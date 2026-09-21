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Борислав Сандов: Не вярвам на тази версия за "Петрохан", която се сервира. С мен се опитват да изместят фокуса

Борислав Сандов: Не вярвам на тази версия за "Петрохан", която се сервира. С мен се опитват да изместят фокуса

21 Септември, 2026 22:16 517 26

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  • изместване на фокуса

Сандов бе категоричен , че нито стотинка държавни пари не е давана за НПО-то на Калушев, докато той е бил екоминистър. 

Борислав Сандов: Не вярвам на тази версия за "Петрохан", която се сервира. С мен се опитват да изместят фокуса - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Според прокуратурата бившият екоминистър Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Сандов отрича и казва, че не е получил връчена призовка.
Той вижда опит за изместване на фокуса от истината по случая "Петрохан".

"Няма логично обяснение. Ако прокуратурата решава да издаде обвинителен акт, би трябвало да бъде информиран обектът на този акт. Целта тук не е да се установят факти и обстоятелства. Дал съм сведения на МВР, разпитан съм от прокуратурата в качеството на свидетел. Вече видяхме доста прекомерни действия на прокуратурата, възможно е и в моя случай да е така. Това ще е насочено да уплаши другите, мен няма да ме уплаши", заяви Сандов за Bulgaria ON AIR.

Споразумението на МОСВ с НПО-то на Ивайло Калушев
По думите му става въпрос единствено за подписано споразумение, но то не създава контролни функции на неправителствената организация.

Сандов бе категоричен в предаването "Денят ON AIR", че нито стотинка държавни пари не е давана за НПО-то, докато той е бил екоминистър.
Сандов не съжалява за подписването на споразумението.

"Това рамково споразумение е маркиране на общи цели в опазване на околната среда. Няма облаги за страните, няма зловредно действие, което да е нарушило интересите на държавата и околната среда. Не разбирам на какво почива едно такова обвинение", изтъкна Сандов.

"Не са готови ключови експертизи по това дело. Не разказ на психолози, които не са познавали жертвите. Г-н Росен Йорданов беше застанал в средата на брифинга - той разполага ли с необходимото образование, клинична психология, за този тип експертиза. Съмнявам се силно в него, експертизата му и заключенията му по делото", подчерта бившият екоминистър.

Прикриват ли властите нещо по случая "Петрохан"
Сандов е на мнение, че се лансират версии, които значително противоречат на това, което ние виждаме.
"Има много несъответствия. Сякаш има и много нарушения в процеса на събиране на доказателства. Странно би било да изместят фокуса към споразумението, което няма общо с настъпилото на Петрохан и Околчица. Съществували са като общност преди споразумението. Би имало тежест премахването на това споразумение", каза още той.

Връзката и отношенията на Сандов с рейнджърите
"Тези хора имаха за кауза опазването на околната среда. Помагали са на държавата множество пъти. Ако загубят подкрепата на държавата, те могат да загубят своята кауза. Тогава въпросът би бил към министъра, който отмени това споразумение", настоя Сандов.
Той обърна внимание, че се натрапва негативно впечатление единствено за Ивайло Калушев, а "всички те са с чисто съдебно минало".

"Не познавах нито един човек от тази организация. Никой не ме е свързал. Има ред, по който граждани и НПО отиват при министър. Така се запознах с председателя Ивайло Иванов. Представи ми подробно дейността им и какви планове имат. Намерих пресечни точки, които могат да са полезни за МОСВ и рейнджърите. Рамковото споразумение дава само основата за бъдещо сътрудничество", разказа Сандов.

"Бяха буквално като семейство и не ми е минавало през ума за насилствени отношения към когото и да било. Не вярвам на тази версия, която се сервира. Совите не са това, което са", подчерта още той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мелинда

    9 1 Отговор
    И на мен така ми изместваха фокуса, докато не започна много да ми харесва!

    22:19 21.09.2026

  • 2 Кина

    13 0 Отговор
    Колко педофила и наркомана има в народното събрание...? От там трябва да започне разследването и резултатите ще дойдат ..!

