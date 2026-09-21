Борислав Сандов: Не вярвам на тази версия за "Петрохан", която се сервира. С мен се опитват да изместят фокуса

Според прокуратурата бившият екоминистър Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Сандов отрича и казва, че не е получил връчена призовка.
Той вижда опит за изместване на фокуса от истината по случая "Петрохан".
"Няма логично обяснение. Ако прокуратурата решава да издаде обвинителен акт, би трябвало да бъде информиран обектът на този акт. Целта тук не е да се установят факти и обстоятелства. Дал съм сведения на МВР, разпитан съм от прокуратурата в качеството на свидетел. Вече видяхме доста прекомерни действия на прокуратурата, възможно е и в моя случай да е така. Това ще е насочено да уплаши другите, мен няма да ме уплаши", заяви Сандов за Bulgaria ON AIR.
Споразумението на МОСВ с НПО-то на Ивайло Калушев
По думите му става въпрос единствено за подписано споразумение, но то не създава контролни функции на неправителствената организация.
Сандов бе категоричен в предаването "Денят ON AIR", че нито стотинка държавни пари не е давана за НПО-то, докато той е бил екоминистър.
Сандов не съжалява за подписването на споразумението.
"Това рамково споразумение е маркиране на общи цели в опазване на околната среда. Няма облаги за страните, няма зловредно действие, което да е нарушило интересите на държавата и околната среда. Не разбирам на какво почива едно такова обвинение", изтъкна Сандов.
"Не са готови ключови експертизи по това дело. Не разказ на психолози, които не са познавали жертвите. Г-н Росен Йорданов беше застанал в средата на брифинга - той разполага ли с необходимото образование, клинична психология, за този тип експертиза. Съмнявам се силно в него, експертизата му и заключенията му по делото", подчерта бившият екоминистър.
Прикриват ли властите нещо по случая "Петрохан"
Сандов е на мнение, че се лансират версии, които значително противоречат на това, което ние виждаме.
"Има много несъответствия. Сякаш има и много нарушения в процеса на събиране на доказателства. Странно би било да изместят фокуса към споразумението, което няма общо с настъпилото на Петрохан и Околчица. Съществували са като общност преди споразумението. Би имало тежест премахването на това споразумение", каза още той.
Връзката и отношенията на Сандов с рейнджърите
"Тези хора имаха за кауза опазването на околната среда. Помагали са на държавата множество пъти. Ако загубят подкрепата на държавата, те могат да загубят своята кауза. Тогава въпросът би бил към министъра, който отмени това споразумение", настоя Сандов.
Той обърна внимание, че се натрапва негативно впечатление единствено за Ивайло Калушев, а "всички те са с чисто съдебно минало".
"Не познавах нито един човек от тази организация. Никой не ме е свързал. Има ред, по който граждани и НПО отиват при министър. Така се запознах с председателя Ивайло Иванов. Представи ми подробно дейността им и какви планове имат. Намерих пресечни точки, които могат да са полезни за МОСВ и рейнджърите. Рамковото споразумение дава само основата за бъдещо сътрудничество", разказа Сандов.
"Бяха буквално като семейство и не ми е минавало през ума за насилствени отношения към когото и да било. Не вярвам на тази версия, която се сервира. Совите не са това, което са", подчерта още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мелинда
22:19 21.09.2026
2 Кина
22:21 21.09.2026
3 Въпрос
Коментиран от #10
22:22 21.09.2026
4 а кажи ми де бакклук
22:26 21.09.2026
5 Репортер
Коментиран от #11
22:27 21.09.2026
6 Той НЕ съжалява
Това споразумение било само да си разменят "поздравителни картички" за рожденните дни, какви там държавни функции се прехвърлят, какви оръжия, какви табели: контролирана територия, достъп забранен, стреля се с/без предупреждение.
Убития-убит, бания - бан. Тогава защо изобщо има споразумение, еко министър има излишно време и имитира дейност?! Да, да ама не!
22:27 21.09.2026
7 След толкова закани
22:27 21.09.2026
8 Помак
22:27 21.09.2026
9 ?????
По-интересното е как упорито мълчат за Петрохан Гюров и Кандев и не проронват нито дума.
Що ли е така?
22:29 21.09.2026
10 Европеец
До коментар #3 от "Въпрос":Да, петроханец от класа.... Наглец голям, А и грозен при това..... Какви отрепки са ни управлявали само.... А ще им плащаме и най високите пенсии, а една к
Позната цял живот учителка се пенсионира с 580 пенсия ....
22:29 21.09.2026
11 Европеец
До коментар #5 от "Репортер":Е какво ,харчи си парите негодяя мръсен....
22:31 21.09.2026
12 Гласувайте за Йотова
22:31 21.09.2026
13 Боруна Лом
22:31 21.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе
22:32 21.09.2026
16 Зеления
1. Невена Стаева живяла с Калушев в Мексико е член на партията на Сандов "Зелено движение", назначена е от партията през 2021 в 26 районна избирателна комисия и този наглец Сандов твърди че никога не е чувал за Калушев от неговото протеже Невена е просто без думи
2. Не е нужно държавата да е платила на Калушев, ако Сандов е искал да има общи цели за околната среда не е било нужно да подписва споразумение. Самото споразумение целта му е - ако дойдат горски стражари в Петрохан, или полицейски патрул и питат: "вие защо сте заградили територия и сложили табели "забранено" - Калушев показва споразумението и проверяващите си отиват - това е ролята на Сандов - институционална закрила на НПО-то, а той твърди че пак би го подписал
3. И да твърди, че не били криминално проявени, наглеца след всичко изнесено за момчетата и за момичето в селото в Бургаско
4. А колко са нагли от ППДБ, че веднага не го заклеймиха самия Сандов думи нямам.
22:35 21.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 бай Ставри
22:44 21.09.2026
21 Зеления
Гюров и Нейнски не спряха да твърдят, че споразумението с Украйна не носи никакви задължения на България - помните ли?
Сега Сандов не спира да твърди, че споразумението с Калушев не е носило никакви права на Калушев
По един и същ начин лъжат. Сега, за Гюров и Сандов и Терзиев, който пък лъга незнам колко версии за Петрохан е ясно, те се опитват да се измъкнат от това, което са натворили. Не е ясно, защо още има макар и малко хора /извън техните семейства/, които са коне с капаци и не искат да проумеят, че тези ги лъжат продължавайки да гласуват за тях
Привържениците на ППДБ сте същите като Ралица Асенова и София Андреева - съдебния медик казва, детето ти е насилено, момиче казва същото, баща му казва същото и те не вярват и имат Калушев за Бог... че с какво сте по различни другите гласуващи за ППДБ - лидерите им ви лъжат и вие гласувате за тях.
22:47 21.09.2026
22 Зевзек
22:48 21.09.2026
23 Педров Хан
22:50 21.09.2026
24 стоян георгиев
22:50 21.09.2026
25 Цвете
22:50 21.09.2026
26 Зеления
22:51 21.09.2026