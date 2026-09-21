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Авария спря полетите по източното крайбрежие на САЩ, Илияна Йотова е блокирана в Бостън

Авария спря полетите по източното крайбрежие на САЩ, Илияна Йотова е блокирана в Бостън

21 Септември, 2026 22:57 1 070 50

  • авария-
  • полети-
  • сащ-
  • източно крайбрежие-
  • илияна йотова-
  • бостън

Смущенията настъпиха в момент, когато 130 световни лидери и десетки министри пристигат в Ню Йорк за годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН. Илияна Йотова също е сред блокираните на летището в Бостън.

Авария спря полетите по източното крайбрежие на САЩ, Илияна Йотова е блокирана в Бостън - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Засегнати са летищата в Ню Йорк, Бостън и Филаделфия, след като полетите по част от източното крайбрежие на САЩ са спрени заради авария, причинена от прекъснат оптичен кабел, предаде CBS News., цитирани от Фокус".

Смущенията настъпиха в момент, когато 130 световни лидери и десетки министри пристигат в Ню Йорк за годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН. По информация от "24 часа" президентът Илияна Йотова също е сред блокираните на летището в Бостън.

Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ съобщи, че полетите все пак започват да се възобновяват на някои натоварени летища. Летищата в Ню Джърси също бяха засегнати, след като оптичен кабел беше случайно прекъснат на строителна площадка в Ню Джърси.

Докато полетите в Ню Йорк и Бостън започват възобновяване, FAA заяви, че спирането на наземните операции продължава на летищата "Нюарк“ и Филаделфия. Ръководителят на FAA Брайън Бедфорд заяви пред репортери, че резервна оптична линия е била случайно прекъсната от строителна бригада в Ню Джърси, което е довело до значителни ограничения на полетите.

Той посочи, че нова линия ще влезе в експлоатация съвсем скоро. По-малко от дузина полети на международното летище "Пиърсън“ в Торонто бяха засегнати в резултат на спирането на наземните операции в САЩ.

Представители на летище "Пиърсън“ и на международното летище "Трюдо“ в Монреал заявиха, че продължават да следят ситуацията, и призоваха пътниците, летящи към или от САЩ, да се свържат директно с авиокомпаниите си за актуална информация. FlightAware, сайт за проследяване на полети, съобщи, че над 600 полета на летищата "Нюарк“ и Филаделфия – или повече от 20 процента от тях – са били забавени. И двете летища се обслужват от центъра за управление на въздушното движение във Филаделфия (Philadelphia TRACON). "Нюарк“ е основен възли на United Airlines, докато Филаделфия е възлов център за American Airlines.

Проблемът наложи и пренасочването на редица полети към други летища. Flightradar24, сайт за проследяване на полети, съобщи, че полетите на "Нюарк“ са се забавяли средно със 112 минути.

През май 2025 г. съоръжението, което управлява въздушния трафик от и до летище "Нюарк“, претърпя поредица от сериозни прекъсвания на комуникациите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    14 4 Отговор
    Ега ти играчите!🤣

    22:58 21.09.2026

  • 2 Кина

    16 7 Отговор
    Аз като ви казвам че най мощния компютър на планетата е в Китай някой малоумници не вярваха..!

    Коментиран от #9, #25

    22:59 21.09.2026

  • 3 Оги

    26 3 Отговор
    Багеристчето къцнало едно кабелче и хайдеее, половин америка без летища. Яко, а?

    22:59 21.09.2026

  • 4 хаха

    40 7 Отговор
    Няма нужда да се връща Свинияна Йотова.

    Коментиран от #15

    23:00 21.09.2026

  • 5 Вероятно ще кажат:

    23 11 Отговор
    Путин е виновен. Хахахахахаха

    23:00 21.09.2026

  • 6 Сатана Z

    27 5 Отговор
    Време е войната да се прехвърли в САШТ,а за Йотовица с Адамовата ябълка не ми дреме къде е.

    23:01 21.09.2026

  • 7 Виждащ

    29 2 Отговор
    Там да си остане.

    23:02 21.09.2026

  • 8 Софето

    32 2 Отговор
    Леле, дано се не върне мис пиги

    23:02 21.09.2026

  • 9 Фръли

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Се отнякъде.

    23:03 21.09.2026

  • 10 Живи да ги ожалиш.

    24 1 Отговор
    Да бе мирно седяло, не бе чудо видяло! Обикалят като мечки на събор.

    23:03 21.09.2026

  • 11 Да си стои там Свиняна

    23 2 Отговор
    До изборите.

    23:04 21.09.2026

  • 12 хаха

    30 3 Отговор
    Е тази е "мисирка с отпаднала необходимост" така или иначе. Нищо не става от нея тоест.

