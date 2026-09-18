Недоволство: Българи не искат патриарх Вартоломей в Рилския манастир

Сериозно напрежение възникна сред православните християни и духовенството у нас заради планираното посещение на Истанбулския (Вселенски) патриарх Вартоломей в България.

Поводът за визитата е отбелязването на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Намерението на патриарх Вартоломей да оглави тържествената света литургия в Рилския манастир на 19 октомври обаче срещна категоричен отпор.

Недоволните миряни, свещеници и монаси изразиха своите мотиви в открито писмо, адресирано до Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ). В него те настояват българските архиереи незабавно да отменят поканата към йерарха от Фенер. Според авторите на писмото присъствието на вселенския патриарх би осквернило паметта на най-големия български светец. Вярващите го определят като икуменист с неоснователни претенции за статут на „източен папа“.

Основно опасение на православната общност у нас е, че по време на богослужението в Рилската света обител патриарх Вартоломей ще спомене създадената от него Православна църква на Украйна (ПЦУ). Тази структура се разглежда от много духовници като разколническа формация и към момента не е официално призната от БПЦ. Свещеници предупреждават, че по този начин родната ни църква може да бъде поставена пред свършен факт по деликатния украински църковен въпрос.

В интернет вече стартира и мащабна онлайн подписка, в която стотици българи заявяват своята позиция против визитата. Мотивите на недоволните и пълният текст на апела са достъпни ТУК.

Настояването на вярващите е БПЦ да защити автономията и достойнството си, като не допуска въвеждането на чужди геополитически и църковни линии в сърцето на българската духовност.