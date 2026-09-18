Откриха тялото на мъж в дома му в Кюстендил

Откриха тялото на 44-годишен мъж в дома му в Кюстендил, съобщиха от полицията.
Мъжът е намерен на 17 септември вечерта.
Тялото му е закарано за аутопсия.
За случая е уведомена прокуратурата.
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18 Септември, 2026 12:23 468 5
Откриха тялото на 44-годишен мъж в дома му в Кюстендил, съобщиха от полицията.
Мъжът е намерен на 17 септември вечерта.
Тялото му е закарано за аутопсия.
За случая е уведомена прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивно ми е ще повърна
12:32 18.09.2026
2 Тука е така
12:38 18.09.2026
3 редник
12:39 18.09.2026
4 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
12:46 18.09.2026
5 До тук
12:49 18.09.2026