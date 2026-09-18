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Илхан Кючюк: Нужен е ясен политически ангажимент от страна на ЕС към Балканите

Илхан Кючюк: Нужен е ясен политически ангажимент от страна на ЕС към Балканите

18 Септември, 2026 22:08 370 6

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Вътрешната реформа на Европейския съюз е необходима

Илхан Кючюк: Нужен е ясен политически ангажимент от страна на ЕС към Балканите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петото издание на форума EU Meets the Balkans събра днес в София представители на европейските институции, политици, експерти и представители на гражданското общество, за да обсъдят бъдещето на Балканите и перспективите пред региона в рамките на Европейския съюз.

Сред водещите теми на дискусиите са геополитическите предизвикателства пред Европа, бъдещето на европейската интеграция, необходимостта от по-ясен политически ангажимент към Балканите и начините, по които регионът може да превърне своя потенциал в двигател на европейското бъдеще.

„Трябва да намерим формулата с този политически кураж и амбиция, с който България и Румъния влязоха в Европейския съюз, да продължим обединението на Европа“, заяви българският евродепутат от „Обнови Европа“ Илхан Кючюк при откриването на форума.

По думите му вътрешната реформа на Европейския съюз е необходима, но тя не трябва да бъде за сметка на очакванията на европейските граждани на Балканите. В контекста на променящата се геополитическа среда, посочи Кючюк, Европа трябва да има ясна визия за ролята и бъдещето на региона.

„Не става въпрос само за технически критерии, правила и процедури, а за ясен политически ангажимент от страна на Европейския съюз към Балканите. Геополитическите предизвикателства го предполагат повече от всякога“, каза евродепутатът.

„Идеята балканските граждани да живеят достойно с разбирането, че не принадлежат само на миналото и на тежките исторически въпроси, а могат да гледат обединени към бъдещето, си заслужава“, заяви той.

Форумът, организиран от Европейския либерален форум (ELF) в сътрудничество с партия АЛДЕ и Атлантическия клуб в България, за пета поредна година поставя в центъра на европейския дневен ред въпроса за мястото на Балканите в процеса на обединение на Европа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    4 1 Отговор
    ТояПедерунгел още ли не е станал клиент на Темида?

    Коментиран от #4

    22:12 18.09.2026

  • 3 Ха,ха

    3 1 Отговор
    Бе гледай си там анадолата бе

    22:14 18.09.2026

  • 4 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    В анадола не можа да забременее,сега пробва в Брюксел

    22:15 18.09.2026

  • 5 Илхан Кючюк

    0 0 Отговор
    гласува ГМО храни да не се изписват на етикети заедно с : Танер Кабилов, Радан Кънев и Ивайло Вълчев.
    Кючюк гласува срещу Свободата на Избор.
    С останалите трябва да бъде ОТЗОВАН с отнети заплати и облаги при напускане на евродепутатство.
    Всички остана български евродепутати бяха срещу отказът ГМО да не е обозначен на етикетите.
    Нямам думи! Имената им са изписани с Черни Букви.
    Има Бог, Той ще ги съди.

    22:20 18.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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