    22:21 21.09.2026

  • 3 Въпрос

    12 0 Отговор
    Защо не уточнявате, че този борислав сандов е бивш вицепремиер и министър на околната среда и водите в правителството на кирил петков? А сега е член е на политическия съвет на обединение към дб (зелен). Лелей...

    Коментиран от #10

    22:22 21.09.2026

  • 4 а кажи ми де бакклук

    11 1 Отговор
    Добре де, аз питам като това споразумение е било едно нищо и никакво, с никакви последици и права, защо сте го сключили?!

    22:26 21.09.2026

  • 5 Репортер

    7 0 Отговор
    Покрай този Калушев се сетих да питам какво става с Кошлуков...

    Коментиран от #11

    22:27 21.09.2026

  • 6 Той НЕ съжалява

    7 0 Отговор
    ---------По думите му става въпрос единствено за подписано споразумение, но то не създава контролни функции на неправителствената организация.--------
    Това споразумение било само да си разменят "поздравителни картички" за рожденните дни, какви там държавни функции се прехвърлят, какви оръжия, какви табели: контролирана територия, достъп забранен, стреля се с/без предупреждение.
    Убития-убит, бания - бан. Тогава защо изобщо има споразумение, еко министър има излишно време и имитира дейност?! Да, да ама не!

    22:27 21.09.2026

  • 7 След толкова закани

    2 4 Отговор
    Радев хвана олигархът на олигарсите и рапортува пред гълъбетата дето го избраха, че олигархията е победена. Така де ние така и не разбрахме кои са олигарсите до сега и си му верваме.

    22:27 21.09.2026

  • 8 Помак

    6 0 Отговор
    Хем се е окл пмчора във връзка с педофилия хем философ го раздава

    22:27 21.09.2026

  • 9 ?????

    11 0 Отговор
    Абе кво друго да говори Сандов.
    По-интересното е как упорито мълчат за Петрохан Гюров и Кандев и не проронват нито дума.
    Що ли е така?

    22:29 21.09.2026

  • 10 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос":

    Да, петроханец от класа.... Наглец голям, А и грозен при това..... Какви отрепки са ни управлявали само.... А ще им плащаме и най високите пенсии, а една к
    Позната цял живот учителка се пенсионира с 580 пенсия ....

    22:29 21.09.2026

  • 11 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Репортер":

    Е какво ,харчи си парите негодяя мръсен....

    22:31 21.09.2026

  • 12 Гласувайте за Йотова

    2 2 Отговор
    Днес хванаха майка на две деца да продава наркотици и само тя да може да върне майката на тези деца.

    22:31 21.09.2026

  • 13 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    КУЧЕПЕДРИНСКО

    22:31 21.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    4 0 Отговор
    Ти не вярваш, ама съдията ако повярва, ще има да ти се радват мургавите момчета в ЦСЗ

    22:32 21.09.2026

  • 16 Зеления

    4 0 Отговор
    Безмислено е да се коментира Сандов, но все пак няколко думи за най-големите му лъжи:
    1. Невена Стаева живяла с Калушев в Мексико е член на партията на Сандов "Зелено движение", назначена е от партията през 2021 в 26 районна избирателна комисия и този наглец Сандов твърди че никога не е чувал за Калушев от неговото протеже Невена е просто без думи
    2. Не е нужно държавата да е платила на Калушев, ако Сандов е искал да има общи цели за околната среда не е било нужно да подписва споразумение. Самото споразумение целта му е - ако дойдат горски стражари в Петрохан, или полицейски патрул и питат: "вие защо сте заградили територия и сложили табели "забранено" - Калушев показва споразумението и проверяващите си отиват - това е ролята на Сандов - институционална закрила на НПО-то, а той твърди че пак би го подписал
    3. И да твърди, че не били криминално проявени, наглеца след всичко изнесено за момчетата и за момичето в селото в Бургаско
    4. А колко са нагли от ППДБ, че веднага не го заклеймиха самия Сандов думи нямам.

