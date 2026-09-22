Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
"Продължаваме промяната": Отстояването на независимостта не е в минало време, а продължава и днес

"Продължаваме промяната": Отстояването на независимостта не е в минало време, а продължава и днес

22 Септември, 2026 16:07 596 46

  • независимост-
  • българия-
  • продължаваме промяната

Преди 118 години едно поколение българи поема отговорност за бъдещето на страната, а днес тази отговорност е наша

"Продължаваме промяната": Отстояването на независимостта не е в минало време, а продължава и днес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отстояването на независимостта не е в минало време. Тя продължава и днес – зависимостите никога не са работили в полза на развитието ни, казаха от "Продължаваме промяната" (ПП) във Фейсбук по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.

"Преди 118 години във Велико Търново едни добре подготвени политици и дипломати имат смелост, за да изберат риска. Избират да се опълчат на Великите сили и да се преборят за независима България. Преди 118 години едно поколение българи поема отговорност за бъдещето на страната, а днес тази отговорност е наша", посочиха от ПП.

"Независимостта означава да можеш сам да избираш пътя си, да не позволиш чужди интереси, страх или зависимости да определят бъдещето ти, както и да имаш силата да защитаваш и избираш това, което е най-добро за България", допълниха от формацията.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПП и така нататък

    22 2 Отговор
    Независими от главите си и силно зависими от други телесни части и членове

    Коментиран от #12

    16:10 22.09.2026

  • 2 ха,ха,ха,

    23 2 Отговор
    "Независимостта означава да можеш сам да избираш пътя си, да не позволиш чужди интереси, страх или зависимости да определят бъдещето ти, както и да имаш силата да защитаваш и избираш това, което е най-добро за България"
    Вие работите точно срещу това, а ни го навирате като верую! Както винаги двулични!

    16:10 22.09.2026

  • 3 Честит празник

    17 1 Отговор
    Но кога ще бъдем независими от корупцията мафията олигархията и всичките онези които извършват престъпления през глава и по този начин вредят на цялото общество и на цялата държава. Кога ще бъдем независими от троскотията на шлямандурите, които качват от себеподобните си на власт постоянно. Кога ще бъдем независими от наглостта на политическата корумпирана и олигархична каста която десетилетия се самовъзпроизвежда сред нас? Кога ще бъдем независими от хората които хвърлят европейски и народни пари през прозорците на джипки и самолети на определени избрани места и хора, всякаш те лично са ги заработили тези пари? Кога ще бъдем независими от хората които определят и разпределят кой да получи кой да не получи кой има бъдеще и кой няма бъдеще кой да бъде осъден и кой да не бъде осъден според техните си приумици кой да бъде ударен и кой да не бъде ударен с бухалката на властта силна на деня?

    16:11 22.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пи-пии ди-бии петрохан

    13 2 Отговор
    абе там беше независимоста но свърши

    16:12 22.09.2026

  • 6 САНДОКАН

    18 2 Отговор
    Точно предатилелите от ПП , да ни учат на морал. Много НАГЛО. В канала

    16:12 22.09.2026

  • 7 кокор спецова

    14 2 Отговор
    зависима съм от членовете

    16:13 22.09.2026

  • 8 каба сдс-крадев

    5 1 Отговор
    Правете каквото искате,ние си откриваме поредният завод....сега за сметосъби...ране...и си трупаме милионите.......ГЕПИ досега ни финанси...раха,сега босове.те от Пловдив,и така ,към нови милио...ни.

    16:17 22.09.2026

  • 9 ?????

    13 1 Отговор
    Точно тия ли пък са независими?
    Те в главите нямат нищо друго освен инструкции.

    16:19 22.09.2026

  • 10 Антипедал

    8 1 Отговор
    Вас ми... дили ви няма на политическата карта,слава на Бога,какво продължавате днес?

    16:20 22.09.2026

  • 11 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Ама нали ПП се борят за федерализация на ЕС?

    16:20 22.09.2026

  • 12 Независимата ниндържава

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПП и така нататък":

    зависи само от петроханските НПО

    16:20 22.09.2026

  • 13 Червени политици се праят на умни

    6 1 Отговор
    "Продължаваме промяната": Отстояването на независимостта не е в минало време, а продължава и днес

    -;-
    как само красиво ги редят словата!

