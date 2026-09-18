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Властите: Разкрихме връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони евро за частни нужди на политически лидер

Властите: Разкрихме връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони евро за частни нужди на политически лидер

18 Септември, 2026 11:45 2 253 41

  • румен радев-
  • мантинели

Държавата предава на прокуратурата доказателства за мащабни корупционни схеми при обществени поръчки

Властите: Разкрихме връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони евро за частни нужди на политически лидер - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В сградата на Министерския съвет се проведе първата от поредица срещи, насочени към пресичането на корупционни схеми и възстановяването на справедливостта в обществото. „Справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата и с действия само на правителството, а се връща с действията на съдебната власт”, това коментира министър-председателят Румен Радев по време на брифинга.

Той подчерта, че изпълнителната власт няма да бъде безучастна и ще работи активно по събирането на годни доказателства за злоупотреби със знакови обществени поръчки.

Разследването на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели на територията на страната. В схемата са участвали четири основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. „Тези дружества на свой ред имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител”, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Той разясни механизма, по който е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата са отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат „дружество касичка”. „То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро”, посочи Демерджиев. Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

В корупционния, според властите, кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. „За съжаление тези кръгове, които не без основание наричаме олигархични, така са се преплели, че виждате до какви връзки и зависимости се стига”, коментира още вътрешният министър.

Всички материали по случая са събрани в партньорство с чуждестранни служби и ще бъдат предоставени на българската прокуратура още днес. „Очакваме декларацията им, че ще работят решително и ще използват тези материали, които са многобройни и категорични”, заключи Иван Демерджиев. Според него до момента тези схеми са били тема табу за правоохранителните органи, но държавата е готова да доведе разследването докрай.

Сигналите за корупция, постъпили в МВР

МВР работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления, като около 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.

„От ден едно от моето встъпване в длъжност съм задал като приоритетни мерки борбата с олигархичния модел и с корупцията“, заяви Николов. Като пример той посочи проверка, при която са установени четири дружества, които според МВР са спечелили 90,5% от всички обществени поръчки, свързани с изграждането и монтажа на мантинели. Първоначално фирмите изглеждали като конкуренти, но последвалият анализ показал връзки между тях. „Това са свързани дружества с едни и същи собственици, и то в близки отношения“, обясни главният секретар.

Николов посочи още, че само за една година четирите компании са усвоили държавен ресурс в размер на над 400 млн. евро.

Той съобщи и за данни, свързани с един от собствениците на дружествата и самолет, закупен през 2020 г. По думите му летателното средство било на стойност 36 млн. лева. Според Николов с мапшината са извършени 36 полета от „лице с имунитет, което е лидер на политическа партия".

След като самолетът бил прехвърлен на малтийско дружество за извършване на авиационните услуги, за полетите са издадени 36 фактури на обща стойност 5 млн. лева. „Извършихме проверка върху дадените данъчни декларации, откъдето установихме, че същите не са декларирани като разходи или като подарък“, каза Николов.

От МВР ще предадат на прокуратурата събраните данни, за да бъде преценено дали има основания за образуване на производство и установяване на евентуално извършено престъпление. „Ще изложим данни и факти, върху които ще продължим да разследваме евентуалното влияние върху свързаните лица с въпросния депутат“, допълни главният секретар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    52 1 Отговор
    Всички в кауша само тогава хората ще повярват!

    Коментиран от #8

    11:49 18.09.2026

  • 2 Кина

    43 7 Отговор
    Боко тиквоча може да се измъкне с достойнство като пие едно пиене и се гръмне в ухото..! Кирливите ризи ще излязат полека лека дори и с клизма..!

    11:49 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити на Кака

    27 2 Отговор
    Чудех се за какво беше цялата тази дандания около Шиши и шишевиците...
    А то било двоен удар.
    Шиши ще отслабне драматично, а мантинелните тарикати ще бъдат премазани от тирове, прескочили мантинелите им 😂😂😂
    Да видим дали ще сработи капанът за тарикати!

    11:55 18.09.2026

  • 5 Шишибойко брос

    21 2 Отговор
    Дреболия, братя Шишибойко са недостигаеми, както се оказа имали и кораб за Марас, ако се наложи!

    11:59 18.09.2026

  • 6 Империята отвръща на удара

    14 14 Отговор
    Наркомафията се бие срещу строителната мафия.

