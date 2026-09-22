"Продължаваме промяната": Отстояването на независимостта не е в минало време, а продължава и днес

Отстояването на независимостта не е в минало време. Тя продължава и днес – зависимостите никога не са работили в полза на развитието ни, казаха от "Продължаваме промяната" (ПП) във Фейсбук по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.

"Преди 118 години във Велико Търново едни добре подготвени политици и дипломати имат смелост, за да изберат риска. Избират да се опълчат на Великите сили и да се преборят за независима България. Преди 118 години едно поколение българи поема отговорност за бъдещето на страната, а днес тази отговорност е наша", посочиха от ПП.

"Независимостта означава да можеш сам да избираш пътя си, да не позволиш чужди интереси, страх или зависимости да определят бъдещето ти, както и да имаш силата да защитаваш и избираш това, което е най-добро за България", допълниха от формацията.