    16:23 22.09.2026

  • 14 Кирчо и кокорчо

    7 1 Отговор
    Бля бля дрън дрън, най важно е офшорките у Люксембург

    16:24 22.09.2026

  • 15 СПРАВЕДЛИВ

    5 1 Отговор
    Всичко, за което са се борили и загивали предците ни, го пропиляхме и разорихме. Жалко за жертвите и пролятата кръв, за труда, страданията и лишенията им!
    Няма приемственост на поколенията. Това е най-лошста черта, както за една нация, като цяло, така и за отделните индивиди, семейства и родове. Колкото по-развити ставаме, толкова по-малко мислим за миналото и наследството. Живеем като животните - за мига. Постоянно сме свидетели на рушене на паметници, архитектура, оплюване на личности и т.н., но никога не чуваме похвални думи за повечето наши предци. Сещаме се на празниците да се проявим с формални жестове и фрази-клишета, но уважението към историята и дедите ни, трябва да е непрекъснато - във всеки наш жест и деяние, а не само за празниците.

    Коментиран от #16

    16:25 22.09.2026

  • 16 Бъди справедлив

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Някъде около 15 20 години на миналия век коренната връзка и разбирания за род и родина е започнала да попада под ударите на външна антибългарска идеология, тласнала държавата в междуособни войни и падането на България в крайна сметка под комунистическа окупация. Която роди партийни родове от функционери и възпитаници на партийната идеология подвластни на външни интереси. И те са все още сред нас.

    Коментиран от #22

    16:30 22.09.2026

  • 17 ПЕТРОХАНЦИТЕ

    9 1 Отговор
    Оставете поне едно свято нещо дето да не сте зацапали. Не се изкарвайте патриоти.

    16:35 22.09.2026

  • 18 Коалиция Петрохан

    9 1 Отговор
    Ние сме независими от българския народ!

    16:36 22.09.2026

  • 19 Петроханци

    9 1 Отговор
    Жълти певета

    16:38 22.09.2026

  • 20 Ти да видиш

    7 1 Отговор
    Няма българска граница, няма български Лев, скоро няма да има български език и култура и държава България.
    Коалицията на дебилите и педофилите от ПП и ДБ се борят единствено за "независимостта" на Украйна и зависимостта на България!

    16:39 22.09.2026

  • 21 КОЙ КОЙ МИ ГОВОРИ

    6 1 Отговор
    За независимост. Тези които са във зависимости от като са се пръкнали. ЕЙЙЙ мърморко-офци не се показвайте. ПОЗОР СТЕ.

    16:49 22.09.2026

  • 22 СПРАВЕДЛИВ

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бъди справедлив":

    Така е, но не е нужно да се оправдаваме постоянно с миналото, определени партии и пристрастия. Важното е да имаме отговорност за деянията си в момента, а не да си служим с отричане и оплюване на опонентите си, а да показваме качества, които ги превъзхождат. Това е същността на лоялната конкуренция. Дори през онова време, за което говорите, не се оправдаваха, че нещо не върви, заради фашисткото минало, макар, че действително е имало от какво да се оплакват, а сега само това чуваме, че комунистите са виновни, при положение, че никога не е имало комунизъм, а социализъм и социална политика, с тенденция за изграждане на комунизъм, което беше химера, при наличието на такава характеристика на съвременния човек. Това никога не може да се случи и всеки го изопачава през своя призма.
    Комунизъм има сред много животински видове, птици и насекоми, които живеят на общества, но при хомосапиенс, не може да има, за съжаление и не се харесва на повечето, защото е труден и невъзможен за постигане, а и се изопачава от тези, които се стремят към него. По принцип, всяко хубаво нещо е по-трудно за постигане, а лошото бързо и лесно става и затова хубавото често се отрича, особено от по-мързеливите и несъвършените, както "Лисицата и гроздето".

    Коментиран от #30

    16:50 22.09.2026

  • 23 Горски

    5 3 Отговор
    Една държава се определя от три признака -валута,граници и армия.Ние нямаме и трите. Я кажете сега от кого сме независими? Ако Брюксел, НАТО или САЩ кажат нещо, трябва да изпълняваме,цирк,хаха. Лошите комунисти оставиха една просперираща и модерна държава и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това и докараха западните окупанти в България с 5 военни бази,които България никога не е имала през цялата история на държавата. Една страна може да е независима,когато има силна икономика ,добри въоръжени сили,активно производство и търговия.Когато ги няма тези неща, тя става бедна и зависима от по-силните държави.Преди 1989г. бяхме зависими от СССР,а сега сме зависими от ЕС и САЩ.Това е горчивата истина. Всичко в държавата ни е бутафорно, образование, иикономика, финансова система,енергетика и армия. Каква независимост какви "ПЕТ ЛЕВА"? Без братска Русия нямаше да има самообявена независимост на 22.09.1908г., нито щеше да има самокоронован цар, нито щеше да има независимо Царство България. Младотурската република, която не приема анексията на Източна Румелия от Княжество България е била на път да въведе турската войска в Източна Румелия, дадена на Османската империя от русофобите Берлинския конгрес, с Берлинския мирен договор от фаталния 13.07.1878 г.

