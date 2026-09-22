Самолет се разби в американска база в Германия: вероятно е F-16

Катастрофата е станала във федералната провинция Райнланд-Пфалц, а според първоначалната информация самолетът вероятно е изтребител F-16. Към момента обаче германските и американските власти не са потвърдили официално типа на машината.
Огромен стълб дим
Жители на близкото населено място Бинсфелд разказват пред местни медии, че са видели голям стълб дим, издигащ се в района на авиобазата.
Предполагаемото място на катастрофата се намира непосредствено до продължението на пистата. Според предварителната информация инцидентът може да е станал при излитане или непосредствено след него.
На място са изпратени множество пожарни автомобили и полицейски екипи. Районът около авиобазата е бил подложен на засилено присъствие на службите за сигурност.
Пилотът вероятно се е катапултирал
Според информация на германския телевизионен канал SWR малко преди катастрофата от авиобазата са излетели два самолета.
Единият от тях вероятно е претърпял авария.
Първоначалните данни сочат, че пилотът е успял да се катапултира. Няма информация той да е сред ранените, но обстоятелствата около състоянието му все още се изясняват.
До момента няма официално съобщение, което да потвърждава самоличността на пилота или точните причини за катастрофата.
„Шпангдалем“ е важна база на американските ВВС
Авиобазата „Шпангдалем“ е едно от важните американски военни съоръжения в Германия.
На нея са дислоцирани изтребители F-16, а през последните месеци базата се използва активно и от американски транспортни самолети.
Затова подобен инцидент привлича особено внимание в момент, когато американското военно присъствие в Европа остава важна част от сигурността на НАТО.
Въпреки че първоначалната информация сочи именно към F-16, това все още трябва да бъде потвърдено от американските или германските власти.
Все още няма официална версия за причините
Към момента не е ясно какво е довело до катастрофата.
Не е известно дали става дума за техническа повреда, проблем при излитането или друга причина.
Разследването тепърва предстои и именно то трябва да установи какво се е случило със самолета в последните моменти преди катастрофата.
Инцидентът се случва на фона на няколко други авиационни произшествия в Европа през последните седмици.
На 24 август край унгарския град Солнок се разби изтребител Gripen на унгарските ВВС, като пилотът успя да се катапултира. Няколко дни по-рано учебен самолет на френските Въздушно-космически сили претърпя катастрофа край Салон-дьо-Прованс.
Един ранен, но без данни за по-тежки последици
Най-важната информация към момента е, че при инцидента на „Шпангдалем“ има един ранен.
Мащабната операция на пожарните и полицията показва сериозността на произшествието, но засега няма потвърдени данни за други жертви.
Разследването ще трябва да даде отговор и на още един въпрос – какво точно се е случило със самолета и дали катастрофата е станала в рамките на авиобазата или непосредствено до нея.
Докато официалните власти не публикуват повече информация, версията за F-16 остава предварителна.
Източници: Украинска правда, Tagesschau, SWR
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава богу
Коментиран от #25
18:32 22.09.2026
2 Про100 💪👑💯
18:32 22.09.2026
3 жжжж
18:33 22.09.2026
4 По този прекрасен повод
18:34 22.09.2026
5 ......-
18:34 22.09.2026
6 въздушен ас
Коментиран от #17
18:35 22.09.2026
7 НИЩО МУ НЯМА
Коментиран от #9, #28
18:36 22.09.2026
8 Евроатлантик
18:37 22.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Путин
18:38 22.09.2026
11 Сатана Z
Никаква милост за окупирана Германия и еврейските подлоги от Обора
18:40 22.09.2026
12 Ура!
18:41 22.09.2026
13 виктория
18:46 22.09.2026
14 ФОНДЕРлайНЕн
18:48 22.09.2026
15 Дудов
18:49 22.09.2026
16 В Украйна
Коментиран от #23
18:52 22.09.2026
17 Бойко каубоят на Европа
До коментар #6 от "въздушен ас":Ефчетата падад , падат от небето , ефчетата падат...
Коментиран от #22
18:54 22.09.2026
18 това е страхотно
18:55 22.09.2026
19 Тартаковер
18:57 22.09.2026
20 УКРАИНСКИ ДРОН Е УДАРИЛ
18:58 22.09.2026
21 ЕТО ЗАЩО НАШИТЕ БОКЛУЦИ НЕ ЛЕТЯТ
19:00 22.09.2026
22 оня с коня
До коментар #17 от "Бойко каубоят на Европа":Аре сега се направи и на Зелен чорап и изпей нещо и за Грипена катастрофирал в Унгария на 24. Август
19:04 22.09.2026
23 Да питам само
До коментар #16 от "В Украйна":Това във някоя видео игра ли беше
19:07 22.09.2026
24 Хаирлия да е !
19:08 22.09.2026
25 насила дарител
До коментар #1 от "Слава богу":Прав си !
19:09 22.09.2026
26 Хохо Бохо
Коментиран от #27
19:15 22.09.2026
27 Не напуснаха
До коментар #26 от "Хохо Бохо":изгониха ги!
19:20 22.09.2026
28 не бери грижа
До коментар #7 от "НИЩО МУ НЯМА":Натрил съм го на цялата ти рода .
19:21 22.09.2026
29 козляци на рояци
Коментиран от #31
19:22 22.09.2026
30 да питам
19:24 22.09.2026
31 Розляци на рояци
До коментар #29 от "козляци на рояци":Некой виждАл ли е Су57 ?! 😁
19:26 22.09.2026