Иван Демерджиев: При проверките ни излизат много имена на известни политици, скоро ще ги обявим

Пътната безопасност беше един от приоритетите ни и покрай него установихме, че има доста проблеми с мантинелите. Установихме, че 4 дружества, които са свързани помежду си, печелят тези поръчки. Те са получили над 99% от поръчките за мантинели. Има една много сериозна индексация на сумите в последната година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Още от деня“ по БНТ.
По думите му тези мантинели не отговарят на изискванията за безопасност.
През цялото време действията на тези дружества показва пълен синхрон, допълни той.
Установихме, че бащата на посланика ни в ОАЕ е финансирал полетите на Делян Пеевски до Дубай. Последната информация получихме от малтийските служби. Опитваме се да установим фактите и българската общественост заслужава да ги знае. Към момента работим по над 900 сигнала. Работим и по обществените поръчки, по които е изтичал огромен обществен ресурс. Търсим най-големите поръчки, при които е отклонен най-голям ресурс, подчерта Демерджиев.
Не ме тревожат обръщенията на Пеевски към прокуратурата. Знаем кой кадруваше там. Малтийските служби подадоха данните към нас. Няма никаква политическа поръчка и никой не се е фиксирал към една фигура, посочи вътрешният министър.
Той поясни, че една от фирмите за мантинели е свързана с Владислав Горанов. На този етап фактите са тези. Ние не издаваме присъди в аванс, а показваме фактите. Всеки може да си направи сам изводите. Кръгът се разширява постоянно и излизат още нови връзки, уточни Демерджиев.
Оттук-нататък ще продължим да търсим тези взаимовръзки. Много ни помага системата „Сигма“ между институциите. Тя прави връзките бързо и ясно, призна той.
Българската прокуратура започва да се събужда. Много скоро делото „Хемус“ ще се върне към нея. Събрали сме много факти по тези производства и ще следим какво се случва. Мога да обещая, че където има ясни данни, материалите ще бъдат оповестени, увери той. Там, където проверяваме излизат много имена на известни политици. Част от производствата касаят период от 5-6 години назад. Има много материали за политици, взимали пари от обществени поръчки. Те са от целия политически спектър, загатна министър Демерджиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 яяяя
Коментиран от #35
19:04 18.09.2026
3 ......-
Стискаме палци.
Коментиран от #17
19:04 18.09.2026
4 И така
19:04 18.09.2026
5 А ЩЕ ГИ ОБВИНИТЕ ЛИ
19:08 18.09.2026
6 Боруна Лом
19:08 18.09.2026
7 леле
Коментиран от #15
19:09 18.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мунчо Копейкин празнодумеца
Правителствената пропаганда и мажоретните анализатори се опитват да намерят оправдание - еврото било виновно, войните били виновни, международното положение било виновно... НЕ! Единствената вина е на некадърното правителство, защото когато Радев поиска властта и каза, че може, вече бяхме в еврозоната и имаше войни. Той излъга, че може да се справи!
19:10 18.09.2026
10 хах
19:10 18.09.2026
11 Ъъъъъъъъъъъъ
19:11 18.09.2026
12 Гост
Коментиран от #19
19:11 18.09.2026
13 Ироничен
19:13 18.09.2026
14 пффф
19:14 18.09.2026
15 мазничко ще да е
До коментар #7 от "леле":Мизата ще е публикуваме в някой сайт за запознанства
19:14 18.09.2026
16 Хубаво де ,
19:14 18.09.2026
17 -------??
До коментар #3 от "......-":Днеска и Трифонов и Пеевски се активираха. Дали е случаен този синхрон?
19:15 18.09.2026
18 Хи хи хи . Голям майтап !
Коментиран от #20
19:15 18.09.2026
19 Домакин
До коментар #12 от "Гост":Твоя Бай трябва да започне от себе си…….. или от тези дето не са били точни с…….. ти си знаеш.
Коментиран от #32
19:16 18.09.2026
20 Ааааааа не !
До коментар #18 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Там са забъркани големи наши политици ....които искат да ни оправят !!!!!
19:18 18.09.2026
21 остай направо
19:18 18.09.2026
22 123
19:18 18.09.2026
23 Казал
19:21 18.09.2026
24 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Какво като сте научили нещо, то повечето неща БЪРД ги бяха разкрили преди много време.
Нещо случва ли се ? Нали до октомври щеше да има нов Прокурор ? То още не са стартирали избора за ВСС. Кого лъжете с тези пушилки ? Нали виждаме, че нашите пари се разпределят към същите олигарси, с добавка на нови/стари позабравени/ .
Като проследим парите си правим извода, че ламята е станала с три rъZa - кРадев, Боко и пеевски.
19:21 18.09.2026
25 Шишилизация
19:26 18.09.2026
26 Мдаа
19:27 18.09.2026
27 Никой
19:27 18.09.2026
28 Дзак
19:28 18.09.2026
29 Митко
19:28 18.09.2026
30 ЗАБЛУДЕН БАЛЪК ГЛАСОПОДАВАТЕЛ
19:28 18.09.2026
31 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
19:29 18.09.2026
32 Гост
До коментар #19 от "Домакин":Земат теб да та приберат дето клеветиш така.
19:29 18.09.2026
33 Демката
Най-вече Пеевски...разкри му полетите....
19:32 18.09.2026
34 Никой
19:33 18.09.2026
35 ФАКТ Е! ПРОВЕРЕНО!
До коментар #2 от "яяяя":Срещу помиловката, Петричкият Ескобар ще финансира кандидат президентската кампания на Йотова!
19:34 18.09.2026
36 Служител- разузнавач на трибуквената
19:38 18.09.2026
37 Шишков
19:41 18.09.2026