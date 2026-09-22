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Учени откриха възможни скрити помещения край гробницата на Тутанкамон

Учени откриха възможни скрити помещения край гробницата на Тутанкамон

22 Септември, 2026 17:47 283 2

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Нови геофизични измервания в Долината на царете показват зони с по-ниска плътност

Учени откриха възможни скрити помещения край гробницата на Тутанкамон - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нови геофизични изследвания около гробницата на Тутанкамон в Долината на царете показват признаци за възможни скрити пространства, които може да са част от по-голям погребален комплекс. Данните са представени от екип под ръководството на археолога Мамдух ел-Дамати от Университета Айн Шамс в Кайро.

Изследователите са използвали георадар и микрогравиметрия – метод, който измерва много малки промени в земното притегляне и позволява да се откриват разлики в плътността на подземните структури. Част от сигналите са интерпретирани като възможен засипан проход и неизвестни помещения.

Особено важно е, че става дума за нова публикация на данни, събирани през 2023 и 2024 г., а не за наскоро отворена или разкопана нова камера. Непосредствено зад стените на погребалната камера, на разстояние до около два метра, георадарът не е открил ясни празнини.

Хипотезата за допълнителни помещения край гробницата KV62 не е нова. Още през 2015 г. египтологът Николас Рийвс предположи, че сравнително малката гробница на Тутанкамон може да е била оформена в предната част на по-голям царски погребален комплекс. Според неговата теория първоначалната собственичка на част от него може да е била Нефертити. Предишни геофизични изследвания обаче дадоха противоречиви резултати.

Новият модел показва две области, които авторите смятат за по-вероятни кандидати за неизвестни помещения, както и други по-несигурни структури. Самите изследователи подчертават, че предполагаемите коридори между тях са силно хипотетични и че размерите на евентуалните пространства зависят от това с какъв материал са запълнени.

Независими специалисти, цитирани от Nature, приемат резултатите с интерес, но предупреждават, че все още е рано да се говори за действително открити камери. Екипът предлага хипотезата да бъде проверена чрез малък сондаж и въвеждане на камера, но за това е необходимо разрешение от египетските власти. Дори потвърждаването на подземни пространства няма автоматично да докаже, че те са свързани с Нефертити.

Откритието е потенциално значимо, защото може да даде нова информация за структурата на царските гробници от XVIII династия. Засега обаче учените говорят за геофизични аномалии и вероятни помещения, а не за сигурно открита нова гробница.


Египет
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    Информацията е невярна..!Има хора които следят такива теми и в двете мрежи .!

    17:54 22.09.2026

  • 2 Никога

    0 0 Отговор
    Няма да ви кажат истината! Под пирамидите също има огромни зали на голяма дълбочина, открити с новите технологии, но египетското правителството забранява всеки достъп там, както и под Сфинкса! Истината Заки Хауас казва само на закрити сбирки, като тази на европейските монарси примерно, но никой друг не я чува!

    17:54 22.09.2026