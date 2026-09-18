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Иван Демерджиев: При проверките ни излизат много имена на известни политици, скоро ще ги обявим

Иван Демерджиев: При проверките ни излизат много имена на известни политици, скоро ще ги обявим

18 Септември, 2026 18:54 976 37

  • иван демерджиев-
  • делян пеевски-
  • корупция-
  • мантинели-
  • полети-
  • самолети

Малтийските служби подадоха данните към нас. Няма никаква политическа поръчка и никой не се е фиксирал към една фигура, посочи вътрешният министър

Иван Демерджиев: При проверките ни излизат много имена на известни политици, скоро ще ги обявим - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътната безопасност беше един от приоритетите ни и покрай него установихме, че има доста проблеми с мантинелите. Установихме, че 4 дружества, които са свързани помежду си, печелят тези поръчки. Те са получили над 99% от поръчките за мантинели. Има една много сериозна индексация на сумите в последната година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите му тези мантинели не отговарят на изискванията за безопасност.

През цялото време действията на тези дружества показва пълен синхрон, допълни той.

Установихме, че бащата на посланика ни в ОАЕ е финансирал полетите на Делян Пеевски до Дубай. Последната информация получихме от малтийските служби. Опитваме се да установим фактите и българската общественост заслужава да ги знае. Към момента работим по над 900 сигнала. Работим и по обществените поръчки, по които е изтичал огромен обществен ресурс. Търсим най-големите поръчки, при които е отклонен най-голям ресурс, подчерта Демерджиев.

Не ме тревожат обръщенията на Пеевски към прокуратурата. Знаем кой кадруваше там. Малтийските служби подадоха данните към нас. Няма никаква политическа поръчка и никой не се е фиксирал към една фигура, посочи вътрешният министър.

Той поясни, че една от фирмите за мантинели е свързана с Владислав Горанов. На този етап фактите са тези. Ние не издаваме присъди в аванс, а показваме фактите. Всеки може да си направи сам изводите. Кръгът се разширява постоянно и излизат още нови връзки, уточни Демерджиев.

Оттук-нататък ще продължим да търсим тези взаимовръзки. Много ни помага системата „Сигма“ между институциите. Тя прави връзките бързо и ясно, призна той.

Българската прокуратура започва да се събужда. Много скоро делото „Хемус“ ще се върне към нея. Събрали сме много факти по тези производства и ще следим какво се случва. Мога да обещая, че където има ясни данни, материалите ще бъдат оповестени, увери той. Там, където проверяваме излизат много имена на известни политици. Част от производствата касаят период от 5-6 години назад. Има много материали за политици, взимали пари от обществени поръчки. Те са от целия политически спектър, загатна министър Демерджиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 яяяя

    12 5 Отговор
    ще стане чоек от тебе

    Коментиран от #35

    19:04 18.09.2026

  • 3 ......-

    19 6 Отговор
    Явно Коледа дойде за МаминПрас.

    Стискаме палци.

    Коментиран от #17

    19:04 18.09.2026

  • 4 И така

    16 13 Отговор
    А името на Копринката излезе ли? Или той е от вашите олигарси и е недосегаем

    19:04 18.09.2026

  • 5 А ЩЕ ГИ ОБВИНИТЕ ЛИ

    17 5 Отговор
    Или пак ала бала.

    19:08 18.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    9 7 Отговор
    А ДАЛИ ЩЕ ГИ ОБЕСИТЕ ИЛИ ЩЕ СЕ СПАЗАРИ ТЕ ?

    19:08 18.09.2026

  • 7 леле

    6 3 Отговор
    сигурно и моето име е излезнало

    Коментиран от #15

    19:09 18.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мунчо Копейкин празнодумеца

    17 12 Отговор
    Правителството на Радев е тотален провал във всички области. Най-слабото правителство от времето на Жан Виденов, водещо страната към същата фалирала политика. За 130 дни управление показа абсолютен провал в икономическата политика, външната и националната сигурност. Цените растат неудържимо, а Радев удря социално уязвимите групи, днешните опити за компенсации са смешни, докато пълни с пари администрацията и старите олигархични схеми. Националната ни сигурност е по-зле от всякога - руски диверсанти се разхождат у нас като на парад за 9 май. Гърмят военни заводи, всеки ден влизат дронове. Външната политика е пълна комедия - за 4 месеца дойдоха аутсайдерите в ЕС - Фицо и измамникът Бабиш. С повтарянето на тъпите руски опорни точки Радев се превърна в селския % на ЕС.
    Правителствената пропаганда и мажоретните анализатори се опитват да намерят оправдание - еврото било виновно, войните били виновни, международното положение било виновно... НЕ! Единствената вина е на некадърното правителство, защото когато Радев поиска властта и каза, че може, вече бяхме в еврозоната и имаше войни. Той излъга, че може да се справи!

    19:10 18.09.2026

  • 10 хах

    7 8 Отговор
    Браво , предупредете ги да избягат през тунела

    19:10 18.09.2026

  • 11 Ъъъъъъъъъъъъ

    7 7 Отговор
    …. който е точен с……… неа проблем …… а който не е точен ще го……..

    19:11 18.09.2026

  • 12 Гост

    14 4 Отговор
    Давай ги бай Иване да ги видим. Ама трябва и да оправите прокуратурата и после айде към панделата

    Коментиран от #19

    19:11 18.09.2026

  • 13 Ироничен

    7 7 Отговор
    Ванко 2 пак очаква някой да клъвне на гола кука. Сетне ще ревете, че и този ви е излъгал.