    Коментиран от #24, #25, #26, #28

    16:52 22.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Моля

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Горски":

    Вземете да си прочетете историята. Защото ставате смешни! Няма ли тук историци, ваше задължение е да ограмотявате невежите.

    Коментиран от #31

    16:59 22.09.2026

  • 27 Как Да Я Отстояваш ?

    1 1 Отговор
    След Като Всички !

    Не Ти позволяват !

    Да Правиш Това ?

    17:03 22.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Борбата За Власта и Парата !

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "СПРАВЕДЛИВ":

    Е Мръсна !

    17:07 22.09.2026

  • 31 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Моля":

    Аз за разлика от теб чета преди да тръгна да пиша, а не просто като вас да се намирам на приказки, или да гледам колко харесвания ще събера.

    Коментиран от #37

    17:08 22.09.2026

  • 32 хахахаха

    1 0 Отговор
    Ми ша продължава я, кат нямаме независимост ша продължава, ако имахме нямаше да продължава.

    17:09 22.09.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    ПП и независимост? 🤣🤣🤣

    17:10 22.09.2026

  • 34 То стана Не Коментар !

    1 0 Отговор
    По Темата !

    А Народна Песен !

    17:10 22.09.2026

  • 35 Мич

    1 0 Отговор
    Точно вие ли ще го кажете, соросоиди, особено сапунения академик, целуващ Нетаняху.

    17:10 22.09.2026

  • 36 Мич

    1 1 Отговор
    Напълно съм съгласен с коментар"горски", а ти коментарите "моля" научи историята.

    17:14 22.09.2026

  • 37 Сигурно

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    Историята не се състои от едно събитие и една дата. Има още много други събития и дати навредили на целостта на земите и на българския народ, които категорично опровергават вашето твърдение и разбиране за братство.

    17:15 22.09.2026

  • 38 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Вече дълбоко су съмнявам, че Подмяната играят заедно с мамника. Всичко, което правят е в негова полза. Пример- предстоящите избори.

    17:15 22.09.2026

  • 39 Васалният данък е американски облигации

    1 0 Отговор
    Васалният данък е американски облигации. Май целият валутен резерв замина така. 40 милиарда евро. И ПЕНСИОННИЯТ ФОНДД . Питам ЧАТ-ИИ-ГУГЪЛ да ми каже кой свестен българин да сложим за кандидат президент, с авторитет - честност и интелект. НИЩО, не излезе. На мен ми хрумна само Милен Русков. Можеше да е Волгин и Русков. Волгин е евреин от ДС-БКП живковата номенклатура като всички, и прави театър. Не, Волгин не е комунист нито путинист, четете краят на Оруеловият роман за фермата на животните. БКП-ДС ЖИВКОВА НОМЕНКЛАТУРА са фарисеи и садукеи и Ирод, а САЩ са Пилат и Рим.. Такива като Радулов са подготвяли Слави, Волгин, Н. Марков, КУ-КУ да служат на преходът по Алън Дълес. Слушателите по телефонът по БНР и другаде, агенти създаващи фалшиво "народно" мнение. Човек на Румен Радев каза: НИЕ СМЕ НАТО! (ФАРИСЕИТЕ: НИЕ СМЕ РИМ!)

    17:22 22.09.2026

  • 40 РСМ

    3 0 Отговор
    Мизернициииии всички сте цигани у циганския клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН

    17:23 22.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахаха

    3 0 Отговор
    МретеПумяриЖалки

    17:28 22.09.2026

  • 44 Осигурихте ни

    3 0 Отговор
    независимост от: лева, аец, амер. тец, зелената сделка, руските горива, амер.посолство, нпо-тата, ес и нато, урсула... Благодарим ви, че направихте България (не)зависима!

    17:28 22.09.2026

  • 45 604

    0 0 Отговор
    чакри, захлебвате ли? пхахаххахахаахя

    17:40 22.09.2026

  • 46 Шорт

    1 0 Отговор
    Който гласува за продължаваме промяната П.П....Е ИСТИНСКИ ПЕТРОХАНЕЦ/ЛАМА/

    17:42 22.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове