Трима загинали и 28 ранени по пътищата за денонощие

Трима души са загинал, а 28 са ранени при 16 тежки пътнотранспортни произшествия в страната за последното денонощие, съобщава Министерството на вътрешните работи. В София са регистрирани една тежка и 19 леки катастрофи, при които е пострадал един човек.

По данни на МВР това е пореден тежък ден на пътя, на фона на натоварено движение в началото на седмицата и засилен трафик по основните направления към граничните пунктове.

Ограничения и ремонти по магистралите

Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждава за повишено внимание при движение по автомагистрала „Хемус“ при 37-ия километър в посока Варна заради ремонт на парапет на мостово съоръжение. Движението там се извършва с повишено внимание и съобразена скорост.

АПИ съобщава и за предстоящи промени на 23 септември. Заради подмяна на тол камери ще бъде ограничено движението в първа активна лента на автомагистрала „Тракия“ при 172-ия километър в района на Чирпан в посока Бургас. В същия ден ще бъде променена и организацията на движение по път I-1 в района на Кочериново заради профилактика на камери.

От агенцията напомнят и за ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и по път I-1 в област Благоевград, във връзка с предстоящия Ден на независимостта.

Интензивен трафик по границите

Гранична полиция отчита силно интензивен трафик за товарни автомобили на границата с Турция и Румъния. Опашки от камиони се образуват на изход на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“.

На границата с Гърция преминаването е нормално на всички пунктове, като през „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат само превозни средства до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич по Дунав остават спрени заради ниското ниво на реката.

Добри условия в планините

Планинската спасителна служба към БЧК съобщава, че условията за туризъм в планините са добри, с разкъсана облачност, слаб вятър и температури между 8 и 11 градуса в курортите. От службата препоръчват туристите да се движат само по маркирани пътеки, да носят заредени телефони и топли дрехи, тъй като следобед се очаква заоблачаване. През последното денонощие не са регистрирани инциденти с туристи.

Пожарната служба също е имала натоварено денонощие, като в Гълъбово е бил овладян пожар в сухи треви близо до жилищен блок. По данни на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ няма пострадали.

Източници: Министерство на вътрешните работи, Агенция „Пътна инфраструктура“, Гранична полиция, Планинска спасителна служба, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“