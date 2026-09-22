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В МВнР предстои разговор с отзования посланик в ОАЕ

В МВнР предстои разговор с отзования посланик в ОАЕ

22 Септември, 2026 09:31 780 13

  • министерство на външните работи-
  • посланик-
  • оае-
  • отзоваване-
  • изслушване-
  • проверка

Дейността на посолството също ще е обект на проверка

В МВнР предстои разговор с отзования посланик в ОАЕ - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланика ни в Обединените арабски емирства - Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев, заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Пред журналисти в Ню Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството.


Обединени Арабски Емирства
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сюндюк

    5 0 Отговор
    Ако искате запис след разговора ще ви го дам..!

    Коментиран от #6

    09:36 22.09.2026

  • 2 Посланика

    14 0 Отговор
    Да даде обяснение защо прави контрабанда на свинско в мюсюлманската държава с частния самолет

    09:36 22.09.2026

  • 3 Хмм

    12 1 Отговор
    посолствата обслужват българската държава, а тогава българската държава беше Пеевски, охраната му от НСО мъкнеха пълни чували (с какво?), български бизнесмени му предоставят самолетите си, смеят ли да му откажат, той така си беше повярвал (като Божков преди него), когато Борисов свали правителството, беше в шок, никой не може да победи държавата, тогава Борисов му показа, че той е главният, но сега и той е в миманса, опитва зад кулисите, тия негови млади умове, по унгарската "млади хора", но с теменужка и сачева не може да си върне електората,губят и пари, и постове

    09:40 22.09.2026

  • 4 А такаааа

    4 0 Отговор
    кой ще провежда разпита, Чамова ли?

    09:46 22.09.2026

  • 5 Жбръц

    2 0 Отговор
    Пиши го,бегал! По интересното- дали няма да го " монтират" някъде на " сянка" в системата на МВнР ,докато случая затихне.Това винаги е било обичайна практика.

    09:59 22.09.2026

  • 6 Кина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сюндюк":

    Те ще го продадат ..ако си силен дай го на Биволите те ще разпространят..!

    10:11 22.09.2026

  • 7 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Разговора ще премине в пазарлък как да разделят откраднатите пари !

    10:11 22.09.2026

  • 8 Комунистическо

    4 0 Отговор
    котило , все пари и мушенгии в главата и действията ! Кой го назначи тоя ?

    10:16 22.09.2026

  • 9 Мнение

    5 1 Отговор
    Ще го питат, как сега може да обслужва Копринков, Ушев и Весела Лечева да изнасят крадени пари за Дубай по-лесно. Човекът има дългогодишен опит, а и тати ще помогне. За него лично е ходатайствал Марин Райков. Случайни хора тука няма!

    10:23 22.09.2026

  • 10 свиреп ОХЛЮВ

    3 1 Отговор
    Днес е денят на НЕЗАВИСИМОСТТА ! А това , което виждаме днес е , че БОЙКОВЦИТЕ и ПЕЕВЦИТЕ все още ни държат под тяхна зависимост. Дали чрез такива посланици и бащите им , дали чрез главен прокурор , който те си назначаваха , дали чрез дългогодишното овладяване на страната по всевъзможни начини и способи.
    Вече не са на власт ОФИЦИАЛНО , но под повърхността са посяли навсякъде своята поквара и зараза !

    10:26 22.09.2026

  • 11 Пенчо

    1 0 Отговор
    Ще го пратят другаде да специализира занаята!

    10:31 22.09.2026

  • 12 Перо

    2 2 Отговор
    И сега, ако Пеевски докаже в съда, че всичко е фишек на Демерджиев, желаното се представя за достоверно и се получи нещо подобно на случая Драгалевци, какво става?

    10:31 22.09.2026

  • 13 Свако

    0 0 Отговор
    Пиши го бегал.Я се върне,я не.Или ще го покрият някъде докато случая отшуми каквато е традицията.Не вярвам посланик да не се е подсигурил с посходящи компромати дори срещу тези които са го изпратили и назначили там.

    10:44 22.09.2026

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