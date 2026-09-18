Висш военен: Германците трябва да се готвят за хибридни атаки

Германското общество трябва да се подготви за отбрана, като отчете промяната в характера на съвременните заплахи.

Това заяви на конференция по въпросите на отбраната в Прага генерал-инспекторът на Бундесвера Карстен Бройер, цитиран от "Билд".

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Висшият военен отбеляза необходимостта от участието на гражданското общество и промишлеността в осигуряването на отбраната. Според него хибридните заплахи не могат да бъдат отблъснати само със силите на армията, а в случай на конфликт разширяването на отбранителните възможности ще изисква сътрудничество с промишлеността.

"Без вас ние, войниците, сме обречени на провал. Но провалът не е вариант. Защото провалът би означавал, че нашите общества, в този вид, в който ги познаваме, ще се окажат под смъртоносна заплаха. Всички ние сме в една лодка", каза Бройер.

Според генерала Германия също трябва да отчита бързото развитие на технологиите. Той отбеляза, че отбранителните стратегии трябва постоянно да се преразглеждат поради високите темпове на технологичните промени.

"Стратегията започва да остарява още в момента, в който бъде подписана", каза Бройер. Според него в случай на конфликт Германия няма да може да разчита изцяло на съществуващите подходи и трябва да вземе предвид опита на Украйна.

Отделно Бройер призова да не се разглеждат технологиите като самостоятелна основа на отбранителната политика. "Технологиите не трябва да определят какво правим. Ние трябва да определяме какво правим с помощта на технологиите", заяви той.