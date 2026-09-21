Близо 2 милиона души в Япония са призовани да се евакуират заради мощен тайфун

Близо 2 милиона души в Япония са получили нареждане да се евакуират заради приближаващия мощен тайфун „Дуджуан“. Японската метеорологична агенция предупреди за непосредствена опасност за живота в някои райони, предава News.bg.
Постоянните ветрове на бурята достигат 130 км/ч, а поривите – до 194 км/ч. Стихията остави над 50 000 души без електричество, а стотици полети бяха отменени. Железопътният транспорт също беше спрян в засегнати райони.
Метеорологичната агенция понижи или отмени част от предупрежденията за проливни дъждове и свлачища. По-висока степен на тревога обаче остава в сила за района Шинагава и селата Тошима и Нииджима.
„Дуджуан“ е 25-ият тайфун за сезона и доведе до отмяната на редица планирани събития в страната.
Заради очакваните последици премиерът Санае Такаичи отложи планираното си за тази седмица посещение в САЩ, за да следи ситуацията и действията на властите.
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