    11:59 18.09.2026

  • 7 справка за уточняване

    16 4 Отговор
    Отлична преценка на сегашния финансов министър. Към 17 ноември 2022 г. служебен министър-председател на България е Гълъб Донев..
    Иван Йорданов е назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в ОАЕ на 17 ноември 2022 г..Назначението е извършено от президента на Република България Румен Радев, който издава официалния Указ № 260 за заемането на длъжността.Посланикът встъпва официално в функциите си на място в Абу Даби на 9 януари 2023 г., когато връчва копия от акредитивните си писма в Министерството на външните работи на ОАЕ.

    Коментиран от #18

    12:00 18.09.2026

  • 8 ние ги хващаме

    22 13 Отговор

    До коментар #1 от "Гошо":

    Йотова ги помилва.

    12:00 18.09.2026

  • 9 Национална сигурност

    17 18 Отговор
    Радев трябва да бъде обект на обсъждане на този съвет за национална сигурност за Кирил и руските олигарси. Да искаш изваждането на Кирил от санкционния списък, това не мога да го осмисля на какво се дължи. Каква е ползата за България? Да не би да е венчал лично някои безродни мутри в България? С антибългарската политика по отношение на македонския въпрос, която водят Путин и руската православна църква, по-скоро Кирил трябва да е в санкционния списък на България. Не на ЕС, в този на България! Сърбите да му правят филми, те обслужват техните интереси. Радев трябва публично да даде обяснение за Кирил.

    12:01 18.09.2026

  • 10 Илиян

    28 6 Отговор
    Пак шикалки за замазване на очите на хората. Кога ще видим осъден политик и ефективно да си излежи "заслуженото" ? Никога.. Само симулирате дейност и прехвърляте от пусто в празно.

    12:01 18.09.2026

  • 11 🤣🤣🤣

    2 4 Отговор
    Синята точи бивни 😭😭😭

    12:04 18.09.2026

  • 12 Така се прави

    13 2 Отговор
    Още като почнаха през ден да късат мантинеле се разбра че ще има бухалка.

    12:09 18.09.2026

  • 13 Шиши

    12 3 Отговор
    Разследват личните ми частни кражби от държавата. Охх лошо ми е!

    12:12 18.09.2026

  • 14 Шиш

    1 1 Отговор
    Лошо да се пече на-

    12:17 18.09.2026

  • 15 Велчов

    7 4 Отговор
    Никой пак няма да има виновен. Вкараха Бойко в ареста и нищо. Сега ще стане същото. Предишни и сегашни управници все сте еднакви.

    12:18 18.09.2026

  • 16 Анонимен

    8 0 Отговор
    2020 досега държавата е в застой кой да търси отговорност на тези които стопираха всичко тук години наред докато се добраха и овладяха цялата власт

    12:20 18.09.2026

  • 17 А нещо за цените?

    5 3 Отговор
    За горивата,хляба и потребителската кошница?

    12:21 18.09.2026

  • 18 Ти да видиш

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "справка за уточняване":

    Колега, фактите и официалните документи не важат за пред стадото. То е свикнало дивият популизъм да го юрка и това си е. Ето, "точният с парите", притежаващ 411 имота (броят им може да е нараснал към днешна дата), каращ Порше за 1750 лв., ще .... разследва престъпления и ще говори за "интересни връзки". ;)
    Абе въобще..... след като ми беше "пълно-променящо се" и се спряха "кражби за по 8 млрд. на година", построиха се 5 моста над р. Дунав, 3-4 тунела под Стара планина и опасаха страната ни с магистрали, сега ми е едно "прогресивно", така да го кажа. Какво ли ще ни донесе "прогресът"? :)))))))))))
    Аз знам, въпросът е "стадото" дали започна да се усеща какво го чака?

    12:22 18.09.2026

  • 19 Генчо

    6 1 Отговор
    От цялятя дандания разбрахме кой ще е първия марсианец:))))

    12:24 18.09.2026

  • 20 Кой

    8 3 Отговор
    Кой увеличи винетките , другарю Радев !!!??

    Коментиран от #28

    12:27 18.09.2026

  • 21 Удри русораста с лопатЕто

    6 1 Отговор
    Нуша кюфтето намери ли пътната карта?

    12:33 18.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Стига недомлъвки

    6 0 Отговор
    Върнахте от нафталина толкова случайници ама реални действия няма.

