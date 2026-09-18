Откриха тялото на мъж в дома му в Кюстендил

Пеевски: Демерджиев да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите и обяви, че ще сезира прокуратурата. "Демерд ...