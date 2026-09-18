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170 000 евро щети в община Враца. Кметът и заместниците му карали коли, купени за социални услуги

170 000 евро щети в община Враца. Кметът и заместниците му карали коли, купени за социални услуги

18 Септември, 2026 11:37 841 9

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  • враца

В хода на проверката е установено, че става въпрос за две обществени поръчки, при които са закупени един „Фолксваген Туарег“ и два автомобила „Форд Куга“

170 000 евро щети в община Враца. Кметът и заместниците му карали коли, купени за социални услуги - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР-Враца е приключил проверка по сигнал за неправомерно използване на три автомобила, закупени от Община Враца за нуждите на социални услуги.

Преписката е образувана след публикация в интернет, в която се твърди, че длъжностни лица от общинската администрация са придобили неправомерно три автомобила, предназначени за Центъра за обществена подкрепа, но използвани за лични нужди.

В хода на проверката е установено, че става въпрос за две обществени поръчки, при които са закупени един „Фолксваген Туарег“ и два автомобила „Форд Куга“. Те е трябвало да обслужват социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Асистентска подкрепа“.

Проверката на тръжната документация е установила, че заложените технически параметри са ограничавали кръга от потенциални участници в обществените поръчки. Според МВР те са съответствали и на „личните желания за оборудване“ на водачите на автомобилите.

Констатирани са и множество нарушения при отчетността и документирането на фактическото управление на автомобилите, както и липса на прозрачност при тяхното използване.

Според резултатите от проверката трите автомобила не са били използвани за нуждите на социалните услуги. Те не са посещавали физически съответните услуги, техни служители не са били оправомощавани да ги управляват, а в пътните книжа липсват данни за тяхното управление.

Вместо това автомобилите са били експлоатирани от кмета и двама заместник-кметове на Община Враца, посочват от полицията. Установените щети са за над 170 000 евро. Материалите по преписката са изпратени на прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    18 0 Отговор
    Всички гербаджийски обществени поръчки са пунтамара. Трябва ревизия.

    11:41 18.09.2026

  • 3 г-н Шибачев

    11 1 Отговор
    Нормално ежедневие в зоопарка нищо ново..! Моля следващата новинарска порция за маймуняците..

    11:43 18.09.2026

  • 4 Амчи тъй де!!!

    12 0 Отговор
    За какво са им коли н социално бедните - та те нямат пари за бензин...

    11:43 18.09.2026

  • 5 ГЕРБмафи

    11 0 Отговор
    Що изтри ве цензуре!?
    Какво не е вярно, че ГЕРБ са, като троскот, който няма изкореняване?
    Какво му на думата "троскот" - вид тревисто многогодишно растение от семейство житни. Разпространен е в България и се среща във всички краища.

    Коментиран от #6

    11:48 18.09.2026

  • 6 честен ционист

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГЕРБмафи":

    ГЕРБ е съкращение за Гастроезофагеална рефлуксна болест.

    11:53 18.09.2026

  • 7 ПСИХО

    9 0 Отговор
    Омръзнахте ни и станахте досадни с тези констатации.Белене тръпне в очакване!Работа се изисква..

    12:01 18.09.2026

  • 8 Доколкото знам

    6 0 Отговор
    Парите са по ПВУ, там Гуцанов имаше роля при ГЕРБ.

    12:13 18.09.2026

  • 9 Само измами

    2 0 Отговор
    В тая държава такъв е гена на 70 процента от тоя народ и после вярвай на политици интересно ще има ли някой осъден според мен не

    12:25 18.09.2026

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