Този ден да бъде наръчник на политиците и дипломатите ни, как се прави политика

Този ден – 22 септември на обявяване на Независимостта на България, трябва да бъде пример за вдъхновение, този ден и Независимостта да бъде наръчник на българските политици и дипломати, как се прави политика в интернет обществото, препоръча в интервю пред БНР проф. Веселин Янчев, ръководител катедра-История на България в СУ "Св. Климент Охридски".

"Младите поколения да търсят истината, да бъдат критични, да не вярват на авторитети и сами да изграждат авторитети, и да търсят себе си, и мястото си в този свят. Защото всичко зависи от усилието и дейността на всяка едно поколение", допълни проф. Янчев.

Според него Независимостта и проблемът се тълкува по един много примитивен начин:

"Под независимост се разбира нещо и страна, която се противопоставя на другите и върви, следвайки националните си интереси. И в миналото, и сега няма абсолютна независимост. Трябва да я разбираме като бонус за обществото и да търсим пътища и средства, който ни дават възможност да се развиваме прогресивно."

На въпроса политиците осъзнават ли тази отговорност, колко независими сме в момента, професорът се позова на Манифеста:

"Целта на българската политика, тогавашна, е единствено да превърне България в страна, която е достойна да бъде пълноправен член на семейството на цивилизованите народи. Опасявам се, че ние периодично, като чели на пук на логиката и разума, се опитваме да завиваме къмн нецивилизованите държави. Това не е израз на независимост, а доказателство на късогледство, което не почива на интересите на българското общество.

Другото, което имаме предвид от Манифеста е, че българските политици трябва да отстраняват всичко, което пречи на развитието на стопанското развитие, да търсят съюзници, а не да наблюдават процесите отстрани."