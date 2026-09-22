Самолет се разби в американска база в Германия: вероятно е F-16

Военен самолет се разби във вторник следобед на американската авиобаза „Шпангдалем“ в Германия. При инцидента е ранен един човек, а около базата е започнала мащабна операция с участието на пожарни екипи и полиция.

Катастрофата е станала във федералната провинция Райнланд-Пфалц, а според първоначалната информация самолетът вероятно е изтребител F-16. Към момента обаче германските и американските власти не са потвърдили официално типа на машината.

Огромен стълб дим

Жители на близкото населено място Бинсфелд разказват пред местни медии, че са видели голям стълб дим, издигащ се в района на авиобазата.

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Предполагаемото място на катастрофата се намира непосредствено до продължението на пистата. Според предварителната информация инцидентът може да е станал при излитане или непосредствено след него.

На място са изпратени множество пожарни автомобили и полицейски екипи. Районът около авиобазата е бил подложен на засилено присъствие на службите за сигурност.

Пилотът вероятно се е катапултирал

Според информация на германския телевизионен канал SWR малко преди катастрофата от авиобазата са излетели два самолета.

Единият от тях вероятно е претърпял авария.

Първоначалните данни сочат, че пилотът е успял да се катапултира. Няма информация той да е сред ранените, но обстоятелствата около състоянието му все още се изясняват.

До момента няма официално съобщение, което да потвърждава самоличността на пилота или точните причини за катастрофата.

„Шпангдалем“ е важна база на американските ВВС

Авиобазата „Шпангдалем“ е едно от важните американски военни съоръжения в Германия.

На нея са дислоцирани изтребители F-16, а през последните месеци базата се използва активно и от американски транспортни самолети.

Затова подобен инцидент привлича особено внимание в момент, когато американското военно присъствие в Европа остава важна част от сигурността на НАТО.

Въпреки че първоначалната информация сочи именно към F-16, това все още трябва да бъде потвърдено от американските или германските власти.

Все още няма официална версия за причините

Към момента не е ясно какво е довело до катастрофата.

Не е известно дали става дума за техническа повреда, проблем при излитането или друга причина.

Разследването тепърва предстои и именно то трябва да установи какво се е случило със самолета в последните моменти преди катастрофата.

Инцидентът се случва на фона на няколко други авиационни произшествия в Европа през последните седмици.

На 24 август край унгарския град Солнок се разби изтребител Gripen на унгарските ВВС, като пилотът успя да се катапултира. Няколко дни по-рано учебен самолет на френските Въздушно-космически сили претърпя катастрофа край Салон-дьо-Прованс.

Един ранен, но без данни за по-тежки последици

Най-важната информация към момента е, че при инцидента на „Шпангдалем“ има един ранен.

Мащабната операция на пожарните и полицията показва сериозността на произшествието, но засега няма потвърдени данни за други жертви.

Разследването ще трябва да даде отговор и на още един въпрос – какво точно се е случило със самолета и дали катастрофата е станала в рамките на авиобазата или непосредствено до нея.

Докато официалните власти не публикуват повече информация, версията за F-16 остава предварителна.

Източници: Украинска правда, Tagesschau, SWR