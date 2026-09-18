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Висш военен: Германците трябва да се готвят за хибридни атаки
  Тема: Украйна

Висш военен: Германците трябва да се готвят за хибридни атаки

18 Септември, 2026 09:49 584 15

  • германия-
  • русия-
  • нато-
  • украинци

Той отбеляза, че отбранителните стратегии трябва постоянно да се преразглеждат поради високите темпове на технологичните промени

Висш военен: Германците трябва да се готвят за хибридни атаки - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германското общество трябва да се подготви за отбрана, като отчете промяната в характера на съвременните заплахи.

Това заяви на конференция по въпросите на отбраната в Прага генерал-инспекторът на Бундесвера Карстен Бройер, цитиран от "Билд".

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Висшият военен отбеляза необходимостта от участието на гражданското общество и промишлеността в осигуряването на отбраната. Според него хибридните заплахи не могат да бъдат отблъснати само със силите на армията, а в случай на конфликт разширяването на отбранителните възможности ще изисква сътрудничество с промишлеността.

"Без вас ние, войниците, сме обречени на провал. Но провалът не е вариант. Защото провалът би означавал, че нашите общества, в този вид, в който ги познаваме, ще се окажат под смъртоносна заплаха. Всички ние сме в една лодка", каза Бройер.

Според генерала Германия също трябва да отчита бързото развитие на технологиите. Той отбеляза, че отбранителните стратегии трябва постоянно да се преразглеждат поради високите темпове на технологичните промени.

"Стратегията започва да остарява още в момента, в който бъде подписана", каза Бройер. Според него в случай на конфликт Германия няма да може да разчита изцяло на съществуващите подходи и трябва да вземе предвид опита на Украйна.

Отделно Бройер призова да не се разглеждат технологиите като самостоятелна основа на отбранителната политика. "Технологиите не трябва да определят какво правим. Ние трябва да определяме какво правим с помощта на технологиите", заяви той.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 4 Отговор
    Ганчо трябва да се готви да си заминава от Германия, понеже немчура все него ще го сочи с пърт - виновать.

    09:52 18.09.2026

  • 2 Кина

    9 6 Отговор
    Нека покажем фактите..! Най мощния компютър вече не е в САЩ а в Китай и ако решат могат да блокират огромен поток на дигитални пътища и да смачкат правителства..!

    Коментиран от #4

    09:53 18.09.2026

  • 3 Цвете

    7 7 Отговор
    ДРЕБНОТО РУСКО ЧОВЕЧЕ НЕ СПИРА С АГРЕСИЯТА ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА. ЗАБРАНИЛ НА ВСИЧКИ РУСНАЦИ ,ЧЕ КОЙТО НЕ ГЛАСУВА ЗА НЕГО, ДА ЗАБРАВЯТ ДА ХОДЯТ НА ИЗБОРИТЕ ДНЕС. ТОВА Е ДИКТАТУРА В ДЕЙСТВИЕ.26 ГОДИНИ ТОЗИ ИЗМЪЧИ СЪНАРОДНИЦИТЕ СИ.

    09:55 18.09.2026

  • 4 честен ционист

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Много знаеш ти, какви компютри имат у САЩ? Запомни, че това което имат в Китай, е все едно това, което е имал Ганчо по времето на Правец-16. Технологии с отпаднала необходимост.

    09:55 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ХИБРИДИЗАТОР

    3 3 Отговор
    ТЕ ТИЯ НЕ МОЖАХА СЕ ОПАЗИ ОТ ТЪЛПИ ГОЛТАЦИ , КАКТО И ИСПАНИЯ В СЕУТА , ТОЙ ПРИКАЗВА ЗА ТЕХНОЛОГИИ.АМИ ТЕ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ ИМАХА НАЙ ДОБРИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ( БЕЗ ЯДРЕНИТЕ ) И ПАК Я ДОКАРАХА ДО ПОД КРУШАТА

    10:01 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "ЛЕ о ПА р Д":

    45% от немсите мъже мечтаят да са домакини и носят тайно бельото на майките си. Останалите отдавна научиха вече руски. Даже имам една немкиня тука до бунгалото с 3 пацана си ги научи на руски да си говорят.

    Коментиран от #10

    10:01 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЛЕ о ПА р Д

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    виждал съм такива като теб в Немечко...набара ли ви АРБАЙТЗАМа се на си рахте///

    10:05 18.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ........–

    6 2 Отговор
    Герман.истан е колония на Кр.ав--ария пълна с всевъзможна из м.е/т поръчана от другарите с печатницата.

    10:13 18.09.2026

  • 13 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Много вяла и без патосна реч на генерал-инспектора,който така и не е научил нещо,което Адолф владееше до съвършенство.
    Основните реторични похвати, които той е използвал пред тълпата:
    ​Емоционална ескалация: Постепенно преминаване от спокоен и умерен тон към силни, театрални кресченда.
    ​Техника на външния враг: Посочване на конкретни виновници за икономическата и социалната криза.
    ​Масова психология: Използване на кратък, повторен речник и силни визуални символи за постигане на колективен хипнотичен ефект.

    10:13 18.09.2026

  • 14 БАЦЕ ЕООД

    3 3 Отговор
    Германеца разбира само от страх, пестене и агресия ... Ама с тия розово-бенбените модели, голям зор ще видят

    10:14 18.09.2026

  • 15 История

    1 0 Отговор
    Трябва да има учение по Гражданска Отбрана..Както беше по мое време в социалистическа България

    10:41 18.09.2026

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