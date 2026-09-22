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Самолет се разби в американска база в Германия: вероятно е F-16
  Тема: Украйна

Самолет се разби в американска база в Германия: вероятно е F-16

22 Септември, 2026 18:25, обновена 22 Септември, 2026 18:31 1 101 31

  • германия-
  • шпангдалем-
  • f-16-
  • авиокатастрофа-
  • американска база

Инцидентът е станал на американската база Шпангдалем в Рейнланд-Пфалц, а един човек е ранен, съобщават германски медии.

Самолет се разби в американска база в Германия: вероятно е F-16 - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Военен самолет се разби във вторник следобед на американската авиобаза „Шпангдалем“ в Германия. При инцидента е ранен един човек, а около базата е започнала мащабна операция с участието на пожарни екипи и полиция.

Катастрофата е станала във федералната провинция Райнланд-Пфалц, а според първоначалната информация самолетът вероятно е изтребител F-16. Към момента обаче германските и американските власти не са потвърдили официално типа на машината.

Огромен стълб дим

Жители на близкото населено място Бинсфелд разказват пред местни медии, че са видели голям стълб дим, издигащ се в района на авиобазата.

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Предполагаемото място на катастрофата се намира непосредствено до продължението на пистата. Според предварителната информация инцидентът може да е станал при излитане или непосредствено след него.

На място са изпратени множество пожарни автомобили и полицейски екипи. Районът около авиобазата е бил подложен на засилено присъствие на службите за сигурност.

Пилотът вероятно се е катапултирал

Според информация на германския телевизионен канал SWR малко преди катастрофата от авиобазата са излетели два самолета.

Единият от тях вероятно е претърпял авария.

Първоначалните данни сочат, че пилотът е успял да се катапултира. Няма информация той да е сред ранените, но обстоятелствата около състоянието му все още се изясняват.

До момента няма официално съобщение, което да потвърждава самоличността на пилота или точните причини за катастрофата.

„Шпангдалем“ е важна база на американските ВВС

Авиобазата „Шпангдалем“ е едно от важните американски военни съоръжения в Германия.

На нея са дислоцирани изтребители F-16, а през последните месеци базата се използва активно и от американски транспортни самолети.

Затова подобен инцидент привлича особено внимание в момент, когато американското военно присъствие в Европа остава важна част от сигурността на НАТО.

Въпреки че първоначалната информация сочи именно към F-16, това все още трябва да бъде потвърдено от американските или германските власти.

Все още няма официална версия за причините

Към момента не е ясно какво е довело до катастрофата.

Не е известно дали става дума за техническа повреда, проблем при излитането или друга причина.

Разследването тепърва предстои и именно то трябва да установи какво се е случило със самолета в последните моменти преди катастрофата.

Инцидентът се случва на фона на няколко други авиационни произшествия в Европа през последните седмици.

На 24 август край унгарския град Солнок се разби изтребител Gripen на унгарските ВВС, като пилотът успя да се катапултира. Няколко дни по-рано учебен самолет на френските Въздушно-космически сили претърпя катастрофа край Салон-дьо-Прованс.

Един ранен, но без данни за по-тежки последици

Най-важната информация към момента е, че при инцидента на „Шпангдалем“ има един ранен.

Мащабната операция на пожарните и полицията показва сериозността на произшествието, но засега няма потвърдени данни за други жертви.

Разследването ще трябва да даде отговор и на още един въпрос – какво точно се е случило със самолета и дали катастрофата е станала в рамките на авиобазата или непосредствено до нея.

Докато официалните власти не публикуват повече информация, версията за F-16 остава предварителна.

Източници: Украинска правда, Tagesschau, SWR


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава богу

    35 3 Отговор
    Че наще не фръчат

    Коментиран от #25

    18:32 22.09.2026

  • 2 Про100 💪👑💯

    4 19 Отговор
    Европейските армии трябва да се научат много по-добре от руснаците, но защо се държат ката аматьори? Трябва да победим всичките световни суперсили (САЩ, Русия и Китай) за освобождение на света!

    18:32 22.09.2026

  • 3 жжжж

    4 25 Отговор
    Путлер убива

    18:33 22.09.2026

  • 4 По този прекрасен повод

    27 4 Отговор
    ЩЕ ПИЙНУВАМ 2 РАКИИ.

    18:34 22.09.2026

  • 5 ......-

    26 3 Отговор
    Базата Украйна ли се казваше?

