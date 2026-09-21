Особеният управител на "Лукойл Нефтохим": Руски петрол не се купува, работим на минимална надценка

Цената на горивата продължава да расте, а сред причините са дефицитът на дизел в Европа, затрудненията при доставките и по-високите разходи за транспорт и застраховки. Това заяви особеният търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Евгени Симеонов в студиото на "Денят ON AIR".

Той категорично отхвърли твърденията, че рафинерията купува по-скъп петрол. По думите му в момента доставките се извършват при значително по-ниски премии спрямо някои предходни периоди.

"Да твърдим, че е закупуван нефт в момента по-скъп от предходните месеци, е категорично невярно", заяви Симеонов.

След влизането му в управлението на "Лукойл Нефтохим Бургас" през юни са сключвани сделки при премии към Brent от 3,75 и 4 долара, докато в по-ранен период иракски петрол е бил купуван при значително по-висока премия, стана ясно от думите на особения управител.

Няма руски петрол в рафинерията

Симеонов коментира и информацията, че рафинерията може да използва руски петрол, който да бъде представян като казахстански. Той беше категоричен, че подобни доставки няма.

"Особеният търговски управител, в мое лице, е абсолютен гарант, че руски петрол не се купува, няма и да се купува"

Симеонов обясни, че част от петрола пристига чрез операция между два танкера заради ограниченията на пристанището в Росенец. По думите му то може да приема кораби до 80 хил. тона, докато танкерите тип Suezmax могат да превозват около 140 хил. тона.

"Тези танкери се разтоварват по един начин. Това е така наречената STS операция, която се извършва в близки до териториални води на България, там се сдвояват двата танкера и въпросният нефт е прехвърлян в по-малък, който успява да влезе на пристанището в Росенец", обясни Симеонов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той отхвърли и твърденията за доставки на некачествен или контрабанден петрол. Казахстанският нефт се купува от големи международни компании, сред които Chevron и Vitol, а доставките могат да бъдат проследени.

"Всеки един кораб се проследява, а справка от агенция "Митници" може да бъде изискана от всяка една служба, да видят какъв нефт влиза на територията на пристанище Росенец", каза особеният управител.

Защо горивата поскъпват

Според Симеонов настоящата ситуация на пазара е резултат от комбинация от фактори. Той посочи затварянето на десетки рафинерии в последните години, ограниченията около Персийския залив и Ормузкия проток, както и атаките срещу руски рафинерии от страна на Украйна.

Това води до недостиг на дизел на европейския пазар и съответно до повишаване на цените.

"Имаме дефицит на една стока и цената се повишава", разясни Симеонов.

Към това се добавят и по-високите застрахователни разходи за корабите, които влизат в Черно море заради риска от атаки с дронове. Тези разходи в крайна сметка се отразяват и върху цената на крайния продукт.

Симеонов обясни и защо рафинерията работи с различни видове нефт. "Лукойл Нефтохим Бургас" е проектирана да преработва петрол тип Urals, а чрез смесване на различни видове суровина се търсят характеристики, близки до него.

"До момента са преработени над 52 вида нефт", каза той.

Печалба, данъци и цените по колонките

Особеният управител коментира и финансовото състояние на рафинерията. След въвеждането на тендерни процедури за покупка на нефт и за износ на готова продукция резултатите от юли насам са положителни.

"От юли месец до днешна дата резултатите са положителни. Така че, ако продължим по този начин, в края на годината ние ще платим съответното количество корпоративен данък", заяви Симеонов.

Той обаче уточни, че все още е рано да се говори за свръхпечалба, тъй като през годината е имало и месеци с отрицателен резултат. Според него окончателната сметка ще стане ясна в края на годината.

Симеонов коментира и надценката при горивата. Той заяви, че както "Лукойл Нефтохим Бургас", така и "Лукойл България" работят с минимален марж.

"Искам да уверя зрителите, че в момента и "Лукойл Нефтохим Бургас", и "Лукойл България" работят на минимална надценка"

Според госта изкуственото намаляване на цените би създало проблеми за дружеството и за останалите компании на пазара. Причината е, че цените трябва да следват борсовите нива, за да може да се осигурят средства за закупуване на следващите количества суровина.

Симеонов допусна като възможен сценарий промени в ДДС или други механизми за подпомагане на потребителите, но подчерта, че това зависи от финансовата сметка за държавата.

Той подкрепи и евентуално отпадане на забраната за износ на дизел, тъй като според него рафинерията произвежда повече от необходимото за вътрешния пазар.

"Ще успеем да генерираме допълнителни печалби и ще успеем да платим допълнително данъци. И те ще влязат в хазната", заключи Симеонов.