Русия пренасочва износа на зърно от Черно море към Балтийско и Арктика

Украйна и Русия все по-често атакуват пристанища и търговски кораби в Черно море, което принуждава руските износители на зърно да търсят алтернативни маршрути. Част от товарите вече се пренасочват на хиляди километри на север - към пристанища в Балтийско море и Арктика, предава News.bg.

През последния сезон около 90% от руския морски износ на зърно е преминал през Азовско и Черно море. Сега терминали, които традиционно обработват торове, въглища и други товари, започват да приемат пшеница.

Сред тях е терминалът „Ултрамар“ в Уст-Луга, чийто обявен капацитет е 37 млн. тона. Съоръжението, което досега не е работило със зърно, започва да обработва такива товари през август. Само през септември заявките за доставки на зърно до терминала по железопътен транспорт са достигнали около 260 000 тона, предназначени основно за Египет и Саудитска Арабия.

Зърно вече приемат и други терминали в Санкт Петербург. В същото време руските компании подготвят алтернативен маршрут през Мурманск, който се намира на около 2700 км от основния южен зърнен център Новоросийск. По данни на източници на Reuters е одобрена първата доставка от 40 000 тона зърно от Ставрополския край до арктическото пристанище.

Промяната на маршрутите има и икономическа цена. През юли и август Русия е изнесла около 4,4 млн. тона зърно, което е с 31% по-малко спрямо същия период година по-рано. За септември се очаква износът да бъде приблизително наполовина спрямо миналогодишното ниво.

Войната засегна сериозно и украинския зърнен износ. Руски атаки по украински пристанища и инфраструктура принудиха Киев да разчита в по-голяма степен на речни и сухопътни маршрути, включително през Дунав. Това създава допълнителни логистични затруднения за доставките на украинско зърно към международните пазари.