    22:35 21.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 бай Ставри

    2 0 Отговор
    Сачо като му видиш муцуната на тоя и е ясен. Трябва да лежи! Петроханец та дрънка. Мазньоч!

    22:44 21.09.2026

  • 21 Зеления

    3 0 Отговор
    тези отвратителни хора - Гюров и Сандов действат по един и същ начин
    Гюров и Нейнски не спряха да твърдят, че споразумението с Украйна не носи никакви задължения на България - помните ли?
    Сега Сандов не спира да твърди, че споразумението с Калушев не е носило никакви права на Калушев

    По един и същ начин лъжат. Сега, за Гюров и Сандов и Терзиев, който пък лъга незнам колко версии за Петрохан е ясно, те се опитват да се измъкнат от това, което са натворили. Не е ясно, защо още има макар и малко хора /извън техните семейства/, които са коне с капаци и не искат да проумеят, че тези ги лъжат продължавайки да гласуват за тях

    Привържениците на ППДБ сте същите като Ралица Асенова и София Андреева - съдебния медик казва, детето ти е насилено, момиче казва същото, баща му казва същото и те не вярват и имат Калушев за Бог... че с какво сте по различни другите гласуващи за ППДБ - лидерите им ви лъжат и вие гласувате за тях.

    22:47 21.09.2026

  • 22 Зевзек

    3 1 Отговор
    Сандьо напушен ли е?Той не вярвал.То има и такива които все още вярват че Земята е плоска.

    22:48 21.09.2026

  • 23 Педров Хан

    0 0 Отговор
    Умм ама Нара Яна

    22:50 21.09.2026

  • 24 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Това споразумение явно нищо не означава...само остава Сандов да обясни защо изобщо е подписано.

    22:50 21.09.2026

  • 25 Цвете

    1 0 Отговор
    ИЗОБЩО НЕ ИМ СЕ ВРЪЗВАЙ НА ЛОГОРЕЯТА ОТ МРЪСНИТЕ ИГРИ.ТАКА ПЕЧЕЛЯТ ВРЕМЕ И ОТКЛОНЯВАТ ОТ НАЙ ВАЖНИЯТ ПРОБЛЕМ, КОЙТО ПРЕДСТОИ, НО ТЯХНАТА ЖЕЛАНА ЙОТОВА Е ПОГАЗИЛА ЗАКОН, КОЙТО НЕ СЕ РАЗРЕШАВА НА НАРКОТРАФИКАНТ ДА НАПУСКА ЗАТВОРА. ТАМ ИМАТ МЕДИЦИНСКИ ЕКИП И Е МОГЛО ДА СЕ ПОМАГА НА ТОЗИ УЖ БОЛЕН.ПИША УЖ БОЛЕН ,СЛЕД КАТО Е ПРОДЪЛЖИЛ С ДЕЙНОСТТА СИ С НОВИТЕ 5 КИЛОГРАМА КОКАИН, НАЛИ? Е КАК ТАКА ЕДИН ОЗТЕРЗАН И МНОГО БОЛЕН СЕ ВДИГА ОТ ЛЕГЛОТО И СИ ПРОДЪЛЖАВА " ПРОФЕСИЯТА " ,СЛЕД ТАЗИ СИ РАБОТА, КОЛКО ОЩЕ УМРЯХА ?????? ДНЕС НАЛИ РАЗБРАХТЕ ЗА ХВАНАТАТА ЖЕНА НА 29 ГОДИНИ И С 2 ДЕЦА ????? И ТОВА Е РОДИТЕЛ, КОЙТО ПРОДАВА ДРОГА ДИРЕКТНО.И КЪДЕ СЕ НАМИРА ТАЗИ, ПРЕД ДЕТСКА ГРАДИНА???? НА КЪДЕ ПОТЪВАМЕ ЕЖЕДНЕВНО? 🤦‍♂️🚔🇧🇬

    22:50 21.09.2026

  • 26 Зеления

    0 0 Отговор
    Намерете снимки в нета на Сандов, където често е с едно нежно и ефирно шалче около вратлето - и после не се чудете защо и за какво е ходил до Петрохан...

    22:51 21.09.2026

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