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Този ден да бъде наръчник на политиците и дипломатите ни, как се прави политика

Този ден да бъде наръчник на политиците и дипломатите ни, как се прави политика

22 Септември, 2026 09:55 507 23

  • независимост-
  • празник-
  • проф. веселин янчев

Проф. Янчев: Младите поколения да търсят истината, да бъдат критични и сами да изграждат авторитети

Този ден да бъде наръчник на политиците и дипломатите ни, как се прави политика - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Този ден – 22 септември на обявяване на Независимостта на България, трябва да бъде пример за вдъхновение, този ден и Независимостта да бъде наръчник на българските политици и дипломати, как се прави политика в интернет обществото, препоръча в интервю пред БНР проф. Веселин Янчев, ръководител катедра-История на България в СУ "Св. Климент Охридски".

"Младите поколения да търсят истината, да бъдат критични, да не вярват на авторитети и сами да изграждат авторитети, и да търсят себе си, и мястото си в този свят. Защото всичко зависи от усилието и дейността на всяка едно поколение", допълни проф. Янчев.

Според него Независимостта и проблемът се тълкува по един много примитивен начин:

"Под независимост се разбира нещо и страна, която се противопоставя на другите и върви, следвайки националните си интереси. И в миналото, и сега няма абсолютна независимост. Трябва да я разбираме като бонус за обществото и да търсим пътища и средства, който ни дават възможност да се развиваме прогресивно."

На въпроса политиците осъзнават ли тази отговорност, колко независими сме в момента, професорът се позова на Манифеста:

"Целта на българската политика, тогавашна, е единствено да превърне България в страна, която е достойна да бъде пълноправен член на семейството на цивилизованите народи. Опасявам се, че ние периодично, като чели на пук на логиката и разума, се опитваме да завиваме къмн нецивилизованите държави. Това не е израз на независимост, а доказателство на късогледство, което не почива на интересите на българското общество.
Другото, което имаме предвид от Манифеста е, че българските политици трябва да отстраняват всичко, което пречи на развитието на стопанското развитие, да търсят съюзници, а не да наблюдават процесите отстрани."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    3 7 Отговор
    За мен искам да възродим Царство България. Фердинанд е велик. 🇧🇬👑

    Коментиран от #11, #22

    10:00 22.09.2026

  • 2 Про100 💪👑💯

    2 6 Отговор
    Дори Ботев и Левски са велики революционери. Поне да сме като тях, за да се освободим от руската зависимост. Също и политическите партии отново да се ЗАБРАНЯТ. Да живее България! 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #3

    10:02 22.09.2026

  • 3 Търновец

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Про100 💪👑💯":

    Зад политическите партии стоят наши и чужди най вече Руски олигарси а България не е независима страна с две много силни лобира - Руско и Израелско а този професор просто духа въздух, ние бяхме независими само на Оборище когато се реши за Априлското въстание. България трябва да съди Турция за геноцида и робството

    10:09 22.09.2026

  • 4 Пецата.

    1 3 Отговор
    По принцип вобще не ме интересуват глупости от преди сто години разбираш ли ама все пак требва некъф повод за пиене 🤣

    10:11 22.09.2026

  • 5 Така е

    3 1 Отговор
    Младите поколения трябва да търсят истината а не да вярват на лъжите на атлантиците

    10:12 22.09.2026

  • 6 То като

    4 0 Отговор
    го няма в главата и в душата , каква политика ще ми прави ?

    10:14 22.09.2026

  • 7 Обявяването на Независимостта на

    2 0 Отговор
    се извършва чак на 22 септември 1908 г. (5 октомври по нов стил) в историческата църква „Св. Четиридесет мъченици“ в град Велико Търново. С този политически акт страната окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, наложена от Берлинския договор през 1878 г. !

    Коментиран от #9

    10:14 22.09.2026

  • 8 Обявяването на Независимостта на

    1 0 Отговор
    се извършва чак на 22 септември 1908 г. (5 октомври по нов стил) в историческата църква „Св. Четиридесет мъченици“ в град Велико Търново. С този политически акт страната окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, наложена от Берлинския договор през 1878 г. ! ....С този политически акт страната окончателно отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, наложена от Берлинския договор през 1878 г. !

    10:17 22.09.2026

  • 9 Джо Ножа

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Обявяването на Независимостта на":

    също така отхвърля зависимостта от руската империя. Това е най великата дата която трябва да стане национелен празник, вместо трети март - денят в който 2 империи подписват мирен договор и си разделят България.

    Коментиран от #12, #13

    10:18 22.09.2026

  • 10 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    То българското народ съде историк и съде патриот ва, особено на пияна глава! Историческата истина като всяка една истина е въпрос на гледна точка! А българските "политици" те от край време са продажни със съвсем малки изключения!

    10:24 22.09.2026

  • 11 Виж картата на България след него

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    Отвсякъде са ни орязали територии !!! Това не те ли впечатлява че ни поставя в Национална катастрофа. Защо сина му Борис се е отказал от него и го е изгонил ?!?. Сегашните предатели разрешиха да му връщат гроба което е потресаващо предателство. Освен Симеон никой от внуците и правнвнуците му не знае български това какво ти говори !?! Ми ти какъв си ? Я се поразмисли малко. Това да не е шега работа ?!?