    Коментиран от #26

    12:39 18.09.2026

  • 24 дполаз

    2 1 Отговор
    Шишко го изследвате много добре, но защо пропускате да разследвате лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя??? Защо криете Винету??? Ами ако Шишко е плюскал, в копанята му е сипвал Винету от ГЕРБ банкя. Защо не го хванахте този айдук??? 15 г Беше министър и се разпореждаше с евро средства и с парите от бюджета. Този нагъл циганин от ГЕРБ банкя него трябва да пипнете и не трябва да го криете. С неговите калинки и подставени лица милиарди изчезнаха. Слава на Господ Иисус Христос поне се опитвате за разкрития. Изобщо не ги криите. Караите ги наред, но Винету е бил главатар така че да чука камъни този циганин.

    Коментиран от #31, #37

    12:40 18.09.2026

  • 25 отвора

    5 2 Отговор
    ПEДOФИЛА ГyMEH KPAДEB пак се е изпуснал на метеното , нещо е май е олабил отвора .

    12:41 18.09.2026

  • 26 Няма недомлъвки

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Стига недомлъвки":

    Разбраха се с туквун.Чакай Виденова зима.

    12:41 18.09.2026

  • 27 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор
    Терминът е "оплетени като свинско черва".

    12:41 18.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сзо

    2 0 Отговор
    Ще, ще, ще! А за досъдебно производство (поне) и дума не се обелва.

    12:44 18.09.2026

  • 31 Бойко дасе вкара в затвора

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "дполаз":

    Никой политик не е разследван повече от Борисов.Всичко от до.

    12:44 18.09.2026

  • 32 ТОЧЕН С ПАРИТЕ

    4 0 Отговор
    Тоя адвокат на Чичо Румен откъде има 401 имота?

    12:45 18.09.2026

  • 33 Акциз

    2 0 Отговор
    В цялата история след 1989 година газ,бензини дизел не са били толкова скъпи.Ние да не сме с доходи на германци и французи бре?

    12:45 18.09.2026

  • 34 НА ШИШО БАКШИШО

    2 0 Отговор
    EДOФИЛИ ПPOГPEСИС МУTPOПИTEЦИTE, pyZки тepopиcти от ПEДOФИЛИ БE3-ФAKTИ.bg Дeниc Джaмбaзoв , Kaлин Kaмeнoв , Maртин Xpиcтoв , Пaвeл Koвaчeв , Тиxoмиp Шyмoв , Хриcтo Бoриcoв ,Aнaтoли Cтaйkoв, Beнциcлaв Mихaйлoв ,Гaлин Гaнeв от kрaдeвoтo педофилско OПГ-ПБ-ПEДOФИЛИ БOЛШEBИКИ пак са на амбразурата в отчаян опит за омаскаряване на ПП-ДБ!

    12:46 18.09.2026

  • 35 Изключително

    1 0 Отговор
    Противна гад

    12:47 18.09.2026

  • 36 123

    1 0 Отговор
    Тиквата изяде парите на държавата,Тиквата трябва да бъде заключен до края на живота си и всичкото имаме на цялото му котило трябва да бъде конфискувано

    12:47 18.09.2026

  • 37 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "дполаз":

    Ще докопат и безкнижника!
    Чакат първо да ги подкрепи за членове на ВСС от парламентарната квота, за да не изберат предложенията на ПП-лгДБ, а след това го погват...

    12:48 18.09.2026

  • 38 ДИДО ПРИЯТЕЛ

    0 0 Отговор
    НЕЗНАМ ДЕМЕРДЖИЕВ ДАЛИ ЩЕ ГО ИСТРЕЛЯШ АМА ТЕБ ЦЕТЕ ПРАТЯТ В ЗАПАСА ПРИЯТЕЛ ВСИЧКИ СЕ ОТМЯТАТ ОТ ТЕБ.

    12:49 18.09.2026

  • 39 Трою ЦИНГАРЕЛАТА

    0 0 Отговор
    И какво като сте разкрили, и сега какво следва - НИЩО. Ще ги заместите в кражбите сега вие и НИЩО, ще минат пак 30 години и НИЩО. Няма вкаран политик в затвора, само разкривате и НИЩО.

    12:49 18.09.2026

  • 40 Шопара здраво го загази.

    0 0 Отговор
    Време му беше

    12:49 18.09.2026

  • 41 Ру ра. Русо

    1 0 Отговор
    Мраш ляк.

    12:51 18.09.2026

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