В МВнР предстои разговор с отзования посланик в ОАЕ

Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланика ни в Обединените арабски емирства - Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев, заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Пред журналисти в Ню Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството.