: Постепенно преминаване от спокоен и умерен тон към силни, театрални кресченда.
Техника на външния враг: Посочване на конкретни виновници за икономическата и социалната криза.
Масова психология: Използване на кратък, повторен речник и силни визуални символи за постигане на колективен хипнотичен ефект.
10:13 18.09.2026
14 БАЦЕ ЕООД
10:14 18.09.2026
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10:41 18.09.2026