Авария спря полетите по източното крайбрежие на САЩ, Илияна Йотова е блокирана в Бостън

Засегнати са летищата в Ню Йорк, Бостън и Филаделфия, след като полетите по част от източното крайбрежие на САЩ са спрени заради авария, причинена от прекъснат оптичен кабел, предаде CBS News., цитирани от Фокус".

Смущенията настъпиха в момент, когато 130 световни лидери и десетки министри пристигат в Ню Йорк за годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН. По информация от "24 часа" президентът Илияна Йотова също е сред блокираните на летището в Бостън.

Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ съобщи, че полетите все пак започват да се възобновяват на някои натоварени летища. Летищата в Ню Джърси също бяха засегнати, след като оптичен кабел беше случайно прекъснат на строителна площадка в Ню Джърси.

Докато полетите в Ню Йорк и Бостън започват възобновяване, FAA заяви, че спирането на наземните операции продължава на летищата "Нюарк“ и Филаделфия. Ръководителят на FAA Брайън Бедфорд заяви пред репортери, че резервна оптична линия е била случайно прекъсната от строителна бригада в Ню Джърси, което е довело до значителни ограничения на полетите.

Той посочи, че нова линия ще влезе в експлоатация съвсем скоро. По-малко от дузина полети на международното летище "Пиърсън“ в Торонто бяха засегнати в резултат на спирането на наземните операции в САЩ.

Представители на летище "Пиърсън“ и на международното летище "Трюдо“ в Монреал заявиха, че продължават да следят ситуацията, и призоваха пътниците, летящи към или от САЩ, да се свържат директно с авиокомпаниите си за актуална информация. FlightAware, сайт за проследяване на полети, съобщи, че над 600 полета на летищата "Нюарк“ и Филаделфия – или повече от 20 процента от тях – са били забавени. И двете летища се обслужват от центъра за управление на въздушното движение във Филаделфия (Philadelphia TRACON). "Нюарк“ е основен възли на United Airlines, докато Филаделфия е възлов център за American Airlines.

Проблемът наложи и пренасочването на редица полети към други летища. Flightradar24, сайт за проследяване на полети, съобщи, че полетите на "Нюарк“ са се забавяли средно със 112 минути.

През май 2025 г. съоръжението, което управлява въздушния трафик от и до летище "Нюарк“, претърпя поредица от сериозни прекъсвания на комуникациите.