    19:13 18.09.2026

  • 14 пффф

    4 6 Отговор
    Това не е ли осветляване на акция , резултати ще са нулеви

    19:14 18.09.2026

  • 15 мазничко ще да е

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "леле":

    Мизата ще е публикуваме в някой сайт за запознанства

    19:14 18.09.2026

  • 16 Хубаво де ,

    9 6 Отговор
    Досега Ванка каквото си казал , нищо не излезе истина . Много разминавания в документите ти лъснаха и ти продължаваш да се напъваш ! Голям лаладжия излезе , но Майчето те бие .

    19:14 18.09.2026

  • 17 -------??

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "......-":

    Днеска и Трифонов и Пеевски се активираха. Дали е случаен този синхрон?

    19:15 18.09.2026

  • 18 Хи хи хи . Голям майтап !

    7 3 Отговор
    А за петрохан защо мълчиш като риба ????

    Коментиран от #20

    19:15 18.09.2026

  • 19 Домакин

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Твоя Бай трябва да започне от себе си…….. или от тези дето не са били точни с…….. ти си знаеш.

    Коментиран от #32

    19:16 18.09.2026

  • 20 Ааааааа не !

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Там са забъркани големи наши политици ....които искат да ни оправят !!!!!

    19:18 18.09.2026

  • 21 остай направо

    6 3 Отговор
    Не разбирам или май разбирам тез напъни да се споделя в телевизионните студиа , като рапорт.

    19:18 18.09.2026

  • 22 123

    6 5 Отговор
    Където и да разровиш ,мирише на Гроб

    19:18 18.09.2026

  • 23 Казал

    8 1 Отговор
    точно едно голямо НИЩО !

    19:21 18.09.2026

  • 24 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    4 3 Отговор
    Е и?
    Какво като сте научили нещо, то повечето неща БЪРД ги бяха разкрили преди много време.
    Нещо случва ли се ? Нали до октомври щеше да има нов Прокурор ? То още не са стартирали избора за ВСС. Кого лъжете с тези пушилки ? Нали виждаме, че нашите пари се разпределят към същите олигарси, с добавка на нови/стари позабравени/ .
    Като проследим парите си правим извода, че ламята е станала с три rъZa - кРадев, Боко и пеевски.

    19:21 18.09.2026

  • 25 Шишилизация

    0 2 Отговор
    С "Mantinela air", към Дубай, ту тууу

    19:26 18.09.2026

  • 26 Мдаа

    2 0 Отговор
    Тъкмо ще има минимум 600 индивида за минната промишленост.

    19:27 18.09.2026

  • 27 Никой

    7 0 Отговор
    В инициативния комитет на Йотова цъфнаха 14 агенти на бившата ДС . Част гласувалите за ПБ върнаха на власт най ретроградните комунистически шумкари .

    19:27 18.09.2026

  • 28 Дзак

    2 0 Отговор
    Ако Сандев беше секретар сега, можеше да се прояви в службата!

    19:28 18.09.2026

  • 29 Митко

    5 1 Отговор
    МВР за политическа употреба.

    19:28 18.09.2026

  • 30 ЗАБЛУДЕН БАЛЪК ГЛАСОПОДАВАТЕЛ

    3 2 Отговор
    КРАДЪТ ЛЪЖАТ МАЖАТ НО СА ПАК В БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ.И ТО ДЕПУТАТИ НАРОДНИ ИЗБРАНИЦИ ОЩЕ НА ПАЧКИ ЗАПЛАТИ БИЛЕ ОТ БАЛЪЦИТЕ ИЗБРАНИ ТАКАВА ПАРОДИЯ И АБСУРДИ САМО В БГ МОЖЕ ДА ИМА.

    19:28 18.09.2026

  • 31 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    5 1 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията".....?

    19:29 18.09.2026

  • 32 Гост

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Домакин":

    Земат теб да та приберат дето клеветиш така.

    19:29 18.09.2026

  • 33 Демката

    3 3 Отговор
    Направо прекърши вратовете на олигарсите!
    Най-вече Пеевски...разкри му полетите....

    19:32 18.09.2026

  • 34 Никой

    2 1 Отговор
    Всичко е предизборна пушилка наМВР и прокуратура . После всичко ще си остане по стария начин . Прогресивна България не може да казва този е виновен , този не е, и помилван . Това единствено го отсъжда съда . Всичко друго е внушения и манипулиране на шараните .

    19:33 18.09.2026

  • 35 ФАКТ Е! ПРОВЕРЕНО!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "яяяя":

    Срещу помиловката, Петричкият Ескобар ще финансира кандидат президентската кампания на Йотова!

    19:34 18.09.2026

  • 36 Служител- разузнавач на трибуквената

    0 0 Отговор
    Във връзка с безопасността по пътища,бих предложил,там където се случват най-много пътни произшествия и инциденти с жертви,да се боядисват мантинелите с бяла и червена светлоотразяващи боя.Имам впечатления от пешеходните пътеки където да боядисани в такива цветове.Има някак си респектиращо предупреждение и заостря вниманието на водачите.Осибено на тези които управляват тирове и тежки леки автомобили.Действа и стресиращо през ноща и волю,неволю(по инстинкт) намаляват скоростта.И не коства огромни средства а ефекта е значителен,особено през ноща.

    19:38 18.09.2026

  • 37 Шишков

    0 0 Отговор
    Не се бъркай в мантинелите!

    19:41 18.09.2026

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