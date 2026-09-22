Стара Загора прие участници в Осмата въздушна обиколка на България (ВИДЕО)

Летище Стара Загора отново прие авиационно събитие след повече от 20 години, като днес градът беше спирка от Осмата въздушна обиколка на България. Проявата събра пилоти и представители на авиационни клубове, а в програмата бяха включени полети, представяне на летателни апарати и инициативи за кариерно ориентиране на млади хора в авиацията.

Домакин на проявата в Стара Загора е местният Клуб по въздушни спортове, а в организацията е ангажирано и неформалното сдружение „Летище за Стара Загора“. Подготовката включваше обособяване на 700-метров участък от пистата, необходимото оборудване и осигуряване на ръководител на полетите за координиране на излитанията и кацанията.

„Такъв живот на летище Стара Загора не е имало повече от 20 години“, каза пред БТА Илия Донев, новият председател на Клуба по въздушни спортове – Стара Загора. По думите му, домакинството е празник както за авиационната общност, така и за града и хората, които се интересуват от авиация. Според Донев има възможност летището да бъде използвано и за бъдещи авиационни прояви. Той съобщи, че на 3 октомври, дни преди празника на Стара Загора, е планиран Ден на отворените врати и авиационен празник на клуба.

Осмата въздушна обиколка е под знака на 100 години от първата въздушна обиколка на България през 1926 година. Тя е посветена и на 130 години от рождението на авиационните конструктори Цветан Лазаров и Асен Йорданов.

Пред БТА Председателят на Управителния съвет на Фондация „Български военновъздушни сили“ бригаден генерал от запаса Спас Спасов обясни, че маршрутът на въздушната обиколка е различен при отделните издания и обхваща различни летища в страната. Традицията е възстановена през 2012 година. По думите му, една от основните цели на инициативата е да се подкрепи запазването на летищата в България и да не се допуска промяна на предназначението им. Той посочи още, че обиколката е свързана и с популяризирането на авиационната история сред младите хора.

В тазгодишната обиколка броят на участващите летателни апарати се променя в различните етапи. Част от самолетите са преминали през Румъния по покана на румънски авиационни партньори. След това участниците се събират на летището в Приморско, а финалът е предвиден на летище Узунджово край Хасково. Спасов съобщи, че над 10 самолета са кацнали в Стара Загора, около шест са били на румънското летище, а на Приморско и Узунджово се очаква да се съберат около 15 самолета.

В Стара Загора част от програмата беше насочена към младите хора и възможностите за професионална реализация в авиацията, които бяха представени от преподаватели и курсанти от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Пред БТА инж. Петър Петров, експерт „Сигурност и отбрана“ към Асоциация „Приятели на Българската армия”, ангажиран с кариерно ориентиране, посочи, че инициативата цели да запознае младежите с възможностите за обучение и работа във Въоръжените сили, включително във военната авиация. Той отбеляза, че авиацията предлага професии не само за пилоти, но и за инженери, техници и други специалисти от наземния състав.

Организатори на тазгодишната обиколка са Фондация „Български ВВС“, Асоциация „Приятели на българската армия“, Асоциацията на собствениците и пилотите на въздухоплавателни средства, Асоциацията на свръхлеката авиация в България, Българската авиационна асоциация и Асоциацията на българската авиационна индустрия.