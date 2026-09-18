Властите: Разкрихме връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони евро за частни нужди на политически лидер

В сградата на Министерския съвет се проведе първата от поредица срещи, насочени към пресичането на корупционни схеми и възстановяването на справедливостта в обществото. „Справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата и с действия само на правителството, а се връща с действията на съдебната власт”, това коментира министър-председателят Румен Радев по време на брифинга.
Той подчерта, че изпълнителната власт няма да бъде безучастна и ще работи активно по събирането на годни доказателства за злоупотреби със знакови обществени поръчки.
Разследването на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели на територията на страната. В схемата са участвали четири основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. „Тези дружества на свой ред имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител”, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
Той разясни механизма, по който е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата са отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат „дружество касичка”. „То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро”, посочи Демерджиев. Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.
В корупционния, според властите, кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. „За съжаление тези кръгове, които не без основание наричаме олигархични, така са се преплели, че виждате до какви връзки и зависимости се стига”, коментира още вътрешният министър.
Всички материали по случая са събрани в партньорство с чуждестранни служби и ще бъдат предоставени на българската прокуратура още днес. „Очакваме декларацията им, че ще работят решително и ще използват тези материали, които са многобройни и категорични”, заключи Иван Демерджиев. Според него до момента тези схеми са били тема табу за правоохранителните органи, но държавата е готова да доведе разследването докрай.
Сигналите за корупция, постъпили в МВР
МВР работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления, като около 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.
„От ден едно от моето встъпване в длъжност съм задал като приоритетни мерки борбата с олигархичния модел и с корупцията“, заяви Николов. Като пример той посочи проверка, при която са установени четири дружества, които според МВР са спечелили 90,5% от всички обществени поръчки, свързани с изграждането и монтажа на мантинели. Първоначално фирмите изглеждали като конкуренти, но последвалият анализ показал връзки между тях. „Това са свързани дружества с едни и същи собственици, и то в близки отношения“, обясни главният секретар.
Николов посочи още, че само за една година четирите компании са усвоили държавен ресурс в размер на над 400 млн. евро.
Той съобщи и за данни, свързани с един от собствениците на дружествата и самолет, закупен през 2020 г. По думите му летателното средство било на стойност 36 млн. лева. Според Николов с мапшината са извършени 36 полета от „лице с имунитет, което е лидер на политическа партия".
След като самолетът бил прехвърлен на малтийско дружество за извършване на авиационните услуги, за полетите са издадени 36 фактури на обща стойност 5 млн. лева. „Извършихме проверка върху дадените данъчни декларации, откъдето установихме, че същите не са декларирани като разходи или като подарък“, каза Николов.
От МВР ще предадат на прокуратурата събраните данни, за да бъде преценено дали има основания за образуване на производство и установяване на евентуално извършено престъпление. „Ще изложим данни и факти, върху които ще продължим да разследваме евентуалното влияние върху свързаните лица с въпросния депутат“, допълни главният секретар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
Коментиран от #8
11:49 18.09.2026
2 Кина
11:49 18.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тити на Кака
А то било двоен удар.
Шиши ще отслабне драматично, а мантинелните тарикати ще бъдат премазани от тирове, прескочили мантинелите им 😂😂😂
Да видим дали ще сработи капанът за тарикати!
11:55 18.09.2026
5 Шишибойко брос
11:59 18.09.2026
6 Империята отвръща на удара
11:59 18.09.2026
7 справка за уточняване
Иван Йорданов е назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в ОАЕ на 17 ноември 2022 г..Назначението е извършено от президента на Република България Румен Радев, който издава официалния Указ № 260 за заемането на длъжността.Посланикът встъпва официално в функциите си на място в Абу Даби на 9 януари 2023 г., когато връчва копия от акредитивните си писма в Министерството на външните работи на ОАЕ.
Коментиран от #18
12:00 18.09.2026
8 ние ги хващаме
До коментар #1 от "Гошо":Йотова ги помилва.
12:00 18.09.2026
9 Национална сигурност
12:01 18.09.2026
10 Илиян
12:01 18.09.2026
11 🤣🤣🤣
12:04 18.09.2026
12 Така се прави
12:09 18.09.2026
13 Шиши
12:12 18.09.2026
14 Шиш
12:17 18.09.2026
15 Велчов
12:18 18.09.2026
16 Анонимен
12:20 18.09.2026
17 А нещо за цените?
12:21 18.09.2026
18 Ти да видиш
До коментар #7 от "справка за уточняване":Колега, фактите и официалните документи не важат за пред стадото. То е свикнало дивият популизъм да го юрка и това си е. Ето, "точният с парите", притежаващ 411 имота (броят им може да е нараснал към днешна дата), каращ Порше за 1750 лв., ще .... разследва престъпления и ще говори за "интересни връзки". ;)
Абе въобще..... след като ми беше "пълно-променящо се" и се спряха "кражби за по 8 млрд. на година", построиха се 5 моста над р. Дунав, 3-4 тунела под Стара планина и опасаха страната ни с магистрали, сега ми е едно "прогресивно", така да го кажа. Какво ли ще ни донесе "прогресът"? :)))))))))))
Аз знам, въпросът е "стадото" дали започна да се усеща какво го чака?
12:22 18.09.2026
19 Генчо
12:24 18.09.2026
20 Кой
Коментиран от #28
12:27 18.09.2026
21 Удри русораста с лопатЕто
12:33 18.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Стига недомлъвки
Коментиран от #26
12:39 18.09.2026
24 дполаз
Коментиран от #31, #37
12:40 18.09.2026
25 отвора
12:41 18.09.2026
26 Няма недомлъвки
До коментар #23 от "Стига недомлъвки":Разбраха се с туквун.Чакай Виденова зима.
12:41 18.09.2026
27 Пилотът Гошу
12:41 18.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сзо
12:44 18.09.2026
31 Бойко дасе вкара в затвора
До коментар #24 от "дполаз":Никой политик не е разследван повече от Борисов.Всичко от до.
12:44 18.09.2026
32 ТОЧЕН С ПАРИТЕ
12:45 18.09.2026
33 Акциз
12:45 18.09.2026
34 НА ШИШО БАКШИШО
12:46 18.09.2026
35 Изключително
12:47 18.09.2026
36 123
12:47 18.09.2026
37 Хаха
До коментар #24 от "дполаз":Ще докопат и безкнижника!
Чакат първо да ги подкрепи за членове на ВСС от парламентарната квота, за да не изберат предложенията на ПП-лгДБ, а след това го погват...
12:48 18.09.2026
38 ДИДО ПРИЯТЕЛ
12:49 18.09.2026
39 Трою ЦИНГАРЕЛАТА
12:49 18.09.2026
40 Шопара здраво го загази.
12:49 18.09.2026
41 Ру ра. Русо
12:51 18.09.2026