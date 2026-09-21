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Русия пренасочва износа на зърно от Черно море към Балтийско и Арктика

Русия пренасочва износа на зърно от Черно море към Балтийско и Арктика

21 Септември, 2026 23:18 548 16

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  • зърно-
  • черно море

Украинските атаки нарушиха традиционните маршрути, а руски терминали в Уст-Луга, Санкт Петербург и Мурманск започнаха да приемат пшеница

Русия пренасочва износа на зърно от Черно море към Балтийско и Арктика - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна и Русия все по-често атакуват пристанища и търговски кораби в Черно море, което принуждава руските износители на зърно да търсят алтернативни маршрути. Част от товарите вече се пренасочват на хиляди километри на север - към пристанища в Балтийско море и Арктика, предава News.bg.

През последния сезон около 90% от руския морски износ на зърно е преминал през Азовско и Черно море. Сега терминали, които традиционно обработват торове, въглища и други товари, започват да приемат пшеница.

Сред тях е терминалът „Ултрамар“ в Уст-Луга, чийто обявен капацитет е 37 млн. тона. Съоръжението, което досега не е работило със зърно, започва да обработва такива товари през август. Само през септември заявките за доставки на зърно до терминала по железопътен транспорт са достигнали около 260 000 тона, предназначени основно за Египет и Саудитска Арабия.

Зърно вече приемат и други терминали в Санкт Петербург. В същото време руските компании подготвят алтернативен маршрут през Мурманск, който се намира на около 2700 км от основния южен зърнен център Новоросийск. По данни на източници на Reuters е одобрена първата доставка от 40 000 тона зърно от Ставрополския край до арктическото пристанище.

Промяната на маршрутите има и икономическа цена. През юли и август Русия е изнесла около 4,4 млн. тона зърно, което е с 31% по-малко спрямо същия период година по-рано. За септември се очаква износът да бъде приблизително наполовина спрямо миналогодишното ниво.

Войната засегна сериозно и украинския зърнен износ. Руски атаки по украински пристанища и инфраструктура принудиха Киев да разчита в по-голяма степен на речни и сухопътни маршрути, включително през Дунав. Това създава допълнителни логистични затруднения за доставките на украинско зърно към международните пазари.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    2 1 Отговор
    В момента големите играчи разпродават Украйна на търг и след зимата новите собственици ще си слязат във владенията..!

    23:21 21.09.2026

  • 2 ЛЕ о ПА р Д 🐱

    1 4 Отговор
    споко , копейзаж//догодина няма да има кво да изнасят

    23:22 21.09.2026

  • 3 мдааааа

    4 2 Отговор
    Украйна се научи . Да воюва , другаре .

    23:32 21.09.2026

  • 4 Поговорка

    0 0 Отговор
    Страх лозе пази .

    23:35 21.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    4 5 Отговор
    В тях са и зърното и петрола и газта имат си и отбрана ,само прайдове дето си нямат алчния запад си умира от яд че не може да я разграби тази Русия ,що тъй бе ?????

    23:39 21.09.2026

  • 6 Пущиня(к)

    0 2 Отговор
    Ние па си внасаме дрога. Аре па да ва видим сеа кой е по-по-най!

    23:42 21.09.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    А Киев къде го пренасочи?

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    23:48 21.09.2026

  • 8 оня с коня

    6 4 Отговор
    Руснакът с непоколебима решителност се е захванал да изнася Зърно през Северния за Южния Полюс като напред върви Атомен Ледоразбивач теглещ с въже натоварени догоре Шлепове със стока.Стигне ли обаче Конвоят да Топлите води,Атомникът се замена с Влекач който на "честна дума" ще придвижи товара щото е само на Дизелови изпарения. Това при Соца щеше да бъде масово отразено като "Безпримерен героизъм" на братушките от който денонощно трябва да се учим,при Демокрацията обаче се коментира като "Луд Умора няма".

    23:49 21.09.2026

  • 9 Много Известен Съветски Актьор

    3 4 Отговор
    Войната удря сериозно Русия. Една трета по-малък износ на пшеница е сериозен удар по руската икономика. До преди войната бяха най-големият износител. В комбинация с намалелият на близо 50% процента капацитет за преработка на нефт, ще доведе до пълен колапс след не повече от година. Именно затова са воплите на Тръмп към Зеленски да спре ударите по руските НПЗ-та, а не заради повишените цени. Американците, Саудитска Арабия и други износители имат достатъчно ресурси да спрат кризата. За момента са им изгодни високите цени, независимо че хората по света плащат за това. На Тръмп вече не му останаха "козове" с които да притиска Украйна. Вече се моли. Дори разреши продажбите на ПВО системи и ракети за Киев. И лиценз за "Пейтриът". Не виждам Зеленски да му е дал нещо, дори прословутите "редкоземни метали". Войната продължава, докато режимът в Кремъл се самоизяде или Русия се спомине като СССР. "Великата Победа" не се състоя.

    23:52 21.09.2026

  • 10 СВО-то

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 81":

    Стига ни мъчил с тая Пабеда , бе . 5 години вече

    Коментиран от #12, #13, #14

    23:54 21.09.2026

  • 11 Абе

    2 2 Отговор
    И каква стана тя. Износа на зърно от страната с "втората в света армия" обикакаля цяла Европа и половината Африка, защото няма безопасен достъп до Черно море вече. Всичко е по план със " СВО" определелено. Браво.

    00:03 22.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Герге ,

    0 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ

    00:16 22.09.2026

  • 16 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Арктика е супер пазар за жито.може да почнат да продават и на луната.

    00:28 22.09.2026

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