    23:05 21.09.2026

  • 13 Бкп

    23 1 Отговор
    Да си седи там таЗ тьотка!

    23:05 21.09.2026

  • 14 Дедо

    21 1 Отговор
    Може Баширов и Петров да са започнали почасова работа в строителството.

    23:05 21.09.2026

  • 15 Тук не е

    8 25 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Място,да даваме воля на негативизма който притежаваме.Сравнението кого сте направили за действащ президент е меко казано улигофрения.

    Коментиран от #17, #18, #21

    23:05 21.09.2026

  • 16 ....

    10 2 Отговор
    Бостънското чаено парти.

    23:06 21.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Алигофрата

    16 3 Отговор
    Блокирана!? Голям праз! Боли ме шмайзера! Да остане там!

    23:13 21.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ха ха ха

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тук не е":

    Вземай уроци по граматика и правопис

    23:13 21.09.2026

  • 22 Курт Айхан

    11 2 Отговор
    Яяя и великите братя се US раха като нас .....

    23:14 21.09.2026

  • 23 Цвете

    6 4 Отговор
    ПРЕДПОЛАГАМ ,ЧЕ ЩЕ ПРЕДЛОЖАТ ХОТЕЛ С ВЕЧЕРЯ.

    Коментиран от #27

    23:15 21.09.2026

  • 24 хаха

    13 3 Отговор

    До коментар #20 от "Обърках май":

    "гульо гульо" ? Неграмотна мисирка с отпадъчна необходмост.

    23:16 21.09.2026

  • 25 Какво ще има

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    по Кина-та

    23:16 21.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хотел ама НЕ хотел

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Путин не хотел примирие...... ОН хочет уничтожил куев

    23:19 21.09.2026

  • 28 мдаа

    13 2 Отговор
    "Смущенията настъпиха в момент, когато 130 световни лидери и десетки министри пристигат в Ню Йорк за годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН." Ситуацията настъпи съвсем случайно. Напълно случайно. Ама не след годишната среща, а преди нея. Съвсем, напълно, абсолютно СЛУЧАЙНО. Дори за миг не допуснахме, че не е напълно случайно.

    23:21 21.09.2026

  • 29 Гумичка за триене

    15 4 Отговор
    Идеално, много добра новина!!! Ако може около двадесет години и после я от блокирайте!

    23:24 21.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 5 Отговор
    А дано комунистката ДС Сатаната потъне в атлантическия океан

    23:26 21.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да си остане

    16 3 Отговор
    Там и да кандидатства за зелена карта

    23:29 21.09.2026

  • 37 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 6 Отговор
    От 100 мои коментара излизат 2-3 макс ! Личи си че ДС и БКП са на власт

    Коментиран от #41

    23:29 21.09.2026

  • 38 Мъка

    12 3 Отговор
    Само на наркоpaзпpостранителите ще липсва.

    23:31 21.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 5 Отговор
    Преди 1 седмица пускаш 100 коментара по 100 статии и всички излизат ,,сега от 100 коментара 97 не излизат и са цензурирани !! :) ДС е на власт все пак ! Изречеш ли думата на този който ни управлява сега или на неговата кандидатка за президент от ДС и коментара не излиза :) даже и този може да не излезе

    23:33 21.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Отстрани

    10 5 Отговор
    Цялата им пρопаднала държава се държи на един кабел.

    Посейдон не им трябва, един багер е достатъчен!

    Толкова са жαлки кρаваρите.

    23:33 21.09.2026

  • 43 На кого ги остави

    11 3 Отговор
    Само един ден я няма нарко - през, идентката и веднага една нейна труженичка я хванаха с един багажник дрога.

    23:46 21.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мдаа

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Бай Дончо":

    Бай Дончо е естет, той такова Нещо не пипа

    23:49 21.09.2026

  • 46 Ход с коня

    8 2 Отговор
    Там да стои докато не отмине опасността ,поне пет години да постои

    23:56 21.09.2026

  • 47 Йоца Петричка

    5 2 Отговор
    Айде че закъснявам за срещата с Ескобар

    00:07 22.09.2026

  • 48 Гражданин

    7 1 Отговор
    Е, ще караме някак си и без нея! Рундю само да не се затрие, че ще дръпнем много напред. швейцарците ще ни дишат праха.

    00:10 22.09.2026

  • 49 Да.........

    1 1 Отговор
    Ватенките в действие. Време е тръмп да разбере що за екземпляр е путлер. Джуджето ще му спре и корабите скоро, ако тръмп не разбере, че с империята на злото трябва да се действа твърдо. Платните хора са напаст не само за нас европейците, но и за целия свят, ама рижавия нехае.

    00:27 22.09.2026

  • 50 Хи хи

    0 0 Отговор
    Путин с нокторезачка е клъцнал оптичния кабел !!

    00:35 22.09.2026