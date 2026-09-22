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Пазарът на горива се успокоява

Пазарът на горива се успокоява

22 Септември, 2026 09:06, обновена 22 Септември, 2026 09:26 1 020 12

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  • димитър хаджидимитров

Кога може да се очаква спад в цените

Пазарът на горива се успокоява - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около 1,96 евро за литър. Т.е. има обръщане на тренда за ръст. Това каза Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговски, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на “Здравей, България”.

Той посочи, че към момента има проблем с наличието на дизеловото и авиационното гориво и най-вече то е в Европа. Във Венецуела, САЩ и Русия има увеличение на производството на нефт с около 25% в последния един месец. Проблем е капацитетът за преработката му, каза още експертът. На световните пазари има липса от 4 милиона барела дизел дневно, каза още Хаджидимитров.

Експертът отбеляза, че ако едровата цена на дизела е 1,87 евро без транспортни такси, значи с тях ще бъде 1,88 евро. Реалната надценка съм момента е под 5 евроцента. Най-високи са цените в Испания, а най-високи в Скандинавските страни, каза още Хаджидимитров.

Експертът каза, че тази година има 30% повече потребление. Според него това се дължи на стреса, че цените ще станат много високи.

Според него цените на международните пазари не са реалистични и затова вероятно до месец те ще паднат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ескобар

    14 0 Отговор
    И на бело.

    Коментиран от #2

    09:27 22.09.2026

  • 2 Зелю

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ескобар":

    Да не съм те чул! Трябва да държиш цените високи, и да ми пращаш пари за златни кен.........ааа......... за войната с Русия, за войната с Русия......

    09:31 22.09.2026

  • 3 йес по хамерански

    10 1 Отговор
    Лукойл
    Бензин 1.70€
    Дизил 1.96€

    09:32 22.09.2026

  • 4 В Европейския съюз и

    13 2 Отговор
    България успокояване няма да има в следващите месеци или година. Стягайте коланите.

    09:32 22.09.2026

  • 5 На 4 лева дизел

    11 0 Отговор
    Много спокойно се чуствам

    09:32 22.09.2026

  • 6 абе трябва да станат поне 3

    12 0 Отговор
    Евраци нягоре та белким се събуди този заспал народ!

    Коментиран от #10, #11, #12

    09:33 22.09.2026

  • 7 гЪзьол

    6 0 Отговор
    Тв лобистите на мопола за горива в бг едва ли спят спокойно вечер.

    09:42 22.09.2026

  • 8 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Вчера следобед дизел Vpower на Shell струваше 2.25€.
    Много се успокоих и изкарах бензиновото купе та го заредих с бензин Vpower за 1.88€ за литър.
    Все пак имам избор кой автомобил да ползвам

    09:52 22.09.2026

  • 9 селяк

    10 1 Отговор
    пазаро са успокоява? я ми припомнете какви беа цените преди миротворците да нападнат ониа с чалмите без причина??че лааса мноо бръже забравиате

    09:55 22.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чичо Мунчо

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "абе трябва да станат поне 3":

    Стараем се.

    10:12 22.09.2026

  • 12 Капейчо

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "абе трябва да станат поне 3":

    Какво има да се събужда? Само ти не разбра, че Русия е заплаха и трябва да се сложи на мястото й. Софиянци няма да протестират срещу санкциите, ти ако искаш - заповядай.

    10:18 22.09.2026