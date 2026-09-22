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Отбелязваме 105 години от смъртта на Иван Вазов

Отбелязваме 105 години от смъртта на Иван Вазов

22 Септември, 2026 08:41 319 6

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  • честване

В деня на годишнината Къщата музей „Иван Вазов“ в София отваря врати за посетители при свободен вход

Отбелязваме 105 години от смъртта на Иван Вазов - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България почита паметта на Иван Вазов 105 години след смъртта му. На 22 септември Националният литературен музей организира възпоменателна церемония в София, посветена на Патриарха на българската литература.

Поклонението започва в 11:00 часа пред гроба на писателя, разположен до столичния храм „Света София“. За живота, творчеството и наследството на Вазов ще говорят директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов и поетът Димитър Христов, съобщава Нова телевизия.

В програмата ще участва и Рада - внучка на доц. Григорий Вазов, която ще представи свое есе за Народния поет. Ще прозвучат стихове на Вазов, а в негова памет ще бъде отслужена панихида.

Иван Вазов умира през септември 1921 г. Последвалото всенародно поклонение продължава четири дни в столичната църква „Света Неделя“. Погребението му е на 28 септември в сърцето на София, а страната се сбогува с писателя със 101 топовни салюта.

В деня на годишнината Къщата музей „Иван Вазов“ в София отваря врати за посетители при свободен вход. Мястото, в което писателят прекарва последните години от живота си, има собствена значима годишнина през 2026 г. - през ноември се навършва век от превръщането му в музей. Това е и първият литературен музей, създаден в България.

Вазов оставя след себе си не само огромно литературно наследство, но и думи за България, които продължават да звучат повече от век след смъртта му: „Аз пях за България, защото я обичах. И съзнанието, че съм бил полезен на България, за мене беше най-голямата награда. За друга не мислех... И мой дълг е в крайна сметка на моя жизнен път, поради голямата вяра, която имам в бъдещето, да извикам на моя народ: „Не се отчайвай! Вярвай! Работи в братски сговор, със съединени сили!“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добре казано !

    1 0 Отговор
    „Не се отчайвай! Вярвай! Работи в братски сговор, със съединени сили!“

    Но Кой политик ?

    Прави Днес ?

    Това ?

    Очевидно !

    Мародерството !

    Не Е Пътят !

    08:51 22.09.2026

  • 3 ристю

    0 0 Отговор
    Велик български писател!

    08:51 22.09.2026

  • 4 Вазов

    1 0 Отговор
    И децата дават крушки на солдатите без страх, и им викат..
    Здравствуйте, братушки!

    08:53 22.09.2026

  • 5 Станчо

    0 0 Отговор
    Дядо Вазов дето оправял младите студентки, днешно време младежите биха му спретнали засада...

    08:54 22.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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