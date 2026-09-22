Ето как се храни Кристиано Роналдо, за да е във форма и на 41 години

Кристиано Роналдо е известен с невероятната си физическа подготовка и желязната дисциплина, която следва както във фитнеса, така и на масата. Според информация на “Business Insider” португалецът разпределя храненето си на малки порции през три-четири часа, вместо да разчита на няколко големи хранения. Основата на менюто му са протеини, пресни продукти, зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и полезни мазнини. Роналдо използва и хранителни продукти на “Herbalife” – официален партньор на португалската звезда – като част от режима си за тренировки и възстановяване.

За закуска Роналдо обикновено залага на богати на протеин храни като шунка, сирене и кисело мляко, а авокадо върху пълнозърнест хляб също е сред предпочитаните му варианти. В някои дни включва пълнозърнести зърнени храни или белтъци, особено когато тренировъчните натоварвания са по-сериозни. Между храненията авокадовият тост е един от предпочитаните му варианти, а като напитка понякога избира зелен чай матча. Водата също заема основно място в режима му, като Роналдо избягва подсладените напитки. Това стана особено ясно по време на Евро 2020, когато той демонстративно отмести бутилките с Кока Кола по време на пресконференция и призова журналистите да пият вода.

Обядът и вечерята също са изградени около протеина. В дневното му меню могат да присъстват две обедни хранения – например пилешка салата, последвана от риба като риба тон, треска, ципура или риба меч. Вечер Роналдо отново може да избере риба, но понякога я заменя със стек или пилешко месо. Общият му прием често се посочва около 3200 калории дневно, но количеството зависи от тренировките и натоварването. Джорджо Бароне, който е работил като личен готвач на Роналдо по време на престоя му в Ювентус, разкрива, че любимото ястие на португалеца е традиционното bacalhau à brás – комбинация от осолена треска, яйца и тънки пържени картофи.

Въпреки строгия режим, Роналдо не се отказва напълно от малките удоволствия. Пицата е едно от редките изключения, като той признава пред Ютюб канала на “ChrisMD”, че понякога я хапва със сина си. „Ключът е да се грижиш за тялото си, да тренираш, да се възстановяваш и да се храниш правилно. Въпреки това понякога ям пица със сина ми, иначе би било скучно“, признава Роналдо.

Португалецът почти не употребява алкохол, но направи изключение след спечелването на Евро 2016. Тогава, след като Португалия победи Франция на финала, Роналдо изпил чаша шампанско по време на празненствата. Години по-късно той разказа пред Дилета Леота за “DAZN”, че напитката веднага му е повлияла: „Никога не пия, но този ден беше толкова специален. Това е най-важният трофей в живота ми”.