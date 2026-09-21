Одобрението за Тръмп спадна до 32% - най-ниското ниво в политическата му кариера

Одобрението за американския президент Доналд Тръмп е спаднало до 32%, показва ново проучване на Reuters/Ipsos. Това е най-ниското ниво, регистрирано за него в политическата му кариера. Проучването е проведено на фона на недоволство от цената на живота и продължаващата война с Иран, предава БТА.

Сред републиканците 73% одобряват работата на Тръмп, което е спад спрямо 82% седмица по-рано. Общата му подкрепа тогава е била 35%.

Особено чувствителна тема остава цената на живота. Само 17% от всички анкетирани одобряват начина, по който президентът се справя с проблема. Той се очертава и като един от ключовите въпроси за американците преди междинните избори през ноември.

Недоволството по темата вече се забелязва и сред републиканците. За първи път повече представители на партията не одобряват действията на Тръмп по отношение на разходите за живот - 51%, срещу 44%, които ги одобряват.

Според Reuters повишаването на цените на горивата е сред факторите, засилили икономическите притеснения. Войната с Иран оказва натиск върху енергийните пазари, като прекъсванията на доставките през Ормузкия проток допринасят за по-високите цени на петрола и горивата.

Новото проучване на Reuters/Ipsos е проведено онлайн сред 1277 пълнолетни американци в периода до 20 септември. Допустимата статистическа грешка е около 3 процентни пункта.