Близо 2 милиона души в Япония са призовани да се евакуират заради мощен тайфун

Близо 2 милиона души в Япония са получили нареждане да се евакуират заради приближаващия мощен тайфун „Дуджуан“. Японската метеорологична агенция предупреди за непосредствена опасност за живота в някои райони, предава News.bg.

Постоянните ветрове на бурята достигат 130 км/ч, а поривите – до 194 км/ч. Стихията остави над 50 000 души без електричество, а стотици полети бяха отменени. Железопътният транспорт също беше спрян в засегнати райони.

Метеорологичната агенция понижи или отмени част от предупрежденията за проливни дъждове и свлачища. По-висока степен на тревога обаче остава в сила за района Шинагава и селата Тошима и Нииджима.

„Дуджуан“ е 25-ият тайфун за сезона и доведе до отмяната на редица планирани събития в страната.

Заради очакваните последици премиерът Санае Такаичи отложи планираното си за тази седмица посещение в САЩ, за да следи ситуацията и действията на властите.