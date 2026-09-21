Роберто Манчини се завръща начело на Италия с мащабно подмладяване в състава

Селекционерът на Италия Роберто Манчини категорично защити решението си да направи сериозни промени при повторното си заставане начело на „адзурите“. Специалистът повика деветима дебютанти за предстоящите сблъсъци от Лигата на нациите срещу Белгия, Турция и Франция, залагайки на широк списък от млади състезатели.

„Ако бях повикал всички опитни играчи, щяхте да кажете, че са все същите. Важно е да опознаем младите, за да изградим силен отбор за бъдещето“, заяви Манчини пред „Ройтерс“. Той призна, че разбира разочарованието на феновете след пропускането на трето поредно Световно първенство, но подчерта, че миналото вече няма значение и целта е националният отбор бързо да се върне на най-високо ниво.

Завръщането на Манчини идва след турбуленции във федерацията, наследявайки поста след напускането на Дженаро Гатузо и пропадналия вариант с Андреа Пирло. В състава вече бяха направени и две принудителни смени: контузените Федерико Димарко (Интер) и Брайън Кристанте (Рома) бяха заменени съответно от Матео Руджери (Астън Вила) и Самуеле Ричи (Комо).