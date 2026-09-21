САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за сигурността в Арктика

Съединените щати, Дания и Гренландия ще подпишат утре в Ню Йорк споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Церемонията ще се състои в централата на ООН в рамките на Общото събрание на организацията, предава БТА.
Документът ще бъде подписан от американския президент Доналд Тръмп, датската премиерка Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. След подписването споразумението ще трябва да премине през необходимите парламентарни процедури, преди да влезе в сила.
Според датското правителство договорът признава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение. Основната му цел е укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик, включително в рамките на НАТО.
Споразумението идва след месеци на напрежение, предизвикано от многократните изявления на Тръмп за необходимостта САЩ да получат контрол върху Гренландия. Настоящата договореност обаче не предвижда прехвърляне на острова към Съединените щати, а разширява американската роля в неговата сигурност.
Вашингтон посочва като една от целите ограничаването на възможността държави извън НАТО, включително Русия и Китай, да изграждат военни бази или да развиват чувствителни инвестиции на острова. Паралелно с това се очаква да бъде разширено американското военно присъствие.
Фредериксен заяви, че Арктика и Северният Атлантик са ключови зони за сигурността на всички държави от Алианса. Тя определи предстоящото споразумение като договореност, която укрепва сигурността на Гренландия, Дания, САЩ, НАТО и Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #5
22:23 21.09.2026
2 Последния Софиянец
22:24 21.09.2026
3 ТЕХН.СПРАВКА
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
22:27 21.09.2026
4 Ами
или да развиват чувствителни инвестиции в Гренландия :)
22:27 21.09.2026
5 Ооооооооо
До коментар #1 от "Овчар":Ще точат ресурси. Тяхните никакви ги няма. Дълга чука на вратата. Оръжията им свършиха. Ядат бой от Иран. Отказаха на Саудитска А. да им помогнат срещу хутите, че преди няколко години ядоха бой от тях и така....историята е дълга и няма да я чуеш в този сааайт.
Коментиран от #8, #9, #11, #15
22:28 21.09.2026
6 хаха
Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.
Подписвали новото-старо споразумение. За да може Тръмпин да се прави на капуТТин.
Хахаха! Смех
Погледнете ги само кумирите на балканските оприенталци и ще ги разберете какви са.
22:31 21.09.2026
7 Дзак
22:31 21.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мхм
Коментиран от #17
22:34 21.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пилотът Гошу
Коментиран от #16
22:39 21.09.2026
13 Честити банани!
22:40 21.09.2026
14 Прав е бил Шекспир
22:41 21.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Демокрацията е лъжа!
До коментар #12 от "Пилотът Гошу":Япония също е от суверенна по-суверенна!
22:43 21.09.2026
17 Анонимен
До коментар #10 от "Мхм":Никой не го интересуват неговите мании и глупости!
22:47 21.09.2026