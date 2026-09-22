Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия

18 години Независима България. Център на тържествата е Велико Търново. По традиция честванията започнаха от църквата “Свети 40 мъченици”, където през 1908 година за първи път е прочетен манифеста за Независимостта.
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е официален гост на честванията в старата столица.
Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е даденост и всичко зависи от нас, а това как днес отстояваме независимостта е със защита на националните интереси, винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика и в международната политика."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:10 22.09.2026
2 Костадин Костадинов
15:11 22.09.2026
3 Абе
15:15 22.09.2026
4 Кобрети
15:18 22.09.2026
5 Цвете
15:19 22.09.2026
6 Факти
15:19 22.09.2026
7 гОШО
15:23 22.09.2026
8 Да си умреш от майтап!
15:26 22.09.2026
9 А бе
Коментиран от #11
15:27 22.09.2026
10 дядо
15:28 22.09.2026
11 честен ционист
До коментар #9 от "А бе":Аз пък все едно слушам тая де, чете разписанието на влаковете на Централна гара.
15:29 22.09.2026
12 Зъблеста текезесарка
15:30 22.09.2026
13 Истината
Дрън, дрън......, ярина.....
15:32 22.09.2026
14 Сиган
15:33 22.09.2026
15 Доц боц
15:35 22.09.2026
16 Много Известен Съветски Актьор
15:48 22.09.2026
17 тая червена крадла
15:50 22.09.2026
18 Даката
15:51 22.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.