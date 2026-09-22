"Продължаваме промяната": Отстояването на независимостта не е в минало време, а продължава и днес

Отстояването на независимостта не е в минало време. Тя продължава и днес – зависимостите никога не са работили в полза на развитието ни, казаха от "Продължаваме промяната" (ПП) във Фейсбук по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.
"Преди 118 години във Велико Търново едни добре подготвени политици и дипломати имат смелост, за да изберат риска. Избират да се опълчат на Великите сили и да се преборят за независима България. Преди 118 години едно поколение българи поема отговорност за бъдещето на страната, а днес тази отговорност е наша", посочиха от ПП.
"Независимостта означава да можеш сам да избираш пътя си, да не позволиш чужди интереси, страх или зависимости да определят бъдещето ти, както и да имаш силата да защитаваш и избираш това, което е най-добро за България", допълниха от формацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПП и така нататък
Коментиран от #12
16:10 22.09.2026
2 ха,ха,ха,
Вие работите точно срещу това, а ни го навирате като верую! Както винаги двулични!
16:10 22.09.2026
3 Честит празник
16:11 22.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 пи-пии ди-бии петрохан
16:12 22.09.2026
6 САНДОКАН
16:12 22.09.2026
7 кокор спецова
16:13 22.09.2026
8 каба сдс-крадев
16:17 22.09.2026
9 ?????
Те в главите нямат нищо друго освен инструкции.
16:19 22.09.2026
10 Антипедал
16:20 22.09.2026
11 Последния Софиянец
16:20 22.09.2026
12 Независимата ниндържава
До коментар #1 от "ПП и така нататък":зависи само от петроханските НПО
16:20 22.09.2026
13 Червени политици се праят на умни
-;-
как само красиво ги редят словата!
16:23 22.09.2026
14 Кирчо и кокорчо
16:24 22.09.2026
15 СПРАВЕДЛИВ
Няма приемственост на поколенията. Това е най-лошста черта, както за една нация, като цяло, така и за отделните индивиди, семейства и родове. Колкото по-развити ставаме, толкова по-малко мислим за миналото и наследството. Живеем като животните - за мига. Постоянно сме свидетели на рушене на паметници, архитектура, оплюване на личности и т.н., но никога не чуваме похвални думи за повечето наши предци. Сещаме се на празниците да се проявим с формални жестове и фрази-клишета, но уважението към историята и дедите ни, трябва да е непрекъснато - във всеки наш жест и деяние, а не само за празниците.
Коментиран от #16
16:25 22.09.2026
16 Бъди справедлив
До коментар #15 от "СПРАВЕДЛИВ":Някъде около 15 20 години на миналия век коренната връзка и разбирания за род и родина е започнала да попада под ударите на външна антибългарска идеология, тласнала държавата в междуособни войни и падането на България в крайна сметка под комунистическа окупация. Която роди партийни родове от функционери и възпитаници на партийната идеология подвластни на външни интереси. И те са все още сред нас.
Коментиран от #22
16:30 22.09.2026
17 ПЕТРОХАНЦИТЕ
16:35 22.09.2026
18 Коалиция Петрохан
16:36 22.09.2026
19 Петроханци
16:38 22.09.2026
20 Ти да видиш
Коалицията на дебилите и педофилите от ПП и ДБ се борят единствено за "независимостта" на Украйна и зависимостта на България!
16:39 22.09.2026
21 КОЙ КОЙ МИ ГОВОРИ
16:49 22.09.2026
22 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #16 от "Бъди справедлив":Така е, но не е нужно да се оправдаваме постоянно с миналото, определени партии и пристрастия. Важното е да имаме отговорност за деянията си в момента, а не да си служим с отричане и оплюване на опонентите си, а да показваме качества, които ги превъзхождат. Това е същността на лоялната конкуренция. Дори през онова време, за което говорите, не се оправдаваха, че нещо не върви, заради фашисткото минало, макар, че действително е имало от какво да се оплакват, а сега само това чуваме, че комунистите са виновни, при положение, че никога не е имало комунизъм, а социализъм и социална политика, с тенденция за изграждане на комунизъм, което беше химера, при наличието на такава характеристика на съвременния човек. Това никога не може да се случи и всеки го изопачава през своя призма.
Комунизъм има сред много животински видове, птици и насекоми, които живеят на общества, но при хомосапиенс, не може да има, за съжаление и не се харесва на повечето, защото е труден и невъзможен за постигане, а и се изопачава от тези, които се стремят към него. По принцип, всяко хубаво нещо е по-трудно за постигане, а лошото бързо и лесно става и затова хубавото често се отрича, особено от по-мързеливите и несъвършените, както "Лисицата и гроздето".
Коментиран от #30
16:50 22.09.2026
23 Горски
Коментиран от #24, #25, #26, #28
16:52 22.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Моля
До коментар #23 от "Горски":Вземете да си прочетете историята. Защото ставате смешни! Няма ли тук историци, ваше задължение е да ограмотявате невежите.
Коментиран от #31
16:59 22.09.2026
27 Как Да Я Отстояваш ?
Не Ти позволяват !
Да Правиш Това ?
17:03 22.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Борбата За Власта и Парата !
До коментар #22 от "СПРАВЕДЛИВ":Е Мръсна !
17:07 22.09.2026
31 Горски
До коментар #26 от "Моля":Аз за разлика от теб чета преди да тръгна да пиша, а не просто като вас да се намирам на приказки, или да гледам колко харесвания ще събера.
Коментиран от #37
17:08 22.09.2026
32 хахахаха
17:09 22.09.2026
33 az СВО Победа 81
17:10 22.09.2026
34 То стана Не Коментар !
А Народна Песен !
17:10 22.09.2026
35 Мич
17:10 22.09.2026
36 Мич
17:14 22.09.2026
37 Сигурно
До коментар #31 от "Горски":Историята не се състои от едно събитие и една дата. Има още много други събития и дати навредили на целостта на земите и на българския народ, които категорично опровергават вашето твърдение и разбиране за братство.
17:15 22.09.2026
38 Абсурдистан
17:15 22.09.2026
39 Васалният данък е американски облигации
17:22 22.09.2026
40 РСМ
17:23 22.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хахаха
17:28 22.09.2026
44 Осигурихте ни
17:28 22.09.2026
45 604
17:40 22.09.2026
46 Шорт
17:42 22.09.2026