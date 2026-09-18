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Асен Василев: Мерките за цените са на парче, бавни и неефективни

Асен Василев: Мерките за цените са на парче, бавни и неефективни

18 Септември, 2026 22:22 404 20

  • асен василев-
  • криза-
  • горива-
  • инфлация-
  • у нас

Сега тези 100 милиона евро как са насочени? Те се дават директно като субсидия на литър гориво, използвано в селскостопанската техника

Асен Василев: Мерките за цените са на парче, бавни и неефективни - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мерките за цените са на парче, бавни и неефективни. Това коментира в "Панорама" Асен Василев от "Продължаваме промяната" и критикува мерките на правителството за справяне с високите цени.

Според Асен Василев още преди изборите е било ясно, че е необходим сериозен антикризисен пакет, заради проблемите с енергоносителите и зърното.

„Беше предвидимо, че ще има проблем с цените. Ако погледнете предизборната кампания още април месец, още тогава казахме, че в бюджета за 2026 година трябва да се заложи сериозен антикризисен пакет, който да се активира, ако се влошат нещата, като беше ясно още тогава, че войната в Иран най-вероятно няма да приключи бързо. Беше ясно още тогава, че има проблеми с природния газ. Малко по-късно стана ясно, че има проблеми и със зърното, съответно терминалите, и няма как да излезе реколтата в момента на световния пазара.“

Василев направи паралел с кризата от 2022 г., когато според него актуализацията на бюджета е предотвратила по-тежки икономически последици.

„Всички одобриха не само защото беше щедра, а защото тя направи правилното нещо. Тя позволи българската икономика да не катастрофира. Тя направи, така че доходите да растат по-бързо от цените, което, когато имаш външен шок...“

Той отхвърли обвиненията, че това е е била първата стъпка към свръхдефицита и посочи, че през 2022 година е завършила с 3% дефицит, а 2023 с два, а 2024 с 3%. Според него сегашната ситуация с дефицита е свързана с други решения, взети през 2025 г., включително с поемането на нов дълг.

„Ама това е вече друг мач. 2025 година, ако си спомните колко критикувахме първия бюджет на Желязков, който свали правителството, защото вътре бяха заложени 8 милиарда лева тогава дълг, за които нямаше никво обяснение. Този дълг отиде в Български енергиен холдинг, отиде в разни държавни предприятия и оттам изтече по всякакви фирми, където сега търсим кой на кой плати участие самолета.“

Основният сблъсък, по думите на Василев, е свързан с начина, по който се разпределят средствата за подкрепа.

„Това, което нас ни притеснява, е, че мерките, които се вземат, са на парче, много бавни и неефективни и няма да решат проблема.“

Като пример той посочи обявения пакет за горивата, който е на стойност 300 млн. евро.

„Пакетът, който днес се обяви за горивата. На хартия е много щедър, 300 милиона евро. Реалното нещо, което ще влезе в българската икономика от тези 300 милиона, са 30 милиона евро, които ще отидат при хората, които са на социални помощи, 500 000 човека, ще получат по 50 евро на цената, както е в момента 2 евро на литър дизела, ще получат по една туба с грижа.“

Василев коментира и предвидените 100 млн. евро за земеделските производители, като заяви, че начинът на разпределение няма да доведе до по-ниски цени за потребителите.

„Сега тези 100 милиона евро как са насочени? Те се дават директно като субсидия на литър гориво, използвано в селскостопанската техника. Тоест те отиват при едрите земеделци, които се занимават със зърнопроизводство, защото при тях е тежката механизация.“

„80% от тези 100 милиона ще отидат при 20 семейства. Другите 13 980 човека ще получат 20% от тези пари.“

Василев е на мнение, че подобна мярка няма да доведе до намаляване на цените на храните.

Според Василев средствата могат да бъдат насочени към компенсации за високата цена на електроенергията за бизнеса. По думите му подобна мярка би дала възможност на бизнеса да задържи цените или да увеличи доходите на служителите.

„Това нещо веднага ще позволи на бизнеса да му се освободи ресурс или да вдигне заплатите, или да не вдига цените.“

Василев коментира и предстоящата президентска кампания.

„Президентската кампания българските граждани трябва да решат кой е човекът, който може да бъде силен, независим и отговорен президент на България. И това минава през ясен поглед. Този човек в предишните си служебни задължения какво е правил.“

Василев се обяви против използването на лични теми и компроматни атаки в предизборната кампания.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен е Асен Василев

    9 8 Отговор
    В предаването "Панорама" тази вечер Асен Василев разгроми с факти и цифри Антон Кутев от мунчовата грабителска клика! Асен Василев попита Кутев поради каква причина се раздават 100 милиона евро от държавния бюджет ,тоест нашите пари на едрите зърнари? След това ще намалят ли хлебната пшеница и слънчогледовата реколта и ще намалеят ли цените на хляба и олиото? Или ще им се увеличат печалбите за нови Бентлита и Ферарита? Асен Василев попита останалите 300 милиона евро които ще раздадат на половин милион граждани ще намалят ли цените на горивата на колонките или ще отидат при безработните от малцинствата! Асен Василев попита Кутев защо Радев и кликата му подписаха многомилиардния договор с "Боташ" за който плащаме за празни тръби над милион на ден и кога прокуратурата ще се самосезира за ужасяващата радева корупция. Кутев се олюля на стола пребледнял и не отговори нищо.

