Властите: Разкрихме връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони евро за частни нужди на политически лидер

В сградата на Министерския съвет се проведе първата от поредица срещи, насочени към пресичането на корупционни схеми и възстановяването на справедливостта в обществото. „Справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата и с действия само на правителството, а се връща с действията на съдебната власт”, това коментира министър-председателят Румен Радев по време на брифинга.

Той подчерта, че изпълнителната власт няма да бъде безучастна и ще работи активно по събирането на годни доказателства за злоупотреби със знакови обществени поръчки.

Разследването на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели на територията на страната. В схемата са участвали четири основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. „Тези дружества на свой ред имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител”, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Той разясни механизма, по който е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата са отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат „дружество касичка”. „То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро”, посочи Демерджиев. Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

В корупционния, според властите, кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. „За съжаление тези кръгове, които не без основание наричаме олигархични, така са се преплели, че виждате до какви връзки и зависимости се стига”, коментира още вътрешният министър.

Всички материали по случая са събрани в партньорство с чуждестранни служби и ще бъдат предоставени на българската прокуратура още днес. „Очакваме декларацията им, че ще работят решително и ще използват тези материали, които са многобройни и категорични”, заключи Иван Демерджиев. Според него до момента тези схеми са били тема табу за правоохранителните органи, но държавата е готова да доведе разследването докрай.

Сигналите за корупция, постъпили в МВР

МВР работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления, като около 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.

„От ден едно от моето встъпване в длъжност съм задал като приоритетни мерки борбата с олигархичния модел и с корупцията“, заяви Николов. Като пример той посочи проверка, при която са установени четири дружества, които според МВР са спечелили 90,5% от всички обществени поръчки, свързани с изграждането и монтажа на мантинели. Първоначално фирмите изглеждали като конкуренти, но последвалият анализ показал връзки между тях. „Това са свързани дружества с едни и същи собственици, и то в близки отношения“, обясни главният секретар.

Николов посочи още, че само за една година четирите компании са усвоили държавен ресурс в размер на над 400 млн. евро.

Той съобщи и за данни, свързани с един от собствениците на дружествата и самолет, закупен през 2020 г. По думите му летателното средство било на стойност 36 млн. лева. Според Николов с мапшината са извършени 36 полета от „лице с имунитет, което е лидер на политическа партия".

След като самолетът бил прехвърлен на малтийско дружество за извършване на авиационните услуги, за полетите са издадени 36 фактури на обща стойност 5 млн. лева. „Извършихме проверка върху дадените данъчни декларации, откъдето установихме, че същите не са декларирани като разходи или като подарък“, каза Николов.

От МВР ще предадат на прокуратурата събраните данни, за да бъде преценено дали има основания за образуване на производство и установяване на евентуално извършено престъпление. „Ще изложим данни и факти, върху които ще продължим да разследваме евентуалното влияние върху свързаните лица с въпросния депутат“, допълни главният секретар.