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НАСА откри най-големия новообразуван кратер в Слънчевата система

НАСА откри най-големия новообразуван кратер в Слънчевата система

22 Септември, 2026 15:00 577 10

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  • слънчева система

Кратерът Макгечин е широк 222 метра

НАСА откри най-големия новообразуван кратер в Слънчевата система - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Космическият апарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) на НАСА е открил на Луната изключително млад кратер, който според американската космическа агенция е най-големият новообразуван ударен кратер, откриван досега в Слънчевата система. Обектът, наречен Макгечин, дава на учените рядката възможност да сравнят една и съща част от лунната повърхност преди и след голям сблъсък.

Кратерът е с диаметър около 222 метра и дълбочина приблизително 43 метра. По данни на НАСА той се е образувал между 11 април и 22 май 2024 г., когато в Луната се е ударил астероид или фрагмент от комета с размерите на сграда от три до шест етажа.

Подобни сблъсъци се случват на Луната приблизително веднъж на столетие или дори по-рядко, поради което НАСА определя събитието като „once-in-a-century“ – веднъж на век. Това е и причината откритието да предизвика толкова голям научен интерес.

Самият кратер е забелязан през октомври 2025 г. от изследователя Робърт Вагнер, който анализира изображения от широкoъгълната камера на LRO. При сравняване на кадри отпреди и след удара той открива необичайно ярко петно, заобиколено от тъмен ореол – следа от огромното количество лунен материал, изхвърлено при сблъсъка.

Последващи наблюдения с по-прецизната камера на апарата позволяват да бъдат определени размерите и формата на кратера. Още по-интересни резултати идват от термичния инструмент Diviner. Той регистрира около кратера зона с ширина приблизително 6,4 километра, която през нощта е с около 9 градуса по Целзий по-студена от околната повърхност.

Според учените причината е, че силният удар е разрохкал лунния реголит далеч отвъд самия кратер. По-рехавият материал задържа по-малко топлина и се охлажда по-бързо. Това показва, че големите сблъсъци могат да променят физическите свойства на лунната повърхност на много по-голяма площ, отколкото се вижда само от размерите на кратера.

Откритието е важно и за бъдещите мисии до Луната. Промените в структурата и плътността на почвата могат да влияят върху движението на лунни роувъри, кацането на апарати и планирането на маршрути за бъдещи астронавти.

Резултатите са представени в две научни публикации в списание Science Advances. Едната анализира самия кратер и изхвърления материал, а другата – температурните и физическите промени в района около него.

Макгечин е особено ценен за науката, защото изследователите разполагат с подробни изображения както отпреди, така и след удара. Това позволява почти „на живо“ да се проследи как голям сблъсък променя лунната повърхност – възможност, която рядко се появява в планетарната наука.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиии

    4 0 Отговор
    Прилича на цъфнал ъз.

    Коментиран от #4, #10

    15:01 22.09.2026

  • 2 Не е откритие

    3 0 Отговор
    Това съм то виждал по Хъстлер Тв.

    15:04 22.09.2026

  • 3 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Къв кратер? Халка е, доста разработена вече ха ха

    Коментиран от #6

    15:07 22.09.2026

  • 4 Прибери

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Малиии":

    Това огледало от под тебе, извратено е!

    15:08 22.09.2026

  • 5 Луната няма баласт

    2 0 Отговор
    Както на земята баласт е водата

    15:08 22.09.2026

  • 6 Я не

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха ха":

    Флиртувай!

    15:09 22.09.2026

  • 7 Някой

    2 2 Отговор
    Съветвам ги да обърнат телескопа си към бандеристан, там ще се отваря кратер достоен за снимане. Кратер бълващ златни туалетни, те това е сензация.

    15:10 22.09.2026

  • 8 Розово пони

    3 0 Отговор
    Халка е. Няма нито пол, нито размер ама желаещи има.

    15:10 22.09.2026

  • 9 Зависим

    1 0 Отговор
    Това са новите стандарти на привличането. Колкото повече, толкова повече. Който разбрал, разбрал.

    15:15 22.09.2026

  • 10 Намекваш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Малиии":

    че е..... страшно ококорен.

    16:01 22.09.2026