    10:24 22.09.2026

  • 12 НЕ на Атлантизма !

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Джо Ножа":

    Берлинския договор през 1878 разпокъсва предвидената в Сан Стефано българска територия. Създава се васално, трибутарно (плащащо данък) княжество с християнско правителство и народна войска. То обхваща земите между река Дунав и Стара планина, заедно със Софийския санджак. Източна Румелия: Южна България (между Стара планина и Родопите) е обособена като автономна област под пряката политическа и военна власт на султана, но с административна автономия и генерал-губернатор християнин. Македония и Одринска Тракия: Тези изконни български територии са върнати изцяло под пряката власт на Османската империя без никакви реални административни облекчения.

    10:24 22.09.2026

  • 13 НЕ на Атлантизма !

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Джо Ножа":

    Берлинският договор от 13 юли 1878 г.
    е международноправен акт, който ревизира предходния Санстефански мирен договор и официално урежда геополитическото положение в Югоизточна Европа след края на Руско-турската война (1877–1878 г.). Той е подписан в Берлин в края на едномесечния Берлински конгрес, председателстван от канцлера Ото фон Бисмарк, с участието на Великите сили (Великобритания, Австро-Унгария, Франция, Германия, Италия.. България е разпокъсана и унижена от Запада ! Това са фактите

    Коментиран от #18, #21

    10:26 22.09.2026

  • 14 избирател

    0 0 Отговор
    ма ние нямаме политици имаме кариеристи -борба за власт

    10:27 22.09.2026

  • 15 Пенчо

    0 0 Отговор
    Най сигурно политика се прави с крадене, другото е бошлаф работа!

    10:28 22.09.2026

  • 16 НЕ на Атлантизма !

    2 1 Отговор
    България отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, наложена от Берлинския договор през 1878 г. ! Отхвърля на практика тогавашното НАТО и политиките на Запада

    10:29 22.09.2026

  • 17 Така е !

    1 0 Отговор
    Младите поколения трябва да търсят истината а не да вярват на лъжите и пропагандата на атлантиците

    10:31 22.09.2026

  • 18 Джо Ножа

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "НЕ на Атлантизма !":

    На 28.02.1870 г. султан Абудл Азис публикува фермана за независима Българска екзархия, с площ около 170 000 кв.км., реално е първата официална българска институция. След Априлското въстание Марко Балабанов и Драган Цветков посещават няколко европейски столици да представят българската версия за случилото се в България, приемат ги официално, поставят искания за автономия.
    На Цариградската конференция е било възможно това да се случи, но Н. Игнатиев саботира преговорите. Разбира се, български представители няма. Русия получава претекст да обяви война.
    Резултатите от войната са независимост за Сърбия и Румъния, разпарчедостване на България на 7 части, автономия се предоставя на княжество България (около 70 000 кв.км.), и в по-ограничен мащаб за Източна Румелия.
    След 1878г. България води редица войни за обединението, което успява да направи само за 111 000 кв. кв., "благодарение" на войната от 1878г. 60 000 кв. км завинаги са

    10:31 22.09.2026

  • 19 Бай ви Ганя

    0 0 Отговор
    Независимостта на Ганчо е на върха на вилицата и на бензинколонката. За 50 евро е готов да гласува за когото му кажат, а украинците са му виновни за скъпия бензин, защото се борят за независимост.Государят агресор вина няма. Преклонена главица сабя не я сече най-точно описва националния дух.

    10:35 22.09.2026

  • 20 Тогавашните атлантици са

    1 0 Отговор
    Искали България да е малко васално, трибутарно (плащащо данък на Турция ) княжество с бутафорно християнско правителство и слаба малка войска. Да обхваща само земите между река Дунав и Стара планина, заедно със Софийския санджак. Това е ! Запада точно това е целял

    10:35 22.09.2026

  • 21 Нишкия Санджак например

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "НЕ на Атлантизма !":

    Който според СанСтефанския мирен договор е в България но берлинския конгрес го дава на Сърбия.
    Българските светини от Априлското въстание и Възраждането остават извън княжеството Пловдив Панагюрище Батак Копривщица Карлово Сопот Брацигово Перущица Стрелча Котел Сливен Стара Загора връх Шипка и разбира се Македония.

    10:35 22.09.2026

  • 22 Що не се

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    Гръмниш ве ?!?

    10:43 22.09.2026

  • 23 Берлинския договор през 1878 г.

    0 0 Отговор
    Налага на България васална зависимост от Османската империя, наложена точно от Запада. Кое не е ясно? Разпокъсват България и брутално я унижават. Късмета ни тогава е бил че точно тогава след 1887 Турция е фалирала и чак до 1954 -1955 г. изплаща дълговете си и въобще не и е било до България и Румелия ... И ако трябва да сме по точни и коректни Османската империя официално обявява държавен фалит малко по-рано – през октомври 1875 г и Турция (като основен правоприемник на империята) изплаща и последната вноска от този исторически дълг чак на 25 май 1954 г.,

    10:46 22.09.2026

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