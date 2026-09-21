Одобрението за Тръмп спадна до 32% - най-ниското ниво в политическата му кариера

Одобрението за американския президент Доналд Тръмп е спаднало до 32%, показва ново проучване на Reuters/Ipsos. Това е най-ниското ниво, регистрирано за него в политическата му кариера. Проучването е проведено на фона на недоволство от цената на живота и продължаващата война с Иран, предава БТА.
Сред републиканците 73% одобряват работата на Тръмп, което е спад спрямо 82% седмица по-рано. Общата му подкрепа тогава е била 35%.
Особено чувствителна тема остава цената на живота. Само 17% от всички анкетирани одобряват начина, по който президентът се справя с проблема. Той се очертава и като един от ключовите въпроси за американците преди междинните избори през ноември.
Недоволството по темата вече се забелязва и сред републиканците. За първи път повече представители на партията не одобряват действията на Тръмп по отношение на разходите за живот - 51%, срещу 44%, които ги одобряват.
Според Reuters повишаването на цените на горивата е сред факторите, засилили икономическите притеснения. Войната с Иран оказва натиск върху енергийните пазари, като прекъсванията на доставките през Ормузкия проток допринасят за по-високите цени на петрола и горивата.
Новото проучване на Reuters/Ipsos е проведено онлайн сред 1277 пълнолетни американци в периода до 20 септември. Допустимата статистическа грешка е около 3 процентни пункта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
22:55 21.09.2026
2 ....
22:56 21.09.2026
3 Божеее
22:57 21.09.2026
4 Робот
22:57 21.09.2026
5 Оги
22:57 21.09.2026
6 Ами
23:01 21.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Цвете
23:03 21.09.2026
9 Хахахаха
23:03 21.09.2026
10 Статистик
23:03 21.09.2026
11 Цвете
23:04 21.09.2026
12 УдоМача
23:07 21.09.2026
13 И това му е много
23:11 21.09.2026
14 сащисан кравар
23:14 21.09.2026
15 Пурко
23:24 21.09.2026
16 Ти да видиш
Кой е по тъп от двамата е трудно да се каже, но е сигурно, че по-тъп от тях е нашият Киро тъпото.
23:24 21.09.2026
17 мдаа
23:26 21.09.2026