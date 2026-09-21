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Светослав Бенчев: „Лукойл” има гарантиран нефт и ще има до края на месец ноември

Светослав Бенчев: „Лукойл” има гарантиран нефт и ще има до края на месец ноември

21 Септември, 2026 20:40 510 17

  • светослав бенчев-
  • лукойл-
  • гарантиран нефт-
  • ноември

Няма намаление на потреблението на горивата. Хората продължават да се движат с автомобилите си, въпреки поскъпването, каза председателят на Българската петролна и газова асоциация

Светослав Бенчев: „Лукойл” има гарантиран нефт и ще има до края на месец ноември - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма намаление на потреблението на горивата. Хората продължават да се движат с автомобилите си, въпреки поскъпването. Това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в „Интервюто в Новините на NOVA”.
„България продължава да бъде с по-ниски цени спрямо ЕС. Средната цена на бензина е 2,12 евро. При дизела нещата са подобни. Винаги е било така у нас, когато има кризи”, допълни той.
„Хората в рафинерията успяха да се справят и работят цените да бъдат такива, каквито са в момента. Надявам се скоро да се премахне забраната за износ на нефтопродукти, защото това ограничава капацитета ѝ. Няма никакъв смисъл от тази забрана в момента”, каза той.

Експертът увери, че у нас има достатъчно нефт. „Лукойл” има гарантиран нефт и ще има до края на месец ноември. Това е напълно нормално, доставките се правят месец за месец. Наближава датата за поредната дерогация и колкото по-рано я получим, толкова ще бъде по-добре за всички”, уточни Бенчев. По думите му най-подходящи са целевите мерки.
„Всички потребители усещат повишаването на цените на дизела. Иска ми се тези цени да тръгнат надолу и това да бъде отразено и върху цените на стоките”, заяви експертът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах...!

    4 3 Отговор
    Какви предвидливи управленци! Ще ни осигуряват незабравима Коледа с коне и магарета. Автентична!

    20:44 21.09.2026

  • 2 убийци

    2 0 Отговор
    кръвопийци

    20:44 21.09.2026

  • 3 САНДОКАН

    5 2 Отговор
    Иска му се на човека , но някой трябва да му каже че вече посоката е само на горе. В клуба на богатите е скъпо и там не е за бедни.

    20:44 21.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор
    Дори при 140$/барел-
    бензинът бе малко над ЕДНО евро,
    а сега при под 100$ -
    е НАД две евро❗

    Коментиран от #16

    20:47 21.09.2026

  • 6 Бряй кво убаво било

    4 3 Отговор
    в клуба на богатите,
    И с новите € банкноти с летящи пиленца!!!

    Коментиран от #10

    20:51 21.09.2026

  • 7 Кой е националния предател

    6 0 Отговор
    Лукойл трябва да бъде одържавен и използван изцяло в полза интересите на нашата държава България. Всичко различно от това е национално предателство към народа и към държавата.

    20:52 21.09.2026

  • 8 09768769

    3 0 Отговор
    и тоя мазник лицемрен - абе 1 месец резерв за държава какво е , бе ! За един магазин да , ама за държава - това означава фалит !

    20:58 21.09.2026

  • 9 Вале-каро

    1 0 Отговор
    Аз нищо не рабирам от тези глупотевини.Но бих желал да видя една таблица в която няма санкции,за това колко ще ни струва всеки внос, независимо от страната.

    21:00 21.09.2026

  • 10 Без майтап

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бряй кво убаво било":

    1996 г 1997г. бяха годините с най много бъргари милионери . Друго си беше са си милионер и като отиваш на пазар да ходиш с чанта пари срещу чанта курнишони.

    Коментиран от #12

    21:02 21.09.2026

  • 11 От началото

    2 0 Отговор
    на годината паричната маса е нараснала в ЕС с около 410 милиарда евро, в САЩ с 500 милиарда долара, във Великобритания с 108 милиарда лири стерлинги, в Китай с 16 трилиона китайски юана, в България с 14 милиарда евро и т.н. Горивата са си на същите цени, просто парите нямат същата стойност.

    Коментиран от #15

    21:04 21.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Без майтап":

    Без майтап, ти КУРнишони в чанта ли си ги носеше😀😀😀😀

    Коментиран от #17

    21:05 21.09.2026

  • 13 да питам

    2 0 Отговор
    А писле ? Ше караме китайски електрички

    21:09 21.09.2026

  • 14 кмета на врани кон

    2 0 Отговор
    търговище 30 години е зависима от лидера на ДПС докоа ще сме зависими,

    21:10 21.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай Х@ймане ,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Откъде да знаеш у землянката , че барела е над 100 гнусси долари

    21:12 21.09.2026

  • 17 Бай Х@ймане ,

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кога си сам , със себе си ?!☹️

    21:16 21.09.2026

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