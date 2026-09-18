Недоволство: Българи не искат патриарх Вартоломей в Рилския манастир

Сериозно напрежение възникна сред православните християни и духовенството у нас заради планираното посещение на Истанбулския (Вселенски) патриарх Вартоломей в България.
Поводът за визитата е отбелязването на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски Чудотворец. Намерението на патриарх Вартоломей да оглави тържествената света литургия в Рилския манастир на 19 октомври обаче срещна категоричен отпор.
Недоволните миряни, свещеници и монаси изразиха своите мотиви в открито писмо, адресирано до Светия Синод на Българската православна църква (БПЦ). В него те настояват българските архиереи незабавно да отменят поканата към йерарха от Фенер. Според авторите на писмото присъствието на вселенския патриарх би осквернило паметта на най-големия български светец. Вярващите го определят като икуменист с неоснователни претенции за статут на „източен папа“.
Основно опасение на православната общност у нас е, че по време на богослужението в Рилската света обител патриарх Вартоломей ще спомене създадената от него Православна църква на Украйна (ПЦУ). Тази структура се разглежда от много духовници като разколническа формация и към момента не е официално призната от БПЦ. Свещеници предупреждават, че по този начин родната ни църква може да бъде поставена пред свършен факт по деликатния украински църковен въпрос.
В интернет вече стартира и мащабна онлайн подписка, в която стотици българи заявяват своята позиция против визитата. Мотивите на недоволните и пълният текст на апела са достъпни ТУК.
Настояването на вярващите е БПЦ да защити автономията и достойнството си, като не допуска въвеждането на чужди геополитически и църковни линии в сърцето на българската духовност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Враг пред портата
19:00 18.09.2026
3 Баба Яга
19:01 18.09.2026
4 Даа...
19:02 18.09.2026
5 Истината
Не е много по християнски
19:03 18.09.2026
6 Няма такивa иgиoти !
Сега е ред и на Сатанил да си покаже рогата.
19:04 18.09.2026
7 !!!
Това е Вартоломей.Гонете го Този мошеник!
19:05 18.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ха сега де...
19:12 18.09.2026
12 Еводебил
19:18 18.09.2026
13 Йффклф
Украйна я има и ще я има.
Коментиран от #16
19:20 18.09.2026
14 Никой
19:22 18.09.2026
15 Ха ха ха
19:22 18.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 123
19:28 18.09.2026
18 Здравейте
19:28 18.09.2026
19 Много правилно,
Коментиран от #21
19:28 18.09.2026
20 друго си е
19:28 18.09.2026
21 ти смени ли
До коментар #19 от "Много правилно,":твоята по$$ерик$
19:31 18.09.2026