Този ден да бъде наръчник на политиците и дипломатите ни, как се прави политика

Този ден – 22 септември на обявяване на Независимостта на България, трябва да бъде пример за вдъхновение, този ден и Независимостта да бъде наръчник на българските политици и дипломати, как се прави политика в интернет обществото, препоръча в интервю пред БНР проф. Веселин Янчев, ръководител катедра-История на България в СУ "Св. Климент Охридски".
"Младите поколения да търсят истината, да бъдат критични, да не вярват на авторитети и сами да изграждат авторитети, и да търсят себе си, и мястото си в този свят. Защото всичко зависи от усилието и дейността на всяка едно поколение", допълни проф. Янчев.
Според него Независимостта и проблемът се тълкува по един много примитивен начин:
"Под независимост се разбира нещо и страна, която се противопоставя на другите и върви, следвайки националните си интереси. И в миналото, и сега няма абсолютна независимост. Трябва да я разбираме като бонус за обществото и да търсим пътища и средства, който ни дават възможност да се развиваме прогресивно."
На въпроса политиците осъзнават ли тази отговорност, колко независими сме в момента, професорът се позова на Манифеста:
"Целта на българската политика, тогавашна, е единствено да превърне България в страна, която е достойна да бъде пълноправен член на семейството на цивилизованите народи. Опасявам се, че ние периодично, като чели на пук на логиката и разума, се опитваме да завиваме къмн нецивилизованите държави. Това не е израз на независимост, а доказателство на късогледство, което не почива на интересите на българското общество.
Другото, което имаме предвид от Манифеста е, че българските политици трябва да отстраняват всичко, което пречи на развитието на стопанското развитие, да търсят съюзници, а не да наблюдават процесите отстрани."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктор
Коментиран от #11, #22
10:00 22.09.2026
2 Про100 💪👑💯
Коментиран от #3
10:02 22.09.2026
3 Търновец
До коментар #2 от "Про100 💪👑💯":Зад политическите партии стоят наши и чужди най вече Руски олигарси а България не е независима страна с две много силни лобира - Руско и Израелско а този професор просто духа въздух, ние бяхме независими само на Оборище когато се реши за Априлското въстание. България трябва да съди Турция за геноцида и робството
10:09 22.09.2026
4 Пецата.
10:11 22.09.2026
5 Така е
10:12 22.09.2026
6 То като
10:14 22.09.2026
7 Обявяването на Независимостта на
Коментиран от #9
10:14 22.09.2026
8 Обявяването на Независимостта на
10:17 22.09.2026
9 Джо Ножа
До коментар #7 от "Обявяването на Независимостта на":също така отхвърля зависимостта от руската империя. Това е най великата дата която трябва да стане национелен празник, вместо трети март - денят в който 2 империи подписват мирен договор и си разделят България.
Коментиран от #12, #13
10:18 22.09.2026
10 Фейк - либераст
10:24 22.09.2026
11 Виж картата на България след него
До коментар #1 от "Диктор":Отвсякъде са ни орязали територии !!! Това не те ли впечатлява че ни поставя в Национална катастрофа. Защо сина му Борис се е отказал от него и го е изгонил ?!?. Сегашните предатели разрешиха да му връщат гроба което е потресаващо предателство. Освен Симеон никой от внуците и правнвнуците му не знае български това какво ти говори !?! Ми ти какъв си ? Я се поразмисли малко. Това да не е шега работа ?!?
10:24 22.09.2026
12 НЕ на Атлантизма !
До коментар #9 от "Джо Ножа":Берлинския договор през 1878 разпокъсва предвидената в Сан Стефано българска територия. Създава се васално, трибутарно (плащащо данък) княжество с християнско правителство и народна войска. То обхваща земите между река Дунав и Стара планина, заедно със Софийския санджак. Източна Румелия: Южна България (между Стара планина и Родопите) е обособена като автономна област под пряката политическа и военна власт на султана, но с административна автономия и генерал-губернатор християнин. Македония и Одринска Тракия: Тези изконни български територии са върнати изцяло под пряката власт на Османската империя без никакви реални административни облекчения.
10:24 22.09.2026
13 НЕ на Атлантизма !
До коментар #9 от "Джо Ножа":Берлинският договор от 13 юли 1878 г.
е международноправен акт, който ревизира предходния Санстефански мирен договор и официално урежда геополитическото положение в Югоизточна Европа след края на Руско-турската война (1877–1878 г.). Той е подписан в Берлин в края на едномесечния Берлински конгрес, председателстван от канцлера Ото фон Бисмарк, с участието на Великите сили (Великобритания, Австро-Унгария, Франция, Германия, Италия.. България е разпокъсана и унижена от Запада ! Това са фактите
Коментиран от #18, #21
10:26 22.09.2026
14 избирател
10:27 22.09.2026
15 Пенчо
10:28 22.09.2026
16 НЕ на Атлантизма !
10:29 22.09.2026
17 Така е !
10:31 22.09.2026
18 Джо Ножа
До коментар #13 от "НЕ на Атлантизма !":На 28.02.1870 г. султан Абудл Азис публикува фермана за независима Българска екзархия, с площ около 170 000 кв.км., реално е първата официална българска институция. След Априлското въстание Марко Балабанов и Драган Цветков посещават няколко европейски столици да представят българската версия за случилото се в България, приемат ги официално, поставят искания за автономия.
На Цариградската конференция е било възможно това да се случи, но Н. Игнатиев саботира преговорите. Разбира се, български представители няма. Русия получава претекст да обяви война.
Резултатите от войната са независимост за Сърбия и Румъния, разпарчедостване на България на 7 части, автономия се предоставя на княжество България (около 70 000 кв.км.), и в по-ограничен мащаб за Източна Румелия.
След 1878г. България води редица войни за обединението, което успява да направи само за 111 000 кв. кв., "благодарение" на войната от 1878г. 60 000 кв. км завинаги са
10:31 22.09.2026
19 Бай ви Ганя
10:35 22.09.2026
20 Тогавашните атлантици са
10:35 22.09.2026
21 Нишкия Санджак например
До коментар #13 от "НЕ на Атлантизма !":Който според СанСтефанския мирен договор е в България но берлинския конгрес го дава на Сърбия.
Българските светини от Априлското въстание и Възраждането остават извън княжеството Пловдив Панагюрище Батак Копривщица Карлово Сопот Брацигово Перущица Стрелча Котел Сливен Стара Загора връх Шипка и разбира се Македония.
10:35 22.09.2026
22 Що не се
До коментар #1 от "Диктор":Гръмниш ве ?!?
10:43 22.09.2026
23 Берлинския договор през 1878 г.
10:46 22.09.2026