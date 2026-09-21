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Суперсблъсъкът Тайсън Фюри – Антъни Джошуа се насочва към Кардиф през декември

Суперсблъсъкът Тайсън Фюри – Антъни Джошуа се насочва към Кардиф през декември

21 Септември, 2026 22:05 416 4

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  • спортни новини

Необичайният избор мачът да се състои в петък срещу събота се дължи на логистични причини

Суперсблъсъкът Тайсън Фюри – Антъни Джошуа се насочва към Кардиф през декември - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният британски дуел между бившите световни шампиони в тежка категория Тайсън Фюри и Антъни Джошуа наближава своята финализация, съобщават медиите на Острова. Вместо първоначално планирания термин през ноември, мегасблъсъкът е насрочен за 11 декември (петък) на „Принсипалити Стейдиъм“ в Кардиф, Уелс.

Въпреки че спряганите дестинации включваха Лондон, Ню Йорк и Саудитска Арабия, столицата на Уелс излезе като фаворит. Опцията за Лондон отпадна поради изискването срещата да започне около 2:00 часа през нощта местно време, за да се гарантира максимален визуален интерес в САЩ през стрийминг платформата Netflix. От своя страна, щабът на Джошуа отхвърли Ню Йорк заради финансови разминавания.

Необичайният избор мачът да се състои в петък срещу събота се дължи на логистични причини – местните власти в Кардиф са уверили, че извозването на близо 80 000 зрители в ранните сутрешни часове ще бъде значително по-лесно през уикенда. За 38-годишния Фюри това ще бъде дебют на този арена, докато 36-годишният Джошуа познава отлично съоръжението, където вече постигна победи над Карлос Такам (2017 г.) и Джоузеф Паркър (2018 г.).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    1 0 Отговор
    Това е спорт, то е за олигофрени!

    Коментиран от #3

    22:14 21.09.2026

  • 2 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Фюри да качи някое кило, че сякаш е бил концлагер след последния мач срещу Усик.

    22:14 21.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пущиня(к)

    2 0 Отговор
    Не знам що им не дадат по един нож и да си решат спора кат мъже. Така само ше са осакатат. Мани друго, ми и сеира ше е по-голем.

    22:37 21.09.2026

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