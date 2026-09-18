Иван Демерджиев: При проверките ни излизат много имена на известни политици, скоро ще ги обявим

Пътната безопасност беше един от приоритетите ни и покрай него установихме, че има доста проблеми с мантинелите. Установихме, че 4 дружества, които са свързани помежду си, печелят тези поръчки. Те са получили над 99% от поръчките за мантинели. Има една много сериозна индексация на сумите в последната година. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите му тези мантинели не отговарят на изискванията за безопасност.

През цялото време действията на тези дружества показва пълен синхрон, допълни той.

Установихме, че бащата на посланика ни в ОАЕ е финансирал полетите на Делян Пеевски до Дубай. Последната информация получихме от малтийските служби. Опитваме се да установим фактите и българската общественост заслужава да ги знае. Към момента работим по над 900 сигнала. Работим и по обществените поръчки, по които е изтичал огромен обществен ресурс. Търсим най-големите поръчки, при които е отклонен най-голям ресурс, подчерта Демерджиев.

Не ме тревожат обръщенията на Пеевски към прокуратурата. Знаем кой кадруваше там. Малтийските служби подадоха данните към нас. Няма никаква политическа поръчка и никой не се е фиксирал към една фигура, посочи вътрешният министър.

Той поясни, че една от фирмите за мантинели е свързана с Владислав Горанов. На този етап фактите са тези. Ние не издаваме присъди в аванс, а показваме фактите. Всеки може да си направи сам изводите. Кръгът се разширява постоянно и излизат още нови връзки, уточни Демерджиев.

Оттук-нататък ще продължим да търсим тези взаимовръзки. Много ни помага системата „Сигма“ между институциите. Тя прави връзките бързо и ясно, призна той.

Българската прокуратура започва да се събужда. Много скоро делото „Хемус“ ще се върне към нея. Събрали сме много факти по тези производства и ще следим какво се случва. Мога да обещая, че където има ясни данни, материалите ще бъдат оповестени, увери той. Там, където проверяваме излизат много имена на известни политици. Част от производствата касаят период от 5-6 години назад. Има много материали за политици, взимали пари от обществени поръчки. Те са от целия политически спектър, загатна министър Демерджиев.