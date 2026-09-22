В МВнР предстои разговор с отзования посланик в ОАЕ

Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланика ни в Обединените арабски емирства - Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев, заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски.
Пред журналисти в Ню Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сюндюк
Коментиран от #6
09:36 22.09.2026
2 Посланика
09:36 22.09.2026
3 Хмм
09:40 22.09.2026
4 А такаааа
09:46 22.09.2026
5 Жбръц
09:59 22.09.2026
6 Кина
До коментар #1 от "Сюндюк":Те ще го продадат ..ако си силен дай го на Биволите те ще разпространят..!
10:11 22.09.2026
7 ШЕФА
10:11 22.09.2026
8 Комунистическо
10:16 22.09.2026
9 Мнение
10:23 22.09.2026
10 свиреп ОХЛЮВ
Вече не са на власт ОФИЦИАЛНО , но под повърхността са посяли навсякъде своята поквара и зараза !
10:26 22.09.2026
11 Пенчо
10:31 22.09.2026
12 Перо
10:31 22.09.2026
13 Свако
10:44 22.09.2026