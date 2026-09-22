Михаела Доцова: Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, твърда воля и усилия

18 години Независима България. Център на тържествата е Велико Търново. По традиция честванията започнаха от църквата “Свети 40 мъченици”, където през 1908 година за първи път е прочетен манифеста за Независимостта.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е официален гост на честванията в старата столица.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е даденост и всичко зависи от нас, а това как днес отстояваме независимостта е със защита на националните интереси, винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика и в международната политика."