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Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия

Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия

22 Септември, 2026 15:09 507 19

  • михаела доцова-
  • независимост-
  • велико търново

По традиция честванията започнаха от църквата “Свети 40 мъченици”, където през 1908 година за първи път е прочетен манифеста за Независимостта.

Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18 години Независима България. Център на тържествата е Велико Търново. По традиция честванията започнаха от църквата “Свети 40 мъченици”, където през 1908 година за първи път е прочетен манифеста за Независимостта.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е официален гост на честванията в старата столица.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е даденост и всичко зависи от нас, а това как днес отстояваме независимостта е със защита на националните интереси, винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика и в международната политика."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 7 Отговор
    18г независима България в клуба на богатите.

    15:10 22.09.2026

  • 2 Костадин Костадинов

    8 6 Отговор
    "Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направим различен избор, за да започнем от там насетне създаването на политически модел, основан на власт на хората, а не на власт над хората."

    15:11 22.09.2026

  • 3 Абе

    10 2 Отговор
    това ясно, ама с хижата и хижарите кво стана ?????????

    15:15 22.09.2026

  • 4 Кобрети

    8 1 Отговор
    Ай стига заучени високопарни слова,измислете как да намалите цените на храните и горивата,че хората изнемогват,а не постоянно да говорите празни думи на които никой вече не обръща внимание

    15:18 22.09.2026

  • 5 Цвете

    4 4 Отговор
    ДОЦОВА, 82 ГОДИНИ ПЪЛНА ЗАВИСИМОСТ ОТ РУСИЯ И НЕ Е СПИРАЛА .ТИ НА ДРУГА ПЛАНЕТА ЛИ СИ ЖИВЯЛА ? ОСОБЕНО ПОСЛЕДНИТЕ 36 ГОДИНИ СА СЕ ЗАЛЕПИЛИ КАТО ГЕРБОВА МАРКА И НЯМА ОТЛЕПВАНЕ ,ЗАЩОТО В ПАРЛАМЕНТА ИМА ВСЕ ОЩЕ ПРОДАЖНИЦИ.ОБЪРНИ СЕ КЪМ ТЯХ С АПЕЛ ДА МИСЛЯТ ПОВЕЧЕ ЗА РОДИНАТА НИ ,.ДА ТИ ПОДСКАЖА ЛИ КОИ СА ИЛИ САМА ЩЕ СЕ СЕТИШ? ЕДНИТЕ СА ДНЕШНИТЕ 131 ПЛЮС ВЪЗРАЖДАНЕ. ФАКТИТЕ СА СИ ФАКТИ.🎉

    15:19 22.09.2026

  • 6 Факти

    6 0 Отговор
    Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия. Един народ от който нищо независи

    15:19 22.09.2026

  • 7 гОШО

    6 0 Отговор
    Празноглави хора , без ясна визия , морал и интелектуален капацитет

    15:23 22.09.2026

  • 8 Да си умреш от майтап!

    7 1 Отговор
    Тая "прогресивна" слугиня ан Зеления чорап и ваксаджийка на фатмашките му ботуши, нещо се слага за "мъдра"! Наистина, да си умреш от майтап

    15:26 22.09.2026

  • 9 А бе

    6 0 Отговор
    Все едно слушам парламентарен контрол. Празни приказки.

    Коментиран от #11

    15:27 22.09.2026

  • 10 дядо

    3 0 Отговор
    на тая дядо й се казвал Доцо! Тя пък защо не е Доцовица, а "Доцова"! Като например "Йотовица"?

    15:28 22.09.2026

  • 11 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "А бе":

    Аз пък все едно слушам тая де, чете разписанието на влаковете на Централна гара.

    15:29 22.09.2026

  • 12 Зъблеста текезесарка

    5 1 Отговор
    Тая по върви да е звеноводка на полето, така озъбена засмяна. А тя се прави на интелигентна като мунчо и повтаря научени думи.

    15:30 22.09.2026

  • 13 Истината

    3 1 Отговор
    Доцката, та Доцката......
    Дрън, дрън......, ярина.....

    15:32 22.09.2026

  • 14 Сиган

    4 1 Отговор
    берковски

    15:33 22.09.2026

  • 15 Доц боц

    5 0 Отговор
    лилави венци

    15:35 22.09.2026

  • 16 Много Известен Съветски Актьор

    0 0 Отговор
    Тая прогресивна патица от кокошарника на Мунчо, чува ли се какви глупости ръси. "18 години Независима България" ! Ясно, че 45 години бяхме под Съветски контрол, но преди това, а и след това все сме били номинално независими. Тая направо се изплю в тъпите сурати на милион и триста хиляди безмозъчни, русофилски олигофрена, които гласуваха за Мунчо и респективно за нея. Те гламарите се надяваха Мунчо да ни изкара от ЕС, НАТО, да премахне еврото и да върне МОЧА, а тя брои независимостта, след влизането ни в ЕС. Е, тези "прогресивните измекяри" са по-тъпи и от гербаджиите.

    15:48 22.09.2026

  • 17 тая червена крадла

    1 0 Отговор
    за мъдра ли се мисли бе??

    15:50 22.09.2026

  • 18 Даката

    1 0 Отговор
    Как да празнуваме Независимостта на България, като непрекъснато се появяват такива русофили, като румен радев и илияна йотова, които искат да направят България зависима от русия, защо бе джанъм с какво ви държи путин, какви са компроматите, толкова ли са зле, та така защитавате путин и войната му в Украйна.

    15:51 22.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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