    18:34 22.09.2026

  • 6 въздушен ас

    25 2 Отговор
    Единия от нашите Ф16 отиде на кино .

    Коментиран от #17

    18:35 22.09.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    6 15 Отговор
    ВЗЕМЕТЕ НАТРИВКИ ОТ✋На полк.пу.ин

    Коментиран от #9, #28

    18:36 22.09.2026

  • 8 Евроатлантик

    25 2 Отговор
    Видяхте ли ?! Ф16 не летели ? Може да не летят , но литнат ли , става страшно !

    18:37 22.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин

    21 1 Отговор
    му е срязал спирачките!

    18:38 22.09.2026

  • 11 Сатана Z

    25 2 Отговор
    Немците си запалиха Райхстага за да обвинят СССР за това ,та няма един F 16 да запалят на пистата за да докажат хибридните атаки от Русия.
    Никаква милост за окупирана Германия и еврейските подлоги от Обора

    18:40 22.09.2026

  • 12 Ура!

    19 1 Отговор
    И ние имаме такива много яки говедарски самолети! Щели да ги слагат на стойка пред кметството на всеки голям град!

    18:41 22.09.2026

  • 13 виктория

    17 1 Отговор
    аз мислех че тия не се разбиват!!!

    18:46 22.09.2026

  • 14 ФОНДЕРлайНЕн

    16 1 Отговор
    най-вероятно причината за катастрофата е Путин, както обикновено.Нека да го санкционираме!

    18:48 22.09.2026

  • 15 Дудов

    10 2 Отговор
    Ами нека да се научат да ги карат.

    18:49 22.09.2026

  • 16 В Украйна

    2 19 Отговор
    имаше само един дуел,Ф16 свали един Миг 29,и един Су 35 !

    Коментиран от #23

    18:52 22.09.2026

  • 17 Бойко каубоят на Европа

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "въздушен ас":

    Ефчетата падад , падат от небето , ефчетата падат...

    Коментиран от #22

    18:54 22.09.2026

  • 18 това е страхотно

    12 1 Отговор
    знаем че Нато носи само злини по света

    18:55 22.09.2026

  • 19 Тартаковер

    14 1 Отговор
    Хайде на бас , че пак Путин е виновен ! Не пак , а отново !

    18:57 22.09.2026

  • 20 УКРАИНСКИ ДРОН Е УДАРИЛ

    14 1 Отговор
    ВОЕННИЯ Ф16 КАТО ГО Е ВЗЕЛ ЗА ЦИВИЛЕН !

    18:58 22.09.2026

  • 21 ЕТО ЗАЩО НАШИТЕ БОКЛУЦИ НЕ ЛЕТЯТ

    13 1 Отговор
    Ф16 НА ВСЯКО ТРЕТО ИЗЛИТАНЕ ПАДА И ОТ ЧАСТИТЕ МУ ПРАВЯТ НОВ ЗА ТАКИВА БАЛЪЦИ КАТО НАС !

    19:00 22.09.2026

  • 22 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #17 от "Бойко каубоят на Европа":

    Аре сега се направи и на Зелен чорап и изпей нещо и за Грипена катастрофирал в Унгария на 24. Август

    19:04 22.09.2026

  • 23 Да питам само

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "В Украйна":

    Това във някоя видео игра ли беше

    19:07 22.09.2026

  • 24 Хаирлия да е !

    5 2 Отговор
    И ние си купихме няколко парчета от същите фърчила !

    19:08 22.09.2026

  • 25 насила дарител

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слава богу":

    Прав си !

    19:09 22.09.2026

  • 26 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Огромна грешка е, че руснаците напуснаха базите си в Германия.

    Коментиран от #27

    19:15 22.09.2026

  • 27 Не напуснаха

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хохо Бохо":

    изгониха ги!

    19:20 22.09.2026

  • 28 не бери грижа

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Натрил съм го на цялата ти рода .

    19:21 22.09.2026

  • 29 козляци на рояци

    1 0 Отговор
    Сега козляците да открият една дарителска сметка и да купят друг самолет !!

    Коментиран от #31

    19:22 22.09.2026

  • 30 да питам

    0 0 Отговор
    Да не е А50 ?

    19:24 22.09.2026

  • 31 Розляци на рояци

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "козляци на рояци":

    Некой виждАл ли е Су57 ?! 😁

    19:26 22.09.2026

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