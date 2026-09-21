Авария спря полетите по източното крайбрежие на САЩ, Илияна Йотова е блокирана в Бостън

Засегнати са летищата в Ню Йорк, Бостън и Филаделфия, след като полетите по част от източното крайбрежие на САЩ са спрени заради авария, причинена от прекъснат оптичен кабел, предаде CBS News., цитирани от Фокус".
Смущенията настъпиха в момент, когато 130 световни лидери и десетки министри пристигат в Ню Йорк за годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН. По информация от "24 часа" президентът Илияна Йотова също е сред блокираните на летището в Бостън.
Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ съобщи, че полетите все пак започват да се възобновяват на някои натоварени летища. Летищата в Ню Джърси също бяха засегнати, след като оптичен кабел беше случайно прекъснат на строителна площадка в Ню Джърси.
Докато полетите в Ню Йорк и Бостън започват възобновяване, FAA заяви, че спирането на наземните операции продължава на летищата "Нюарк“ и Филаделфия. Ръководителят на FAA Брайън Бедфорд заяви пред репортери, че резервна оптична линия е била случайно прекъсната от строителна бригада в Ню Джърси, което е довело до значителни ограничения на полетите.
Той посочи, че нова линия ще влезе в експлоатация съвсем скоро. По-малко от дузина полети на международното летище "Пиърсън“ в Торонто бяха засегнати в резултат на спирането на наземните операции в САЩ.
Представители на летище "Пиърсън“ и на международното летище "Трюдо“ в Монреал заявиха, че продължават да следят ситуацията, и призоваха пътниците, летящи към или от САЩ, да се свържат директно с авиокомпаниите си за актуална информация. FlightAware, сайт за проследяване на полети, съобщи, че над 600 полета на летищата "Нюарк“ и Филаделфия – или повече от 20 процента от тях – са били забавени. И двете летища се обслужват от центъра за управление на въздушното движение във Филаделфия (Philadelphia TRACON). "Нюарк“ е основен възли на United Airlines, докато Филаделфия е възлов център за American Airlines.
Проблемът наложи и пренасочването на редица полети към други летища. Flightradar24, сайт за проследяване на полети, съобщи, че полетите на "Нюарк“ са се забавяли средно със 112 минути.
През май 2025 г. съоръжението, което управлява въздушния трафик от и до летище "Нюарк“, претърпя поредица от сериозни прекъсвания на комуникациите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
22:58 21.09.2026
2 Кина
Коментиран от #9, #25
22:59 21.09.2026
3 Оги
22:59 21.09.2026
4 хаха
Коментиран от #15
23:00 21.09.2026
5 Вероятно ще кажат:
23:00 21.09.2026
6 Сатана Z
23:01 21.09.2026
7 Виждащ
23:02 21.09.2026
8 Софето
23:02 21.09.2026
9 Фръли
До коментар #2 от "Кина":Се отнякъде.
23:03 21.09.2026
10 Живи да ги ожалиш.
23:03 21.09.2026
11 Да си стои там Свиняна
23:04 21.09.2026
12 хаха
23:05 21.09.2026
13 Бкп
23:05 21.09.2026
14 Дедо
23:05 21.09.2026
15 Тук не е
До коментар #4 от "хаха":Място,да даваме воля на негативизма който притежаваме.Сравнението кого сте направили за действащ президент е меко казано улигофрения.
Коментиран от #17, #18, #21
23:05 21.09.2026
16 ....
23:06 21.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Алигофрата
23:13 21.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ха ха ха
До коментар #15 от "Тук не е":Вземай уроци по граматика и правопис
23:13 21.09.2026
22 Курт Айхан
23:14 21.09.2026
23 Цвете
Коментиран от #27
23:15 21.09.2026
24 хаха
До коментар #20 от "Обърках май":"гульо гульо" ? Неграмотна мисирка с отпадъчна необходмост.
23:16 21.09.2026
25 Какво ще има
До коментар #2 от "Кина":по Кина-та
23:16 21.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хотел ама НЕ хотел
До коментар #23 от "Цвете":Путин не хотел примирие...... ОН хочет уничтожил куев
23:19 21.09.2026
28 мдаа
23:21 21.09.2026
29 Гумичка за триене
23:24 21.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
23:26 21.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да си остане
23:29 21.09.2026
37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #41
23:29 21.09.2026
38 Мъка
23:31 21.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
23:33 21.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Отстрани
Посейдон не им трябва, един багер е достатъчен!
Толкова са жαлки кρаваρите.
23:33 21.09.2026
43 На кого ги остави
23:46 21.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мдаа
До коментар #44 от "Бай Дончо":Бай Дончо е естет, той такова Нещо не пипа
23:49 21.09.2026
46 Ход с коня
23:56 21.09.2026
47 Йоца Петричка
00:07 22.09.2026
48 Гражданин
00:10 22.09.2026
49 Да.........
00:27 22.09.2026
50 Хи хи
00:35 22.09.2026