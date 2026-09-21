Новини
Свят »
САЩ »
Одобрението за Тръмп спадна до 32% - най-ниското ниво в политическата му кариера

Одобрението за Тръмп спадна до 32% - най-ниското ниво в политическата му кариера

21 Септември, 2026 22:53 526 17

  • одобрение-
  • доналд тръмп-
  • политическа кариера

Подкрепата сред републиканците също намалява, а високите разходи за живот се превръщат във все по-сериозен проблем за президента

Одобрението за Тръмп спадна до 32% - най-ниското ниво в политическата му кариера - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Одобрението за американския президент Доналд Тръмп е спаднало до 32%, показва ново проучване на Reuters/Ipsos. Това е най-ниското ниво, регистрирано за него в политическата му кариера. Проучването е проведено на фона на недоволство от цената на живота и продължаващата война с Иран, предава БТА.

Сред републиканците 73% одобряват работата на Тръмп, което е спад спрямо 82% седмица по-рано. Общата му подкрепа тогава е била 35%.

Особено чувствителна тема остава цената на живота. Само 17% от всички анкетирани одобряват начина, по който президентът се справя с проблема. Той се очертава и като един от ключовите въпроси за американците преди междинните избори през ноември.

Недоволството по темата вече се забелязва и сред републиканците. За първи път повече представители на партията не одобряват действията на Тръмп по отношение на разходите за живот - 51%, срещу 44%, които ги одобряват.

Според Reuters повишаването на цените на горивата е сред факторите, засилили икономическите притеснения. Войната с Иран оказва натиск върху енергийните пазари, като прекъсванията на доставките през Ормузкия проток допринасят за по-високите цени на петрола и горивата.

Новото проучване на Reuters/Ipsos е проведено онлайн сред 1277 пълнолетни американци в периода до 20 септември. Допустимата статистическа грешка е около 3 процентни пункта.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    4 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:55 21.09.2026

  • 2 ....

    2 2 Отговор
    Да ви кажа честно Тръмп изкара многогодишни проблеми,а не ги замете под килима.

    22:56 21.09.2026

  • 3 Божеее

    5 0 Отговор
    Как няма да падне като се прави на властелин на света, не се наяде .

    22:57 21.09.2026

  • 4 Робот

    6 0 Отговор
    Дончо полудява и дърпа американците към дъното..!

    22:57 21.09.2026

  • 5 Оги

    7 1 Отговор
    Цял свят му е благодарен, че за да направи услуга на еврейчето сегажплаща двойно за нафта. А, и че така добрв спря войната в Укрия за 24 часа, рижият смешко.

    22:57 21.09.2026

  • 6 Ами

    2 2 Отговор
    32% одобрение не е зле за западен управляващ :)

    23:01 21.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Цвете

    2 0 Отговор
    ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ ВЕЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ.ТАКА НЕ СЕ ПРАВИ, КОГАТО НЕ ПОЛЗВАШ ДИПЛОМАТИ ДА УРЕЖДАТ ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ И СИ ПЪХАШ НОСА ТАМ ,КЪДЕТО НЕ ТИ Е РАБОТАТА ,АМА КОЙ ДА МУ ПОДСКАЖЕ.

    23:03 21.09.2026

  • 9 Хахахаха

    3 4 Отговор
    На тупин е даже по-ниско.

    23:03 21.09.2026

  • 10 Статистик

    4 0 Отговор
    1277 пълнолетни американци са си направо представителна извадка. Предвид умствения багаж (като цяло) на краварите.

    23:03 21.09.2026

  • 11 Цвете

    1 0 Отговор
    ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ ВЕЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ.ТАКА НЕ СЕ ПРАВИ, КОГАТО НЕ ПОЛЗВАШ ДИПЛОМАТИ ДА УРЕЖДАТ ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ И СИ ПЪХАШ НОСА ТАМ ,КЪДЕТО НЕ ТИ Е РАБОТАТА ,АМА КОЙ ДА МУ ПОДСКАЖЕ.

    23:04 21.09.2026

  • 12 УдоМача

    2 0 Отговор
    Довиждане! Довиждане!

    23:07 21.09.2026

  • 13 И това му е много

    3 0 Отговор
    На тоя побъркания!

    23:11 21.09.2026

  • 14 сащисан кравар

    2 0 Отговор
    По-скоро 3,2% 😅 Бай Дончо тотално се издъни😉

    23:14 21.09.2026

  • 15 Пурко

    1 0 Отговор
    Очаквано, при положение че дизелът там също достигна 2 евро литъра! Ония хора като отидат на бензиниостанциите са като ударени с електрошокова палка!

    23:24 21.09.2026

  • 16 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Американският Бойко Борисов! Тъп и нагъл!
    Кой е по тъп от двамата е трудно да се каже, но е сигурно, че по-тъп от тях е нашият Киро тъпото.

    23:24 21.09.2026

  • 17 мдаа

    0 0 Отговор
    32% са почти една трета от населението на "американската мечта". Това води до извод, че 1/3 от населението изобщо не е с всичкия си. А това е огромен процент, в психиатриите процентът на тези, които изобщо не са с всичкия си е далеч по-малък.

    23:26 21.09.2026