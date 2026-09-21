САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за сигурността в Арктика

Съединените щати, Дания и Гренландия ще подпишат утре в Ню Йорк споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Церемонията ще се състои в централата на ООН в рамките на Общото събрание на организацията, предава БТА.

Документът ще бъде подписан от американския президент Доналд Тръмп, датската премиерка Мете Фредериксен и премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. След подписването споразумението ще трябва да премине през необходимите парламентарни процедури, преди да влезе в сила.

Според датското правителство договорът признава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение. Основната му цел е укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик, включително в рамките на НАТО.

Споразумението идва след месеци на напрежение, предизвикано от многократните изявления на Тръмп за необходимостта САЩ да получат контрол върху Гренландия. Настоящата договореност обаче не предвижда прехвърляне на острова към Съединените щати, а разширява американската роля в неговата сигурност.

Вашингтон посочва като една от целите ограничаването на възможността държави извън НАТО, включително Русия и Китай, да изграждат военни бази или да развиват чувствителни инвестиции на острова. Паралелно с това се очаква да бъде разширено американското военно присъствие.

Фредериксен заяви, че Арктика и Северният Атлантик са ключови зони за сигурността на всички държави от Алианса. Тя определи предстоящото споразумение като договореност, която укрепва сигурността на Гренландия, Дания, САЩ, НАТО и Европа.