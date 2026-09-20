Кирил Вълчев: Президентът и вицепрезидентът не са коментатори, които излизат и първи казват какво мислят

„Президентската институция не е барикада. Президентът и вицепрезидентът не са коментатори, които излизат и първи казват какво мислят. Трябва да изслушваш и да формираш мнение, след като си изслушал всичко.“ Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев в ефира на bTV.

Той коментира войната в Украйна и положението на българските общности там, института на помилването, необходимостта от промени в правилата за експертизите, както и разбирането си за ролята на президентската институция.

Вълчев разказа за посещенията си в Украйна и преживяното по време на войната. По думите му 14 пъти е прекарвал часове в бомбоубежища и е виждал дронове над Одеса.

Той сподели и за посещение в Болградската гимназия, където заедно с деца е прекарал повече от час в бомбоубежище, което в мирно време е тяхната столова.

„Това трябва да приключи“, заяви Вълчев.

Според него България трябва да настоява правата на българските общности да бъдат гарантирани независимо под чий контрол се намират териториите, на които живеят.

Сред тях той посочи възможността българите да изучават български език, история и география, да съхраняват фолклора и традициите си, както и да имат свои църкви и училища.

Според Вълчев страната ни трябва да мисли и за периода след края на войната.

„Тази война ще свърши. Дай Боже да е по-скоро. Когато свърши, територията на Украйна ще трябва да бъде възстановявана“, каза той.

По думите му районите, населени с българи, дават възможност България да участва пряко във възстановяването.

Като пример Вълчев даде пътя към Задунаевка – селото, в което Христо Ботев е бил учител. Според него български компании биха могли да участват в изграждането и възстановяването на подобна инфраструктура.

Той подчерта и значението на българските общности зад граница в условията на демографски проблеми у нас. По думите му голяма част от историческите български общности живеят именно в Бесарабия, Украйна и Молдова.

За помилването: „Не се помилват невинни“

Вълчев коментира и решението на Илияна Йотова за помилването на Огнян Атанасов.

На въпрос дали решението е било грешка, той заяви, че не може да даде такава оценка, защото не познава конкретното дело и експертизите.

„Не мога да кажа, защото не познавам самото дело. Не познавам експертизите“, посочи той.

Вълчев защити съществуването на института на помилването.

„Не се помилват невинни“, заяви той и допълни, че идеята на помилването е да бъде проявено милосърдие към човек, който е виновен.

По думите му предварителното изключване на определени категории осъдени от възможността за помилване би било проблематично. Той се позова и на решение на Конституционния съд от 2012 г.

Предлага по-ясни правила за помилванията

Според кандидата за вицепрезидент общественият спор може да бъде използван за промяна на процедурата.

Вълчев предлага след изборите да бъде обсъдена възможността правилата, свързани с експертизите при помилванията, да бъдат уредени със закон.

Той припомни, че бившият вицепрезидент Маргарита Попова е въвела по-ясен регламент чрез указ, но според него може да се обсъди процедурата да бъде записана в Закона за изпълнение на наказанията.

Вълчев постави и по-широкия въпрос за съдебните експертизи и за условията, при които тежко болни хора изтърпяват наказания в българските затвори.

Според него в основата на този разговор стои доверието – включително доверието в медицинските специалисти, които дават експертни заключения за състоянието на лишените от свобода.

Кандидатът за вицепрезидент коментира и тезата на политическите си опоненти, че евентуалният избор на двойката Йотова–Вълчев би означавал продължение на досегашната власт.

Според него в президентската надпревара се сблъскват две различни концепции за ролята на институцията.

„Едната я формулират „коректив“. Другата, която ние застъпваме с госпожа Йотова, е „съгласие“, заяви той.

Вълчев даде като пример президентското вето. Според него смисълът му не е президентът окончателно да блокира даден закон, а да го върне в Народното събрание за ново обсъждане.

„Аз чета Конституцията като възможности за съгласие, които президентската институция да осигурява“, каза той.

Вълчев беше попитан и дали би посъветвал Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

„Като кандидат за вицепрезидент не бих съветвал“, отговори той.

И добави, че не смята подобна стъпка за разумна по време на предизборна кампания.

Според него обаче трябва да бъде възстановен редовният разговор в рамките на КСНС и да се търси начин заседанията му да водят до по-ползотворен диалог.

„Това, което тези консултативни съвети през всички години, през всички президенти не са постигали, е в доста случаи ползотворен разговор“, заяви Кирил Вълчев.