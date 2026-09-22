Пазарът на горива се успокоява

Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около 1,96 евро за литър. Т.е. има обръщане на тренда за ръст. Това каза Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговски, производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на “Здравей, България”.
Той посочи, че към момента има проблем с наличието на дизеловото и авиационното гориво и най-вече то е в Европа. Във Венецуела, САЩ и Русия има увеличение на производството на нефт с около 25% в последния един месец. Проблем е капацитетът за преработката му, каза още експертът. На световните пазари има липса от 4 милиона барела дизел дневно, каза още Хаджидимитров.
Експертът отбеляза, че ако едровата цена на дизела е 1,87 евро без транспортни такси, значи с тях ще бъде 1,88 евро. Реалната надценка съм момента е под 5 евроцента. Най-високи са цените в Испания, а най-високи в Скандинавските страни, каза още Хаджидимитров.
Експертът каза, че тази година има 30% повече потребление. Според него това се дължи на стреса, че цените ще станат много високи.
Според него цените на международните пазари не са реалистични и затова вероятно до месец те ще паднат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ескобар
Коментиран от #2
09:27 22.09.2026
2 Зелю
До коментар #1 от "Ескобар":Да не съм те чул! Трябва да държиш цените високи, и да ми пращаш пари за златни кен.........ааа......... за войната с Русия, за войната с Русия......
09:31 22.09.2026
3 йес по хамерански
Бензин 1.70€
Дизил 1.96€
09:32 22.09.2026
4 В Европейския съюз и
09:32 22.09.2026
5 На 4 лева дизел
09:32 22.09.2026
6 абе трябва да станат поне 3
Коментиран от #10, #11, #12
09:33 22.09.2026
7 гЪзьол
09:42 22.09.2026
8 Сатана Z
Много се успокоих и изкарах бензиновото купе та го заредих с бензин Vpower за 1.88€ за литър.
Все пак имам избор кой автомобил да ползвам
09:52 22.09.2026
9 селяк
09:55 22.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чичо Мунчо
До коментар #6 от "абе трябва да станат поне 3":Стараем се.
10:12 22.09.2026
12 Капейчо
До коментар #6 от "абе трябва да станат поне 3":Какво има да се събужда? Само ти не разбра, че Русия е заплаха и трябва да се сложи на мястото й. Софиянци няма да протестират срещу санкциите, ти ако искаш - заповядай.
10:18 22.09.2026