    Коментиран от #3

    22:23 18.09.2026

  • 2 Евроджендър

    7 8 Отговор
    Омръзна ми от тази креслива госпожица

    22:23 18.09.2026

  • 3 Така е

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Точен е Асен Василев":

    Миналата година коалицията ГЕРБ -БСП-ИТН-Пеевски вдигна заплатите на всички силови структури ( МВР ,МО) със 70% за да си затварят очите за наркотрафика и трафика на хора. Полицаи със заплати 5000 евро и военни офицери 6700 евро. И всичко това на гърба на обикновените работещи хора. А сега мунчо кРадев на всеки 3 месеца им раздава бонуси на стойност 120 млн.. Единствено ПП-ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър публикува снимки на народните представители от ПП-ДБ и написа " Запомнете тези хора - те са против увеличението на заплатите на полицаи и военни със 70%"

    22:24 18.09.2026

  • 4 досега

    7 3 Отговор
    се виждат само мерки за чудовищно увеличаване на цени данъци и такси и античовешко огризване на бабите майките с деца и работещите бедни които са почти всички в комунделското блато..

    Коментиран от #12

    22:25 18.09.2026

  • 5 Въпрос към мунчо

    7 5 Отговор
    Абе Радев , какво стана с евтините руски горива, за които говореше по време на предизборната си кампания? Цялата власт е в тебе.
    Защо цените на горивата в края на мандата на Гюров бяха по-ниски при по-скъп петрол, отколкото са сега при по-евтин петрол?
    Защитихме "националния ни " интерес като опазихме собственика на Лукойл, полковник Гундяев и още един олигарх от санкции, контролът на Лукойл се върна при Москва ..... и за награда по скъпа нафта, браЦка цена.
    Боташ не ти ли стига, че крадеш и от горивата ?

    22:26 18.09.2026

  • 6 Ивайло Мирчев -ДБ

    6 1 Отговор
    „Кошница с грижа“ се оказа кошница с пропаганда. Обещаха да свалят цените, а в промоциите на веригите те бяха по-ниски.
    Обещаха качествени продукти, а сиренето се оказа с вода.
    От ПБ през месец май обещаха цените да паднат с 10% до юли, а те вървят нагоре. Вдигнаха ви дизел до 1.93 евро най скъп откакто се отчитат горивата в България. Вдигнаха ви винетки ,ток вода ,застраховки,храна а обещаха "Стоп на инфлацията". Но за техните олигархични кръгове има милиарди. 130 дни минаха, мина и кампанията. Резултат отрицателен!
    Прогресивно ли ви е?

    22:27 18.09.2026

  • 7 ББ от Банкя

    6 7 Отговор
    Кокора не можа се намести у схемата и газ пиика

    22:28 18.09.2026

  • 8 604

    4 5 Отговор
    кокото и да се въртите по платените си медийки, ще миришите власта педроханци, скоро сте в небитието форевър!!!

    22:29 18.09.2026

  • 9 Чичака

    4 6 Отговор
    Тоя само за парчета мисли .
    Твърди ,голями с елементи на бруталност .

    22:30 18.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ссс

    4 6 Отговор
    Тоя Пеньоар що се обажда

    22:31 18.09.2026

  • 12 мунчо

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "досега":

    туй е то борбата с мафията и олигархията!

    22:32 18.09.2026

  • 13 Защо

    6 1 Отговор
    Защо помощи само на тези които вземат още различни помощи, а работещите на мин.заплата,или близка до нея, имащи деца които да водят на училище и после на работа, те нужда от помощ нямат ли, на хората плащащи данъци помощ няма, срам и позор

    Коментиран от #18

    22:33 18.09.2026

  • 14 Лама Кокорчо

    5 6 Отговор
    Искам да стана настойник на някое момче на възраст 10-14 години на член или поддръжник на ПП-ДБ.
    Срещу скромни дарения от 200 000 евро ще му намествам чакти и фонтанели и ще го обуча за бъдещ финансов министър.

    22:34 18.09.2026

  • 15 ДС внуче

    4 3 Отговор
    По ляв популист от тоя нема.

    Много обича да раздава пари от заеми.

    22:36 18.09.2026

  • 16 Кокор

    3 1 Отговор
    Ти и толкоз не опита да направиш. Иди в затвора и замълчи.

    22:42 18.09.2026

  • 17 Факти

    2 4 Отговор
    Все пак човекът е икономист и разкри на мунчовците всички схеми за опскването на хазната. Ама вие като искате фатмаци и особено зкпиче да водят финасовата политика сърбайте супата им. Все пак знаете, че зкпичета ставаха най-простите фатмаци които за нищо друго не ставаха.

    Коментиран от #20

    22:43 18.09.2026

  • 18 Мислете

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Защо":

    За кого гласуваха хората с ниски доходи и минимални заплати? Трябва да отбележим че селянинът от Славяново, не определя неговата и на депутатите зплати спрямо минималната, а спрямо средната за страната.Не ви ли светна лампата че ви лъже, а той се облагодетелства на ваш гръб?

    22:47 18.09.2026

  • 19 Мхм

    0 0 Отговор
    Бля, бля. Човекът на снимката от герб няма думата.

    22:50 18.09.2026

  • 20 Фасkти

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    И какво беше мнението на "човека" , дето бил икономист, за кончината на лева и за разцвета и възхода, които ни чакат след приемането на евраците?!?

    22:54 18.09.2026

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