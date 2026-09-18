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Недоволство: Българи не искат патриарх Вартоломей в Рилския манастир

Недоволство: Българи не искат патриарх Вартоломей в Рилския манастир

18 Септември, 2026 18:50, обновена 18 Септември, 2026 18:56 693 21

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  • посещение-
  • рилски манастир

Миряни и духовници изпратиха открито писмо до Светия Синод с настояване да се отмени посещението на вселенския патриарх за празника на свети Йоан Рилски.

Недоволство: Българи не искат патриарх Вартоломей в Рилския манастир - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозно напрежение възникна сред православните християни и духовенството у нас заради планираното посещение на Истанбулския (Вселенски) патриарх Вартоломей в България.

Поводът за визитата е отбелязването на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Намерението на патриарх Вартоломей да оглави тържествената света литургия в Рилския манастир на 19 октомври обаче срещна категоричен отпор.

Недоволните миряни, свещеници и монаси изразиха своите мотиви в открито писмо, адресирано до Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ). В него те настояват българските архиереи незабавно да отменят поканата към йерарха от Фенер. Според авторите на писмото присъствието на вселенския патриарх би осквернило паметта на най-големия български светец. Вярващите го определят като икуменист с неоснователни претенции за статут на „източен папа“.

Основно опасение на православната общност у нас е, че по време на богослужението в Рилската света обител патриарх Вартоломей ще спомене създадената от него Православна църква на Украйна (ПЦУ). Тази структура се разглежда от много духовници като разколническа формация и към момента не е официално призната от БПЦ. Свещеници предупреждават, че по този начин родната ни църква може да бъде поставена пред свършен факт по деликатния украински църковен въпрос.

В интернет вече стартира и мащабна онлайн подписка, в която стотици българи заявяват своята позиция против визитата. Мотивите на недоволните и пълният текст на апела са достъпни ТУК.

Настояването на вярващите е БПЦ да защити автономията и достойнството си, като не допуска въвеждането на чужди геополитически и църковни линии в сърцето на българската духовност.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Враг пред портата

    22 14 Отговор
    Правилно, този фанариот и до вратата на манастира не трябва да бъде допускан!

    19:00 18.09.2026

  • 3 Баба Яга

    17 12 Отговор
    Гръко-византийска прокоба, никакъв християнин, гръцки шпионин и духовен терорист.

    19:01 18.09.2026

  • 4 Даа...

    15 14 Отговор
    Милиционерите и мyтpите от БПЦ ги активира полковник Гундяев.

    19:02 18.09.2026

  • 5 Истината

    13 19 Отговор
    Руските гнойни циреи България са се възпалили заради Украйна!!!
    Не е много по християнски

    19:03 18.09.2026

  • 6 Няма такивa иgиoти !

    11 13 Отговор
    Няма само мунчо кРадев и наркоЙотова да ни излагат по света !
    Сега е ред и на Сатанил да си покаже рогата.

    19:04 18.09.2026

  • 7 !!!

    18 8 Отговор
    Вартоломей се намеси в украйна.Създаде там греко-католическа църква.Православие в украйна е забранено със закон.Храмове,църкви предават на греко-католици.
    Това е Вартоломей.Гонете го Този мошеник!

    19:05 18.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха сега де...

    7 10 Отговор
    Е как да искат като цялото ръководство на БПЦ беше подменено с такова, че да направи всичко възможно за да ориентира делата на църквата ни по посока Кремъл. Не случайно българското правителство лобираше за отпадане санкциите от руския патриарх Кирил (полковник Гундяев), глава на военизираната роска православна църква. Сега точно по тази причина се опитват да вкарат в учебния процес и религия, проповядвана от Москва. Следва да върнат в класните стаи и военното обучение, практикувано през втората половина на миналия век по образец от Москва и военизираните летни лагери, през лятната ваканция, за средношколците.

    19:12 18.09.2026

  • 12 Еводебил

    6 6 Отговор
    С камъни и дърве да посрещнем гада.

    19:18 18.09.2026

  • 13 Йффклф

    5 7 Отговор
    Гнойни червени пъпки!
    Украйна я има и ще я има.

    Коментиран от #16

    19:20 18.09.2026

  • 14 Никой

    4 7 Отговор
    Перверзното е , че когато избраха Йотова при клетвата си за президент при поздравленията , същата бабушкера не целуна ръка на българския патриарх.Но , когато в България цъфна руския КГБ поп бабушкерата вицепрезидент клекна и целуна десницата му .

    19:22 18.09.2026

  • 15 Ха ха ха

    4 4 Отговор
    Искат рашисткия патриарх . Смешници

    19:22 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 123

    4 2 Отговор
    Фартоломей агента на МИТ дори не говори български

    19:28 18.09.2026

  • 18 Здравейте

    3 2 Отговор
    Кой въобще го покани този, да тръгнем от там

    19:28 18.09.2026

  • 19 Много правилно,

    3 2 Отговор
    Даже трябва да се анатемоса укроподлогата.

    Коментиран от #21

    19:28 18.09.2026

  • 20 друго си е

    2 2 Отговор
    московския ходжа

    19:28 18.09.2026

  • 21 ти смени ли

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Много правилно,":

    твоята по$$ерик$

    19:31 18.09.2026

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