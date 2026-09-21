Суперсблъсъкът Тайсън Фюри – Антъни Джошуа се насочва към Кардиф през декември

Дългоочакваният британски дуел между бившите световни шампиони в тежка категория Тайсън Фюри и Антъни Джошуа наближава своята финализация, съобщават медиите на Острова. Вместо първоначално планирания термин през ноември, мегасблъсъкът е насрочен за 11 декември (петък) на „Принсипалити Стейдиъм“ в Кардиф, Уелс.

Въпреки че спряганите дестинации включваха Лондон, Ню Йорк и Саудитска Арабия, столицата на Уелс излезе като фаворит. Опцията за Лондон отпадна поради изискването срещата да започне около 2:00 часа през нощта местно време, за да се гарантира максимален визуален интерес в САЩ през стрийминг платформата Netflix. От своя страна, щабът на Джошуа отхвърли Ню Йорк заради финансови разминавания.

Необичайният избор мачът да се състои в петък срещу събота се дължи на логистични причини – местните власти в Кардиф са уверили, че извозването на близо 80 000 зрители в ранните сутрешни часове ще бъде значително по-лесно през уикенда. За 38-годишния Фюри това ще бъде дебют на този арена, докато 36-годишният Джошуа познава отлично съоръжението, където вече постигна победи над Карлос Такам (2017 г.) и Джоузеф Паркър (2018 г.).