Светослав Бенчев: „Лукойл” има гарантиран нефт и ще има до края на месец ноември

Няма намаление на потреблението на горивата. Хората продължават да се движат с автомобилите си, въпреки поскъпването. Това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в „Интервюто в Новините на NOVA”.
„България продължава да бъде с по-ниски цени спрямо ЕС. Средната цена на бензина е 2,12 евро. При дизела нещата са подобни. Винаги е било така у нас, когато има кризи”, допълни той.
„Хората в рафинерията успяха да се справят и работят цените да бъдат такива, каквито са в момента. Надявам се скоро да се премахне забраната за износ на нефтопродукти, защото това ограничава капацитета ѝ. Няма никакъв смисъл от тази забрана в момента”, каза той.
Експертът увери, че у нас има достатъчно нефт. „Лукойл” има гарантиран нефт и ще има до края на месец ноември. Това е напълно нормално, доставките се правят месец за месец. Наближава датата за поредната дерогация и колкото по-рано я получим, толкова ще бъде по-добре за всички”, уточни Бенчев. По думите му най-подходящи са целевите мерки.
„Всички потребители усещат повишаването на цените на дизела. Иска ми се тези цени да тръгнат надолу и това да бъде отразено и върху цените на стоките”, заяви експертът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ах...!
20:44 21.09.2026
2 убийци
20:44 21.09.2026
3 САНДОКАН
20:44 21.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
бензинът бе малко над ЕДНО евро,
а сега при под 100$ -
е НАД две евро❗
Коментиран от #16
20:47 21.09.2026
6 Бряй кво убаво било
И с новите € банкноти с летящи пиленца!!!
Коментиран от #10
20:51 21.09.2026
7 Кой е националния предател
20:52 21.09.2026
8 09768769
20:58 21.09.2026
9 Вале-каро
21:00 21.09.2026
10 Без майтап
До коментар #6 от "Бряй кво убаво било":1996 г 1997г. бяха годините с най много бъргари милионери . Друго си беше са си милионер и като отиваш на пазар да ходиш с чанта пари срещу чанта курнишони.
Коментиран от #12
21:02 21.09.2026
11 От началото
Коментиран от #15
21:04 21.09.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Без майтап":Без майтап, ти КУРнишони в чанта ли си ги носеше😀😀😀😀
Коментиран от #17
21:05 21.09.2026
13 да питам
21:09 21.09.2026
14 кмета на врани кон
21:10 21.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бай Х@ймане ,
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Откъде да знаеш у землянката , че барела е над 100 гнусси долари
21:12 21.09.2026
17 Бай Х@ймане ,
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кога си сам , със себе си ?!☹️
21:16 21.09.2026